"Слуга народа" Завитневич объяснил, для чего хотят предоставить СБУ право блокировать информресурсы: У нас много проявлений гибридной информационной войны
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Принятым Верховной Радой в первом чтении законопроектом о реформе СБУ предлагается предоставить ведомству фактически неограниченные возможности в борьбе с врагами украинской государственности. Среди прочего контрразведка может получить возможность блокировать информационные ресурсы.
Разработчик законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич считает, что это может стать эффективным средством в борьбе с гибридной агрессией РФ. При этом он признает, что часть норм документа написаны весьма размыто и теоретически могут быть использованы для злоупотреблений со стороны силовиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"У медали есть две стороны. Да, с одной стороны возможно это и злоупотребление, а с другой – у нас много случаев проявления гибридной информационной войны со стороны страны-агрессора, на которые правоохранители не могут моментально реагировать", – считает он.
Нардеп приводит в качестве примера работу ряда Телеграмм-каналов, которые, по его мнению, используются для информационного воздействия на украинцев в интересах России. Завитневич уверен, что государство должно иметь возможность реагировать на это адекватно и быстро.
Отметим, законопроект №3196-п предлагает предоставить контрразведчикам право без санкции суда входить на предприятия и домовладения, опрашивать людей и даже блокировать информационные ресурсы. Также, получив информацию от СБУ, Центральная избирательная комиссия обязана будет снимать с выборов кандидатов в депутаты и политические партии.
Для этого необходимо только, чтобы силовики признали кандидата причастным к "сепаратистской или разведывательно-подрывной деятельности".
Пожалуйста, подождите...
Да! да!.. кто-то охреневший, продавал фальшивые деньги прямо через интернет со ссылкой на адрес в Телеграмм-канале..
Я написал электронное письмо на адрес СБУ с изложением этого факта и со скриншотами этой рекламы.. И что вы думаете?!
Мне СБУ ответило что я обратился не по форме, мое письмо не содержит двух десятков необходимых признаков, для статуса "официального заявления".... поэтому они не могут рассмотреть моё заявление.. Таков был ответ!
А вы говорите, реформа..
Домен в банановой республике и хостинг в Новой Зеландии - и без решения суда ...
Має бути закон про колаборацію, а не безмежені повноваження окремому органу. І тоді вже чи СБУ, чи МВД мають притягувати ворожих пропагандистів згідно закону через рішення суду. Навіть, якщо вводиться воєнний стан то, закон і суд ніхто не відміняє.
Подібні ініціативи ведуть до звинувачення української влади до нехтування існуючими міжнародними законами, які імплементовані Україною та порушення Конституції України.
Я навіть уяви не маю хто з депутатів проголосує за такий закон. Отже, це чисто популіький висер нездари заради рейтингу.