Дороги в Украине чистят от снега 1,2 тысячи машин, - Укравтодор

Государственное агентство автомобильных дорог Украин сообщило, что снег на дорогах государственного значения убирают 1241 единица техники и 1559 рабочих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение агентства.

Отмечается, что от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в ликвидации последствий непогоды (от ее начала) привлекалось 776 человек и 218 единиц техники. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное. Продолжается обработка покрытия противогололедными материалами, расчистка проезжей части дорог от снега.

В Укравтодоре отмечают, что из-за интенсивного мокрого снега на Латирском и Абранском перевалах в Закарпатской области с целью эффективной работы снегоочистительной техники с 00-30 до 03-00 ч. было ограничено движение для большегрузного транспорта на а/д М-06 Киев - Чоп, км 702 + 000 - км 730 + 000. Из-за снежных заносов в Волынской области действует ограничение для всех видов транспорта с 10-00 8 февраля на а/д Т-18-02 / М-07 / - Маюничи - Великая Осница - Красноволя - Колки - / Р-14 / - Копылье - Рожище - Торчин - Шклинь - / Н-17 / км 107 + 000 - 130 + 000 (на участке пгт Торчин - пгт Шклинь).

До сих пор действует ограничение въезда в Киев крупногабаритного транспорта, введенное с 15-00 8 февраля.

С 9 февраля сняты все ограничения в движении грузового транспорта на главных подъездных дорогах к Киеву в Киевской, Житомирской, Ривненской, Черниговской, Полтавской, Черкасской областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев засыпало снегом: город стал в пробках, введено оперативное положение для транспорта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж