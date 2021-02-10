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Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников

Смертность от COVID на оккупированном Донбассе выше, чем где-либо в мире. Ситуацию можно назвать медицинским геноцидом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на форуме "Украина 30" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, украинская сторона собирает все данные о ситуации с COVID-19 в ОРДЛО.

"Но даже по той статистике, которую я могу дать, она обнародована самими оккупационными администрациями, видно следующее. Уровень летальности от COVID в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире", - отметил Резников.

Вице-премьер также привел данные оккупационных администраций Донецка и Луганска. В частности, на неподконтрольной части Донецкой области смертность от COVID составляет 8,6%. Это в четыре раза выше, чем на свободной территории Донецкой области и в среднем по Украине.

"В ноябре-декабре летальность вообще была 11%, то есть каждый девятый умирал от этого заболевания", - сказал вице-премьер.

На оккупированной части Луганской области летальность 8,7%. При этом у людей нет возможности получить медицинскую помощь, проводится недостаточно тестирований, а также оккупанты блокируют КПВВ.

"Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения", - добавил Резников.

Читайте: Блокировка сайта Минреинтеграции в РФ - первый прецедент, когда официальный правительственный сайт другой страны блокируют в России, - Резников

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Топ комментарии
+13
Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 5082
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10.02.2021 13:17
+11
це ще можна назвати - пох...
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10.02.2021 13:00
+11
Честно говоря как-то похер ,да и Украинцев там нет ,только ихние люди 🤔
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10.02.2021 13:02
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Русссский мир - он такой...
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10.02.2021 12:58 Ответить
Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 5879
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10.02.2021 13:01 Ответить
Мариман сдох уже давно, остальные сосут из крана ржавую воду три раза в день
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10.02.2021 14:38 Ответить
но морячок был хорош и навсегда останется в наших сердцах гифках Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков - Цензор.НЕТ 7525
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10.02.2021 14:46 Ответить
Морячок на данный момент действительно хорош. Как корм
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10.02.2021 15:08 Ответить
Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников

Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 8675 Предлагаю создать фонд помощи!
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10.02.2021 13:00 Ответить
... фонд помощи смертности? )))
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10.02.2021 13:09 Ответить
Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 5082
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10.02.2021 13:17 Ответить
Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 7941
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10.02.2021 13:20 Ответить
Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 4100
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10.02.2021 13:21 Ответить
Саме згадалося, як ці "страждальці" валили на залізничні колії металобрухт, дровіняки і інший мотлох і не пускали ешелони з нашою технікою та живою силою на Донбас! І потяги стояли по декілька діб, в той час, як вони край потрібні були там, де підняла голови сепарська гидота на чолі з рашиським командуванням. А прийди ешелони своєчасно, може все було б по-іншому. А тепер у них геноцид, бачите! А вони, мабуть мріяли, що у 2021 році вже всі переїдуть до мАЦКВИ і будуть проживати не менш, ніж на Тверській?!! А дулю вам, зарази, виживайте, як хочете!!! Тим паче, у вас же поголівно аусвайси з двоголовим мутантом! Тож, лікуйтесь "спутніком V"!
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10.02.2021 14:43 Ответить
ковіду
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10.02.2021 15:14 Ответить
це ще можна назвати - пох...
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10.02.2021 13:00 Ответить
Честно говоря как-то похер ,да и Украинцев там нет ,только ихние люди 🤔
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10.02.2021 13:02 Ответить
Я выражаю озабоченность второй степени.
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10.02.2021 13:06 Ответить
Байденщина бы норм. поднялась если бы за 2 дня расчистила для ВСУ всякое говно. Ну да, потом отдадим кредит за 10000 ракет, не переживайте. Правда.... а кому оно там надо то? ОБСЕ пусть отстраивает. Или кто там дальше, любители "глубоких озаглоченностей"?
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10.02.2021 13:07 Ответить
Там вже й помирати нікому - всі, хто зміг і не вата, виїхали...
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10.02.2021 13:08 Ответить
Закрыть этот ватный зоопарк и не пускать в Украину ни одно скрепное тело.
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10.02.2021 13:12 Ответить
вопиющий оголтелый акт русофобии рускаязычнага населения древнега народа давбса
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10.02.2021 13:13 Ответить
так скоро не кому будет гаварить на рускагам языге Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 1337
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10.02.2021 13:15 Ответить
У старі часи, коли не існувало медицини і ліків, здатних бороться з епідеміями, люди боролися лише одним способом - карантином... Ізолювали вогнища захворювання і ждали, поки всі вимруть чи виздоровіють... "Русский мір" - та сама епідемія, ліків від якої немає. Якщо в людини не виробиться імунітет, її вилікувать неможливо... Нам залишається лише чекать...
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10.02.2021 14:31 Ответить
Ну это ожидаемо. Основная причина смерти от ковида-19 - НЕ ЛЕЧИЛИ. Ну и какая может быть медицина в руском мире если пьяные бабы еще нарожают ... уродов? За что боролись ...
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10.02.2021 13:14 Ответить
Прапор їм в руки і барабан на шию.
Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 5744
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10.02.2021 13:17 Ответить
"Россия на первом месте по числу жертв коронавируса на душу населения"

Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников - Цензор.НЕТ 4446

В 2020 году от коронавируса в России умерло больше 350 тысяч человек. Смертность в стране выросла на 18%

- Самыми тяжелыми месяцами были ноябрь (избыточная смертность - 80 461 погибших) и особенно декабрь (96 012 дополнительно умерших).

- Декабрьский результат более чем в 4,5 раза выше, чем на пике первой волны эпидемии в мае. Всего с сентября, когда началась вторая волна эпидемии, в стране от коронавируса, вероятно, умерли более 232 тысяч человек из общего числа жертв эпидемии в 358 тысяч.

- Росстат еще в начале эпидемии перестал публиковать статистику по причинам смерти в стране, поэтому мы не знаем точно, как соотносится смертность от коронавируса и прочих причин. Но в 2019 году чаще, чем от вируса в 2020 году, умирали только от болезней системы кровообращения (850 624 смертей в 2019 году). От новообразований при этом умерло значительно меньше людей (293 630 в 2019 году). При этом вирус распространялся только 9 из 12 месяцев года.

- Естественная убыль населения (без учета миграции) в 2020 году составила более 688 тысяч человек - потому что кроме роста смертности было - как и во все последние годы - еще и снижение рождаемости. Результат сравним с убылью населения в 1990-е: в худшем с момента распада СССР 2000 году убыль составила 958 тысяч; в 2019 году был минус в 317 тысяч.

Если считать, что избыточная смертность по всей стране, как в Москве, почти на 100% объясняется ковидом, то Россия окажется на втором месте по абсолютному количеству смертей, связанных с эпидемией, подсчитал исследователь из Университета Тюбинген Дмитрий Кобак. Выше только США, где население более чем в два раза больше.

По смертям от вируса на 100 тысяч населения Россия в 2020 году, по данным Кобака, тоже была одним из лидеров: большая доля умерших была только в Перу и нескольких небольших европейских странах вроде Сан-Марино. Правда, нужно учитывать, что данные по избыточной смертности из нескольких стран, очевидно сильно пострадавших от эпидемии, недоступны (например, нет статистики из Индии).
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10.02.2021 13:18 Ответить
може скоріше виздохнуть...
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10.02.2021 15:12 Ответить
а нас бляха муха медицинский рай... заэпали вы кивать в разные стороны, делайте лучше в Украине , что бы весь мир кивал в нашу сторону как лучшую! У них тарифы в десятки раз ниже, у нас свой геноцид - тарифный! Чем он лучше? если сказать не хуже..
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10.02.2021 13:23 Ответить
переезжай в дамбабву, говно лахтинское, нечего тут страдать ! ))
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10.02.2021 14:24 Ответить
да причем здесь это... ты в суть посмотри, в чужом глазу соринку замечаем, в своем бревна не видим! или у нас все ок ? или у нас люди не выходят на забастовки по тарифам? и по другим проблемам тоже!? в чем я не прав?
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10.02.2021 14:50 Ответить
Цікаво Резніков знає українську мову???
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10.02.2021 13:34 Ответить
Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков - Цензор.НЕТ 1002
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10.02.2021 13:39 Ответить
"Це можна назвати медичним геноцидом.", - додав Резніков. Джерело: https://censor.net/ua/n3247096
як же ви, тупні популістичні (всі ці зеленські, тимошенки, медвдедчуки), заї.али кидатись гучними словами сенс яких навіть уявити собі не можете.
спитайте в євреїв, які ще живі та пережили Холокост, спитайте в тих одиниць українців, які ще живі та пережили Голодомор, спитайте в цих людей, що таке геноцид.
може тоді до вас дійде, що не можна тицяти це слово в свої пусті побрехеньки.
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10.02.2021 13:56 Ответить
***. Срочно им вакцину отправить!!!
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10.02.2021 14:05 Ответить
Если там В ОРДЛО такая огромная смертность и заболеваемость от Ковида,Зачем же вы все так рвётесь открывать все КППВ на границахс ОРДЛО?? Надо наоборот, всё заркрыть на хрен, что бы защитить Украину от этой заразы!!!
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10.02.2021 14:08 Ответить
Для зебилов важно заразить попольше украинцев и наших военных - четко выполняют приказ х,,й,,,ла.
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10.02.2021 14:13 Ответить
Починаю ридати... Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков - Цензор.НЕТ 5533
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10.02.2021 14:09 Ответить
Закругляйся.
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10.02.2021 14:43 Ответить
Смертність від коронавірусу в ОРДЛО значно вища, ніж будь-де у світі, це можна назвати медичним геноцидом, - Резніков - Цензор.НЕТ 9858
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10.02.2021 15:09 Ответить
Вот и хорошо. Главное сюда не пускать и пенсии не платить - пусть ползут на парашу за спутником и подачками)))
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10.02.2021 14:12 Ответить
Во всяком случае там не наблюдается тарифного геноцида благодаря Украине.
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10.02.2021 15:07 Ответить
Природа самоочищается!
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10.02.2021 15:24 Ответить
Зато их не убили бэндэравцы и натавцы 😁
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10.02.2021 15:58 Ответить
"Уровень летальности от COVID в ОРДЛО значительно выше" - абсолютно *****
Треба відправити туди на зовсім і Резнікова щоб не смерділо ним тут.
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10.02.2021 16:58 Ответить
Чим більше помре цього генетичного сміття, тим краще.
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10.02.2021 17:04 Ответить
 
 