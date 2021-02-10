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НАБУ проводит обыски в офисе "Энергоатома" по делу о реализации электроэнергии по нерыночной цене, - Лерос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАБУ проводит обыски в офисе "Энергоатома" по делу о реализации электроэнергии по нерыночной цене, - Лерос

Сейчас НАБУ проводит обыски в офисе "Энергоатома" по адресу: ул.Назаровская, 3А по уголовному делу, когда 21 декабря 2020 г. креатура Офиса Президента Украины и господина Деркача вице-президент Якоб Хартмут лично реализовал электроэнергию по нерыночной цене в т.ч. компании "Юнайтед Энерджи", причинив ущерб "Энергоатому" около 2,4 млрд грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Напомню, что именно после смены руководства "Энергоатома", которым лично занимался Зеленский, на ключевые должности зашли люди Деркача (автора "пленок Байдена") и заместителя Офиса Президента Татарова.

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Именно после этого началось доведение "Энергоатома" до банкротства из-за олигархического дерибана и государственной измены.

Первое с чего начало руководство назначенное с "подачи" Офиса Президента - это продавать электрическую энергию "Энергоатома" в убыток, причем от слова "совсем".

"Энергоатом" продал электрическую энергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а трейдеры олигархов уже реализовали электрическую энергию конечным потребителям в разы дороже цены закупки у "Энергоатома".

Действующие лица:

Фунт-президент Петр Котин,

Вице-президент Герман Галущенко, которого называют крестником Деркача,

Вице-президент Якоб Хартмут, за которым тянется устойчивый кремлевский шлейф.

Давний соратник Деркача - Олег Бояринцев, которого назначили руководить кадрами "Энергоатома",

жена губернатора Киевской области Людмила Володина, которую назначили в "Энергоатом" исполнительным директором по правовому обеспечению.

Господин Россоха, который был главным следственным Закарпатья во времена Януковича, во время, когда следствием в Украине руководил господин Татаров.

Господина Россоху, который входил в адвокатское объединение Олега Татарова, назначили на должность директора по физической защите и специальной безопасности "Энергоатома", чтобы контролировать каждый пук и дерибанить секретные статьи бюджета государственной монополии.

Из-за этих махинаторов, ущерб "Энергоатома" за последние 7 месяцев составит 6-8 млрд грн", - заявил Лерос.

НАБУ проводит обыски в офисе Энергоатома по делу о реализации электроэнергии по нерыночной цене, - Лерос 01
НАБУ проводит обыски в офисе Энергоатома по делу о реализации электроэнергии по нерыночной цене, - Лерос 02
НАБУ проводит обыски в офисе Энергоатома по делу о реализации электроэнергии по нерыночной цене, - Лерос 03

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Топ комментарии
+12
Вот это и есть главная причина пи.....ца в энергетике. А не сказки о тарифах. Пока у власти будет кукла олигархата - пока и будет такое.
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10.02.2021 11:46
+12
Деркачу Путлер дал задание : разрушить Энергоатом и покупать энергетику на РАБссии..Крысы позорные... НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 3533
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10.02.2021 11:47
+10
За год из прибыльной ... нет, сверхприбыльной, с дефицитом её продукции, компании сделать её банкротом можно только на государственном уровне. Бидон введи войска! )))
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10.02.2021 11:55
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И шо, еще добровольно не поделились с кем надо? Ну это никуда не годится, надо обыскать.
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10.02.2021 11:40 Ответить
А шо ищут? Электроэнергию? НАБУ проводит обыски в офисе "Энергоатома" по делу о реализации электроэнергии по нерыночной цене, - Лерос - Цензор.НЕТ 6123
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10.02.2021 11:41 Ответить
********* палички.
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10.02.2021 11:44 Ответить
Учи высшую физику. Электроэнергии не существует, есть розетки и провода с током - вот их и ищут. )))
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10.02.2021 11:44 Ответить
Это ты в высшей физике про розетки выучил?
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10.02.2021 12:13 Ответить
Есть ЭДС а электроэнергия это работа выполненная ЭДС по перемещению электронов по тем проводам, розеткам и токоприемникам
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10.02.2021 13:00 Ответить
Неее токо приёмника мало, надо еще и распределитель и изолятор. Токо приёмника на всех задержаных не хватит. )))
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10.02.2021 13:18 Ответить
все определения такие электрические НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 7360.а не токнет?
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10.02.2021 15:18 Ответить
Дєрьмак руліт.
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10.02.2021 12:09 Ответить
ЗЕбарига підмахнув своєму партьору Бєнє. Хто б міг подумати.
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10.02.2021 11:42 Ответить
И не только ему

НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 7452
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10.02.2021 11:47 Ответить
з моменту дерибану держвласності олігархів треба називати агентами ворожих країн
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11.02.2021 09:05 Ответить
ну как с таким раскладом , вове сдать тартарова .."братья на век" по которым статья плачет , а они всё керуют
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10.02.2021 11:43 Ответить
Значит, надо начинать с Татарова. Никто не знает, какой у него рост и ширина в плечах?
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10.02.2021 12:54 Ответить
Правильно!!! Весь Энергоатом обыскать, все найти и всех арестовать! Энергоблоки атомные - закрыть! Всю э/э закупать в расее.
Шо вы там ищете, бидоси?! В офисе коломойского ищите, в кабинете геруса ищите. Как дети, ей богу! Или беня уже СБУ руководит?!
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10.02.2021 11:44 Ответить
А почуму УЖЕ? )))
ЕЩЕ!
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10.02.2021 11:46 Ответить
От, млять, скриплю зубами и соглашаюсь с тобой! НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 1677
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10.02.2021 11:49 Ответить
За год из прибыльной ... нет, сверхприбыльной, с дефицитом её продукции, компании сделать её банкротом можно только на государственном уровне. Бидон введи войска! )))
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10.02.2021 11:55 Ответить
Бидон, много войск! Все войска введи! И прокуроров! И ФБР!!! ПА-МА-ГИ-ТЕ!!!
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10.02.2021 12:52 Ответить
да тут войск не надо...достаточно прокуроров...и шоб судьи американские НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 5339
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10.02.2021 15:20 Ответить
Почему уже. Его кукла руководит всей страной. Он хозяин всей страны сейчас.

Американцы об этом говорят постоянно.

НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 1540
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10.02.2021 11:50 Ответить
И снова скриплю зубами и соглашаюсь...
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10.02.2021 11:53 Ответить
Не можу не погодитись
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10.02.2021 13:56 Ответить
АРЕСТОВАТЬ ВСЕХ , ТАРИФЫ СНИЗИТЬ !
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10.02.2021 11:45 Ответить
Сначала нужно убрать куклу олигархов от власти. Все остальное -- следствия.
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10.02.2021 11:46 Ответить
Та вот как раз не для "тарифы снизить" вся эта карусель. НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 5838
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10.02.2021 11:50 Ответить
Вот это и есть главная причина пи.....ца в энергетике. А не сказки о тарифах. Пока у власти будет кукла олигархата - пока и будет такое.
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10.02.2021 11:46 Ответить
а какая цена была на атомную электроэнергию при Порошенко ты забыл,
56 коп
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10.02.2021 12:48 Ответить
Я не забыл, что при Порошенко до того, как дебилы привели к власти куклу олигархов, система была абсолютно сбалансирована. 2018 год и первый квартал 2019 года все предприятия , и тот-же Энергоатом, закончили с прибылью.
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10.02.2021 13:26 Ответить
а что Петя не олигарх, или при нем не было олигархов и тут они набежали?
дисбаланс в энергосистему заложил шоколадные своими зелеными разрешениями на подключение СЭС и ВЭС
за 2020 зеленой генерации уже нужно было заплатить столько сколько и атомной а в этом году зеленые выплаты уже будут больше чем выплаты для АЭС
и 15 млр.грн по предоплате на дороге не валяются, благодаря этим деньгам Энергоатом уже рассчитался за задолженности по поставке ядерного топлива в том числе которая была и при Пете

" Несмотря на постоянный дефицит оборотных средств через существующую задолженность за отпущенную электроэнергию, ГП «НАЭК «Энергоатом», в рамках существующих финансовых обязательств, произвел оплату в адрес компании Westinghouse Electric Sweden AB в общем объеме 12,5 млн. евро."
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10.02.2021 13:43 Ответить
Врешь. Тарифы на СЭС и ВЭС были введены еще в 2008 году. Но главное не в этом. Еще раз - до конца весны 2019 система была полностью сбалансирована. И Энергоатом был сверхприбыльным, электроэнергию даже продавали на экспорт. И не вспоминали о импорте. А причина всего трындеца в этом.

НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 9462
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10.02.2021 15:14 Ответить
шоколадные внесли изменения в тот Закон что до 2030 будут вновь веденную зеленую генерацию платить по самым большим ставкам в Мире, и выдали разрешение на присоединение по тем тарифам 14ГВт зеленой генерации до 2023,
или не было такого ?
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10.02.2021 15:42 Ответить
Врешь. У нас средние ставки в Европе. Есть намного больше наших. Меньше только в странах, которые раньше начали внедрение зеленой энергии. Во вторых они дифференцированы по времени эксплуатации.
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10.02.2021 16:55 Ответить
Ну щоб клоунофіл та не збрехав? )))
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11.02.2021 09:08 Ответить
И в этом

НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 6006
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10.02.2021 15:15 Ответить
И в вот этом

НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 316
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10.02.2021 15:15 Ответить
писульки пишут такие же дебилы как ты,
электроэнергия реализуется на аукционах и там не "ЗНИЖКИ" а результаты торгов ,
и чем большая партия реализуется тем меньшая цена, так само цена крупноптовых поставок всегда будет намного ниже розничных продаж.
ЦентроЭнергно перешло на российский уголь так как ахметка перестал им поставлять украинский уголь
"Крупнейший частный поставщик угольной продукции остановил отгрузки угля в адрес ТЭС "Центрэнерго", нарушив условия договора, несмотря на полученную предоплату в размере 106 млн грн. "
торговать с пидпРассией шоколадным можно а вот теперь это зрада по вашему,
уголь, газ, нефть, бензин, удобрение .... все это не меньше закупали шоколадные в россии

прибыль убытки это кто как считает, это бухгалтерия
знаешь что такое "Затраты будущих периодов" в бух.учете и как они влияют на показатели?
та же Тесла в убытках несмотря на помпезные заявления Маска о целом годе безубыточной работы, 5,2 лярда не покрытых убытков у них
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10.02.2021 15:38 Ответить
Снова врешь. Так кто поставил у руля энергетики людей Ахметки и Бени? Геруса, Буславец или Шмыгаля? С Марса спустили? И что значит этот график?

НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 4963
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10.02.2021 17:00 Ответить
Деркачу Путлер дал задание : разрушить Энергоатом и покупать энергетику на РАБссии..Крысы позорные... НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 3533
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10.02.2021 11:47 Ответить
1000000000%!!!!!!!!!
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10.02.2021 11:53 Ответить
Деркач вторичен. Компания государственная. Ее угробить могли только решением "величайшего" потерпевшего.
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10.02.2021 12:16 Ответить
НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 8804
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10.02.2021 11:49 Ответить
А яка це ,,не риночна ціна,, адже всі електрогенеруючі засоби являються державними та до ринкових цін немають ніякого відношення і ціни регулює держава а не ринок.
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10.02.2021 11:49 Ответить
в моєму кондуїті зазначено: Владимир Сливка - касап-зажоп. І він вчергове підтвердив свою совковість.
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10.02.2021 12:13 Ответить
А це означає що я своїми коментарями попав комусь ,,не в бвровь а в глаз,,.
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10.02.2021 12:20 Ответить
P.S.Згадайте хто найголосніше кричить тримайте злодія.
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10.02.2021 12:21 Ответить
вопрос только один. почему Герус до сих пор не в тюрьме, или он тоже ДРУГ мони?
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10.02.2021 11:49 Ответить
Они все друзья пути!!! НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 8150
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10.02.2021 11:51 Ответить
вчора був на 5-му каналі, його там знищили:
https://www.youtube.com/watch?v=dY_VYwwiO10
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10.02.2021 12:20 Ответить
геруса чи лероса?
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10.02.2021 13:24 Ответить
Кто- то верит, что последуют оргвыводы, или разорвут убыточные контракты? Будет как обычно- занесут куда следует, Деркачу и Коломойскому за беспокойство предложат че- нибудь в разрабление.
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10.02.2021 12:01 Ответить
Зєля - ліквідатор України.
Зєлю геть. Дострокові.
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10.02.2021 12:01 Ответить
Всі причетні покидьки повинні бути покарані. НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 616
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10.02.2021 12:11 Ответить
А те, кто своим тупым голосованием привел к власти этих покидьков? Какую ответственность должны понести они?
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10.02.2021 12:21 Ответить
********** прихвостні ***** повинні бути департовані на мордор.
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10.02.2021 12:38 Ответить
Тогда собирай чемоданы. И забирай с собой всю приведенную тобой к власти шваль.
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10.02.2021 12:39 Ответить
Yt hjpevs. cj,fxj]/ гав гав.
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10.02.2021 12:42 Ответить
Ты чего лаешь на людей? Тебе машин мало? Вон на них и лай.
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10.02.2021 12:53 Ответить
Не бачу людей лише ********** посібники окупанта.
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10.02.2021 12:58 Ответить
Язык - это критично важная штука и я только за то, чтобы на украинском разговаривало большинство населения. Это реально нужно. Но достаточно ли этого? Подумай над вопросом: янукович вполне сносно научился разговаривать на украинском и успешно грабил эту страну на украинском. зеленский делает то же. Они не являются пособниками, уничтожая собственную энергетику и покупая электрику у России? Таких вопросов много. Хватит хвататься за зеленского и его бандитов, считая их ангелами. Это не так.
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10.02.2021 13:04 Ответить
Мені пох селенські попрошенки януковичи кучми кравчуки пасічники.Всеп це банда котра довела країну дозубожіння і всі вони повинні відповідати перед країною.
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10.02.2021 13:32 Ответить
Так а нахрена ты тогда Зелю привел к власти? Совсем отупел?
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10.02.2021 13:34 Ответить
GSIJD YF [EQ/ НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 771
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10.02.2021 13:37 Ответить
Штырит, и плющит, ушлепок? Прекращай с боярой, сгоришь нахрен.
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10.02.2021 14:52 Ответить
Я поспешил. Лучше лай. У тебя это неплохо выходит. Думать - это не твое.
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10.02.2021 14:13 Ответить
НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 7116 Gjitk yf [eqrjptk/ НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 1416
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10.02.2021 14:16 Ответить
С ним бесполезно вести нормальный диспут. Оно невменяемое, чуть не по его -- сразу начинает косить на дурку.
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10.02.2021 19:00 Ответить
И поэтому такие как ты выбрали совсем полного НУЛЯ-придурка-клоуна Чтобы он окончательно добил страну? В следующий раз вибери Верку Сердючку
Да в Украине не было ни одного Президента который войдет в Историю,но все-же из тех что были:были и лучше и хуже. И самый лучший это Порошенко-плохо что 73%Зедебилов этого понять не могут,поскольку мозгов нет и анализировать нечем. Даже Януковощ лучше Зеленского!(до тех пор пока он не повел Украину в Таежный Союз конечно)
Зеленский-это абсолютная дурилка картонная,полный ноль и его используют как того дурачка на ужине с дураком
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11.02.2021 03:00 Ответить
Хто тобі забороняє обирати порошенка?.Я не забороняю,обирай якщо в тебе получиться. НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 6937
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13.02.2021 19:22 Ответить
Так ты и есть главный пособник оккупантов. Ты помог свалить самую проукраинскую власть последних лет и привести к власти манкуртов и предателей. Чем теперь недоволен Лай теперь на себя в зеркале, ушлепок.
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10.02.2021 13:22 Ответить
Не розумію собачої і вчити не збираюсь.
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10.02.2021 13:29 Ответить
Так а чего тогда лаешь, тупой утырок? Лай теперь на себя в зеркале, ушлепок. Гавкнешь что-нибудь, когда дойдет.
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10.02.2021 13:33 Ответить
НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 8968
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10.02.2021 13:48 Ответить
Уже и лай отобрало? Меньше пей свою бояру.
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10.02.2021 14:51 Ответить
Все закінчиться нічим! Діючий закон про ринок електроенергії дозволяє продавати електроенергію по ЛЮБІЙ ціні. Найдіть визначення яка саме ціна є ринковою? Тому ці дії пук у воду. Хіба що уряд змінить керівництво Енергоатому.
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10.02.2021 13:19 Ответить
ПНХ свинособака **************. НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос - Цензор.НЕТ 6327
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10.02.2021 13:34 Ответить
А когда же вы померитесь ради Родины и 30 пр.стариков -родителей .Все не нажруться .Ни одного государственника.один был ,грузин и того сломали .Все стали очень умные ,играются в геополитику.Помрете от рака и деньги и ...не спасут.
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10.02.2021 13:35 Ответить
Сытник также отметил, что некоторые "технические проекты" НАБУ реализовывал на средства, выделенные Украине в рамках международной технической помощи. Это связано с Байденом или нет?
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10.02.2021 14:29 Ответить
Энергоатом" продал электрическую энергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а трейдеры олигархов уже реализовали электрическую энергию конечным потребителям в разы дороже цены закупки у "Энергоатома

Классическая схема обанкрочивания госпредприятия:продажа его продукции своей бандитской прокладке по заниженной цене. Кроме того что прибыль идет прокладке,так еще искусственно обанкроченное предприятие можно купить за копейки-таким образом и создавалась олигархическая система в Украине когда бандиты без денег скупили самые лучшие предприятия и стали миллиардерами.
При Зеленском воруют открыто,даже при Януковоще так не воровали.
Выбрали зеленого дурачка-марионетку-жрите не обляпайтесь
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11.02.2021 02:55 Ответить
 
 