57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Большая часть опрошенных жителей Украины не удовлетворены работой органов власти в сфере борьбы с пандемией

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно исследованию, за последние несколько месяцев уровень удовлетворенности работой органов власти в сфере борьбы с эпидемией повысился.

Так, 39% опрошенных довольны деятельностью президента в борьбе с эпидемией коронавируса (57% - не удовлетворены), деятельностью Министерства здравоохранения довольны 33%, недовольны - 65%, деятельностью Министерства внутренних дел довольны 29%, недовольны - 61%, деятельностью Кабинета министров довольны 25%, недовольны - 69%, а работой Верховной Рады довольны 20%, недовольны - 75%.

При этом 57% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, 21% считают их слишком мягкими (больше всего среди старшего поколения), 9% - наоборот слишком жесткими (молодежь и средний возраст). За последние несколько месяцев наблюдается рост числа тех, кто оценивает меры по борьбе с эпидемией как оптимальные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше всего жители Украины доверяют Зеленскому, меньше всего - Степанову и Шмыгалю, которых треть не знают вовсе, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА



Инфорграфика: Рейтинг

Однако по сравнению с ноябрем прошлого года частота пользования средствами индивидуальной защиты несколько упала. Так, 78% опрошенных утверждают, что часто надевают защитную маску, 18% - иногда или редко, 4% - почти никогда. 63% часто дезинфицируют руки, 28% - иногда или редко, 8% - почти никогда. Лишь 10% часто используют защитные рукавицы, 31% - иногда или редко, 59% - почти никогда.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.