Подготовку инфраструктуры для вакцинации от коронавируса начали уже во всех областях, - министр развития громад Чернышов

Во всех областях Украины работают рабочие группы по подготовке региональной инфраструктуры к вакцинации против коронавируса.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас во всех областях Украины работают рабочие группы по подготовке региональной инфраструктуры к вакцинации", - заявил Чернышов.

По его словам, следующим этапом будет прививка граждан и создание соответствующих условий для этого.

Министр также отметил, что эпидемия в пределах Украины перешла в контролируемую фазу, а инфраструктура полностью готова к дальнейшему противодействию болезни.

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