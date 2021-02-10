Саакашвили назвал украинского посла в Грузии Долгова "коррупционером". В МИД говорят, что обвинения бездоказательны
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В Министерстве иностранных дел Украины считают, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обвиняет посла Украины в Грузии Игоря Долгова без доказательств. Ранее политик назвал Долгова "взяточником и коррупционером" из-за реакции на призывы Саакашвили к неповиновению грузинской власти.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, передает Цензор.НЕТ.
"У обвинений в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова нет никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя. Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом", - говорится в комментарии.
В МИД также предостерегли граждан Украины, которые являются публичными лицами, от призывов к акциям неповиновения в дружеском иностранном государстве Грузии.
"Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнера. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене", - отметили в ведомстве.
Как пишет lb.ua, конфликт между дипломатами и Саакашвили начался после того, как он призвал своих сторонников в Грузии к неповиновению грузинской власти и несоблюдению ограничений в стране, связанных с коронавирусом.
Саакашвили не имеет грузинского гражданства, но имеет паспорт Украины. Поэтому заявления политика пришлось комментировать послу Украины.
По словам Долгова, Саакашвили имеет право на высказывания, однако "призывы, связанные с неповиновением и проведением противозаконных манифестаций" в Грузии, не помогают двусторонним отношениям и не помогают грузинскому народу.
"Соответственно, надеюсь, что одно конкретное мнение одного конкретного лица, гражданина Украины и бывшего гражданина Грузии, не повредит нашей дружбе и желанию наших народов еще больше сблизиться. Нам нужна сильная и единая Грузия как стратегический партнер. Это наш общий интерес и стремление быть сильными и надежными друг для друга", - отметил украинский дипломат, комментарий которого привел грузинский МИД.
Саакашвили в ответ разразился гневным постом в Facebook.
"Я считаю, что он глубоко коррумпирован. Я считаю, что он действует против украинских интересов, и я буду добиваться того, чтобы таких послов не было ни в Украине, ни в Грузии. И я это дело доведу до конца. По моему глубокому убеждению , этот посол - взяточник и коррупционер, который не имеет ничего общего с защитой украинских интересов", - написал политик.
Как сообщалось, 9 февраля Игорь Долгов провел встречу в МИД Грузии, которая была посвящена призывам Саакашвили к своим сторонникам к неповиновению грузинской власти.
Пожалуйста, подождите...
Дороги Зе, построенные в прошлом году у нас на юге сошли вместе со снегом.
Так что ненадо гнать на Сакаашвили, а для начали сами что то сделайте
И конкурсы на должностя он открыто проводил, которые Киев потом анулировал, л должности продавались.
Так что не надо нам ля-ля
Не буду судить какой он проходимец, но при ком строилась дорога люди таки помнят и говорят еиу спасибо. Пока ни до него, ни после него ничего и близко по качеству не строилось.
Так что нам на месте как бы виднее ху из ху!
И о чем мне с вами говорить, как бы вы его не чернили, но нам он запомнился имено из за хорошей дороги.
Поэтому сильно не старайтесь потому как прошлогодние дороги Зе у нас вызывают одни маты
Это Феномен.Быстро люди все забывают.
И да ,все ошибаются.Не суди и..
СААКАШВИЛИ.
Наше наказание и непризнание Михаилу нипочем
И слабость и прощение без цели не о нем
Он вещий смысл перерождений оседлал мечом
Ведь Борьбу Михаил не оставляет на потом ...
Подлость дара власти и хитрость фрукта в том ,
Что все добром ослеплены и Михаила дружеским плечом
Чужая жизнь Семейств обманом нашу прячет за холмом
И явит суд свой нам во власти Михаила, но потом ...
Надежда веры нашей морозит хандрой,
А лабиринт во тьме земной, он не со мной
Душа хладеет льдом , и счастье уходит стороной
А карма звонит тихо, хитро ,молча под Зарей
ПО ВОЛЕ и Тебя УНОСИТ ЗА СОБОЙ
Пока МЫ боремся ради забавы ТОЙ
С усмешкой Украины , гордой и святой,
Святой в грехе для наказания нас с тобой
.
И Майдана употребляя изменения посыл с душой
Знамения исхода Украины принимаем всей толпой
А воспринимая Мир другой для всех Укропов
Сомнения ненужных культов прикрываем бахромой.
И загадкой жизней прошлых награждает силой
Михаила и нас застрявших среди этих мудаков,
Я не ботаник и не слабак ,но жизни смысл мой
Растаял и печалить не хочу родных собой .
Ведь есть иная матрица из светлых смыслов
Она нас манит чистотой и проснись - чертог,
А мы изжили все с лихвой на вздох с тобой,
Насытясь прошлою молитвой Вида ,успокой.
Но Михаил , раскаяния заряжает великой тайной
Победой над их земною и гордою ходой ,
А жребий справедливости находит ритуально за мечтой
Победой простоты причуды ... над погибельной судьбой .
А все ДОБРО в тебЕ и в нас с тобой порой,
Но пыл Деяний жизни предстал перед оравой
Иной толпой - Украинской , но грешной ,злой.
А Михаила Грузинский путь взошел победою святой.
Зєлю геть. Дострокові.
где реформы которые он обещал за 100 дней, и за шо он бабки просто так получает в коммитете