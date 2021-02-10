Для развития промышленности крайне важна реформа УЗ и создание тарифной комиссии, - глава "Укрметаллургпром"

Реформирование "Укрзализныци" и создание независимого регулятора в транспортной отрясли, который установит экономически обоснованные тарифы на перевозки, очень важны для развития промышленности.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "Украина 24".

По словам главы "Укрметаллургпрома", 40% перевозимых железной дорогой грузов – продукция горно-металлургического комплекса, и предприятия отрасли как никто заинтересованы в эффективной работе "Укрзализныци". "Должна пройти реструктуризация "Укрзализныци", которая позволит разделить пассажирские и грузовые перевозки. Это позволит найти правильное применение деньгам и не заниматься кросс-субсидированием. Ежегодно 13-15 млрд грн переводится из грузовых перевозок на пассажирские. Это неправильно, это создает проблемы с качественным обслуживанием грузов", - рассказал Каленков.

Он также акцентировал: тарифы на перевозку грузов должны быть экономически обоснованными, а их формирование – прозрачным. По его мнению, создание отраслевого регулятора позволит навести порядок в тарифообразовании в транспортной сфере. "Должна быть создана независимая комиссия регулирования в транспорте – это то, о чем говорится уже последние 5-7 лет. Наконец-то это должно осуществиться, все мы очень ждем, что это состоится в ближайшие полгода-год. Именно НКРТ – независимая комиссия регулирования транспорта должна заниматься экономически обоснованных тарифов", - сказал Каленков.

Ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании, а непрофильные активы будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Также УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен. Экономический эксперт Борис Кушнирук также заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект №3927.