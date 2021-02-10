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опрос (2616) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов

49% жителей Украины поддерживают решение прекратить вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. При этом 41% респондентов выступают против.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным исследования, 78% опрошенных жителей Укрины знают о том, что президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против телеканалов "112", NewsOne, ZIK, 21% - не знают.

При этом 49% поддерживают решение прекратить вещание телеканалов "112", NewsOne, ZIK, 41% - не поддерживают. С момента введения санкций уровень поддержки этого решения вырос с 42 до 49%, зато количество критиков уменьшилось с 47 до 41%.

Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK, - опрос Рейтинга 01

Среди опрошенных, которые знают о решении, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о реакции России на санкции против "112", "NewsOne" и "ZIK": Они этого не забудут, и ответ прилетит

Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK, - опрос Рейтинга 02

При этом, 72% опрошенных поддерживают введение государством санкций против физических и юридических лиц Украины если их деятельность вредит интересам государства (46% однозначно поддерживают, 26% - скорее поддерживают). Зато в случае наличия доказательств причастности этих лиц к террористической деятельности или сепаратизма, уровень поддержки санкций против них возрастает до 85% (67% - однозначно поддерживают, 18% - скорее поддерживают).

Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK, - опрос Рейтинга 03
Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK, - опрос Рейтинга 04
Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов 112, NewsOne и ZIK, - опрос Рейтинга 05
Инфографика: Рейтинг

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6-8 февраля 2021.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
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Топ комментарии
+26
Maxim Gaiduk
..Освежим память..
И как быстро мы все забываем.
При Порохе, были закрыты 86 российских каналов в Украине, заблокированы ВК, Одноглазники и Яндексы-шмяндексы, бухгалтерские проги с окнами по скачиванию данных, "антивирусники" с Вирусами под слив информации в ФСБ - тьма ресурсов. Перечень Фейсбук не выдержит.
Запрещены пропагандистские "художественные" фильмы и сериалы с российскими силовиками. Введен запрет на ввоз пропагандистской литературы, разжигащей ненависть, а в реальности - войну.
Накрыта тьма ботоферм.
Введена устойчивая Систематизированная Практика Бана для фукционеров российского медиа- и шоубизнеса, оправдавших Агрессию, Аннексию и Оккупацию украинской земли.
Работа ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ поменялась радикально. Стали работать и сами иначе - внимательней к электронным накопителям, и в связке с СБУ.
Порох не успел закрыть по сути единственные, купленные Медведчуком за 8 месяцев до выборов Президента, НьюсВан и 112. Это "промах", конечно, после СДЕЛАННОГО.
Потом - 20 месяцев Зеленский ждал. Ждал Байдена и верил, получая Первое и Второе Роялти от канала Алины Кабаевой "СТС". И дождался таки. И вот за три канала, озверевших предельно и набравших максимальный пул Ыкспердов, именно за эти 20 месяцев, Зеленский - герой Украины???
А Порох, а что Порох ?... Мы просто забыли. Память отшибло. Да и сам Петр Алексеевич скромно промолчал.
Maxim Gaiduk
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10.02.2021 10:53
+21
Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2905
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10.02.2021 10:48
+14
50% + 1 мой голос, запишите!!!
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10.02.2021 10:48
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Правила форума Совет форумчан
если почти 50 потдерживают, значит 50 % не потдерживают? Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 992
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10.02.2021 10:46 Ответить
А ще краще статтю прочитати. Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4171
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10.02.2021 10:47 Ответить
Вы бачыце у' гэтым нейкi сэнс?!
Пiдлога не чытач - Пiдлога "поТдерживает"
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10.02.2021 11:05 Ответить
а можно дальше заголовка прочитать
49% жителей Украины поддерживают решение прекратить вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. При этом 41% респондентов выступают против.
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10.02.2021 10:48 Ответить
И я не поддерживаю. Вот если бы туда добавили и анал НАШ, то я бы поддержал двумя руками. Это всего лишь пиарная полумера.
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10.02.2021 10:57 Ответить
40% харчуються на кремлівських помийках..
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10.02.2021 10:47 Ответить
Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2905
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10.02.2021 10:48 Ответить
50% + 1 мой голос, запишите!!!
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10.02.2021 10:48 Ответить
49% жителей Украины поддерживают решение прекратить вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. При этом 41% респондентов выступают против. Источник: https://censor.net/ru/n3247053

КЛОУНАДА У ЗЕНІТІ - ПО ПЕРШЕ НАВРЯД ЧИ 41 % проти закриття цих московських помоєк в Україні, а по друге - ТБ КАНАЛИ МЕРТЕВЕЧУКА ЗАКРИТІ ПО НАКАЗУ САМОГО КРЕМЛЯ (який мабуть і фінансував ці Тб помойки), БО ВОНИ ПЕРЕФОРМАТОВУЮТЬ КАНАЛИ ВПЛИВУ НА УКРАЇНУ ПІД НАВАЛЬНОГО І ІНЩІ ПОДІЇ Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7727 Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4386
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10.02.2021 10:49 Ответить
главное шапочки с фольги не снимай а то рептилоиды нападут.
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10.02.2021 11:15 Ответить
тебе кацап с твои гавном в голове шапочки не помогут гнойная тварь
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10.02.2021 11:49 Ответить
ТБ КАНАЛИ МЕРТЕВЕЧУКА ЗАКРИТІ ПО НАКАЗУ САМОГО КРЕМЛЯ....

зовсім ********,кацап?
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10.02.2021 11:53 Ответить
чорт ти саратовський, гівно з своєї макитри вимий - канали фінансувались з Кремля, а не з кишені Мертвечука, в ващій Московії достатньо каналів впливу і без цих помоєк, чи ти Зебіл з великої букви
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10.02.2021 12:34 Ответить
Все верно, Зеля урыл многих этим, тут поддерживаю
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10.02.2021 10:50 Ответить
Ну 41 % реально не мало.
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10.02.2021 10:53 Ответить
Если конешно верховный и европейский суды не отменят это решение и это не будет выглядеть ,как неудавшийся пиар
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10.02.2021 11:46 Ответить
Ти дебіл? Совкодрочєр когось урил? Мізки є чи немає, як що Зе клоун спочатку своєї каденції працював з Кремлем разом, то нащо йому відходити від цієй практики..
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10.02.2021 11:51 Ответить
Рот закрой. Что бы не видел тебя больше дятел
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10.02.2021 13:23 Ответить
Судя по диалогу, по тебе плачет либо психушка, либо школа
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11.02.2021 08:09 Ответить
І от бачимо "гарний" факт того, як в країні в школах проводилось та проводиться патріотичне виховання: лише 31% молоді 18-29 років підтримують блокування інфопомийок...
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10.02.2021 10:50 Ответить
Пентагон дал указание войскам США перекрасить военную технику из песочного цвета в зеленый...,Чтобы бы это значило?
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10.02.2021 10:51 Ответить
Скрытая агитация за потерпевшего вiслюка? Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1012
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10.02.2021 10:52 Ответить
Maxim Gaiduk
..Освежим память..
И как быстро мы все забываем.
При Порохе, были закрыты 86 российских каналов в Украине, заблокированы ВК, Одноглазники и Яндексы-шмяндексы, бухгалтерские проги с окнами по скачиванию данных, "антивирусники" с Вирусами под слив информации в ФСБ - тьма ресурсов. Перечень Фейсбук не выдержит.
Запрещены пропагандистские "художественные" фильмы и сериалы с российскими силовиками. Введен запрет на ввоз пропагандистской литературы, разжигащей ненависть, а в реальности - войну.
Накрыта тьма ботоферм.
Введена устойчивая Систематизированная Практика Бана для фукционеров российского медиа- и шоубизнеса, оправдавших Агрессию, Аннексию и Оккупацию украинской земли.
Работа ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ поменялась радикально. Стали работать и сами иначе - внимательней к электронным накопителям, и в связке с СБУ.
Порох не успел закрыть по сути единственные, купленные Медведчуком за 8 месяцев до выборов Президента, НьюсВан и 112. Это "промах", конечно, после СДЕЛАННОГО.
Потом - 20 месяцев Зеленский ждал. Ждал Байдена и верил, получая Первое и Второе Роялти от канала Алины Кабаевой "СТС". И дождался таки. И вот за три канала, озверевших предельно и набравших максимальный пул Ыкспердов, именно за эти 20 месяцев, Зеленский - герой Украины???
А Порох, а что Порох ?... Мы просто забыли. Память отшибло. Да и сам Петр Алексеевич скромно промолчал.
Maxim Gaiduk
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10.02.2021 10:53 Ответить
Спасибо, брат, что ты это помнишь и другим забыть не даешь. А то зелебобики в экстазе от "героизма" своего инфантильного чучела. Целых ТРИ канала. Представляешь масштаб происходящего?! Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 360
Респект и уважуха.
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10.02.2021 11:00 Ответить
чаще!!! чаще напоминать, что б наши рыбки гуппи не успевали забывать то что было всего несколько лет назад!
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10.02.2021 11:27 Ответить
Всё это конешно правильно написано ,но есть одно но :шоколадник знал ,кто такой мертвечук и идеологию какого "мира" он исповедует и всё же поставил его переговорщиком по обмену пленными, и дал ему купить ещё при своей каденции 112 канал ,зная при этом , пропаганда какой страны-агрессора оттуда будет литься в уши населению и сильно подозреваю,что сделал он это поддавшись давлению одного плешивого карлика
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10.02.2021 11:56 Ответить
"Переговорщиком" Медведчука просила поставити Меркель. У Вас точно пам'ять, як у акваріумної рибки, факт)))
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10.02.2021 13:14 Ответить
Судя с % поддержки закрытия российско-фашистских каналов забыли добавить - "центр Разумкова" ))
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10.02.2021 10:53 Ответить
А щодо цих соцопитування не актуальні? Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3880
Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8129
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10.02.2021 10:53 Ответить
41% опрошеных-мрази и подонки?😮
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10.02.2021 10:53 Ответить
Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8909
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10.02.2021 10:58 Ответить
Теперь танки М-1 "Abrams" и прочие броневики станут зелеными... Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9939
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10.02.2021 10:54 Ответить
Мне одному кажется, что этот "опрос" заказал лично Медведчук и нехило так забашлял? Траханый ты продажный Рейтинг! Засунь свои "опросы" себе в анус и сиди пересчитывай кремлевские бабки! НИКТО из моих друзей, знакомых, случайных собеседников не возразил против закрытия этих помоек, ВСЕХ это более чем устроило. Единственная ватная соседка сказала, что так огульно закрывать каналы низзя, это надо только с разрешения суда делать, а лучше с разрешения путина. Рейтингу брехливому привет!!!
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10.02.2021 10:54 Ответить
Я теж це помітив. Чиста маніпуляція. Майже усі знайомі "За", проти лише кілька недобитих ватних совків.
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10.02.2021 11:20 Ответить
зеля дави остальных гнид, лишай финансирования, не давай им частот и сигнала, а то и эти прорастут в других местах и задавят тебя ...
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10.02.2021 10:54 Ответить
Ну ты нашел давителя... Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1340
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10.02.2021 11:02 Ответить
Информационный кацапопритон НАШ нужно закрывать.
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10.02.2021 10:55 Ответить
Превратили Президента в царя, который правит Указами не читая Закон. Миллионы людей свою жизнь положили, чтобы в мире была демократия, а этим все в крепостные обратно нужно страну затянуть. Удачи.
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10.02.2021 10:55 Ответить
Ну что за дичь, какие 41%против? Смотрели это говно 4,5% зажоповцев... Откуда 41%? Или Диана Панченко губами отработала рейтингу этому?
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10.02.2021 10:56 Ответить
Кажуть що президент Украины Джо Байденко дал указание перебросить эскадрилью F-35 в Украину...брешуть блогеры Ютьюба... Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6685 Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6685
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10.02.2021 10:56 Ответить
При совке свобода слова и информации решалась просто - в населенных пунктах ставили радиоглушилки и глушили все забугорные вражеские голоса. И ни у какого населения не спрашивали. А если становилось известно что кто-то по ночам все-таки слушает вражеские голоса, то как минимум из комсомола могли исключить (у это уже считай волчий билет для карьеры).
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10.02.2021 10:57 Ответить
Чекаємо на закриття кАналу НаШ Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5308

Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 515
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10.02.2021 10:57 Ответить
Ну это только самое конченое ватилище может не поддержать...пора уже валить ватаноидов -наплодилось дофига.
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10.02.2021 10:58 Ответить
Возьми нож и начинай валить. Не будь пустомелей!
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10.02.2021 11:14 Ответить
Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7463
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10.02.2021 10:58 Ответить
На об"їздній у зв"язку з природними аномаліями підвищився попит на спеціалісток (і спецііалістів), що вміло працюють ротом!
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10.02.2021 11:11 Ответить
А че, киевские ЖЭКи не принимают? Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4553
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10.02.2021 11:19 Ответить
А в решти 50% нема телевізора ?
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10.02.2021 10:58 Ответить
"При этом 41% респондентов выступают против",тут медицина бессильна мозги всё таки уже промыты
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10.02.2021 11:00 Ответить
Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1107
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10.02.2021 11:00 Ответить
Почти половина - против?
Серьезный звоночек!
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10.02.2021 11:03 Ответить
СNN передает что стратегические бомбардировщики США с ядерными бонбами на борту B-1B, прибыли на авиабазу "Орланд" в Норвегии. Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 597На РАБссии праздник...,там же раньше приземлились истребители F-35
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10.02.2021 11:04 Ответить
Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK...а пачті 50% такі паддєрживают зілєнскаго за русцкій мір"
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10.02.2021 11:06 Ответить
Припустимо,50% не будуть проти закриття Прямого й П'ятого,якщо придумати правдоподібний привід для закриття,ще й провести попередню піар-кампанію.І що ?
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10.02.2021 11:07 Ответить
Растет потерянное поколение, которое в будущем будет загонять нашу страну обратно в совок. Уезжать наверное надо, пока молодой, страшно жить среди таких недоумков
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10.02.2021 11:10 Ответить
Разница между РАБссиянскими пропагандонами *********** и журналистами Украины огромная,в Украине на 5-м и Прямом идут диссскусссии,а не пропаганда Кремлевского БЫДЛА фюрера...где орут все перебивая друг друга... Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7454Разницу поймет даже ребенок,а те 41 % депилы...
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10.02.2021 11:14 Ответить
А Ви вірите тим рейтингами проплачених Мертвечуком!?Дарма.
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10.02.2021 11:25 Ответить
Учитесь у Сенатора,я телик не смотрю с 1991 года,когда Батя Сенатор отвез ящик на мусорник.. Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7303...
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10.02.2021 11:18 Ответить
И что же ты делал пока не настала эпоха интернета? Крестиком вышивал?
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10.02.2021 11:22 Ответить
Мавзолей чЛенина разрушал в прессе,статьи писал в газетах,фельетоны и тд...Быдло мавзолейное достьойно того чтобы его фигачить не за страх а за совесть.. Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8164
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10.02.2021 11:27 Ответить
Ці рейтинги від продажних структур типу "Рейтинг" повна туфта і зроблені на замовлення блока ЗАЖОПу. Якщо би 50% були проти закриття ворожих ТБ каналів, то були би масові протести а так повний проплачени пшик. Ось так ПАНОВЕ, українці повністю підтримують закриття ворожих каналів, а малороси вагаються і звєздять
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10.02.2021 11:22 Ответить
А порохоботи за чи проти закриття тих каналів? )))
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10.02.2021 11:30 Ответить
Вот мне интересно, кто же те 50%, кто не поддерживает блокировку каналов? Мало того, что они лживые и пропагандистские, так еще и скушные до больной печени. Кому они нужны в принципе? Там нет не фильмов, ни развлекательных передач, чистая пропаганда. Не верю такому рейтингу.
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10.02.2021 11:30 Ответить
Рейтинги засуньте Путлеру в дупло... Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4612Туфта полная Лукашеску 80 %,Путлер на пеньках 77 %,Зелемойскому нарисовали 73%...Клоуны блин...А у Чаушеску за сутки до расстрела было 98 % Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4612Идиотизм..
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10.02.2021 11:31 Ответить
Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9086Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4452
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10.02.2021 11:35 Ответить
П-одлец
У-род
Т-иран
У-род
Н-егодяй
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10.02.2021 11:39 Ответить
И-род))) Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9901
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10.02.2021 11:40 Ответить
Можно... И-диот)) Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4443
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10.02.2021 11:41 Ответить
ВСЕ граждане Украины ПОДДЕРЖИВАЮТ ,абсолютно ВСЕ ,не поддерживать могут только НЕ ГРАЖДАНЕ !
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10.02.2021 11:35 Ответить
Насправді , данні опитування актуальні й їх результати бесперечно потрібно якось враховувати - тим більше коли аж 42% "проти" . Але з однім імперативно-категоричним "АЛЕ" . Скажу більше -- без цього "АЛЕ" навіть 10% дуже важливі й повінні були б враховуватися . Бодай це ЗМІ яка повинна , просто забов"язанна висвічувати цілу гамму думок .
"АЛЕ" - вбиває , як на мою скромну думку , взагалом сенс будь якого опитування . Будь яке опитування тільки зкривлює , профанує ту катастрофічну халепу в якій Україна перебуває йще з 2014 ... коли ***** поперлося тут захищати "рюзкаязичних" ....
"АЛЕ" - перекреслює навіть необхідність щось питати у народа . Бо якщо 42% йще незрозуміло, що 3 канали ті виключно пропогандонські помийки й це після 3 років нон-стоп про те як Україна не виконує Мінськ , а ***** дуже прагне допомогти браттям в "громодянському конфлікті" . Якщо за 3 рокі ці 42% йще потребують якісь додаткові "докази" , то я би назло тим 42% тупо закрив увесь дискус й зпирався виключно на думку експертів по беспеці й контрозвідці . А народу кожного дня нагадував по 50 разів на добу що в країні не венеційський карнавал відбувається , а йде війна з лютим ворогом , який вбива й калічить . На інші складності у цих 42% мабуть інтеллекту не вистача ... Ну припустимо не 42% , різниця меж 42% - 15% = 27% які готові підтримати але їм потрібно усе розжувати й золотому блюдечку піднести до рота , мовляв тобі , падло , требо танкі московської орди під вікна в якості доказів ?!
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10.02.2021 11:42 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.02.2021 11:42 Ответить
Такое часто бывает в культурных странах, фюрер тоже пользовался широкой поддержкой.
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10.02.2021 12:23 Ответить
"Рішення Верховної Ради щодо накладання санкцій на телеканали з інформаційного пулу кума Путіна Медведчука ініціювали у кінці 2018 року депутати фракції "Народний Фронт", "Блок Петра Порошенка" та "Самопоміч", - розповів Олександр Турчинов у розмові з BBC News Україна.
За його словами, з ним були правові складнощі: "Справа в тому, що санкції за законом застосовуються проти іноземних юридичних і фізичних осіб. Для резидентів і громадян України законодавством передбачений єдиний випадок застосування санкцій - участь в терористичній діяльності, включаючи її фінансування".
Інша перепона, за його словами, полягала у старті президентської кампанії 2019 року: "Порошенка почали звинувачувати у бажанні знищити ЗМІ, що належали його політичним опонентам".
"Щоб зняти суспільну напругу та залишитися в правовому полі, СБУ доручили зібрати докази участі в терористичній діяльності фізичних та юридичних осіб, які стояли за проросійськими телеканалами. Такі кримінальні справи були відкриті. Запровадити санкції на підставі зібраних доказів планувалось одразу після президентських виборів", - відзначає екссекретар Радбезу.
"Перемігши на виборах, Володимир Зеленський відтермінував реалізацію цього рішення на два роки. Сподіваюся, що основною мотивацією РНБО був усе ж таки захист країни від російської інформаційної агресії, а не різке падіння рейтингів провладної партії і їхній електоральний перетин з ОПЗЖ", - відзначив Олександр Турчинов.
Водночас Олександр Турчинов вважає правильними такі санкції щодо каналів.
"Наша команда заборонила трансляцію в Україні російських телеканалів, роботу інформаційних інтернет-ресурсів і соціальних мереж, встановила вздовж лінії фронту системи подавлення сигналів російських і сепаратистських каналів, що вели трансляцію з окупованих територій", - розповів він про рішення часів президента Порошенка.
І додав, що через такий підхід тодішню українську владу багато критикували через нібито порушення свободи слова.
"Але ці питання потрібно розрізняти, адже є питання свободи слова, а є - інформаційної безпеки, коли через підконтрольні РФ засоби комунікації нав'язувалися руйнівні для країни наративи", - вважає колишній секретар РНБО.
Блокування "телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні" Олександр Турчинов назвав чи не єдиним за два роки реальним кроком влади для зміцнення нацбезпеки.
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10.02.2021 12:38 Ответить
Зебіли як завжди "ісполяют" зі своїи "патріотичним" Зе клоуном, повинен їх розачорувати, канали були закрити з узгодженням Кремля, а може і під наказ Майже 50% опитаних мешканців України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne та ZIK, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5831 Зе клоун як був агентом кацапів, так і залишився совкодрочером і буде гробити Незалежність України і надалі.

"Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым."

(см. сообщение от 04.01.2021) 07.‎02.‎2021

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10.02.2021 12:39 Ответить
До победы Байдена ЗЕленая шимпанЗЕ
занималась исключительно каналами Петра,Прямой,Еспрессо и 5 канал,а тут такой резкий разворот с перспективой поднятььрейтинг и даде Байдену подлизнуть,гнида мерзкая-квартальная.
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10.02.2021 13:01 Ответить
 
 