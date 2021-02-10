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Новости Политика Украины
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НДС (125) Гетманцев (320)

Депутаты должны стимулировать развитие промышленности, а не лоббировать интересы аграрных олигархов, - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутаты должны стимулировать развитие промышленности, а не лоббировать интересы аграрных олигархов, - Гетманцев

Депутаты должны стимулировать не сырьевую аграрную отрасль, а развитие промышленности.

 Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в интервью "Обозревателю", комментируя принятие парламентом закона о снижении НДС для отдельных производителей аграрного сырья, до сих пор не подписанного президентом Владимиром Зеленским.

"Мы не должны предоставлять льготы сырьевой отрасли. Наоборот, мы должны принимать деньги сырьевиков и направлять на развитие промышленности, в том числе и сельхозпереработки, где создаются рабочие места, в отличие от выращивания сельхозкультур, что вскоре будет происходить без участия человека. Мы же продолжаем предоставлять льготы сырьевому бизнесу абсолютно непонятными решениями", - сказал Гетманцев.

По его словам, аграрная сырьевая отрасль является одной из самых сильных отраслей отечественной экономики, и продолжая ее стимулировать, власть строит сырьевую экономику.

"Скажите, почему эффективная ставка налогообложения на доход сельскохозяйственного производителя менее 1%, тогда как у промышленников более 2%? Мы действительно хотим завершить строительство сырьевой экономики? Нам для этого осталось недолго. У нас с 2010 до 2019 г.. часть первичного сектора в структуре экспорта увеличилась с 15% до 34%. В то время как, например, в Польше 2%, в Турции 5%, Словакии 3%. Вы думаете, соседи делают ошибку, стимулируя промышленность? " - отметил Гетманцев.

Депутат также напомнил, что отечественные агрохолдинги всегда находили возможность пролоббировать принятие нужных им решений через парламент, и, по его мнению, ситуацию нужно кардинально менять.

"Украинский крупный бизнес, к сожалению, привык решать свои вопросы, скажем так, традиционно. Те решения, которые идут на пользу аграрным холдингам, всегда проходили на ура. Это уже традиция, возьмите любой госбюджет на любой год, всегда аграрные олигархи себе что-то выторговывали", - констатировал Гетманцев.

Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора (производителей сырья) с 20% до 14% (№3656), Рада приняла 17 декабря 2020 г. Закон передали президенту Владимиру Зеленскому, но он его до сих пор не подписал.

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что выборочное снижение НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями и не будет способствовать повышению доступности продуктов питания для населения.

В свою очередь Федерация работодателей призвала президента ветировать закон о снижении НДС для аграриев. Как заявил глава ФРУ Дмитрий Олейник, этот закон искажает конкуренцию на рынке, и приведет не к удешевлению продуктов питания для украинцев, а наоборот - к их удорожанию. К тому же, разницу НДС между сырьем и готовой продукцией переведут на потребителей.

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Топ комментарии
+3
На самом деле так: "Депутаты должны лоббировать интересы промышленных олигархов, а не лоббировать интересы аграрных олигархов," - Гетманцев
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10.02.2021 12:31
+2
Гетманцев наплужает лохов
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10.02.2021 12:31
+2
Ну вот умничка, ага. ПросвистиАнал, как говорит капитан Гнездилов в известном сериале. И ниче, шо аграрии вытянули в 2020 всю страну на себе? Химики лягли, металлисты просели, но аграрии выстояли. А если в аграрку вложить ума и денег, она круче немецкой станет. Ни немцы, ни американцы - НИКТО, МЛЯТЬ - не развивает промышленность в противовес аграрке. Или жрачку скоро тоже в рашке закупать будем???
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10.02.2021 12:35
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Красавец! Не зря тебя выбрали! А еще сегодня Среда!
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10.02.2021 12:14 Ответить
Они должны себе и своим близким отбить деньги на Проход в ВР
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10.02.2021 12:19 Ответить
На самом деле так: "Депутаты должны лоббировать интересы промышленных олигархов, а не лоббировать интересы аграрных олигархов," - Гетманцев
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10.02.2021 12:31 Ответить
Гетманцев наплужает лохов
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10.02.2021 12:31 Ответить
Повністю підтримую... Яхту в Косюка конфіскувати.
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10.02.2021 12:32 Ответить
І хто це говорить ? Гетманцев ? Посіпака який служить тільки олігархам ? Дивні діла Твої Господи !
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10.02.2021 12:34 Ответить
Ну вот умничка, ага. ПросвистиАнал, как говорит капитан Гнездилов в известном сериале. И ниче, шо аграрии вытянули в 2020 всю страну на себе? Химики лягли, металлисты просели, но аграрии выстояли. А если в аграрку вложить ума и денег, она круче немецкой станет. Ни немцы, ни американцы - НИКТО, МЛЯТЬ - не развивает промышленность в противовес аграрке. Или жрачку скоро тоже в рашке закупать будем???
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10.02.2021 12:35 Ответить
все вірно підмітив, в принципі як завжди Депутати повинні стимулювати розвиток промисловості, а не лобіювати інтереси аграрних олігархів, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5779
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10.02.2021 12:45 Ответить
вот здесь я его поддерживаю, умно написал
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10.02.2021 12:52 Ответить
Не всем же беню с ахметом лобировать.
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10.02.2021 12:56 Ответить
Жодна влада в Україні не будувала економіку, а лише боролася за переросподіл матеріальних цінностей на свою користь і закон про продаж землі є, не першим і не останнім свідченням. Їм до задниці економіка країни в цілому. Їх не цікавить нічого що, не приносить користі їм особисто. Це, не відомо тільки дурням. Забороніть вивіз сировини з України і введіть норми переоробки продукції для експорту і тоді ви побачите що почнеться.
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10.02.2021 13:07 Ответить
Что то мне это напоминает..... А! Вспомнил ! "Может давайте начнем работать уже "- на извесных пленках с Гончаруком. Не начали! И это пустые слова.Олигархам не нужна промышленность , им надо побыстрее распродать Украину и выжать максимум из того что они украли а потом - трава не расти!
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10.02.2021 13:24 Ответить
Писец! Маразм зашкаливает!
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10.02.2021 15:04 Ответить
поддерживаю+++
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11.02.2021 15:35 Ответить
 
 