В ВСУ готовы начать масштабное вакцинирование от COVID-19, уже сформированы 64 мобильные бригады

В Вооруженных силах Украины готовы начать масштабное вакцинирование от коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования медицинских сил ВСУ Сергей Моргун в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"О вакцине Pfizer вы знаете, что вчера Центр общественного здоровья провел соответствующие процедуры, где определена по системе аутсорсинг компания, которая будет развозить. У нас будет 5 суток, чтобы наученные подразделения выехали и провели соответствующее вакцинирование нашего личного состава... Мы ждем сотрудничества с Министерством здравоохранения Украины, Центром общественного здоровья и Всемирной организацией здоровья, четких и более действенных инструкций, и ждем ту дату, когда будем первыми получать партию вакцин, мы уже готовы ввести масштабное вакцинирование всех, кто добровольно согласился", - отметил Моргун.

Отмечается, что уже сформированы 64 мобильные бригады, которые будут проводить вакцинирование.

Моргун подчеркнул, что устойчивые показатели инфекционной заболеваемости были достигнуты очень жесткими, но действенными своевременными мерами Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"Только в июле 2020 года мы начали официально фиксировать заболевание среди личного состава в районе проведения ООС, то есть четыре месяца ни одного случая не было там, потому что каждое военное подразделение, каждая бригада перед выходом в район проведения ООС проходит обсервационные мероприятия", - рассказал он.

Также читайте: ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд грн, - Таран