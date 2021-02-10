Для развития промышленности крайне важна реформа УЗ и создание тарифной комиссии, - глава "Укрметаллургпром"
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Реформирование "Укрзализныци" и создание независимого регулятора в транспортной отрясли, который установит экономически обоснованные тарифы на перевозки, очень важны для развития промышленности.
Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "Украина 24".
По словам главы "Укрметаллургпрома", 40% перевозимых железной дорогой грузов – продукция горно-металлургического комплекса, и предприятия отрасли как никто заинтересованы в эффективной работе "Укрзализныци". "Должна пройти реструктуризация "Укрзализныци", которая позволит разделить пассажирские и грузовые перевозки. Это позволит найти правильное применение деньгам и не заниматься кросс-субсидированием. Ежегодно 13-15 млрд грн переводится из грузовых перевозок на пассажирские. Это неправильно, это создает проблемы с качественным обслуживанием грузов", - рассказал Каленков.
Он также акцентировал: тарифы на перевозку грузов должны быть экономически обоснованными, а их формирование – прозрачным. По его мнению, создание отраслевого регулятора позволит навести порядок в тарифообразовании в транспортной сфере. "Должна быть создана независимая комиссия регулирования в транспорте – это то, о чем говорится уже последние 5-7 лет. Наконец-то это должно осуществиться, все мы очень ждем, что это состоится в ближайшие полгода-год. Именно НКРТ – независимая комиссия регулирования транспорта должна заниматься экономически обоснованных тарифов", - сказал Каленков.
Ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании, а непрофильные активы будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Также УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен. Экономический эксперт Борис Кушнирук также заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект №3927.
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"Іраклі Езугбая, новоспечений директор з комерційної роботи Укрзалізниці… Новий менеджер, який взявся розбудовувати українську компанію, має цікавий досвід на схожій посаді у … Грузії.
З 2005 року очолював залізницю у Грузії, коли Саакашвілі був там президентом. У 2012 подав у відставку, в той час, як працівники тої ж таки грузинської залізниці планували мітинги через погані умови праці й низькі зарплати. А згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що Езугбая втік з Грузії й переховується в Штатах.
Джерела в Грузії допомогли дістати дуже важливі документи. Це інформація про кримінальну справу, яку відкрили у травні 2013 року. В ній йдеться про збиток, нанесений грузинській залізниці у 65 мільйонів ларі (а це на той момент близько 40 млн доларів) саме на закупівлі вагонів. І саме Іраклія Езугбаю досі на Батьківщині звинувачують у розкраданні та розтраті цих коштів. Також Езугбая перебуває у розшуку і заочно заарештований.
Розслідувачі з'ясували, що 8 місяців тому, Саакашвілі їздить до офісу президента. На Тойоті Прадо, 2019 року випуску і вартістю щонайменше 60 тисяч доларів. Але йому вона не належить. Власник автівки близький друг грузинського реформатора - Георгій Караманішвілі, який разом з братом Леваном юридично володіли телеканалом "Руставі-2". У Грузії його вважали власністю саме Саакашвілі. Буквально перед новим ці 2 брати заснували вже в Україні компанію "Рейлинвест", з посередництва у торгівлі товарами широкого асортименту та допоміжної діяльності у сфері транспорту...."
сказал же товарищ глава правления и набсовет yз - стоп реформы, стоп выделение грyзового направления, все запретить и не пyщать
так что какие комиссии?
скоро зе-команда введет социалистический принцип