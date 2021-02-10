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Противотанковые гранаты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник наемников РФ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины обнаружила тайник со средствами поражения вблизи линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, этот тайник в 2014 году оставили боевики незаконных вооруженных формирований - для осуществления диверсий на подконтрольной украинской власти территории Луганщины.

Тайник был обустроен в коллекторном колодце вблизи одного из поселков Станично-Луганского района. Из него правоохранители изъяли:

- реактивные противотанковые гранаты - 4 ед.,

- ручные гранаты РГН и запалы к ним - 2 ед.,

- патроны разного калибра - более 200 шт.

Противотанковые гранаты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник наемников РФ 01

Продолжаются мероприятия по установлению источников нахождения выявленных оружия и боеприпасов, а также привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Противотанковые гранаты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник наемников РФ 02
Противотанковые гранаты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник наемников РФ 03
Фото: сайт СБУ

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Противотанковые гранаты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник наемников РФ.

Меня терзают смутные сомнения... Противотанковые гранаты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник наемников РФ - Цензор.НЕТ 5856
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10.02.2021 12:48 Ответить
Старая сборная солянка))) Только РГН явно свежие) видно для солидности положили) патроны тоже сбор)
Сами положили, сами нашли, сами отчитались) осталось получить звания и ордена за отличную работу)
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10.02.2021 18:29 Ответить
Кива вооружается?
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10.02.2021 12:49 Ответить
 
 