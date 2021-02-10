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Подготовку инфраструктуры для вакцинации от коронавируса начали уже во всех областях, - министр развития громад Чернышов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Во всех областях Украины работают рабочие группы по подготовке региональной инфраструктуры к вакцинации против коронавируса.
Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас во всех областях Украины работают рабочие группы по подготовке региональной инфраструктуры к вакцинации", - заявил Чернышов.
По его словам, следующим этапом будет прививка граждан и создание соответствующих условий для этого.
Министр также отметил, что эпидемия в пределах Украины перешла в контролируемую фазу, а инфраструктура полностью готова к дальнейшему противодействию болезни.
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Страшного вирусяку в Украине только Стёпа с Ляшком и Голубовской видели. Как бы не пришлось на вакцинацию граждан халявными ништяками заманивать, как на выборы.