РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
77381 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
1140 30
Зеленский (9933) опрос (961) COVID-19 (17205)

57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Большая часть опрошенных жителей Украины не удовлетворены работой органов власти в сфере борьбы с пандемией

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно исследованию, за последние несколько месяцев уровень удовлетворенности работой органов власти в сфере борьбы с эпидемией повысился.

Так, 39% опрошенных довольны деятельностью президента в борьбе с эпидемией коронавируса (57% - не удовлетворены), деятельностью Министерства здравоохранения довольны 33%, недовольны - 65%, деятельностью Министерства внутренних дел довольны 29%, недовольны - 61%, деятельностью Кабинета министров довольны 25%, недовольны - 69%, а работой Верховной Рады довольны 20%, недовольны - 75%.

57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос Рейтинга 01

При этом 57% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, 21% считают их слишком мягкими (больше всего среди старшего поколения), 9% - наоборот слишком жесткими (молодежь и средний возраст). За последние несколько месяцев наблюдается рост числа тех, кто оценивает меры по борьбе с эпидемией как оптимальные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому, меньше всего - Степанову и Шмыгалю, которых треть не знают вовсе, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос Рейтинга 02
Инфорграфика: Рейтинг

Однако по сравнению с ноябрем прошлого года частота пользования средствами индивидуальной защиты несколько упала. Так, 78% опрошенных утверждают, что часто надевают защитную маску, 18% - иногда или редко, 4% - почти никогда. 63% часто дезинфицируют руки, 28% - иногда или редко, 8% - почти никогда. Лишь 10% часто используют защитные рукавицы, 31% - иногда или редко, 59% - почти никогда.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+6
ох ці "рейтингові" кампанії разумкова ))) "ми довіряємо бобочкє, але не довіряємо бубочкє"
показать весь комментарий
10.02.2021 12:14
+6
57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8190
показать весь комментарий
10.02.2021 12:16
+3
не-не-не... как Порох, так в каждой бочке затычка. а как Зеля, так ниучьом нивинават?
кстати, кто это у нас войска отвёл, международную антипутинскую коалицию просрал, ветеранов и патриотов без суда и следствия посадил? короче,
57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1306
показать весь комментарий
10.02.2021 12:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ох ці "рейтингові" кампанії разумкова ))) "ми довіряємо бобочкє, але не довіряємо бубочкє"
показать весь комментарий
10.02.2021 12:14 Ответить
Вакцины в Украине до сих пор нет - чем довольны 33%?
показать весь комментарий
10.02.2021 12:23 Ответить
А у нас така країна - завжди чимось не вдоволені 57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2570
показать весь комментарий
10.02.2021 12:15 Ответить
А можно быть довольным в самой бедной стране Европы?
показать весь комментарий
10.02.2021 12:24 Ответить
ти темою не помилився? тут обговорюють боротьбу з ковідом ! А на рахунок бідності - можеш вихваляти ЛаптєРейх, який вже за рівнем життя не тільки поляки обігнали вдвічі , а і всі прибалти (а часи окупаціїї в СРСР їм сняться лише страшних снах) 57% опитаних жителів України не задоволені заходами Зеленського щодо боротьби з COVID-19, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2815
показать весь комментарий
10.02.2021 14:03 Ответить
когда все будут довольны - будет застой и стагнация. а недовольство - двигатель, который приведёт страну к победе. я вот ценами недоволен (дорого всё), тем, полиция нарушает права граждан (я ведь тоже гражданин), недоволен тем, что кругом взятку нужно дать, чтобы твой вопрос решился и так далее. но вместе с тем, я вижу, что страна улучшается: взятки хоть и берут, но боятся, а вдруг посадят, когда полицейские видят, что неправы, они могут дать заднюю, цены не только растут, но ассортимент расширяется и появляются новые дешевые аналоги, хоть верхушка судебной системы коррумпирована, но простые судьи адекватные, люди вокруг тоже постепенно понимают, что зеленский их нае*ал
показать весь комментарий
10.02.2021 14:08 Ответить
57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3685
показать весь комментарий
10.02.2021 12:16 Ответить
Ну и к чему это?такое впечатление,что у некоторых хватает мозгов только голосовать не ходить...
показать весь комментарий
10.02.2021 12:20 Ответить
Это, как раз, и понятно тем, у кого есть мозги.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:22 Ответить
Та да)"зеля борется с несуществующей болезнью"-наверно тут нужны гениальные мозги,чтоб спич понять))))
показать весь комментарий
10.02.2021 12:28 Ответить
Та я и не говорил про гениальные. 57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1588
показать весь комментарий
10.02.2021 12:31 Ответить
57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8190
показать весь комментарий
10.02.2021 12:16 Ответить
я прямо представляю, как длинными зимними вечерами, сидят Мендель и Подоляк на Банковой и рисуют эти тупые рейтинги, в которые верит только Зеленский..
показать весь комментарий
10.02.2021 12:17 Ответить
Серьезно?а покажите ,в реале,тех кто доволен.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:17 Ответить
Як так? Вовачка всєх пабіділ і тут ні сіло, ні впало ним не задоволені. Який невдячний нарід, просто жах.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:19 Ответить
та да , меры прям сумасшедшие ...всю на личном примере - то буковель , то вечеринки , просто безумные
показать весь комментарий
10.02.2021 12:22 Ответить
"Так, 39% опрошенных довольны деятельностью президента в борьбе с эпидемией коронавируса".
цуко, секта свидетелей мастерства спорта по борьбе с коронавирусом.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:22 Ответить
Та ти шо? А я чую повсюди про якогось блазня, клоуна та халуя. Мабудь я на місяці живу, а на землі всі бубасіка з відосіками *******, якось невдобно так
показать весь комментарий
10.02.2021 12:23 Ответить
Причем тут Зеля? Вопросами медицины занимается министерство и Шмыгаль...
показать весь комментарий
10.02.2021 12:24 Ответить
Ой, не надо.. А то если он пойдет на борьбу с Ковидом - "мы все погибнем" 57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1439
показать весь комментарий
10.02.2021 12:25 Ответить
Рейтинг сегодня прямо в ударе! 57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3753
Всю ночь опросы проводили, наверное!
А теперь - внимание, правильный ответ! - мерами зеленского и его молодой команды недовольны действительно 57% опрошенных среди меня и знакомых. Еще столько же, и это не ошибка в подсчетах, просто тошнит от дейст бездействия этих прыщей. Просто 14% и недовольны и блевать хотят от такой "работы" властей.
показать весь комментарий
10.02.2021 12:26 Ответить
Права президента Украины согласно Конституции : Нацоборона и безопасность,внешняя политика, права граждан,на этом полномочия Зели заканчиваются....
показать весь комментарий
10.02.2021 12:28 Ответить
не-не-не... как Порох, так в каждой бочке затычка. а как Зеля, так ниучьом нивинават?
кстати, кто это у нас войска отвёл, международную антипутинскую коалицию просрал, ветеранов и патриотов без суда и следствия посадил? короче,
57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1306
показать весь комментарий
10.02.2021 12:39 Ответить
Это всё он προςραλ.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:08 Ответить
57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 762
показать весь комментарий
10.02.2021 12:30 Ответить
57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9406 57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 9439
показать весь комментарий
10.02.2021 12:47 Ответить
Судя из участившихся новостей об опросах шарашкиных контор типа "центр Разумкова" и "Рейтинг" спикер Разумков начал открытую войну против Зеленского ))
показать весь комментарий
10.02.2021 13:06 Ответить
Так, 39% опрошенных довольны деятельностью президента в борьбе с эпидемией коронавируса, деятельностью Министерства здравоохранения довольны 33%, деятельностью Министерства внутренних дел довольны 29%, деятельностью Кабинета министров довольны 25%, а работой Верховной Рады довольны 20%.
Довольные... 57% опитаних жителів України не задоволені заходами Зеленського щодо боротьби з COVID-19, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4021

57% опитаних жителів України не задоволені заходами Зеленського щодо боротьби з COVID-19, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4914
показать весь комментарий
10.02.2021 13:20 Ответить
Зеля делал всё наоборот. Его счастье, что не все это поняли.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:06 Ответить
 
 