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Новости Происшествия
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авиакатастрофа (690) Иран (605) Канада (649) самолет (1001) Украина (11116) Шевченко Андрей посол (42) Трюдо Джастин (92)

Секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На аудиозаписи министр иностранных дел Ирана обсуждает возможность участия двух или трех "лазутчиков".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBC News, правительство и органы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой человек, опознанный источниками как министр иностранных дел Ирана, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

На записи слышно, как Мохаммад Джавад Зариф на языке фарси говорит, что есть причины, по которым правда о гибели рейса PS752, возможно, никогда не будет раскрыта, и что существует "тысяча возможностей" для объяснения сбития самолета, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех "лазутчиков" - сценарий, по его словам "совсем не маловероятный".

Бывший прокурор ООН назвал запись "очень значимой" новой уликой.

Министр иностранных дел Ирана также предполагает, что правительство Ирана не заинтересовано публично раскрывать причины трагедии.

Секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным, - СМИ 01

"Они не скажут ни нам, ни кому-либо другому, потому что, если они это сделают, - то откроют некоторые двери в систему обороны страны, а это против национальных интересов".

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8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в небе над Тегераном рейс 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" двумя ракетами класса "земля-воздух", в результате чего погибли все 176 человек на борту, в том числе 138 человек, связанных с Канадой. Запись частной беседы, которая произошла после уничтожения рейса PS752 была переведена с фарси на английский тремя людьми, чтобы уловить нюансы языка. Детали разговора и личности других участников не разглашаются публично из-за опасений за безопасность людей. CBC не раскрывает также источник записи, чтобы защитить его.

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Специальный советник премьер-министра Канады по делу о рейсе PS752, сказал, что правительству известно о записи. По его словам, канадская группа судебной экспертизы и оценки получила копию в ноябре. Ральф Гудейл сказал, что аудиофайл содержит конфиденциальную информацию, и публичное комментирование его деталей может поставить под угрозу жизни людей. На данный момент Канадская служба безопасности и разведки и Служба безопасности связи оценивают подлинность записи. 

Секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным, - СМИ 02

В течение прошлого года Зариф поддерживал официальное заявление Иранского правительства о том, что в катастрофе виновата человеческая ошибка. Вскоре после авиакатастрофы Зариф сказал, что со стороны военных было "смелостью" взять на себя ответственность, но добавил, что военные держали его и президента в неведении на несколько дней. Первоначально Иран отрицал свою причастность к уничтожению самолета. Через три дня после крушения и перед лицом существующих доказательств со спутников, президент Ирана Хасан Рухани признал, что его военные "непреднамеренно" сбили самолет. Он обвинил в этом человеческую ошибку, заявив, что военные приняли авиалайнер за враждебную цель после удара американского беспилотника, в результате которого погиб высокопоставленный иранский военный генерал в Ираке. Бывший министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань заявил, что не верит, что причиной гибели самолета является человеческая ошибка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада работает над привлечением Ирана к ответственности за крушение самолета МАУ, - глава МИД Шампань

На записи на фарси, рассмотренной CBC News, слышно, как человек, идентифицированный как Зариф, предполагает, что сбитие было случайным, но позже заявляет, что, возможно, "лазутчики" намеренно сбили самолет. "Это сделали бы двое, трое человек. И это совсем не маловероятно. Они могли быть разведчиками. Есть тысяча возможностей. Может, это действительно из-за войны, и это был радар". Далее он говорит, что "эти вещи не будут легко раскрыты" Корпусом стражей исламской революции (КСИР) или высшими должностными лицами в правительстве. КСИР - это элитное крыло вооруженных сил страны, которым руководит аятолла Али Хаменеи, верховный лидер страны и главнокомандующий. КСИР признан террористической организацией в США, Бахрейне и Саудовской Аравии. В записи человек, которого зовут Зарифом, указывает на Россию как на пример страны, которая была обвинена в причастности к сбитию самолета (рейс 17 Malaysia Airlines в 2014 году), но никогда не призналась в этом.

Секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным, - СМИ 03

Кроме того, во время записи этот человек неоднократно ссылался на компенсацию как на средство решения "проблемы" и говорит, что Иран хочет выплатить компенсацию семьям жертв, чтобы другие страны не превратили катастрофу в "международное преступление". Министр иностранных дел говорит, что не верит, что человеческая ошибка была причиной гибели рейса PS752.

Секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным, - СМИ 04

Несмотря на международные обязательства, согласно которым "черные ящики" должны быть проанализированы "без промедления", Иран не продвигался вперед в этом процессе шесть месяцев после аварии. В официальном отчете Гудейла о рейсе PS752, выпущенном в декабре, говорится, что Канада до сих пор не увидела "полного раскрытия ... всех соответствующих доказательств". Иран предложил компенсацию в размере 150 000 долларов для каждой семьи жертв, но Канада отклонила это предложение. Гудейл сказал, что Иран не имеет права предлагать компенсацию семьям жертв в одностороннем порядке.

Секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным, - СМИ 05

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Украина впервые слышит об этой записи. Он сказал, что хочет, чтобы Украина внимательно изучила эту информацию. "Я думаю, это еще одна причина для нас не принимать ничего меньшего, чем правда", - сказал Шевченко. "Мы не хотим видеть козлов отпущения вместо настоящих преступников. Мы не хотим видеть правду, скрытую за государственной тайной. Мы хотим разобраться в этом". На вопрос, считает ли он, что сбитие самолета было умышленным, Шевченко не исключил этого. "На данном этапе мы не можем исключать никаких возможностей", - сказал он. "Я думаю, что мы все еще далеки от четкой картины того, что произошло... Нам явно не хватает доверия в нашем общении с Ираном. Я думаю, у нас есть ощущение, что Иран делится как можно меньшим количеством информацией".

Шевченко также сказал, что Украина предложила Канаде несколько способов, которыми две страны могут на законных основаниях обмениваться информацией и доказательствами о рейсе PS752, но они еще не определились с механизмом. Он обозначил, что эта запись показывает, что двум странам необходимо установить "юридически безупречный канал" общения.

Украина получила окончательный отчет Ирана о расследовании, проведенном в отношении безопасности полетов, и должна до конца месяца представить свои отзывы. Пока неясно, когда Иран опубликует отчет публично. "Я думаю, мы все должны понимать, что этот отчет может подтвердить, что самолет был поражен ракетой, но он не скажет нам, кто нажал кнопку", - подытожил Шевченко.

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Топ комментарии
+36
Скільки можна жувати цю жуйку? Без лаптєй там не обійшлося.
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10.02.2021 11:30
+27
_И чего это я такой неудивлённый?! Сразу был практически уверен что сбитый именно во время встречи зеленского с путлеровцами в Омане летак - это не случайность. Возможно быть это была такая демонстрация возможностей, психическая атака. Смотри, мол, что сейчас будет - и в прямом эфире показали ему как ракетой/ракетами лайнер убивают...
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10.02.2021 11:38
+24
лазутчики-свинособаки, 100%
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10.02.2021 11:29
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лазутчики-свинособаки, 100%
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10.02.2021 11:29 Ответить
Скільки можна жувати цю жуйку? Без лаптєй там не обійшлося.
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10.02.2021 11:30 Ответить
Можливо і без ,,лаптей,,.Мене цікавить одне питання на яке ніхто не може надати відповідівь.Що перевозив цей літак крім пасажирів?Чому при загруженості літака пасажирами на 40% цого затримали на 45 хвилин із-за перегрузу?Як що іранці помилилися то чій літак мав взлітати в цей час та чому він їм був потрібен.
Запитань море але на них ніяк та ніхто не хоче відповідати.
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10.02.2021 11:37 Ответить
Затримка була по іншій причині (перевантаження- лише офіційна причина затримки). Після атаки Ірану на базу США очікувався удар у відповідь, а для цього контролювалось небо.
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10.02.2021 12:00 Ответить
Але ж в той час як цей літак затримали, інші сідали і злітали.
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10.02.2021 21:29 Ответить
Є хронологія польотів інших літаків у той відрізок часу?
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10.02.2021 21:51 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/8/7104874/

Так, дійсно і сідали, і злітали. Проте це не наблизить нас до правди.
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10.02.2021 21:58 Ответить
а ти прочитав статтю всю цілком?
це відвертий саботаж розслідування і злочинне замовчування фактів з боку іранської сторони!!!
вони прямо заявляють "правди ніхто ніколи не дізнається"
і ВСЕ
які ще можуть бути запитання... чавити їх санкціями без усіляких реверансів, доки не здадуть цапню!!!
звідки в тебе інфа про "перегруз"? кинь посилання
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10.02.2021 22:16 Ответить
Мабуть Ви не уважно слідкуєте за цією подією.В світі є тільки 5 країн які мають обладнання для читання ,,чорних скриньок,, із таких літаків.Як що не помиляюсь Герианія,Великобританія,Франція,Канада та США.Але МАУ,наголошу МАУ а не Україна,відмовились від єкспертизи скриньок в цих країнах.Хоче покарати Іран руками України та міжнародних організацій але таким чином скриваючи що перевозив літак.
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12.02.2021 08:37 Ответить
чудище, МАУ не відмовлялось від жодних експертиз, більше того, компанія не може ані погоджуватись, ані відмовлятись від проведення експертизи... всі країни, причетні до події (окрім самих винуватців) вимагали з самого початку передати скриньки на розшифровку!!! читай правила ІКАО, ватяне...
а я розкажу як було насправді: троє кацапських спеців-радників покопирсалися в електроніці ЗРК парашинського ж виробництва... мета - тиск на зелоха, який якраз теревенив з кацами в Омані, і відведення можливого авіаудару американців по Тегерану...
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12.02.2021 12:16 Ответить
Vadim Slivkanich знаєш цей акк?
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10.02.2021 22:17 Ответить
Я українець,і нік у мене на українсьій та під нашим Прапором.
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11.02.2021 06:04 Ответить
чіто?.. жодним чином не спалився Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним - Цензор.НЕТ 4800
Владімір, що ти чешеш? я тебе запитував про інше, свинопсяра ти мудакувата Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним - Цензор.НЕТ 4800
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11.02.2021 09:22 Ответить
Еще год назад писали, что в самолете драпал из Ирана ихний опозиционер, а может и чей-то шпион, поэтому самолет и сбили.
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10.02.2021 11:32 Ответить
Емммм... Літак стояв на летовищі. Чому не заарештувати його на землі?
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10.02.2021 12:01 Ответить
Без России там не обошлось 100% И сколько мир это терпит и почему - непонятно!!!
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10.02.2021 11:33 Ответить
именно, тот, кто знал тогда кто и что - тот знает и сейчас, но сейчас удивляет, почему с ним цацкаются, реально непонятно
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06.01.2022 17:58 Ответить
Неужели после нападения на Украину в мире никто до сих пор не усвоил что убиства гражданских, с их молчаливого согласия, это главный инструмент международной политики?
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10.02.2021 11:37 Ответить
_И чего это я такой неудивлённый?! Сразу был практически уверен что сбитый именно во время встречи зеленского с путлеровцами в Омане летак - это не случайность. Возможно быть это была такая демонстрация возможностей, психическая атака. Смотри, мол, что сейчас будет - и в прямом эфире показали ему как ракетой/ракетами лайнер убивают...
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10.02.2021 11:38 Ответить
Оманский очень трусливый и то,что его придавили в Омане, каким то компроматом, имеет силу.После прилета в Украину оно несколько месяцев не могло правдоподобно обьяснить причину задержки в Омане и смысл поездки. Бред несли все,включая и оманского.
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10.02.2021 12:00 Ответить
думаю так само. И на мертвечука он потом перестал наезжать и богдана сменил на дерьмака.
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10.02.2021 18:16 Ответить
Бредовая версия. В таком случае сбивали бы другой украинский самолет которые летают по этому коридору, а не на 90% иранцев на борту. Здесь замешаны какие-то внутренние интересы Ирана и не все там просто в отношениях между гражданскими и военными. На борту мог быть кто-то важный которого гражданские выпустили, а военные решили его ликвидировать. Только в этом случае находит объяснение что они не пожалели своих же граждан.
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10.02.2021 12:03 Ответить
Такой шикарный козырь на переговорах. Ваще они любители агрессивных переговоров.

То шо сбивали намеренно то энто полюбэ!
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10.02.2021 18:27 Ответить
путин показал зеленскому что легко может сбить пассажирский самолет чтобы его запугать. Есть такая версия.
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10.02.2021 12:13 Ответить
Лєтак, дєвчята, - що москальщина? Якщо пишеш на свинособачому "йазикє", то є слово "самальот", якщо ти не знав
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10.02.2021 12:39 Ответить
Буду писать как сам хочу. Уж извините.Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним - Цензор.НЕТ 4895
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10.02.2021 12:51 Ответить
Як ще світ не зрозумів що ерефія це террорисст #1 в світі?! Кремль спонсор, організатор терактів, заворушень по всьому світу. Знищіть джерело терору, нестабільності і в світі стане жити легше.
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10.02.2021 12:04 Ответить
Пентагон в срочном порядке перебрасывает в Европу новейшие системы вооружений и техники которая никогда не была в Европе...,также перебрасываются новейшие подлодки кторые были еще пару лет назад секретными...
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10.02.2021 12:05 Ответить
Винищувачі будуть літати, підводні човни плавати, "спостерігати", а військово-політичне керівництво НАТО буде висловлювати занепокоєння "черговим загостренням ситуації на Сході України", в тисячний раз згадувати Мінські договорняки, скрушно похитувати головою і прицмокувати язиком на офіційних брюссельських обідах. Тому особливого приводу для щенячої радості в цих іграх з передислокацією чужої, не української техніки, не бачу.
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10.02.2021 12:47 Ответить
Иран - такое же террористическое недогосударство как и кацапстан (москальщина/параша). И методы ведения внутренней и внешней политики у этих стран одинаковые - терракты и убийства.

Версия о том, что к данному терракту были причастны моксели(кацапы) является одной из наиболее реальных.
С Ираном нужно разговаривать также как и с кацапами - с позиции силы и пригрозить мразям переквалифицировать это в терракт, если они немедленно не начнут всецело сотрудничать с нами в этом вопросе и не передадут все материалы и результаты эксепртиз.
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10.02.2021 12:06 Ответить
Бред собачий
Чурки наверное под наркотиками.
На видяхе хорошо видно, что ракет біло две.
Вторая,контрольная, тоже случайная.
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10.02.2021 12:10 Ответить
Новейшая версия американского истребителя F-15EX появилась в небе Европы...капздец РАБссииСекретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным, - СМИ - Цензор.НЕТ 3558
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10.02.2021 12:11 Ответить
Да наплевать всем! Ну сбили и сбили. Плюнуть и забыть. Вон голандский самолет грохнули и что? Скоро десятилетие разборок будем отмечать. Все уже и забыли кто, кого и зачем сбил.
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10.02.2021 12:12 Ответить
Что голландский, когда рашисты напали на ЕС и НАТо и убили польскую верхушку.
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10.02.2021 12:34 Ответить
А ти не сци.
Західне правосуддя довго запрягає, але коли розгониться - то не зупиниш. Не випадково пуйло ще влітку протягнув через "рехверендум" зміни до конституції про пріорітет місцевого права над міжнародним - знає, чим для нього Гаага закінчиться.
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10.02.2021 23:25 Ответить
Я вижу как по Украине за 6 лет разогнались.. не остановить..
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11.02.2021 09:52 Ответить
Куди розігналися? Кого не зупинити?
Вам, тролям кремлівським, аби якусь хєрню висерити.
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12.02.2021 13:54 Ответить
Нууу.....так идите дальше. Это указывает на то,что к средствам ПВО Ирана был удаленный доступ, и это вполне мог быть разработчик этих средств. Т.е. ...Р О С С И Я! Более того, самому Ирану очевидно невыгодно об этом говорить....ценою жизни собственного народа!!!....им просто проще заплатить.
Молчание говорит о соучастии в преступлении. Из этого следует делать вывод самим иранцам, которых подставили как лохов. Они это знают, понимают, и....все равно соглашаются.
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10.02.2021 12:34 Ответить
Зеленоблазневим виродкам після позорного зриву спецоперації з "вагнерівцями" в результаті витоку прямо у кабінеті Президента, ніхто з нормальних країн не довірить секретну інфу. Бо це все одно, що передавати прізвища напряму в кремль.
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10.02.2021 12:36 Ответить
Ага, ещё и трепались, что у самолёта были бракованные двигателя ...
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10.02.2021 12:41 Ответить
Мусліми можуть триндіти що завгодно, заявивши, що в турбіну потрапив пролітаючий над Іраном пінгвін. Ясно, що винні затягують час з метою знищення доказів і людей, що зможуть давати свідчення. Або чекають сприятливого геополітичного моменту, щоб вийти із ситуації з мінімальними фінансовими втратами.
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10.02.2021 12:51 Ответить
Самолёт был сбит НАМЕРЕННО
Лицо давшее команду на поражение цели
Знало что цель пассажир, иначе не могло быть,
Иранские аятолы свиньи
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10.02.2021 12:40 Ответить
Не иранские а роssийские аятоллы свиньи. Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним - Цензор.НЕТ 9270
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10.02.2021 15:07 Ответить
Не могло быть а 101% намеренно. Ракета не пуля, куда стреляешь, туда и летит.
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10.02.2021 12:48 Ответить
..с самолётам всё не так однозначно.. - у экспердов и самих Зели-Аваковых ещё не допросили по этому поводу белора(у)ссового террориста Антоненка..................
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10.02.2021 12:49 Ответить
Это было ясно с самого начала. А соплежуйство еще никого до добра не довело.
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10.02.2021 12:50 Ответить
В Департаменте юстиции США сообщили, что компания Boeing согласилась выплатить возмещение авиаперевозчикам и компенсации семьям погибших в результате катастрофы самолетов модели 737 МАХ.
Источник: заявление Департамента юстиции США
Детали: После выплат дело закроют. Компания выплатит более $2,5 млрд - штраф в размере $243,6 млн, компенсации перевозчикам Boeing 737 MAX $1,77 млрд, а еще $500 млн пойдут в фонд для жертв авиакатастроф с участием этих моделей самолета.
Из этого фонда компенсации получат родственники 346 пассажиров, погибших в катастрофах рейсов Lion Air Flight 610 и Ethiopian Airlines Flight 302.
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10.02.2021 13:44 Ответить
500 млн на 346 пассажиров, и адвокаті. По миллиону долларов минимум. Какие 150 тысяч, шлите их нах.
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10.02.2021 13:45 Ответить
Невже Канада до цих пір не визначила особи, яку іранці за будь-що не могли випустити у вільний світ. Іран до цього двічі обпікся на перебіжчиках, які винесли значні секрети по їх ядерній програмі. Один секрет допоміг Х державі зламати програму управління центрифугами, а це мільярдні збитки. Тепер можна виплатити компенсацію і в 300000$
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10.02.2021 13:59 Ответить
Вряд чи таку особу випустили б з аеропорту Тегерану. Звичайно його б вивозили автомобілем чи автобусом по гарно підробленим документам в третю країну, а вже з відти літаком. Якщо вже дуже важлива особа то, канадці самі чи за допомоги союзників могли б вивезти автомобілем в безпечну зону поблизу кордону і забрали гелікоптером контингенту в Іраку чи Афганістані.
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10.02.2021 14:24 Ответить
Эти черножопые никогда не скажут правды! Если ещё в этом замешан Пуйло!!
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10.02.2021 14:03 Ответить
Короче, у нього є підозра що, то інструктори з кацапстану свідомо довбонули по українському літаку.
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10.02.2021 14:15 Ответить
Вопроса преднамеренно - не преднамеренно не может существовать в принципе. Самолет был сбит двумя ракетами! После первой ракеты самолет развернулся и пошел в сторону аэродрома для экстренной посадки но его добили в хвост и это не оспоримый факт.
Нет ну можно дискутировать конечно - вот человек умер от двух выстрелов в голову это было самоубийство или возможно неосторожность в обращении с оружием.
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10.02.2021 14:29 Ответить
Да что хотели сбить - то однозначно.

Вопрос в том - что хотели сбить? Американский самолёт какой прилетел бомбить (тогда они СИЛЬНО ошиблись), или конкретно Украинский гражданский самолёт (что полностью меняет суть дела)?

Мотив сбивать гражданский - с трудом просматривается.

Если же ошиблись - тогда остаётся только соболезновать Украине. Это же надо было так сложиться: США именно тогда захотелось убить в Ираке Сулемайни. Ирану захотелось наказать за это США и они обстреляли их базу, и ожидая ответного удара по ошибке сбили именно этот самолёт а не какой то другой. Какое отношение Украина имеет к тому Сулемайни, какое она отношение имеет к вражде Ирана и США?! Тем не менее прилетело именно ей. Секретний запис з Ірану свідчить, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним - Цензор.НЕТ 2995
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10.02.2021 15:17 Ответить
Просто выиграли время, принеся в жертву этот рейс. Там кто угодно мог быть. Но выбрали самолет "страны третьего мира" с пассажирами иранцами, чтобы минимизировать последствия. Пока разбирались, что произошло, США замешкались и пыл поугас. Они просто создали прецедент, при котором США не могли атаковать их, чтобы тоже не оказаться под подозрением, что это они сбили.
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10.02.2021 15:39 Ответить
"Они просто создали прецедент, при котором США не могли атаковать их, чтобы тоже не оказаться под подозрением, что это они сбили." - Хорошо думать умеете. Такое действительно может быть, а я сам не придумал такую версию.
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10.02.2021 15:52 Ответить
Ой вот только не нужно здесь муде к бороде прикладывать. Не отличить гражданский самолет от военного это очень очень нужно было постараться или быть просто в усмерть раненным в голову. Аэропорт просто с огромным трафиком взлета - посадок, но именно Украинский борт вызвал подозрение и представлял угрозу. Ошибиться можно один раз но добивать борт который развернулся и пошел на посадку это бл-ть что? Это не ошибка это целенаправленный акт агрессии.
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10.02.2021 18:04 Ответить
Тайна у Ирана одна.... відмазати московського та свого Упиря від чергового міжнародного тероризму,де вони зараз вийшли на перші ролі. Дві ракетм, тільки літак почав підніматись по вильоту, догнали і взад поцілили- це ж треба так американців не любити,щоб навіть їхні Боїнги гамселить по всьому світу разом з невинними пасажирами. А тепер "дурного Ваню" клеяти усім на очі. Тварі!.
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10.02.2021 14:58 Ответить
Иран -подстилка кацапская. Аллаху Киш мыш!
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10.02.2021 15:01 Ответить
Воздушное судно было сбито российскими инструкторами - как демонстрация Зе в Омане возможностей кремля. Зе прилетел оттуда никакой, как Янык после Адлера. Фсб взорвало самолет с элитой Польши. Весь цивилизованный мир об этом знает и к сожалению молчит.
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10.02.2021 15:19 Ответить
Да это и так понятно. Там как раз возникла напряженность в отношениях с США, чуть было не дошло до серьезного конфликта, уже ждали чуть ли не бомбардировок. Вот Иран и сбил самолет, создав ситуацию, при которой США не станут стрелять, пока не разберутся, в чем дело. Пока суть да дело, воинственный запал у Трампа поугас и все затихло. А в самолете в основном были пассажиры иранского происхождения, сам самолет из страны, которая за себя постоять не может. Вообщем, вариант непростой, но вполне приемлемый для Ирана, чтобы выйти из конфликта с США или отстрочить его.
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10.02.2021 15:26 Ответить
Вот Иран и сбил самолет, создав ситуацию, при которой США не станут стрелять, пока не разберутся, в чем дело.

...а если бы США на следующий день обьявили бы Иран "империей зла", какая специально сбивает гражданские самолёты, и против какой надо обьявить "крестовый поход" всему цивилизованному миру??? (не разбираясь. Нафиг им рисковать? А вдруг не специально сбили? Такой предлог начать войну пропадёт?)
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10.02.2021 15:34 Ответить
хз, это просто одна из теорий. Ктож правду-то скажет.
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10.02.2021 15:40 Ответить
Сбила раша.
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11.02.2021 01:23 Ответить
В цьому літаку летіло "щось,або хтось" яке не повинно було покинути Іран......Збили за наказом, тут і до бабки не ходи......
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10.02.2021 16:08 Ответить
MH-17, по-любе все те же на манеже
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10.02.2021 16:31 Ответить
Вы глубоко ошибаетесь. ФСБ сбила украинский самолет. Я достаточно долго работал в этой стране. ФСБ среди "Cтражей исламской революции" чувствует себя как дома.
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11.02.2021 01:29 Ответить
НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ ПОСОЛЬСТВА ИРАНА И ЖЕСТКО ЗАЩЕМИТЬ ИРАНЦЕВ В УКРАИНЕ !!!
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10.02.2021 19:07 Ответить
и побольше наших повыдавать замуж за муслимов: пусть им рожают идиотов!
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10.02.2021 20:37 Ответить
Пропетлять от американских люлей сбив самолёт слабака не самый хороший ход. Кара уже начинает вырисовываться, хоть и не так стремительно, как в 2020м.
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10.02.2021 23:03 Ответить
Там ничего не докажут. Это закрытый режим. Более закрытый чем в раше. ФСБ этим воспользовалась. Еще раз мои соболезнования родственникам нашего экипажа.
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11.02.2021 01:36 Ответить
ми всі тут ще рік назад знали, що збили навмисно! Точно так як і МН17.

Московія має бути розвалена!
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11.02.2021 05:09 Ответить
 
 