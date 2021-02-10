НАБУ проводит обыски в офисе "Энергоатома" по делу о реализации электроэнергии по нерыночной цене, - Лерос
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сейчас НАБУ проводит обыски в офисе "Энергоатома" по адресу: ул.Назаровская, 3А по уголовному делу, когда 21 декабря 2020 г. креатура Офиса Президента Украины и господина Деркача вице-президент Якоб Хартмут лично реализовал электроэнергию по нерыночной цене в т.ч. компании "Юнайтед Энерджи", причинив ущерб "Энергоатому" около 2,4 млрд грн.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Напомню, что именно после смены руководства "Энергоатома", которым лично занимался Зеленский, на ключевые должности зашли люди Деркача (автора "пленок Байдена") и заместителя Офиса Президента Татарова.
Именно после этого началось доведение "Энергоатома" до банкротства из-за олигархического дерибана и государственной измены.
Первое с чего начало руководство назначенное с "подачи" Офиса Президента - это продавать электрическую энергию "Энергоатома" в убыток, причем от слова "совсем".
"Энергоатом" продал электрическую энергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а трейдеры олигархов уже реализовали электрическую энергию конечным потребителям в разы дороже цены закупки у "Энергоатома".
Действующие лица:
Фунт-президент Петр Котин,
Вице-президент Герман Галущенко, которого называют крестником Деркача,
Вице-президент Якоб Хартмут, за которым тянется устойчивый кремлевский шлейф.
Давний соратник Деркача - Олег Бояринцев, которого назначили руководить кадрами "Энергоатома",
жена губернатора Киевской области Людмила Володина, которую назначили в "Энергоатом" исполнительным директором по правовому обеспечению.
Господин Россоха, который был главным следственным Закарпатья во времена Януковича, во время, когда следствием в Украине руководил господин Татаров.
Господина Россоху, который входил в адвокатское объединение Олега Татарова, назначили на должность директора по физической защите и специальной безопасности "Энергоатома", чтобы контролировать каждый пук и дерибанить секретные статьи бюджета государственной монополии.
Из-за этих махинаторов, ущерб "Энергоатома" за последние 7 месяцев составит 6-8 млрд грн", - заявил Лерос.
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Шо вы там ищете, бидоси?! В офисе коломойского ищите, в кабинете геруса ищите. Как дети, ей богу! Или беня уже СБУ руководит?!
ЕЩЕ!
Американцы об этом говорят постоянно.
56 коп
дисбаланс в энергосистему заложил шоколадные своими зелеными разрешениями на подключение СЭС и ВЭС
за 2020 зеленой генерации уже нужно было заплатить столько сколько и атомной а в этом году зеленые выплаты уже будут больше чем выплаты для АЭС
и 15 млр.грн по предоплате на дороге не валяются, благодаря этим деньгам Энергоатом уже рассчитался за задолженности по поставке ядерного топлива в том числе которая была и при Пете
" Несмотря на постоянный дефицит оборотных средств через существующую задолженность за отпущенную электроэнергию, ГП «НАЭК «Энергоатом», в рамках существующих финансовых обязательств, произвел оплату в адрес компании Westinghouse Electric Sweden AB в общем объеме 12,5 млн. евро."
или не было такого ?
электроэнергия реализуется на аукционах и там не "ЗНИЖКИ" а результаты торгов ,
и чем большая партия реализуется тем меньшая цена, так само цена крупноптовых поставок всегда будет намного ниже розничных продаж.
ЦентроЭнергно перешло на российский уголь так как ахметка перестал им поставлять украинский уголь
"Крупнейший частный поставщик угольной продукции остановил отгрузки угля в адрес ТЭС "Центрэнерго", нарушив условия договора, несмотря на полученную предоплату в размере 106 млн грн. "
торговать с пидпРассией шоколадным можно а вот теперь это зрада по вашему,
уголь, газ, нефть, бензин, удобрение .... все это не меньше закупали шоколадные в россии
прибыль убытки это кто как считает, это бухгалтерия
знаешь что такое "Затраты будущих периодов" в бух.учете и как они влияют на показатели?
та же Тесла в убытках несмотря на помпезные заявления Маска о целом годе безубыточной работы, 5,2 лярда не покрытых убытков у них
https://www.youtube.com/watch?v=dY_VYwwiO10
Зєлю геть. Дострокові.
Да в Украине не было ни одного Президента который войдет в Историю,но все-же из тех что были:были и лучше и хуже. И самый лучший это Порошенко-плохо что 73%Зедебилов этого понять не могут,поскольку мозгов нет и анализировать нечем. Даже Януковощ лучше Зеленского!(до тех пор пока он не повел Украину в Таежный Союз конечно)
Зеленский-это абсолютная дурилка картонная,полный ноль и его используют как того дурачка на ужине с дураком
Классическая схема обанкрочивания госпредприятия:продажа его продукции своей бандитской прокладке по заниженной цене. Кроме того что прибыль идет прокладке,так еще искусственно обанкроченное предприятие можно купить за копейки-таким образом и создавалась олигархическая система в Украине когда бандиты без денег скупили самые лучшие предприятия и стали миллиардерами.
При Зеленском воруют открыто,даже при Януковоще так не воровали.
Выбрали зеленого дурачка-марионетку-жрите не обляпайтесь