В детском доме на Одесчине зафиксировали вспышку гепатита: заболели семь детей и опекун

В детском доме семейного типа в Раздельной гепатитом А заболели восемь человек – семь детей и один взрослый опекун.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Думской" сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров. По его словам, у всех восьми пациентов диагноз "гепатит А" подтвердился в результате анализов, проверенных в Лабораторном центре Минздрава в Одесской области.

Трое инфицированных госпитализированы в инфекционное отделение местной райбольницы. Болезнь у них протекает в легкой форме.

Первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января. После этого специалисты лабораторного центра взяли анализы у заболевших и лиц, которые с ними контактировали, а также проверили условия проживания в детдоме.

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"Проверили состояние питьевой воды. Чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее. Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена", — заявил Гончаров.

Напомним, недавно произошла вспышка сальмонеллеза в детсаду в Черноморске.