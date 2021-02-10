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"Не думаю, что Навальный - большой друг Украины. Но он наш союзник", - Турчинов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о том, как воспринимает нынешние протесты в России, связанные с арестом оппозиционера Алексея Навального.
Об этом Турчинов рассказал в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Не думаю, что Навальный - большой друг Украины. Но он наш союзник, потому что он, как и мы, борется с режимом Путина. И ослабление и свержение этого режима в любом формате в интересах Украины", - пояснил экс-секретарь СНБО.
"Поэтому я смотрю на Навального как на союзника. Потому что "враг нашего врага" - наш союзник. Россия - это колосс на глиняных ногах. И рано или поздно - хочется верить, что не очень поздно, режим Путина свергнут", - добавил Турчинов.
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- Почему ты сегодня не поехал на работу?
- Я подумал, а вдруг метро не работает?
Може навіть повз волі!
Вчерашние друзья и братья становяться врагами,а враги друзьями и братьями.
https://www.youtube.com/watch?v=C-ZkLAOafPY&feature=youtu.be
Им война нужна. А вам ?
то шо он говорил про грузин, азиатов и про наш Тутмас - говорит то шо он .... (записывается в партию), Хоп, Питер! Питерская Гыспуплика, ура!
гебня там, мил чел, никого не оставляет просто так ее обсерать. даже Невзоров, даже Сотник
Это будет такая трупорезка,что режим рухнет за месяц. Бояре сами царя удавят,чтоб новых санкций небыло.
За неделю "дойдеш до Киева"?
Ты счастлив,если у тебя утром рассол остался. Как всегда на расее!
АРМІЯ,МОВА,ВІРА.
"Рішення Верховної Ради щодо накладання санкцій на телеканали з інформаційного пулу кума Путіна Медведчука ініціювали у кінці 2018 року депутати фракції "Народний Фронт", "Блок Петра Порошенка" та "Самопоміч", - розповів Олександр Турчинов у розмові з BBC News Україна."
- посилання на текст в статті.
Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко готов возглавить обновленное правительство страны, ЕС создать коалицию с СН, а российский оппозиционер Алексей Навальный может стать для Украины союзником.
2 часа назад заявил Турчинов в интервью " BBC News Украина"
-"Коли раптом вони прозріють і забажають працювати на власну країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є, зокрема, в "Європейській солідарності", із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз", - вважає керівник штабу "Європейської солідарності".
Водночас за його словами, у нього "великі сумніви щодо такого прозріння". "
заявив Турчинов в інтерв'ю " BBC News Украина"
кто бы сомневался, **** фсбшная 👎👎👎, сдавшая Крим без единого выстрела