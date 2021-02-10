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Новости Политика Украины
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Саакашвили назвал украинского посла в Грузии Долгова "коррупционером". В МИД говорят, что обвинения бездоказательны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Саакашвили назвал украинского посла в Грузии Долгова "коррупционером". В МИД говорят, что обвинения бездоказательны

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обвиняет посла Украины в Грузии Игоря Долгова без доказательств. Ранее политик назвал Долгова "взяточником и коррупционером" из-за реакции на призывы Саакашвили к неповиновению грузинской власти.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, передает Цензор.НЕТ.

"У обвинений в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова нет никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя. Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом", - говорится в комментарии.

В МИД также предостерегли граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружеском иностранном государстве Грузии.

"Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене", - отметили в ведомстве.

Как пишет lb.ua, конфликт между дипломатами и Саакашвили начался после того, как он призвал своих сторонников в Грузии к неповиновению грузинской власти и несоблюдению ограничений в стране, связанных с коронавирусом.

Саакашвили не имеет грузинского гражданства, но имеет паспорт Украины. Поэтому заявления политика пришлось комментировать послу Украины.

По словам Долгова, Саакашвили имеет право на высказывания, однако "призывы, связанные с неповиновением и проведением противозаконных манифестаций" в Грузии, не помогают двусторонним отношениям и не помогают грузинскому народу.

"Соответственно, надеюсь, что одно конкретное мнение одного конкретного лица, гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии, не повредит нашей дружбе и желанию наших народов еще больше сблизиться. Нам нужна сильная и единая Грузия как стратегический партнер. Это наш общий интерес и стремление быть сильными и надежными друг для друга", - отметил украинский дипломат, комментарий которого привел грузинский МИД.

Саакашвили в ответ разразился гневным постом в Facebook.

"Я считаю, что он глубоко коррумпирован. Я считаю, что он действует против украинских интересов, и я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни в Украине, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца. По моему глубокому убеждению , этот посол - взяточник и коррупционер, который не имеет ничего общего с защитой украинских интересов", - написал политик.

Саакашвили назвал украинского посла в Грузии Долгова коррупционером. В МИД говорят, что обвинения бездоказательны 01

Как сообщалось, 9 февраля Игорь Долгов провел встречу в МИД Грузии, которая была посвящена призывам Саакашвили к своим сторонникам к неповиновению грузинской власти.

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Топ комментарии
+16
Гнати цього грузіна в шию...присосався до України.
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10.02.2021 13:25
+15
МИД: Обвинения Саакашвили в адрес украинского посла в Грузии Долгова без доказательств - Цензор.НЕТ 413
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10.02.2021 13:26
+10
Нет цукорок,зедебилы при которых он посол.Ты бы еще спросил у сракашвили ,где реформы.
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10.02.2021 13:51
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Гнати цього грузіна в шию...присосався до України.
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10.02.2021 13:25 Ответить
комментарий отмечен как спам
Тобі це порадив гнило мордий чеколядник ?
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10.02.2021 13:34 Ответить
Нет цукорок,зедебилы при которых он посол.Ты бы еще спросил у сракашвили ,где реформы.
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10.02.2021 13:51 Ответить
Дорога Саакашвили на Рени без единой ямки.
Дороги Зе, построенные в прошлом году у нас на юге сошли вместе со снегом.
Так что ненадо гнать на Сакаашвили, а для начали сами что то сделайте
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10.02.2021 15:03 Ответить
Это дорога не сракашвили ,а правительства Гройсмана,где все дороги строились с пятилетней гарантией.При зедебилах про это даже не вспоминают! А на юге ,особенно региональные дороги опять строят армяшки из го-на ,до первой зимы.
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10.02.2021 15:33 Ответить
я Гройсмана не видел на дороге ни разу, как и других губеров до него, а Саака там дневал и ночевал.
И конкурсы на должностя он открыто проводил, которые Киев потом анулировал, л должности продавались.
Так что не надо нам ля-ля
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10.02.2021 17:42 Ответить
"Дорогу саакашвили", построили при Гройсмане спустя полтора года после изгнания грузинского проходимца
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10.02.2021 17:37 Ответить
то что строили после Саакашвили, потрескалось уже на следующий год ибо банально не соблюдалась технология.
Не буду судить какой он проходимец, но при ком строилась дорога люди таки помнят и говорят еиу спасибо. Пока ни до него, ни после него ничего и близко по качеству не строилось.
Так что нам на месте как бы виднее ху из ху!
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10.02.2021 18:06 Ответить
Сколько километров из почти 200 км. дороги было построено при саакашвили и конкретно где, тогда и будем говорить предметно кому что виднее
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10.02.2021 18:22 Ответить
порядка 100км было построено при Саакашвили, при чем участками.
И о чем мне с вами говорить, как бы вы его не чернили, но нам он запомнился имено из за хорошей дороги.
Поэтому сильно не старайтесь потому как прошлогодние дороги Зе у нас вызывают одни маты
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10.02.2021 18:39 Ответить
Что дорогу персонально карлсон строил? Дневал и ночевал говоришь? В своем люксовом пентхаусе?
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10.02.2021 19:21 Ответить
Слава, Богу, дорогу в основном закончили до Зе
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10.02.2021 19:31 Ответить
9 месяцев как Михуил с зп в 20К баксов возглавляет Офіс простих рішеннь. Как тебе реформы имбицилушка, назови хоть одну?
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10.02.2021 14:10 Ответить
МИД: Обвинения Саакашвили в адрес украинского посла в Грузии Долгова без доказательств - Цензор.НЕТ 413
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10.02.2021 13:26 Ответить
Саакашвили и сейчас входит в 500 умнейших людей планеты .
Это Феномен.Быстро люди все забывают.
И да ,все ошибаются.Не суди и..

СААКАШВИЛИ.
Наше наказание и непризнание Михаилу нипочем
И слабость и прощение без цели не о нем
Он вещий смысл перерождений оседлал мечом
Ведь Борьбу Михаил не оставляет на потом ...

Подлость дара власти и хитрость фрукта в том ,
Что все добром ослеплены и Михаила дружеским плечом
Чужая жизнь Семейств обманом нашу прячет за холмом
И явит суд свой нам во власти Михаила, но потом ...

Надежда веры нашей морозит хандрой,
А лабиринт во тьме земной, он не со мной
Душа хладеет льдом , и счастье уходит стороной
А карма звонит тихо, хитро ,молча под Зарей

ПО ВОЛЕ и Тебя УНОСИТ ЗА СОБОЙ
Пока МЫ боремся ради забавы ТОЙ
С усмешкой Украины , гордой и святой,
Святой в грехе для наказания нас с тобой
.
И Майдана употребляя изменения посыл с душой
Знамения исхода Украины принимаем всей толпой
А воспринимая Мир другой для всех Укропов
Сомнения ненужных культов прикрываем бахромой.
И загадкой жизней прошлых награждает силой
Михаила и нас застрявших среди этих мудаков,
Я не ботаник и не слабак ,но жизни смысл мой
Растаял и печалить не хочу родных собой .
Ведь есть иная матрица из светлых смыслов
Она нас манит чистотой и проснись - чертог,
А мы изжили все с лихвой на вздох с тобой,
Насытясь прошлою молитвой Вида ,успокой.
Но Михаил , раскаяния заряжает великой тайной
Победой над их земною и гордою ходой ,
А жребий справедливости находит ритуально за мечтой
Победой простоты причуды ... над погибельной судьбой .
А все ДОБРО в тебЕ и в нас с тобой порой,
Но пыл Деяний жизни предстал перед оравой
Иной толпой - Украинской , но грешной ,злой.
А Михаила Грузинский путь взошел победою святой.
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10.02.2021 13:28 Ответить
В 500 самих вонючих гнид він входить.
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10.02.2021 13:53 Ответить
Какая бредятина)в гугле выбивает,что при сааке побили на митинге 500 человек,но не что он умный
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10.02.2021 13:57 Ответить
Автор, лучше убейся аппстену, чем рожать такое бессмысленное говно.
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10.02.2021 16:27 Ответить
Прикольно ты гандона в стихах восхваляешь.
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10.02.2021 19:22 Ответить
і шо вава його за це звільнить??? фігушки! бо сам такий МИД: Обвинения Саакашвили в адрес украинского посла в Грузии Долгова без доказательств - Цензор.НЕТ 6411
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10.02.2021 13:31 Ответить
А якде центр реформ, який вцн очолив? Шось за рік від нього жодної гдеї. А Як клейміти- тут працюе. Адеж затарифи, за продаж прав на телешоу. Де бариги? щось Михо дуже однобоко працює.
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10.02.2021 13:41 Ответить
Одна извилина, направленная на бабло: кто платит, на того и работает это бездарное трепло.
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10.02.2021 16:23 Ответить
А чому тільки Долгов? Шобла зеленого чмирька наскрізь корумпована.
Зєлю геть. Дострокові.
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10.02.2021 13:41 Ответить
Да ты чмо,а не президент Грузии-твоих граждан грызунами называли и призывали бомбить твою страну,а ты,ублюдок,за него у шустрика уже себе анус разорвал
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10.02.2021 13:50 Ответить
Обвинения могут быть бездоказательны, но абсолютно правильными. Коррупцию обычно сложно доказать.
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10.02.2021 13:55 Ответить
Саакашвили просто балабол.
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10.02.2021 13:57 Ответить
Украинский МИД сам указывает на то,что он занимается не дипломатической деятельностью а деятельностью , "мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров " - торговля
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10.02.2021 14:00 Ответить
А де он щас?
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10.02.2021 14:01 Ответить
Карлсон в своём репертуаре. А почему не барыгой обозвал?
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10.02.2021 14:42 Ответить
бе-бе-бе
где реформы которые он обещал за 100 дней, и за шо он бабки просто так получает в коммитете
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10.02.2021 15:12 Ответить
Какие, нафиг, доказательства? Карлсону надо наслово верить! Честнейший человек...
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10.02.2021 15:32 Ответить
Да, кстати, что там с реформами? Уже всё отреформировано или ещё что-то осталось?
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10.02.2021 15:33 Ответить
Ссака, где РЕФОРМЫ?
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10.02.2021 18:14 Ответить
Вопрос простой: зачем Саакашвили снова впустили в Украину вместе с его грузинской гопотой? Какой в этом смысл? Они снова присосались к Украине и сосут с нее деньги, стремясь занять денежные места. А мы должны свои деньги, каждую копейку считать, чтобы они шли на пользу, а не во вред.
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10.02.2021 18:19 Ответить
Саакашвілі назвав українського посла в Грузії Долгова "корупціонером". У МЗС кажуть, що звинувачення бездоказові - Цензор.НЕТ 5361
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10.02.2021 23:47 Ответить
 
 