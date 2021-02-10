За сутки от коронавируса в Киеве умерли 15 человек, выздоровели - 1 295, выявили 297 новых случаев, - Кличко

В столице за минувшие сутки выявили 297 случаев заражения COVID-19. В то же время, 1 295 человек побороли вирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки выявили еще 297 больных коронавирусом. Умерли 15 человек. Всего за период пандемии в столице 2 473 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 130 864", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 157 женщин в возрасте от 18 до 88 лет и 10 девочек от 3 до 16 лет. А также 123 мужчины в возрасте от 22 до 94 лет и трое мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели в том числе и 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 53 пациента.

Выздоровели за сутки в Киеве 1 295 человек. Всего коронавирус побороли 82 684 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 66, в Деснянском - 54 и в Днепровском районе - 43 случая.

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