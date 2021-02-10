РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
77381 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
30231 100
стратегия (77) Елена Зеленская (143)

Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

9 февраля состоялась первая встреча представителей межведомственной рабочей группы, которые будут работать над разработкой проекта Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. В ходе встречи, состоявшейся с участием Елены Зеленской, координаторы секционных групп представили свои планы работы по шести стратегическим направлениям.

Цель внедрения Национальной стратегии безбарьерности - создание условий, при которых все социальные группы, включая стариков, молодежь, людей с инвалидностью, родителей детей дошкольного возраста, женщин, будут иметь равные возможности во всех сферах жизни - в инфраструктуре, экономике, социальной сфере, образовании.

Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства 01
Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства 02
Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства 03

Председатель рабочей группы Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий Украины, во время своего доклада отметил: "В украинском обществе существует комплекс вызовов, связанный с наличием для различных уязвимых групп населения барьеров, касающихся не только возможности полноценного доступа к о объектам физического окружения, инфраструктуры, а также получения различного вида услуг, занятости и многое другое. Поэтому важным направлением государственной политики по формированию безбарьерного пространства в широком смысле должно быть содействие формированию общей культуры украинского общества ".

Национальная стратегия безбарьерности должна быть разработана и представлена ​​в течение ближайших трех месяцев.

Работа будет идти по шести ключевым направлениям, в которые вошли: гражданская, социальная, экономическая, образовательная, физическая и цифровая безбарьерность. Разработкой каждого направления займется отдельная рабочая группа, в состав которой войдут представители министерств, отраслевые эксперты и общественные деятели.

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила участников встречи и пожелала им эффективной работы над проектом документа. "Спасибо рабочей группе за детально продуманный план по разработке проекта Национальной стратегии по безбарьерности. Вы определили для себя очень сжатые сроки, и я искренне желаю вам вдохновения и энергии. Я буду продолжать активно коммуницировать тему безбарьерности в Украине. Безбарьерность должна стать общественной нормой ", - подчеркнула она.

Разработка Национальной стратегии безбарьерности будет проходить в несколько этапов. На первом из них члены рабочих групп сфокусируются на изучении главных барьеров в каждом из шести направлений, проанализируют имеющийся международный опыт их нивелирования и сформируют свои предложения. Проект пройдет широкое общественное обсуждение и будет дополнен рекомендациями со стороны украинских и иностранных экспертов.
На втором этапе планируется утвердить конкретный план действий и начать подготовку законопроектов и других нормативно-правовых актов, направленных на его реализацию.

Ожидается, что первый вариант проекта участники межведомственной рабочей группы представят уже в начале марта этого года.

Напомним, что 4 февраля 2021 Кабинет Министров объявил состав межведомственной рабочей группы, которая будет работать над проектом по созданию безбарьерного пространства в Украине. В группу вошли 11 министров, а также представители Офиса Президента Украины, государственных органов, Национального института стратегических исследований, активисты общественных организаций, народные депутаты и эксперты.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+33
шо-шо создала????? не понял ни одного слова, ни смысла этого говно-пространства!!!
показать весь комментарий
10.02.2021 11:56
+22
Перша ледя вже забула свою безбар"єрність з московитами та ЛуганДоном в 14 році?
показать весь комментарий
10.02.2021 11:59
+21
А Вы думаете это рассчитано на то что бы понимать??? Основное это Елена Зеленская и открыла. Дальше нужно сидеть, слушать и слюну вытирать!
показать весь комментарий
10.02.2021 11:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
очередная говорильня и распил бабла.
показать весь комментарий
10.02.2021 13:12 Ответить
шо-шо создала????? не понял ни одного слова, ни смысла этого говно-пространства!!!
показать весь комментарий
10.02.2021 11:56 Ответить
А Вы думаете это рассчитано на то что бы понимать??? Основное это Елена Зеленская и открыла. Дальше нужно сидеть, слушать и слюну вытирать!
показать весь комментарий
10.02.2021 11:59 Ответить
Главное - ОТКРЫЛА! Не винца бутылочку!?
показать весь комментарий
10.02.2021 12:40 Ответить
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 6996
показать весь комментарий
10.02.2021 12:41 Ответить
Просто ленка уже посбивала все золото и сняла люстры на гос. даче. вот появилась свободная минутка Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 5504
показать весь комментарий
10.02.2021 13:04 Ответить
Чергова "тріпологія"... "Імітація бурхливої діяльності", використана для піару сімейки Зеленських...
показать весь комментарий
10.02.2021 12:06 Ответить
Это хорошее дело. Везде надо более пологие ступеньки делать.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:47 Ответить
Так бери, і роби... У себе...
показать весь комментарий
10.02.2021 13:03 Ответить
Что там понимать - бабло отмывать будут. Без барьеров.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:11 Ответить
Открыла обчество спасения евреев от пожара на воде.....теперь планируют строить завод по выплавке железа из древесных опилок
показать весь комментарий
10.02.2021 12:31 Ответить
Перша ледя вже забула свою безбар"єрність з московитами та ЛуганДоном в 14 році?
показать весь комментарий
10.02.2021 11:59 Ответить
Новый вид спорта-безбарьерный бег на месте!
показать весь комментарий
10.02.2021 11:59 Ответить
не, бег назад с барьерами, так интересней
показать весь комментарий
10.02.2021 12:03 Ответить
НАХІБА НАМ ВОНО?!!
показать весь комментарий
10.02.2021 11:59 Ответить
Як нахіба? От ви барьер бачите, ні. А Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 6895 він є.
показать весь комментарий
10.02.2021 13:01 Ответить
Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства - Цензор.НЕТ 9418
показать весь комментарий
10.02.2021 11:59 Ответить
Каков "кейс" этой "стратегии", и сколько этот "кейс" вытянет из бюджета, карманов украинцев ?.
Огласите по списку , пжлста Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства - Цензор.НЕТ 232
показать весь комментарий
10.02.2021 12:01 Ответить
Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства - Цензор.НЕТ 9774
показать весь комментарий
10.02.2021 12:01 Ответить
Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства - Цензор.НЕТ 3560
показать весь комментарий
10.02.2021 12:02 Ответить
Кланяемся и извиняемся, а потом опять просим прощения, а потом спрашиваем - ээээ, а че там опять они высрали?
показать весь комментарий
10.02.2021 12:03 Ответить
Я вот жыву в небольшом райцентре Украины....За последние 30 лет Независимости - никаких изменений...Такое впечетление что Вторая мировая несколько лет назад закончилась .....Я хожу по тем же тротуарам - построенным еще в СССР....дороги тоже строились в СССР....Могу поспорить что еще как мнимум 30 лет тут ничего не поменяется....Население района сократилось ВДВОЕ.....думаю когда-то тут совсем мало кто будет жить....Инвалиды - ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ....им нужна всем защита...Кто она такая????? НИКТО....ее что выбрал Народ Украины? За какие деньги она проводит это собрание и на каких основаниях????
показать весь комментарий
10.02.2021 12:03 Ответить
Если бы у вас делались дороги тротуары и создавались условия для того что бы жители не уезжали, то у этой особи женского пола не было бы денег что бы заниматься, этой, простите за выражение, ....ей... Самое отвратительное, что она сама слабо понимает что она там открыла...
показать весь комментарий
10.02.2021 12:08 Ответить
Есть такой город Прилуки....Так вот лет 10 назад туда приехал человек с Москвы - он родилса когда-то в Прилуках....Ему стало СТЫДНО и он вложил туда кучу денег и сделам этому городу ЦЕНТР....там теперь красота....(поехал назад в Москву- делал не для себя а для сородичей) Отреставрировал церквы ,парки, сделал фонтан и даже построил ворота( как в Париже)....Но ведь Прилуки самый богатый город после Чернигова в области....Неужели он сам не мог это все сделать????....Кого нам ждать??? ....Нету ответа на мой вопрос....Эту страну просто нагло грабят.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:17 Ответить
Есть такой город Киев, в Украине. Так вот 2 года назад на Нивках был сделан капитальный ремонт моста за 200 млн. грн. Пару недель назад от него начали отваливаться части конструкции. По оценкам специалистов, у которых появилась возможность заглянуть внутрь моста, был сделан не капитальный ремонт а косметический миллионов за 50. В этой стране чиновники уже давно ничего не делают для людей, они все делают с одной целью - вывести деньги из бюджета....
показать весь комментарий
10.02.2021 12:29 Ответить
Я жил в Киеве почти 8 лет....Нивки мрачноватый район...Это страна абсурда....Тут ничего не поменяется....Может быть когда-то как в Турции военные захватят власть и выведут страну из пике....Но это не скоро будет ....Больше некому тут навести порядок...Одно воровство и импотентность...
показать весь комментарий
10.02.2021 12:43 Ответить
Военные не самый лучший вариант, т.к. это путь к диктатуре и изоляции. Проблема в менталитете, который должен поменяться не только у политиков ну и обычных граждан. Почему то обычные граждане давая взятки врачам, учителям, полицейским и т.д. не считают что это коррупция а винят во всем политиков... Уже сейчас трудовая миграция набирает обороты и в Украине катастрофическая нехватка специалистов в любой сфере... Молодежь выпускается из ВУЗов с нулевыми знаниями даже школьной программы и не умеют элементарно грамотно писать. Так вот когда здесь останутся пенсионеры и те кто предпочитает лежать на диване чем что то изменить, гос-во почувствует что эти люди их не смогут их прокормить и у них не останется другого выбора как создавать реальные условия для того что бы люди начали возвращаться. А эти люди будут возвращаться уже совсем с другим менталитетом, прожив в цивилизованных странах. Но это дело не одного десятилетия и это сугубо мое ИМХО.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:53 Ответить
Как раз проблема в ЭТОМ.....в отсутствии страха....В Германии до сих пор нету безбилетчиков в транспорте...Один раз повесили людей без билета - и прививка сработала...В Украине чиновники давно никого не боятся....Они знают что всегда откупятся....даже если их уволят - купят себе другоую работу...Бандиты тоже откупаются - и поэтому не боятся...У нас все продажное....Проблема в олигархах - они у нас "ВЕЧНЫЕ" и смена Президентов ни к чему не приводит....Президенты все слабее и слабее приходят и ОЛИГАРХАМ все проще грабить страну...
При Зеленском они совсем обнаглели...Он настоко слаб и необразован что аж страшно за будущее страны...У нас ТЫСЯЧИ лет ОДИН менталитет - я не думаю что он скоро поменяется....Люди кстате почти не поменялись за тысячи лет....Все одно и тоже...ЦАРЬ,ЦЕРКОВЬ,АРМИЯ и РАБЫ....просто рабы не знают что они рабы....Так что захват власти военными на несколько лет не помешал бы нашей стране....Она у нас ОЧЕНЬ БОГАТАЯ...тут хватит всего и для всех...Но 7 олигархических семей имеют 90% нашего богатства....
показать весь комментарий
10.02.2021 13:19 Ответить
Я вот вспомнил Пиночета ...
показать весь комментарий
10.02.2021 13:59 Ответить
Есть такой город Днепр- на который в свое время забили чмо- выходцы типа Кучмы, Тимошонки и других, но вот 5 лет тому мы выбрали ( как по мне ) хорошего мэра ( до этого один урод нихера не делал) сейчас много изменилось. Мне нравится, на выборах в прошлом году ( как не пытались его обливать помоями) город проголосовал за него.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:49 Ответить
Харьковчане своего покойного мэра тоже очень хвалят. Говорят много для города сделал...
показать весь комментарий
10.02.2021 12:55 Ответить
Родственница недавно ездила в Харьков говорит что очень изменился в лучшую сторону.
А вот скину фото моего города
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 7010
показать весь комментарий
10.02.2021 13:05 Ответить
Я не спорю, там много чего построено, но вопрос за чей счет и какой ценой. Ей известно что это было построено в кредит и что даже здание городской администрации находится в залоге? Я думаю харьковчанам приятно ходить в туалет с аквариумами и рыбками, который стоил городскому бюджету около 200 тыс. евро... А то что парк развлечений, который был построен за космические деньги и так же в кредит, приносит бюджету около 1000 дол в месяц ей известно? Или это все неважно, главное что красиво?
показать весь комментарий
10.02.2021 13:17 Ответить
Я не в курсе таких подробностей, у нас в Днепре тоже наверное есть какие- то подводные камни, но жизнь проходит и жить в дерьме не особо приятно в 21 веке.
показать весь комментарий
10.02.2021 13:48 Ответить
Полностью согласен. Только вот те же харьковчане, которые говорят как много покойный мер сделал для города и полюбовавшись рыбками в туалете за 200 тыс. евро, возвращаются в свои дома с напрочь прогнившими коммуникациями, и в 21 веке из за прорыва прогнившей трубы могут просидеть пару недель без горячей воды.
показать весь комментарий
10.02.2021 13:51 Ответить
Главное побольше средств выделить на эту "работу".... Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства - Цензор.НЕТ 4949
P.S. Долой масочный режим или коронавирус мне нипочем Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства - Цензор.НЕТ 6220
P.P.S.:згідно зелених тлумачень-не сліпий, а з вадами зору, не німий, а з вадами мови ....плюрализм панимаешь ли Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства - Цензор.НЕТ 6369
показать весь комментарий
10.02.2021 12:04 Ответить
Процес з пустого впорожнє але за гроші.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:05 Ответить
...наші
показать весь комментарий
10.02.2021 12:26 Ответить
зеля-хуйло!
показать весь комментарий
10.02.2021 12:07 Ответить
В самій інфі не знайшов автора цієї інфи.

Невже сам Бутусов напмсав текст?
показать весь комментарий
10.02.2021 12:07 Ответить
А что, не имеет права? В любом случае, это ты у него в гостях. Не забывай об этом
показать весь комментарий
10.02.2021 12:11 Ответить
підписуватись в будь-якому випадку потрібно.
Або ж зазначати "на правах реклами".
Так вимагає Закон.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:26 Ответить
возможно вы правы. Напишите ваше замечание на "СФ"
показать весь комментарий
10.02.2021 12:33 Ответить
вистачить і тут. Адміни все читають. Читають і юзери, і роблять висновки (приміром, як ви).
показать весь комментарий
10.02.2021 13:11 Ответить
ага....напісяв.....
показать весь комментарий
10.02.2021 12:35 Ответить
людей с инвалидностью, родителей детей дошкольного возраста, женщин, будут иметь равные возможности во всех сферах жизни

Все правильно!! А то сейчас эти старики и дети с инвалидностью ни в шахту работать пойти не могут, ни на метзавод. А с помощью клоунской жены скоро даже женщины-инвалиды смогут отбойным молотком махать.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:08 Ответить
Ледя пожелала подключится к большому распилу....видимо золото ободранное со стен госрезиденции уже в офшоре...
показать весь комментарий
10.02.2021 12:08 Ответить
Во замутили "бесбарьерное пространство" Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 7185. Раньше это называлось Конвенция о правах инвалидов. Не проще ли выполнять принятые Законы
показать весь комментарий
10.02.2021 12:09 Ответить
На выполнении законов бабла не накосишь.... а из безбарьерного пространства денежка рекой потечет....
показать весь комментарий
10.02.2021 12:11 Ответить
Разделили людей по религиозному, языковому и партийному принципам, а теперь рабочую группу собрали. Очень умилительно ..ут прямо в глаза пиплу с улыбочкой.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:10 Ответить
Розділяй і володарюй
показать весь комментарий
10.02.2021 12:18 Ответить
Вааау!
показать весь комментарий
10.02.2021 12:11 Ответить
Лєнка, шо там з харчуванням в школах? Подорожчало на добру третину і усьо?
показать весь комментарий
10.02.2021 12:13 Ответить
Пианист и Порошенко. Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!" 28. 02. 2019 / Зеленский заявил, что все ждут, когда посадят Порошенко. 25.12.20/ Зеленский уволил жену Порошенко и заменил своей .14 января 2020.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:16 Ответить
я тоже за безбарьерность ... в общении ,например с президентом , чтоб вот так просто , без его охраны подойти , плюнуть в его брехливую морду и уйти , так что начните с себя
показать весь комментарий
10.02.2021 12:17 Ответить
У інваліда заболів зуб, вибратись з квартири сам не може, бо нема ліфта

Коли почав телефонувати по всіх інстанціях узнав, що зуб дома не лікують, потрібно їхати до стоматолога.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:17 Ответить
Поперше поміняйте скотовозки-маршрутки, на які треба не заходити, а залазити як на драбину. Літні люди не можуть на метр задирати ноги, щоб залізти в ці скотовозки, потім трястись як вугілля під орущу музику шансон. Равні права, це коли в ціх скотовозках сидячі місця для всіх , а не місця кількі в бочці!
показать весь комментарий
10.02.2021 12:18 Ответить
Перестаньте вибирати мерів-дебілів, це від них залежить, який транспорт їздить по місту.
показать весь комментарий
10.02.2021 13:23 Ответить
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 2472
показать весь комментарий
10.02.2021 12:18 Ответить
А хорошую тему придумали!
Благотворительность - это ж личные деньги нужно тратить, а тут и какбы про народ, и бесплатно - два в одном!
показать весь комментарий
10.02.2021 12:19 Ответить
Старо, как говно мамонта:
"Для подготовки работников ИРЦ этого года Фонд Порошенко разработал и издал учебное пособие «Организационно-методические основы деятельности инклюзивного-ресурсных центров»."
показать весь комментарий
10.02.2021 12:38 Ответить
заперлись, "дунули" и началось безбарьерное пространство, некоторые даже подоконник не замечали и счастливые выходили в окно... Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 795 походу наркоманский симпозиум под видом конференции замутили... а че, креативненько.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:23 Ответить
А хтось відкриє засідання про бар'єр від кацапів як тих що зовні так й тих що у середині?
показать весь комментарий
10.02.2021 12:24 Ответить
Рекомендую Лєнкє напрати в Гугл "прикольные пандуси для инвалидов"
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 7386
показать весь комментарий
10.02.2021 12:25 Ответить
У меня сестра инвалид 1 й группы....И вот живя много лет в Киеве и других городах я всегда обращал внимание на пандусы....Я физически силен и подготовлен - но если б меня посадили в коляску и сказали б спуститься или подняться по такому пандусу- я б не смог и даже б не стал пытаться - это невозможно...Думаю мэр Кличко и тот не смог бы это сделать - сил не хватило б...И даже если б помогали два человека - тоже не вышло б....В этой стране многое делается для ГАЛОЧКИ...уж эти пандусы так точно...больше они ни на что не годятся...
показать весь комментарий
10.02.2021 12:34 Ответить
Звичайне відмивання грошей з бюджету.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:37 Ответить
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 8993
новый пандус в Днепре ( ул Короленко)Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 9137
показать весь комментарий
10.02.2021 12:53 Ответить
Классика: клоун - дурак. Порох - умен.
Вопрос: как можно убрать барьеры в таком случае? Есть два варианта:
1. Дураку поумнеть. Это невозможно.
2. Умному поглупеть. Это нереально.
Вывод: невозможно убрать барьеры между умным и глупым в силу того, что это невозможно и нереально.
ПЫ.СЫ: на кой ляд эта конференция нужна умным? Барьеры создают себе глупцы. Умные их не создают, или, если уж так сложилось в силу разных обстоятельств, что они есть, успешно их преодолевают.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:28 Ответить
Потрібно помножити дурня на умного і буде НУЛЬ
показать весь комментарий
10.02.2021 12:35 Ответить
Умный на то и умный, что не позволит умножить себя на ноль. И поделить тоже. Он вообще с нулем связываться не будет. Это сделают другие
показать весь комментарий
10.02.2021 12:38 Ответить
А смысл его убирать? Там вниз еще несколько метров...плитка скользкая - представте себя в коляске - спуститесь???Вот и я думаю,а точнее уверен что нет...
показать весь комментарий
10.02.2021 12:50 Ответить
наперсточникам наперсточнистсссская жизнь
показать весь комментарий
10.02.2021 12:30 Ответить
У моєму підїзді на першому поверсі жив дід Петро, учасник війни з першого дня.
Так він мені казав, що таких як він будуть шукати з собаками бо вимруть усі.
Так і сьогодні - інвалідів ....
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 4043
показать весь комментарий
10.02.2021 12:33 Ответить
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 9045
показать весь комментарий
10.02.2021 12:37 Ответить
...дрєбідєнь.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:38 Ответить
так перша у Зе лєдя уже опрєдєлілась з чьїх простору безбар"єрного бар"єру вона таки буде з українського чи какаявдупуразніца?.. чи вона досі в одноглазніках здає, по-мєлочі, "блокпости" ЗСУ окупанту?
показать весь комментарий
10.02.2021 12:37 Ответить
Може її в інвалідний візок посадити і покатати по .....
показать весь комментарий
10.02.2021 12:41 Ответить
поряд з ******
показать весь комментарий
10.02.2021 12:42 Ответить
Зельц в своей сфере деятельности НИХЕРА не понимает,а егойная самка в этой безбарьерной херне дупля не отбивает,ВО-СЕМЕЙКА-ПИСЮАНИСТОВ.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:38 Ответить
БРЕД СИВОЇ КОБИЛИЦІ У БЕЗБАР'ЄРНОМУ ПРОСТОРІ... Саме так я і уявляв цей простір... у якому громадянам України буде безбар'єрно просторно...
показать весь комментарий
10.02.2021 12:43 Ответить
Як же мене ця ледЯ бісить! Знову і знову пам'ть повертає до інформації щодо її перебування в чистилищі "Миротворця". А туди аби-кого не заносять.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:49 Ответить
Оце воно?
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 5112
показать весь комментарий
10.02.2021 12:57 Ответить
Олена Зеленська відкрила засідання робочої групи з розробки стратегії створення безбар'єрного простору - Цензор.НЕТ 7942
показать весь комментарий
10.02.2021 13:00 Ответить
Шо-шо???
Чим би дитя не тішилось, аби не плакало.
показать весь комментарий
10.02.2021 13:17 Ответить
Безбарьерное пространство это очень хорошо, но нужны профессионалы в этом деле.
показать весь комментарий
10.02.2021 13:42 Ответить
В этом деле нужно смотреть на Норвегию, Швейцарию, Финляндию.
показать весь комментарий
10.02.2021 13:43 Ответить
Хотя бы на начало сделаете тротуары, а то дороги немного делаются, а тротуары оставляют старые.
показать весь комментарий
10.02.2021 13:46 Ответить
Так символично: рожденная без мозгов, открывает заседание по людям с ограниченными возможностями
показать весь комментарий
10.02.2021 13:53 Ответить
Баба да.
показать весь комментарий
10.02.2021 13:56 Ответить
шо за бред
показать весь комментарий
10.02.2021 14:04 Ответить
Каждому ослику по барьеру!,,
показать весь комментарий
10.02.2021 15:03 Ответить
У Зеленських своїх мізків немає. Вони тупо копіюють дії сім'ї Порошенків.
показать весь комментарий
10.02.2021 16:14 Ответить
Почитаешь, что писуны навалили, диву даёшься. 90% комментаторов даже не представляют себе, что есть безбарьерное пространство. Зато бессмысленного словесного мусора набросать, ни времени, ни сил не пожалели...
показать весь комментарий
10.02.2021 23:19 Ответить
Ще одна "активістка" прокинулась! Де ж беруться такі ідеї? Хтось пише сценарій!
показать весь комментарий
11.02.2021 07:58 Ответить
 
 