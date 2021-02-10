РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
77381 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
1475 17
ВР (9226) контрразведка (346) СБУ (6844) Завитневич (32)

"Слуга народа" Завитневич объяснил, для чего хотят предоставить СБУ право блокировать информресурсы: У нас много проявлений гибридной информационной войны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Завитневич объяснил, для чего хотят предоставить СБУ право блокировать информресурсы: У нас много проявлений гибридной информационной войны

Принятым Верховной Радой в первом чтении законопроектом о реформе СБУ предлагается предоставить ведомству фактически неограниченные возможности в борьбе с врагами украинской государственности. Среди прочего контрразведка может получить возможность блокировать информационные ресурсы.

Разработчик законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич считает, что это может стать эффективным средством в борьбе с гибридной агрессией РФ. При этом он признает, что часть норм документа написаны весьма размыто и теоретически могут быть использованы для злоупотреблений со стороны силовиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У медали есть две стороны. Да, с одной стороны возможно это и злоупотребление, а с другой – у нас много случаев проявления гибридной информационной войны со стороны страны-агрессора, на которые правоохранители не могут моментально реагировать", – считает он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сократить штат СБУ на 10 тысяч человек невозможно, - Баканов

Нардеп приводит в качестве примера работу ряда Телеграмм-каналов, которые, по его мнению, используются для информационного воздействия на украинцев в интересах России. Завитневич уверен, что государство должно иметь возможность реагировать на это адекватно и быстро.

Отметим, законопроект №3196-п предлагает предоставить контрразведчикам право без санкции суда входить на предприятия и домовладения, опрашивать людей и даже блокировать информационные ресурсы. Также, получив информацию от СБУ, Центральная избирательная комиссия обязана будет снимать с выборов кандидатов в депутаты и политические партии.

Для этого необходимо только, чтобы силовики признали кандидата причастным к "сепаратистской или разведывательно-подрывной деятельности".

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+7
недавно мне на глаза попала реклама фальшивых денег а интернете..
Да! да!.. кто-то охреневший, продавал фальшивые деньги прямо через интернет со ссылкой на адрес в Телеграмм-канале..
Я написал электронное письмо на адрес СБУ с изложением этого факта и со скриншотами этой рекламы.. И что вы думаете?!
Мне СБУ ответило что я обратился не по форме, мое письмо не содержит двух десятков необходимых признаков, для статуса "официального заявления".... поэтому они не могут рассмотреть моё заявление.. Таков был ответ!
А вы говорите, реформа..
показать весь комментарий
10.02.2021 11:09
+6
Нормальное предложение! Но, не в Украине... Они начнут на этих запретах зарабатывать... И останутся только те, которые имеют деньги... А кто имеет деньги ? Все остальные исчезнут от финансовой недостаточности...
показать весь комментарий
10.02.2021 11:30
+5
Коротышка Зе входит во вкус.

"Слуга народа" Завитневич объяснил, для чего хотят предоставить СБУ право блокировать информресурсы: У нас много проявлений гибридной информационной войны - Цензор.НЕТ 529
показать весь комментарий
10.02.2021 11:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо говорить, когда в стране гибридный президент и гибридный парламент...
показать весь комментарий
10.02.2021 11:03 Ответить
Коротышка Зе входит во вкус.

"Слуга народа" Завитневич объяснил, для чего хотят предоставить СБУ право блокировать информресурсы: У нас много проявлений гибридной информационной войны - Цензор.НЕТ 529
показать весь комментарий
10.02.2021 11:09 Ответить
недавно мне на глаза попала реклама фальшивых денег а интернете..
Да! да!.. кто-то охреневший, продавал фальшивые деньги прямо через интернет со ссылкой на адрес в Телеграмм-канале..
Я написал электронное письмо на адрес СБУ с изложением этого факта и со скриншотами этой рекламы.. И что вы думаете?!
Мне СБУ ответило что я обратился не по форме, мое письмо не содержит двух десятков необходимых признаков, для статуса "официального заявления".... поэтому они не могут рассмотреть моё заявление.. Таков был ответ!
А вы говорите, реформа..
показать весь комментарий
10.02.2021 11:09 Ответить
Если бы обратились по форме-получили бы скидку. "Слуга народу" Завітневич пояснив, для чого хочуть надати СБУ право блокувати інформресурси: У нас багато проявів гібридної інформаційної війни - Цензор.НЕТ 1405
показать весь комментарий
10.02.2021 11:15 Ответить
А шо ж ты хотел получить в ответ. Ты пожаловался на фальшивомонетчиков продавцу фальшивых денег. )))
показать весь комментарий
10.02.2021 11:36 Ответить
Всего 7 лет хватило что бы понять очевидные вещи.
показать весь комментарий
10.02.2021 11:11 Ответить
Благими намерениями выстелен путь в ад так что рассказывайте свое жедание дальше по тотальному контролю
показать весь комментарий
10.02.2021 11:13 Ответить
ну конечно , как прикрыть свою "героическую" "титаническую" "работу" по обеспечению безопасности страны ??? а ни как - рот всем закрыть и продолжать на карман трудиться
показать весь комментарий
10.02.2021 11:14 Ответить
Чем больше у СБУшников феодальных войн, тем больше их уважают "Слуги народа".
показать весь комментарий
10.02.2021 11:19 Ответить
СБУ предлагается предоставить ведомству фактически неограниченные возможности в борьбе с врагами украинской государственности. / Многоходовка Коломойского : показать ОПЗЖ кто в доме хозяин и задавить порохоботов жить Коломойскому мешающих. / Комитет по нацбезопасности ВР возглавит Завитневич из "Слуги народа", муж одноклассницы Зеленского .27.08.19
показать весь комментарий
10.02.2021 11:28 Ответить
Нормальное предложение! Но, не в Украине... Они начнут на этих запретах зарабатывать... И останутся только те, которые имеют деньги... А кто имеет деньги ? Все остальные исчезнут от финансовой недостаточности...
показать весь комментарий
10.02.2021 11:30 Ответить
Принятым Верховной Радой в первом чтении законопроектом о реформе СБУ предлагается предоставить ведомству фактически неограниченные возможности в борьбе с врагами украинской государственности.,врагов украинской государственности немерено .Так сколько же этих врагов украинской государственности , это ведомство привлекло к ответственности и они понесли наказание
показать весь комментарий
10.02.2021 12:08 Ответить
Хотят что бы боялись регистрировать и хостить сайты в Украине!
Домен в банановой республике и хостинг в Новой Зеландии - и без решения суда ...
показать весь комментарий
10.02.2021 12:59 Ответить
Думаю що, цей дурень просто вирішив хайпануть на гребні популярності аби потім не говорили що, він ніфіга не робив в Раді.
показать весь комментарий
10.02.2021 15:02 Ответить
Питання в тому, а хто довіряє самому СБУ аби дати їм необмежені права? Ото ж.
Має бути закон про колаборацію, а не безмежені повноваження окремому органу. І тоді вже чи СБУ, чи МВД мають притягувати ворожих пропагандистів згідно закону через рішення суду. Навіть, якщо вводиться воєнний стан то, закон і суд ніхто не відміняє.
Подібні ініціативи ведуть до звинувачення української влади до нехтування існуючими міжнародними законами, які імплементовані Україною та порушення Конституції України.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:54 Ответить
Подивилися на оцього депутата Завітнєвича і запам'ятали. Дурнів потрібно знати в обличчя.
Я навіть уяви не маю хто з депутатів проголосує за такий закон. Отже, це чисто популіький висер нездари заради рейтингу.
"Слуга народу" Завітневич пояснив, для чого хочуть надати СБУ право блокувати інформресурси: У нас багато проявів гібридної інформаційної війни - Цензор.НЕТ 3265
показать весь комментарий
10.02.2021 15:01 Ответить
 
 