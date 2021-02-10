РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
54698 посетителей онлайн
Новости Общество
797 17
армия (3242) вакцина (3472) карантин (15570) ВСУ (1640) COVID-19 (17205) коронавирус (16162)

В ВСУ готовы начать масштабное вакцинирование от COVID-19, уже сформированы 64 мобильные бригады

Новости Цензор.НЕТ Общество

В ВСУ готовы начать масштабное вакцинирование от COVID-19, уже сформированы 64 мобильные бригады

В Вооруженных силах Украины готовы начать масштабное вакцинирование от коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования медицинских сил ВСУ Сергей Моргун в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"О вакцине Pfizer вы знаете, что вчера Центр общественного здоровья провел соответствующие процедуры, где определена по системе аутсорсинг компания, которая будет развозить. У нас будет 5 суток, чтобы наученные подразделения выехали и провели соответствующее вакцинирование нашего личного состава... Мы ждем сотрудничества с Министерством здравоохранения Украины, Центром общественного здоровья и Всемирной организацией здоровья, четких и более действенных инструкций, и ждем ту дату, когда будем первыми получать партию вакцин, мы уже готовы ввести масштабное вакцинирование всех, кто добровольно согласился", - отметил Моргун.

Отмечается, что уже сформированы 64 мобильные бригады, которые будут проводить вакцинирование.

Моргун подчеркнул, что устойчивые показатели инфекционной заболеваемости были достигнуты очень жесткими, но действенными своевременными мерами Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"Только в июле 2020 года мы начали официально фиксировать заболевание среди личного состава в районе проведения ООС, то есть четыре месяца ни одного случая не было там, потому что каждое военное подразделение, каждая бригада перед выходом в район проведения ООС проходит обсервационные мероприятия", - рассказал он.

Также читайте: ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд грн, - Таран

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+2
Надеюсь ВСУ не станут колоть эту дрянь. А если будут заставлять, имеют право отвакцинировать свинцом вакцинаторов.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:13
+1
Ще нічого нема, а вони вже вакцинують аж гай гуде.
показать весь комментарий
10.02.2021 13:49
+1
ВІТАЮ Всіх ..Шановні ВОЇНИ - нащадки незламних Духом захисників Добра і Правди - військовослужбовці, бійці добровольчих батальйонів - в стані Війни з агресором Росією...
Український народ складає Вам свою шану за вірність Батьківщині, стійкість, героїзм та волю ...Ми Громадяни України з Вами …
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
показать весь комментарий
10.02.2021 14:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гоу, зебіли, коли ваші провідники в дупу домовляться про поставки вакціни? )))
показать весь комментарий
10.02.2021 13:43 Ответить
В ВСУ готовы начать масштабное вакцинирование от COVID-19, уже сформированы 64 мобильные бригады - Цензор.НЕТ 8247
показать весь комментарий
10.02.2021 13:50 Ответить
Обещали подарить. У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади - Цензор.НЕТ 4536
показать весь комментарий
10.02.2021 13:56 Ответить
Ще нічого нема, а вони вже вакцинують аж гай гуде.
показать весь комментарий
10.02.2021 13:49 Ответить
Турчинов рассказал, что ЕС готова создать коалицию с СН, а Порошенко при таких раскладах согласен стать премьером. У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади - Цензор.НЕТ 8973

У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади - Цензор.НЕТ 939
показать весь комментарий
10.02.2021 13:58 Ответить
ШТА? У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади - Цензор.НЕТ 5010
показать весь комментарий
10.02.2021 14:22 Ответить
2 часа назад.
Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко готов возглавить обновленное правительство страны, а российский оппозиционер Алексей Навальный может стать для Украины союзником.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:26 Ответить
У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади - Цензор.НЕТ 9103
показать весь комментарий
10.02.2021 14:27 Ответить
"Глава предвыборного штаба Евросолидарности (в 2020 году) не исключает, что партия сформирует коалицию со Слугой народа - если те, по выражению Турчинова, "прозреют". Но шансы на это он считает минимальными. Что конкретно вкладывается в слово "прозреть", не уточнялось". (конец цитаты)
показать весь комментарий
10.02.2021 14:33 Ответить
ВІТАЮ Всіх ..Шановні ВОЇНИ - нащадки незламних Духом захисників Добра і Правди - військовослужбовці, бійці добровольчих батальйонів - в стані Війни з агресором Росією...
Український народ складає Вам свою шану за вірність Батьківщині, стійкість, героїзм та волю ...Ми Громадяни України з Вами …
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
показать весь комментарий
10.02.2021 14:00 Ответить
Надеюсь ВСУ не станут колоть эту дрянь. А если будут заставлять, имеют право отвакцинировать свинцом вакцинаторов.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:13 Ответить
Раша с ноября вакцинирует армию полностью. Не исключено, что уже все провакцинированы. Представляете войско с рогами и копытами у наших границ? У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади - Цензор.НЕТ 8986
показать весь комментарий
10.02.2021 14:24 Ответить
китайской дрянью небось... У ЗСУ готові розпочати масштабну вакцинацію від COVID-19, вже сформовано 64 мобільні бригади - Цензор.НЕТ 6147
показать весь комментарий
10.02.2021 14:25 Ответить
 
 