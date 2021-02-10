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Забродский о форуме "Русский Донбасс": "Холодный душ" для тех, кто считает, что там нужно организовать свободную экономическую зону

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Забродский о форуме

В Украине есть категория политиков, которые считают, что на Донбассе уже "все закончилось".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Европейской Солидарности", участник войны против российских оккупантов Михаил Забродский.

"А вот в Донецке недавно состоялся форум "Русский Донбасс". Мы не часто обращаем внимание на такие события в этих недореспубликах. Но там в который раз прозвучало: "Мы будем русским государством". Речь идет о включении в Российскую Федерацию как некое национальное образование. Вот и "холодный душ" для тех, кто считает, что надо как можно быстрее провести там выборы и организовать свободную экономическую зону, чтобы восстановить наш замечательный Донбасс. Этот форум - четкий нам сигнал о том, что намерения у них остаются неизменными. И в таких условиях говорить о выборах как-то совсем недальновидно", - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Забродский заявил, что в случае смены власти в РФ кардинальных изменений в вопросах войны на Донбассе и оккупации Крыма ожидать не стоит.

"Если говорить о так называемых лидерах оппозиции, которых там задерживают и отправляют в колонию, то есть неоднозначная информация, что ожидает нашу страну. Потому несмотря на противостояние с Владимиром Путиным, Навальный делал немало неоднозначных заявлений о Крыме, и Украине в целом. Поэтому я бы не связывал напрямую смену власти с кардинальным прорывом в вопросах войны на Донбассе и аннексии Крыма. Все, что можно, мы должны сделать сами", - подытожил нардеп.

Полный текст интервью с Михаилом Забродским читайте здесь.

Напомним, ранее пропагандистка, главный редактор редактор российского государственного телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на форуме в Донецке призвала включить украинский Донбасс в состав России.

Также читайте: Правду о деле "вагнеровцев" узнаем, когда сменится власть, - Забродский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Адекватный люди и так это понимают, а ватнорылые 73% и после форума "Русский Домбас" ничего не поймут
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10.02.2021 10:50
+14
Что там действительно нужно организовать, так это фильтрационные лагеря.
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10.02.2021 10:53
+3
Все зависит от власти, а власть в Донбассе российская. Может кто-то ждал, что они Украину будут прославлять? К чему все это? То ли вы себя хотите обмануть, то ли других, то ли извилин не хватает.
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10.02.2021 10:57
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Правила форума Совет форумчан
Адекватный люди и так это понимают, а ватнорылые 73% и после форума "Русский Домбас" ничего не поймут
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10.02.2021 10:50 Ответить
А я вот понимаю, что там и так свободная от экономики зона, а так же и от здравого смысла и от условия для жизни ... Получается, что я не адекватный?
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10.02.2021 11:01 Ответить
Что там действительно нужно организовать, так это фильтрационные лагеря.
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10.02.2021 10:53 Ответить
Все зависит от власти, а власть в Донбассе российская. Может кто-то ждал, что они Украину будут прославлять? К чему все это? То ли вы себя хотите обмануть, то ли других, то ли извилин не хватает.
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10.02.2021 10:57 Ответить
К сожалению, о выборах как панацее говорят (и подписывают!!!) все политические силы
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10.02.2021 11:07 Ответить
так точно, пане генерал-лейтенант!
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10.02.2021 11:19 Ответить
Все начиналося с Донбасса,
С их президента п...раса.
Как с п...расом не свезло,
Они покликали х.йло.
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10.02.2021 11:25 Ответить
Если честно то украинцам уже давно НАСРАТЬ на Донбасс....Он нафиг нам не нужен...Кто-то с олигархов еще хочет вернуть свои заводы, а зачем Донбасс украицам? Ну разве что из-за Добасс арены....больше там ничего стоящего нету....Люди ущербны...дети заражены пропагандой...Паспорта у них российские ,деньги тоже...Это уже не УКРАИНА...А мы не ОРДА чтоб воевать за территории....Нужно строить сильную экономику и они сами вернуться.....
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10.02.2021 11:49 Ответить
Для кого холодный душ, для медведчука? Помещение ВР это какая-то аномальная зона, при попадании туда, все начинают нести бред...
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10.02.2021 12:09 Ответить
При Порохе ватные твари из ЗАЖОПу сидели тихо как при диарее и чихнуть боялись.
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10.02.2021 12:56 Ответить
Закрыть наглухо этот ватный"геморой",пусть процветают в своём ОРДЛО локально и нечего их содержать за бандеровский бюджет,пусть с пожитками этих зверьков-ПутинВведиВойска кацапня забирает себе и кормит со своего бюджета.
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10.02.2021 12:55 Ответить
Согласен с тем что тех ватноголовых ни чем нельзя переубедить.Их агрессивный шовинизм порой зашкаливает,они ради своего (величия) готовы грабить,убивать,разрушать,насиловать ну и так далее и все это у них в крови.
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10.02.2021 15:02 Ответить
Вот почему этого дядьку в опрос о доверии-недоверии не включить? Или Кривоноса? Понятно, что сначала рейтинг будет низким. Но главное, чтобы эти имена были на слуху. А знаю, почему - потому что под них опрос никто не заказывал. А вот под Разумкова заказали.
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10.02.2021 16:11 Ответить
 
 