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Нам "показывают" красивый и серьезный спад пандемии, но, думаю, все гораздо серьезнее, - врач-инфекционист Сояк о COVID-19 в Украине

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нам "показывают" красивый и серьезный спад пандемии, но, думаю, все гораздо серьезнее, - врач-инфекционист Сояк о COVID-19 в Украине

В Украине некорректно формируют статистику инфицированных коронавирусом. Поэтому эти данные не позволяют видеть всю картину в целом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТСН.ua заявила врач-епидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк. 

"У нас нет какой-то стабильной цифры, которую мы бы анализировали, у нас постоянно скачет количество обследуемых, количество сделанных ПЦР, количество ресурсов в лабораториях: то у нас исчезают тест-системы в лабораториях, то они появляются, а также эти тест системы разного качества. Соответственно, у них разная чувствительность и разная специфика. И это сказывается на результатах тестов", - объяснила Екатерина Сояк.

По словам эпидемиолога, несмотря на то, что статистика количества зараженных коронавирусом в Украине демонстрирует спад, все же количество больных, которых госпитализируют с COVID-19 - еще достаточно много.

"Нам "показывают" такой прямо красивый и серьезный спад пандемии после карантина. После "карантина выходного дня" нам тоже говорили, что у нас все наладилось. Хотя по количеству госпитализированных людей, как и раньше, мы видим достаточно большой процент, просто огромный — 50-60% госпитализируется от тех, кто обследуется. Это очень много. По данным Всемирной организации здравоохранения, пандемия идет на спад, когда госпитализаций и выявленных положительных ПЦР около 5%. Поэтому, я думаю, что у нас все гораздо серьезнее, чем мы видим", — говорит врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 57% опрошенных жителей Украины не удовлетворены мерами Зеленского по борьбе с COVID-19, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Эксперт предполагает, что Украину может "накрыть" еще одна волна коронавируса.

"И вторая волна не исключена. Но здесь, наверное, будет зависеть от того, как будут показывать эту картину для людей", — добавила Екатерина Сояк.

Как сообщалось ранее, за сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 163 человека, выявлены 3 409 новых случаев, выздоровели 7 768 человек

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Топ комментарии
+11
ЗЕвлада брехала, бреше і брехати буде.
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10.02.2021 13:43
+5
Будет прикольно, когда Степан Максимов озвучит статистику в которой выздоровивших будет больше чем заболевших Нам "показывают" красивый и серьезный спад пандемии, но, думаю, все гораздо серьезнее, - врач-инфекционист Сояк о COVID-19 в Украине - Цензор.НЕТ 819
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10.02.2021 13:34
+5
врач-инфекционист просто намекает, что если количество выздоровившх (по статистике каждый день!) ТРЕТИЙ месяц подлряд в 3-5 раз больше "заболевших" - то явно зебилы брешут..
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10.02.2021 14:14
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Будет прикольно, когда Степан Максимов озвучит статистику в которой выздоровивших будет больше чем заболевших Нам "показывают" красивый и серьезный спад пандемии, но, думаю, все гораздо серьезнее, - врач-инфекционист Сояк о COVID-19 в Украине - Цензор.НЕТ 819
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10.02.2021 13:34 Ответить
насправді є інфа з перших рук на цю тему! так, є спад на захворювання! і доволі відчутний!
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10.02.2021 13:49 Ответить
тому му-ню тількіи підкажи
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10.02.2021 14:05 Ответить
врач-инфекционист просто намекает, что если количество выздоровившх (по статистике каждый день!) ТРЕТИЙ месяц подлряд в 3-5 раз больше "заболевших" - то явно зебилы брешут..
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10.02.2021 14:14 Ответить
Она намекает о том, что реальное количество зараженных примерно в 10раз выше, чем нам рисуют (50-60% выявленных случаев это тяжелая форма требующая госпитализации, а в мире 5%), а это означает, что тесты делают только тем, у кого серьезные проблемы с протеканием болезни, а легкие формы вообще никак не фиксируются. Вот так и возникают зебильные "олимпийские рекорды" в борьбе с короновирусом - нет тестов, нет болезни.
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10.02.2021 15:04 Ответить
От так от лікар-інфекціоніст натовк
найвеличнішого кунфуя проти ковіду писком у брехню.
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10.02.2021 13:42 Ответить
ЗЕвлада брехала, бреше і брехати буде.
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10.02.2021 13:43 Ответить
То шож нам робити? Де шукати правди? Давай повернемо самого правдивого та чесного гетьмана. )))
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10.02.2021 13:46 Ответить
...вам складати валізи й рушати до вокзалу Нам "показывают" красивый и серьезный спад пандемии, но, думаю, все гораздо серьезнее, - врач-инфекционист Сояк о COVID-19 в Украине - Цензор.НЕТ 2295
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10.02.2021 13:47 Ответить
Ти кудись зібрався і тобі в дорогу потрібні сухарі? )))
Однієї валізи тобі вистачить?
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10.02.2021 13:51 Ответить
...вася, в тебе літери не складаються у слова чи ти просто не розумієш їх сенсу? Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 7465
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10.02.2021 13:55 Ответить
Чому коли я пропоную повернути Порошенко мені порохоботи відповідають усякою ахінеєю, але не конкретною відповіддю? Ви соромитесь свого лідера?
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10.02.2021 14:08 Ответить
...мабуть тому, що я намагаюсь розмовляти с тобой тою мовою, яку ти "розумієш", ні? То чому ті звеш її "усякою ахінеєю"(с)? Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 4303
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10.02.2021 14:19 Ответить
Не викривляй. Українська - моя рідна мова, а ахінеєю я зву не мову, а усяку маячню, яку можна нести будь-якою мовою. І з тобою я так довго спілкуюсь тому, що ти пишеш українською, це тобі +. З кацапами я так довго не балакаю. )))
А те, що ми з тобою різних політичних поглядів - це нормально.
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10.02.2021 14:40 Ответить
Частная контора решила себя попиарить? Ну зачем же такими глупостями?
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10.02.2021 13:43 Ответить
А то, что она говорит это неправда? Например про 50-60% госпитализированных после того, как у нас начался "спад" эпидемии?
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10.02.2021 15:21 Ответить
Тьфу, не вопрос. Закрыть сайты и каналы которые пишут что эпидемия есть в Украине. В Украине есть только Великий Зеленский и его 30 форумов в неделю, все остальное провокации Кремля и Порошенко.
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10.02.2021 13:45 Ответить
По твоему получается, что Кремль и Порошенко это одно и то же?
Ну ты и спалился троль кремлевский.)))
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10.02.2021 13:48 Ответить
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Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 5934
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10.02.2021 14:02 Ответить
Та ти подивить як він зневажливо та сердито сверлить його очима.
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10.02.2021 14:10 Ответить
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Одно дерьмо оба.
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10.02.2021 14:13 Ответить
Что, до сих пор горит от закрытия мертветчуковских каналов?
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10.02.2021 15:22 Ответить
Плох тот ыксперд, который не хочет стать министром. Ну или хотя бы советником министра...
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10.02.2021 13:46 Ответить
...в странах с нормальными правительствами уже начинают подготовку к второй волне вакцинации, квартальные шимпанЗЕ в курсе? Нам "показывают" красивый и серьезный спад пандемии, но, думаю, все гораздо серьезнее, - врач-инфекционист Сояк о COVID-19 в Украине - Цензор.НЕТ 1819
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10.02.2021 13:46 Ответить
Какой второй волне вакцинации? ЕС не осилил и 1 волну. В США только 10% вакцинировали, Англия - чуть лучше (но там народа в 5,5 раз меньше), Израиль впереди, но там 10 млн народу. В Рашке вообще смех Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 7876. То есть нигде еще норм уровня вакцинации не достигли (кроме Израиля и других мелких стран типа ОАЭ).
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10.02.2021 13:56 Ответить
...т.е. "Израиль и другие мелкие страны типа ОАЭ" - не страны с нормальным правительством, неопределенное? Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 3532
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10.02.2021 13:59 Ответить
Там мало населения, для того чтобы вакцинировать Израиль полностью, надо всего 20 млн доз (а на Украину 70 лямов как минимум). Нельзя сравнивать вакцинацию в странах где мало населения и где его намного больше, в условиях дефицита вакцин. Например, США уже вкололи 44 млн доз, но это всего 10% населения (часть доз 2-ые).
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10.02.2021 14:01 Ответить
Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 9624
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10.02.2021 14:03 Ответить
Ну если ты глупый, и не понимаешь, что найти 10 млн доз в разы легче чем 70 миллионов в условиях дефицита, когда производство не успевает за спросом и всё раскуплено кучей стран (тебе просто не могут отгрузить в твою страну лишних 10-30 лямов доз, потому что всё это раскуплено УЖЕ). То советую подумать заново.
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10.02.2021 14:06 Ответить
...вася, ты только что иными словами ("...потому что всё это раскуплено УЖЕ") продублировал мой первый пост Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 3101 "...То советую подумать заново."(с) Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 5191
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10.02.2021 14:16 Ответить
Даже ЕС не может ускорить вакцинацию, и он раньше Украины закупал вакцины, но часть вакцин провалилась на испытаниях, часть испытывает проблемы с производством по графику, так что остальные не сильно успешнее (исключение страны с небольшим населением, которые закупили много вакцин сразу, но таких очень мало).
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10.02.2021 14:22 Ответить
...это ты подумал заново, вася? Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 7189 Понятно все с тобой, неопределенный иксперд... Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 4058
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10.02.2021 14:25 Ответить
Это ты понять не можешь, что даже ЕС тупит с вакцинацией, и это очень богатый союз, на территории которого находятся многие производства этих самых вакцин, и всё равно ж**а. Потому что 1) они распределяют вакцины по всем странам ЕС 2) вакцин не хватает, т.е. они не могут как Израиль закупить лично для себя (точнее страны-то могут отдельные, но негде). Не у рашки же, которая на себя производить не может закупать, или у Китая, с весьма посредственными вакцинами, и тоже не радует объемом поставок.
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10.02.2021 14:29 Ответить
...чувак, тебя почитаешь - сразу понятно, что ты, как минимум, будущий министр охраны здоровья в следующем правительстве Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 2411
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10.02.2021 14:32 Ответить
Ну не надо быть министром, чтобы видеть, что даже ЕС испытывает огромные проблемы с вакцинацией (и это с производствами в ЕС и закупками заранее). Украина по-любому не будет успешнее в этом отношении, только за счёт закупок у китайцев и т.п. шлака.
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10.02.2021 14:34 Ответить
Написанное про подготовку ко второй волне означает что: подготовка к первой волне вакцинации была проведена, идет вакцинация 1-й прививкой, одновременно с этим составляется реестр уже вакцинированных 1-й прививкой, чтобы вовремя им начать делать второю одновременно со все еще проводимой первой.
Где-т так.
И не спорьте
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10.02.2021 15:50 Ответить
Нужна статистика общей смертности за 19-20 годСравнить общую смертность 19 и 20го годов.Дельта и будет приблизительно соответствовать смертности от ковида.От нас эти данные утаивают.В московском улусе -тоже.Там дельта между 19-20ми годами более 800 000.Хотя по ихней липе-78000 от ковида.
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10.02.2021 13:47 Ответить
http://www.ukrstat.gov.ua/

Будет тебе щастье.
581 тыс за 19 и 485 за 10 месяцев 20го
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10.02.2021 13:57 Ответить
Долго они считают за 20год полностью ,хотя всё давно в электронном виде.
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10.02.2021 14:21 Ответить
Процесс важнее результата Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 6692
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10.02.2021 15:00 Ответить
++
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10.02.2021 14:02 Ответить
Гарний спіч, тіки фоток лакових трун з трояндочками бракує.
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10.02.2021 13:50 Ответить
Що найогидніше в тому Зеленському і його зебільній владі так це його перманентна брехня. Бреше, завжди, бреше всюди і у всьому. Зрозуміло, в екстрених ситуація, зокрема, в час ситуації пандемії потрібно дещо приховувати інформацію, щоб не розганяти паніку. Але ж тут не приховування, тут тупа і нагла брехня. Як і у всьому решта. І бреше воно навіть не усвідомлюючи того, бо це в нього такий психічний розлад - паталогічна брехливість, що зумовлюється розумовою відсталістю індивідума. О таке воно чмо. блін...

Псевдологія або Патологічна брехливість (грец. pseudos - брехня + logos - слово, мова) - психічний стан, у якому суб'єкт схильний говорити часто і докладно неправду про себе при збереженні пам'яті та достатньому рівні інтелекту, що підвищує його значущість та цікавість до нього з боку оточення. У такому стані людину важко змусити визнати себе брехуном оскільки цей стан звичайно сполучений з некритичною вірою в реальність вигаданого. У разі викриття вона змінює тему, виявляє агресію до викривальника тощо. Притаманна особам з асоціальним розладом особистості, часто супроводжує важкі хвороби, такі як шизофренія. Близька за змістом до мотив для обману.
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10.02.2021 13:54 Ответить
та я один уже знаю человек 30 (я среди них), которые переболели гриповидлой без всяких тестов-антитестов. у нас министр здоровья такая же бесполезная хрень, как и ВОрЗ.
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10.02.2021 13:54 Ответить
Так кто же врет? Похоже шо брешут все
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10.02.2021 13:57 Ответить
Аналогія прогнози синоптиків, але в них об'єкти простіші Нам "показують" красивий і серйозний спад пандемії, але, гадаю, все значно серйозніше, - лікарка-інфекціоністка Сояк про COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 8645
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10.02.2021 14:01 Ответить
Аби несповнарозумні вірували підпарканним бевзям ...
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10.02.2021 13:59 Ответить
Новая дохтор-Айболит высасывает из извилин тупенькие фразочки
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10.02.2021 14:01 Ответить
но, думаю, все гораздо серьезнее/Ошибается думающий .Что может быть серьёзным в стране весельчаков, избирающих комика-пианиста президентом по приколу. С хохмачами цирка Коломойского: Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом"./Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом/ "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая.
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10.02.2021 14:11 Ответить
Его слова о том, что, по его мнению, тесты стараются не делать больным с легкими симптомами или без симптомов. Допустим, раньше на каждые 100 положительных тестов у 60 человек не было симптомов, еще 30 болели в легкой форме - не критичная температура, не сильный кашель (стандартный набор как при ОРВИ) и только 10 человек нуждались в госпитализации. Сейчас этот человек говорит, что госпитализируют каждого второго с положительным тестом. Поэтому он предполагает, что тесты намеренно стараются не делать людям, у которых нет симптомов или они легкие, типичные для ОРВИ, чтобы не повышать статистику конкретно по коронавирусу.
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10.02.2021 14:25 Ответить
Прочиталось как Стояк.
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10.02.2021 14:57 Ответить
Очередная Ковид-брехня....
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10.02.2021 15:18 Ответить
мутит воду пани свояк. Страшилки все смешней и смешней . А вакцину осваивать как то надо же. Где ее опоненты или только одна пропаганда?
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10.02.2021 15:42 Ответить
"Единожды солгавший, кто тебе поверит???"
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10.02.2021 16:20 Ответить
больных реально меньше. было за прием 4-5 человек посылал на ПЦР сейчас 2-3 в неделю последний месяц
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10.02.2021 18:15 Ответить
 
 