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Новости Экономика
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перевозки (219) Каленков Александр (44)

Для развития промышленности крайне важна реформа УЗ и создание тарифной комиссии, - глава "Укрметаллургпром"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Для развития промышленности крайне важна реформа УЗ и создание тарифной комиссии, - глава "Укрметаллургпром"

Реформирование "Укрзализныци" и создание независимого регулятора в транспортной отрясли, который установит экономически обоснованные тарифы на перевозки, очень важны для развития промышленности.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "Украина 24".

По словам главы "Укрметаллургпрома", 40% перевозимых железной дорогой грузов – продукция горно-металлургического комплекса, и предприятия отрасли как никто заинтересованы в эффективной работе "Укрзализныци". "Должна пройти реструктуризация "Укрзализныци", которая позволит разделить пассажирские и грузовые перевозки. Это позволит найти правильное применение деньгам и не заниматься кросс-субсидированием. Ежегодно 13-15 млрд грн переводится из грузовых перевозок на пассажирские. Это неправильно, это создает проблемы с качественным обслуживанием грузов", - рассказал Каленков.

Он также акцентировал: тарифы на перевозку грузов должны быть экономически обоснованными, а их формирование – прозрачным. По его мнению, создание отраслевого регулятора позволит навести порядок в тарифообразовании в транспортной сфере. "Должна быть создана независимая комиссия регулирования в транспорте – это то, о чем говорится уже последние 5-7 лет. Наконец-то это должно осуществиться, все мы очень ждем, что это состоится в ближайшие полгода-год. Именно НКРТ – независимая комиссия регулирования транспорта должна заниматься экономически обоснованных тарифов", - сказал Каленков.

Ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании, а непрофильные активы будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Также УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен. Экономический эксперт Борис Кушнирук также заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект №3927. 

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Топ комментарии
+1
Для развития промышленности крайне важна реформа УЗ и создание тарифной комиссии, - глава "Укрметаллургпром" - Цензор.НЕТ 2720
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10.02.2021 12:34
+1
Тоже правда. И когда перестанут воровать, то отпадёт и постоянная необходимость в повышении тарифов. Ибо бесполезно заливать что-то в ведро без дна.
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10.02.2021 22:21
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Правила форума Совет форумчан
дайте уже олигархам раскупить УЗ , чтоб народ ещё от цен на поездку в поезде "кайфанул" , прочувствовал так сказать эффективность частного капитала
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10.02.2021 12:25 Ответить
Ну пока что никто и ничто не мешает УЗ постоянно повышать стоимость билетов и отменять поезда. Про качество поездок я молчу. Так может дело в том. что УЗ это монополист, которому ни с кем не надо конкурировать?
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10.02.2021 22:20 Ответить
хай краще звиздять, ніж шкодять
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10.02.2021 12:26 Ответить
Надо просто перестать грабить УЗ. Грабить не только чмырям, что сели там на потоки и наваяли схем, но и прекратить безгранично выкачивать бабло из УЗ в бюджет. Вы из этой коровы не только молоко выдоили, но и почти всю кровь уже.
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10.02.2021 12:30 Ответить
Тоже правда. И когда перестанут воровать, то отпадёт и постоянная необходимость в повышении тарифов. Ибо бесполезно заливать что-то в ведро без дна.
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10.02.2021 22:21 Ответить
Тарифы ВСЕ отменить ,воров ВСЕХ на нары ...
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10.02.2021 12:31 Ответить
Якщо хочете щось загубити, то створіть якусь комісію.
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10.02.2021 12:32 Ответить
Или выберите во власть куклу олигархов. Которая даст им возможность грабить государство без всяких помех.
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10.02.2021 12:38 Ответить
Да,да, первым делом тарифную комиссию создать,с председателем и зарплатой 500 тыс.,иначе дела не будет.
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10.02.2021 12:33 Ответить
Для развития промышленности крайне важна реформа УЗ и создание тарифной комиссии, - глава "Укрметаллургпром" - Цензор.НЕТ 2720
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10.02.2021 12:34 Ответить
Влада може без особливих труднощів видати кредити під реформування залізниці, чи будівництво якогось підприємства. Знову все опирається в але.. Ви хотіли б собі в зама дурня чи вора? Ви хотіли б, щоб ваш водій не вмів їздити? Може б ви хотіли, щоб вам не видавали зарплати, чи щоб сусід вас обікрав? Що, ні? А чого ж це так? А чому ж ви так любите себе і свою країну, що нею керує бовдурі, які не вміють їздити, і які тримають руку у вас в кишені, вас же грабуючи? Всі докази за те, що ви таки це любите.
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10.02.2021 12:43 Ответить
Все,що треба знати про реформи в Укрзалізниці: Нові вагони від Зеленського, або як "Укрзалізниця" годує олігархів та друзів Саакашвілі: журналістське розслідування
"Іраклі Езугбая, новоспечений директор з комерційної роботи Укрзалізниці… Новий менеджер, який взявся розбудовувати українську компанію, має цікавий досвід на схожій посаді у … Грузії.

З 2005 року очолював залізницю у Грузії, коли Саакашвілі був там президентом. У 2012 подав у відставку, в той час, як працівники тої ж таки грузинської залізниці планували мітинги через погані умови праці й низькі зарплати. А згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що Езугбая втік з Грузії й переховується в Штатах.

Джерела в Грузії допомогли дістати дуже важливі документи. Це інформація про кримінальну справу, яку відкрили у травні 2013 року. В ній йдеться про збиток, нанесений грузинській залізниці у 65 мільйонів ларі (а це на той момент близько 40 млн доларів) саме на закупівлі вагонів. І саме Іраклія Езугбаю досі на Батьківщині звинувачують у розкраданні та розтраті цих коштів. Також Езугбая перебуває у розшуку і заочно заарештований.
Розслідувачі з'ясували, що 8 місяців тому, Саакашвілі їздить до офісу президента. На Тойоті Прадо, 2019 року випуску і вартістю щонайменше 60 тисяч доларів. Але йому вона не належить. Власник автівки близький друг грузинського реформатора - Георгій Караманішвілі, який разом з братом Леваном юридично володіли телеканалом "Руставі-2". У Грузії його вважали власністю саме Саакашвілі. Буквально перед новим ці 2 брати заснували вже в Україні компанію "Рейлинвест", з посередництва у торгівлі товарами широкого асортименту та допоміжної діяльності у сфері транспорту...."
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10.02.2021 12:48 Ответить
и снова реформа... пипец 30 лет реформ а железка в жопе! Прежде чем начать новую, хотелось бы что бы за предыдущие провальные кто то ответил по всей строгости ! а так - это очередной пшик с углублением в жопу дальше железки!!
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10.02.2021 13:29 Ответить
европейские стандарты говорят о том, что на железнодорожном рынке должна существовать независимая инфраструктурная вертикаль под государственным контролем, на которой, благодаря прозрачным тарифам, должны работать перевозчики любой формы собственности.
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10.02.2021 23:19 Ответить
не називайте єто слово. уже тошнит при виде его. лоббизм и коррупция, главные враги экономики. ЕС об этом говорит открыто. обьявить о реформах и делать реформы это совсем разные вещи
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10.02.2021 13:34 Ответить
Как ЕС может быть против лоббизма, если Западный мир собственно придумал лоббизм?) Не выдумывайте, во всём мире у крупных компаний есть лоббисты. Но про реформы соглашусь - мало объявить, нужно ещё и проводить.
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10.02.2021 22:19 Ответить
Давно пора. УЗ не первый год обещает навести порядок с бардаком в ценообразовании, но предсказуемо этого не делает. Более того, при повышении тарифов, никогда нет никакого экономического обоснования. УЗ нужно основательно реформировать, они убивают ж/д перевозки и заодно экономику.
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10.02.2021 22:16 Ответить
отпустили тарифы в свободное плавание... ну надо же за какой то хр*н, руководству и наблюдательному совету зарплаты повышать?
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10.02.2021 23:14 Ответить
та погодите
сказал же товарищ глава правления и набсовет yз - стоп реформы, стоп выделение грyзового направления, все запретить и не пyщать
так что какие комиссии?
скоро зе-команда введет социалистический принцип
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11.02.2021 00:42 Ответить
 
 