В ВСУ готовы начать масштабное вакцинирование от COVID-19, уже сформированы 64 мобильные бригады
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В Вооруженных силах Украины готовы начать масштабное вакцинирование от коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования медицинских сил ВСУ Сергей Моргун в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
"О вакцине Pfizer вы знаете, что вчера Центр общественного здоровья провел соответствующие процедуры, где определена по системе аутсорсинг компания, которая будет развозить. У нас будет 5 суток, чтобы наученные подразделения выехали и провели соответствующее вакцинирование нашего личного состава... Мы ждем сотрудничества с Министерством здравоохранения Украины, Центром общественного здоровья и Всемирной организацией здоровья, четких и более действенных инструкций, и ждем ту дату, когда будем первыми получать партию вакцин, мы уже готовы ввести масштабное вакцинирование всех, кто добровольно согласился", - отметил Моргун.
Отмечается, что уже сформированы 64 мобильные бригады, которые будут проводить вакцинирование.
Моргун подчеркнул, что устойчивые показатели инфекционной заболеваемости были достигнуты очень жесткими, но действенными своевременными мерами Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
"Только в июле 2020 года мы начали официально фиксировать заболевание среди личного состава в районе проведения ООС, то есть четыре месяца ни одного случая не было там, потому что каждое военное подразделение, каждая бригада перед выходом в район проведения ООС проходит обсервационные мероприятия", - рассказал он.
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Український народ складає Вам свою шану за вірність Батьківщині, стійкість, героїзм та волю ...Ми Громадяни України з Вами …
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..