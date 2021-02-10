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Новости За рубежом
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SpaceX начала принимать предварительные заказы на спутниковый интернет Starlink за 99 долларов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Услуги спутникового интернета Starlink от Илона Маска открылись для предзаказа, пока только в Великобритании, США и Канаде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC, компания SpaceX расширила масштабы публичного бета-тестирования своего спутникового интернет-сервиса Starlink, заявив, что принимает предварительные заказы от потенциальных клиентов. Услуга будет предложена сначала в США, Канаде и Великобритании.

SpaceX начала принимать предварительные заказы на спутниковый интернет Starlink за 99 долларов 01

На веб-сайте компании подчеркивается, что предзаказы "полностью возмещаются", но мелким шрифтом отмечается, что "внесение депозита не гарантирует обслуживания". SpaceX также сообщает, что "выполнение заказов может занять 6 месяцев и более" в зависимости от того, где находятся пользователи.

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SpaceX запустила публичную бета-программу Starlink в октябре 2020 года с ценой обслуживания 99 долларов в месяц, в дополнение к предварительной стоимости заказа комплекта Starlink в 499 долларов плюс доставка. В комплект входит маршрутизатор Wi-Fi и пользовательский терминал, также известный как тарелка, для подключения к спутникам.

Starlink - это амбициозный проект SpaceX по созданию взаимосвязанной интернет-сети с тысячами спутников для предоставления высокоскоростного Интернета потребителям в любой точке планеты. Компания надеется вывести на орбиту 4425 спутников к 2024 году. На данный момент Starlink запустила уже более 1000 спутников и планирует создать и развернуть еще более совершенные их версии.

Исполнительный директор SpaceX повторил предыдущие заявления о том, что компания планирует сделать Starlink отдельной акционерной компанией, доступной для частного инвестирования.  

SpaceX начала принимать предварительные заказы на спутниковый интернет Starlink за 99 долларов 02

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Топ комментарии
+8
доступный не равно бесплатный и про всех он не говорил.
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10.02.2021 12:24
+6
Интернет в США довольно дорогой и не всегда быстрый.
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10.02.2021 12:05
+5
Эммм... А кто обещал "бесплатный интернет"?
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10.02.2021 12:09
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Старлинку не обязательно перетаскивать к себе миллиарды пользователей со всей планеты. Десяток миллионов из Северной Америки и Европы ему достаточно, что бы быть в жирных плюсах.
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11.02.2021 08:30 Ответить
Лучшего интернета, чем от Укртелеком не существует SpaceX почала приймати попередні замовлення на супутниковий інтернет Starlink за 99 доларів - Цензор.НЕТ 2671
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10.02.2021 15:58 Ответить
НЕОБХОДИМО ВСЕ ПРОВОДА ТОРЧАЩИЕ В ПАРАДНЫХ ПОВЫДЕРАТЬ !!!
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10.02.2021 19:05 Ответить
У вас ошибка, на сайте Старлинк 499$ это пакет подключения + 99$ ежемесячная плата.
Этот комплект включает в себя пользовательский терминал для подключения к спутникам, монтажный штатив и маршрутизатор Wi-Fi.

https://www.cnbc.com/2020/10/27/spacex-starlink-service-priced-at-99-a-month-public-beta-test-begins.html
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15.03.2021 03:23 Ответить
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