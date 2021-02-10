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Минцифры начало прием электронных заявок на COVID-вакцинацию: создадут карту спроса в регионах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минцифры начало прием электронных заявок на COVID-вакцинацию: создадут карту спроса в регионах

Министерство цифровой трансформации Украины собирает электронные заявки на вакцинацию с целью формирования карты реального спроса на вакцину от COVID-19 для дальнейшей организации логистики доставки вакцины и начала процесса вакцинации.

"Мы начали прием электронных заявлений от украинцев, которые планируют вакцинироваться. Таким образом мы сможем спрогнозировать реальный спрос в каждом из регионов, и даже в каждом из районов каждого города. Исходя из этого, можно будет спрогнозировать и логистику вакцины, и процесс записи на каждую определенную дату... Потому мы предлагаем этот вариант Министерству здравоохранения", - сказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, Минцифры будет собирать заявки на вакцинирование, на основе которых сформирует карту Украины с отражением реального спроса. "Очень важно спрогнозировать, какая будет потребность на каждом из этапов вакцинации в каждом регионе и городе для того, чтобы правильно организовать все логистические процессы, смоделировать и организовать операционную часть. Потому что у некоторых вакцин есть определенные критерии использования, и это нужно правильно спрогнозировать", - подчеркнул Федоров.

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10.02.2021 11:51 Ответить
Абсолютные.
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10.02.2021 12:04 Ответить
Будет электронная вакцинация
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10.02.2021 12:33 Ответить
Виртуальная ? Ну, это ещё ничего. Экран не колется.
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10.02.2021 12:38 Ответить
Щасти їм і їх дітям.
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10.02.2021 12:30 Ответить
Это у нас уже все население обеспечено айфонами и обучено пользованию ими?
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10.02.2021 12:39 Ответить
Передаю всі щеплення від своєї родини в сідниці Слуг Народу.
Що не хворіли і мали 10-кратний імунітет від ковіду!
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10.02.2021 12:39 Ответить
Уважаемый Фёдоров! Составлять карту текущего спроса на вакцину может иметь пользу только для вашей внутриминистерской статистики, а не для логистики. Потому, что и так понятно, что в среднем количество заявок будет пропорционально количеству жителей любого города. И это будет примерно один и тот же процент, где-то на уровне 10% сегодня, а дальше - больше, но один и тот же по разным городам.Так, что карта не нужна.
А если из какого-то города будет меньший процент заявок, то это не означает, что этот город меньше всех нуждается в вакцинации. Просто в этом городе оказалось больше скептически настроенных к отправлению заявок людей. Людям просто нужно знать, где находится пункт вакцинации, и Вам нужно иметь в виду, что много людей придут туда без заявок.
Не вижу смысла определять количество доз вакцин по количеству заявок, потому, что эта цифра будет явно заниженной по отношению к необходимой. А необходимое количество доз Вам хорошо известно - это 70% от количества жителей (не считая детей) в каждом городе.
Кстати, 70% охват всего населения можно получить только при условии бесплатности прививок, на что государство, очевидно, не пойдёт. Следовательно, 70% охват (причём не за 3 года, а хотя бы за год) для создания коллективного иммунитета никогда не будет достигнут.
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10.02.2021 13:22 Ответить
Эммитация заботы и работы...
толку просто подавать заявки если нельзя выбрать себе вакцину...
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10.02.2021 15:07 Ответить
 
 