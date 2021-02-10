Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников
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Смертность от COVID на оккупированном Донбассе выше, чем где-либо в мире. Ситуацию можно назвать медицинским геноцидом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на форуме "Украина 30" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
По его словам, украинская сторона собирает все данные о ситуации с COVID-19 в ОРДЛО.
"Но даже по той статистике, которую я могу дать, она обнародована самими оккупационными администрациями, видно следующее. Уровень летальности от COVID в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире", - отметил Резников.
Вице-премьер также привел данные оккупационных администраций Донецка и Луганска. В частности, на неподконтрольной части Донецкой области смертность от COVID составляет 8,6%. Это в четыре раза выше, чем на свободной территории Донецкой области и в среднем по Украине.
"В ноябре-декабре летальность вообще была 11%, то есть каждый девятый умирал от этого заболевания", - сказал вице-премьер.
На оккупированной части Луганской области летальность 8,7%. При этом у людей нет возможности получить медицинскую помощь, проводится недостаточно тестирований, а также оккупанты блокируют КПВВ.
"Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения", - добавил Резников.
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Предлагаю создать фонд помощи!
В 2020 году от коронавируса в России умерло больше 350 тысяч человек. Смертность в стране выросла на 18%
- Самыми тяжелыми месяцами были ноябрь (избыточная смертность - 80 461 погибших) и особенно декабрь (96 012 дополнительно умерших).
- Декабрьский результат более чем в 4,5 раза выше, чем на пике первой волны эпидемии в мае. Всего с сентября, когда началась вторая волна эпидемии, в стране от коронавируса, вероятно, умерли более 232 тысяч человек из общего числа жертв эпидемии в 358 тысяч.
- Росстат еще в начале эпидемии перестал публиковать статистику по причинам смерти в стране, поэтому мы не знаем точно, как соотносится смертность от коронавируса и прочих причин. Но в 2019 году чаще, чем от вируса в 2020 году, умирали только от болезней системы кровообращения (850 624 смертей в 2019 году). От новообразований при этом умерло значительно меньше людей (293 630 в 2019 году). При этом вирус распространялся только 9 из 12 месяцев года.
- Естественная убыль населения (без учета миграции) в 2020 году составила более 688 тысяч человек - потому что кроме роста смертности было - как и во все последние годы - еще и снижение рождаемости. Результат сравним с убылью населения в 1990-е: в худшем с момента распада СССР 2000 году убыль составила 958 тысяч; в 2019 году был минус в 317 тысяч.
Если считать, что избыточная смертность по всей стране, как в Москве, почти на 100% объясняется ковидом, то Россия окажется на втором месте по абсолютному количеству смертей, связанных с эпидемией, подсчитал исследователь из Университета Тюбинген Дмитрий Кобак. Выше только США, где население более чем в два раза больше.
По смертям от вируса на 100 тысяч населения Россия в 2020 году, по данным Кобака, тоже была одним из лидеров: большая доля умерших была только в Перу и нескольких небольших европейских странах вроде Сан-Марино. Правда, нужно учитывать, что данные по избыточной смертности из нескольких стран, очевидно сильно пострадавших от эпидемии, недоступны (например, нет статистики из Индии).
як же ви, тупні популістичні (всі ці зеленські, тимошенки, медвдедчуки), заї.али кидатись гучними словами сенс яких навіть уявити собі не можете.
спитайте в євреїв, які ще живі та пережили Холокост, спитайте в тих одиниць українців, які ще живі та пережили Голодомор, спитайте в цих людей, що таке геноцид.
може тоді до вас дійде, що не можна тицяти це слово в свої пусті побрехеньки.
Треба відправити туди на зовсім і Резнікова щоб не смерділо ним тут.