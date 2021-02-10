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Новости Политика Украины
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Министерство развития громад и территорий (37) Алексей Чернышов (70)

Подготовку инфраструктуры для вакцинации от коронавируса начали уже во всех областях, - министр развития громад Чернышов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подготовку инфраструктуры для вакцинации от коронавируса начали уже во всех областях, - министр развития громад Чернышов

Во всех областях Украины работают рабочие группы по подготовке региональной инфраструктуры к вакцинации против коронавируса.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас во всех областях Украины работают рабочие группы по подготовке региональной инфраструктуры к вакцинации", - заявил Чернышов.

По его словам, следующим этапом будет прививка граждан и создание соответствующих условий для этого.

Министр также отметил, что эпидемия в пределах Украины перешла в контролируемую фазу, а инфраструктура полностью готова к дальнейшему противодействию болезни.

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10.02.2021 12:19 Ответить
И что за пять дней успеют?? Или осел опять сбрехал что вакцинация начнется 15 февраля??
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10.02.2021 12:20 Ответить
Ну, успеют... Понятно, что не успеют. Но по телеящику раскажут. Их цель, показуха, других целей нет.
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10.02.2021 12:27 Ответить
Подготовку инфраструктуры для вакцинации от коронавируса начали уже во всех областях, - министр развития громад Чернышов

Подготовку инфраструктуры для вакцинации от коронавируса начали уже во всех областях, - министр развития громад Чернышов - Цензор.НЕТ 8547 Страшного вирусяку в Украине только Стёпа с Ляшком и Голубовской видели. Как бы не пришлось на вакцинацию граждан халявными ништяками заманивать, как на выборы.
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10.02.2021 12:20 Ответить
Министров, как блох.. Подготовку инфраструктуры для вакцинации от коронавируса начали уже во всех областях, - министр развития громад Чернышов - Цензор.НЕТ 31 Дуста на них не хватает.
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10.02.2021 12:28 Ответить
Как понять, что клоуны лгут? Очень просто, раз открывают рты, значит лгут.
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10.02.2021 12:28 Ответить
инфраструктура говорите ...ню ню
Подготовку инфраструктуры для вакцинации от коронавируса начали уже во всех областях, - министр развития громад Чернышов - Цензор.НЕТ 6512
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10.02.2021 12:32 Ответить
 
 