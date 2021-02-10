Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства
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9 февраля состоялась первая встреча представителей межведомственной рабочей группы, которые будут работать над разработкой проекта Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. В ходе встречи, состоявшейся с участием Елены Зеленской, координаторы секционных групп представили свои планы работы по шести стратегическим направлениям.
Цель внедрения Национальной стратегии безбарьерности - создание условий, при которых все социальные группы, включая стариков, молодежь, людей с инвалидностью, родителей детей дошкольного возраста, женщин, будут иметь равные возможности во всех сферах жизни - в инфраструктуре, экономике, социальной сфере, образовании.
Председатель рабочей группы Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий Украины, во время своего доклада отметил: "В украинском обществе существует комплекс вызовов, связанный с наличием для различных уязвимых групп населения барьеров, касающихся не только возможности полноценного доступа к о объектам физического окружения, инфраструктуры, а также получения различного вида услуг, занятости и многое другое. Поэтому важным направлением государственной политики по формированию безбарьерного пространства в широком смысле должно быть содействие формированию общей культуры украинского общества ".
Национальная стратегия безбарьерности должна быть разработана и представлена в течение ближайших трех месяцев.
Работа будет идти по шести ключевым направлениям, в которые вошли: гражданская, социальная, экономическая, образовательная, физическая и цифровая безбарьерность. Разработкой каждого направления займется отдельная рабочая группа, в состав которой войдут представители министерств, отраслевые эксперты и общественные деятели.
Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила участников встречи и пожелала им эффективной работы над проектом документа. "Спасибо рабочей группе за детально продуманный план по разработке проекта Национальной стратегии по безбарьерности. Вы определили для себя очень сжатые сроки, и я искренне желаю вам вдохновения и энергии. Я буду продолжать активно коммуницировать тему безбарьерности в Украине. Безбарьерность должна стать общественной нормой ", - подчеркнула она.
Разработка Национальной стратегии безбарьерности будет проходить в несколько этапов. На первом из них члены рабочих групп сфокусируются на изучении главных барьеров в каждом из шести направлений, проанализируют имеющийся международный опыт их нивелирования и сформируют свои предложения. Проект пройдет широкое общественное обсуждение и будет дополнен рекомендациями со стороны украинских и иностранных экспертов.
На втором этапе планируется утвердить конкретный план действий и начать подготовку законопроектов и других нормативно-правовых актов, направленных на его реализацию.
Ожидается, что первый вариант проекта участники межведомственной рабочей группы представят уже в начале марта этого года.
Напомним, что 4 февраля 2021 Кабинет Министров объявил состав межведомственной рабочей группы, которая будет работать над проектом по созданию безбарьерного пространства в Украине. В группу вошли 11 министров, а также представители Офиса Президента Украины, государственных органов, Национального института стратегических исследований, активисты общественных организаций, народные депутаты и эксперты.
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При Зеленском они совсем обнаглели...Он настоко слаб и необразован что аж страшно за будущее страны...У нас ТЫСЯЧИ лет ОДИН менталитет - я не думаю что он скоро поменяется....Люди кстате почти не поменялись за тысячи лет....Все одно и тоже...ЦАРЬ,ЦЕРКОВЬ,АРМИЯ и РАБЫ....просто рабы не знают что они рабы....Так что захват власти военными на несколько лет не помешал бы нашей стране....Она у нас ОЧЕНЬ БОГАТАЯ...тут хватит всего и для всех...Но 7 олигархических семей имеют 90% нашего богатства....
А вот скину фото моего города
P.S. Долой масочный режим или коронавирус мне нипочем
P.P.S.:згідно зелених тлумачень-не сліпий, а з вадами зору, не німий, а з вадами мови ....плюрализм панимаешь ли
Невже сам Бутусов напмсав текст?
Або ж зазначати "на правах реклами".
Так вимагає Закон.
Все правильно!! А то сейчас эти старики и дети с инвалидностью ни в шахту работать пойти не могут, ни на метзавод. А с помощью клоунской жены скоро даже женщины-инвалиды смогут отбойным молотком махать.
Коли почав телефонувати по всіх інстанціях узнав, що зуб дома не лікують, потрібно їхати до стоматолога.
Благотворительность - это ж личные деньги нужно тратить, а тут и какбы про народ, и бесплатно - два в одном!
"Для подготовки работников ИРЦ этого года Фонд Порошенко разработал и издал учебное пособие «Организационно-методические основы деятельности инклюзивного-ресурсных центров»."
новый пандус в Днепре ( ул Короленко)
Вопрос: как можно убрать барьеры в таком случае? Есть два варианта:
1. Дураку поумнеть. Это невозможно.
2. Умному поглупеть. Это нереально.
Вывод: невозможно убрать барьеры между умным и глупым в силу того, что это невозможно и нереально.
ПЫ.СЫ: на кой ляд эта конференция нужна умным? Барьеры создают себе глупцы. Умные их не создают, или, если уж так сложилось в силу разных обстоятельств, что они есть, успешно их преодолевают.
Так він мені казав, що таких як він будуть шукати з собаками бо вимруть усі.
Так і сьогодні - інвалідів ....
Чим би дитя не тішилось, аби не плакало.