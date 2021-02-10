Минцифры начало прием электронных заявок на COVID-вакцинацию: создадут карту спроса в регионах
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Министерство цифровой трансформации Украины собирает электронные заявки на вакцинацию с целью формирования карты реального спроса на вакцину от COVID-19 для дальнейшей организации логистики доставки вакцины и начала процесса вакцинации.
"Мы начали прием электронных заявлений от украинцев, которые планируют вакцинироваться. Таким образом мы сможем спрогнозировать реальный спрос в каждом из регионов, и даже в каждом из районов каждого города. Исходя из этого, можно будет спрогнозировать и логистику вакцины, и процесс записи на каждую определенную дату... Потому мы предлагаем этот вариант Министерству здравоохранения", - сказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, Минцифры будет собирать заявки на вакцинирование, на основе которых сформирует карту Украины с отражением реального спроса. "Очень важно спрогнозировать, какая будет потребность на каждом из этапов вакцинации в каждом регионе и городе для того, чтобы правильно организовать все логистические процессы, смоделировать и организовать операционную часть. Потому что у некоторых вакцин есть определенные критерии использования, и это нужно правильно спрогнозировать", - подчеркнул Федоров.
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А если из какого-то города будет меньший процент заявок, то это не означает, что этот город меньше всех нуждается в вакцинации. Просто в этом городе оказалось больше скептически настроенных к отправлению заявок людей. Людям просто нужно знать, где находится пункт вакцинации, и Вам нужно иметь в виду, что много людей придут туда без заявок.
Не вижу смысла определять количество доз вакцин по количеству заявок, потому, что эта цифра будет явно заниженной по отношению к необходимой. А необходимое количество доз Вам хорошо известно - это 70% от количества жителей (не считая детей) в каждом городе.
Кстати, 70% охват всего населения можно получить только при условии бесплатности прививок, на что государство, очевидно, не пойдёт. Следовательно, 70% охват (причём не за 3 года, а хотя бы за год) для создания коллективного иммунитета никогда не будет достигнут.
толку просто подавать заявки если нельзя выбрать себе вакцину...