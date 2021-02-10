РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
54698 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4179 84
Россия (34876) Турчинов (985) Навальный (569)

"Не думаю, что Навальный - большой друг Украины. Но он наш союзник", - Турчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Не думаю, что Навальный - большой друг Украины. Но он наш союзник", - Турчинов

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о том, как воспринимает нынешние протесты в России, связанные с арестом оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Турчинов рассказал в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Не думаю, что Навальный - большой друг Украины. Но он наш союзник, потому что он, как и мы, борется с режимом Путина. И ослабление и свержение этого режима в любом формате в интересах Украины", - пояснил экс-секретарь СНБО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Москве заглох автозак с арестованными участниками митингов. Они помогли полиции и подтолкнули его. ВИДЕО

"Поэтому я смотрю на Навального как на союзника. Потому что "враг нашего врага" - наш союзник. Россия - это колосс на глиняных ногах. И рано или поздно - хочется верить, что не очень поздно, режим Путина свергнут", - добавил Турчинов.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+14
Логично.
показать весь комментарий
10.02.2021 13:55
+10
У нас есть только один настоящий союзник-это наша армия ,все остальное фуфло !
показать весь комментарий
10.02.2021 14:14
+9
И так понятно. Реально способный смести гэбистский режим Немцов похоронен, а наваляльного так травили, что он аж назад приехал "за добавкой"...
показать весь комментарий
10.02.2021 14:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Логично.
показать весь комментарий
10.02.2021 13:55 Ответить
У Навального куча двоюродной и троюродной родни в Украине. Говорят, что в детстве он даже говорить мог по украински, т.к. часто гостил у своей украинской родни.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:01 Ответить
Його рідня - з села Залісся в чорнобильській зоні. В 1986-му село було евакуйоване в Нове Залісся в чистій зоні.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:09 Ответить
СН тоже союзники. "Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов - Цензор.НЕТ 1148
показать весь комментарий
10.02.2021 14:24 Ответить
Останутся противсіхи?
показать весь комментарий
10.02.2021 14:17 Ответить
Нам не понять глубину твоих глубин.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:24 Ответить
Именно, - получается и гиркин нам союзник.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:01 Ответить
Пока - враг,но все может измениться!
показать весь комментарий
10.02.2021 14:07 Ответить
Если Гиркин начнет гражданскую войну на расее - станет союзником,и помошником!
показать весь комментарий
10.02.2021 14:06 Ответить
Эти хоть не притворяются, что считают украинцев недорусскими (второсортными)подлежащими либо перевоспитанию либо уничтожению.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:21 Ответить
А кто сказал, что Навальный не молодой путин? Да и количество вышедших на его поддержку, просто смешно, это ж вам не в Интернетах "воевать", просмотры с лайками и комментами делать. Так что по поводу новых росфюреров возможно не стоит горячиться
показать весь комментарий
10.02.2021 13:58 Ответить
А правда, что дворец Путина - это фэйк?
показать весь комментарий
10.02.2021 14:03 Ответить
Твоя логика такая:
- Почему ты сегодня не поехал на работу?
- Я подумал, а вдруг метро не работает?
показать весь комментарий
10.02.2021 14:11 Ответить
Ну-у-у,офіційно,Навальний бореться з корупцією в рф,але аж ніяк не з режимом.
показать весь комментарий
10.02.2021 13:59 Ответить
Да какая разница с чем?! Пусть бореться хоть за святую корову!
показать весь комментарий
10.02.2021 14:10 Ответить
З якого часу відвертий кримнашист Підвальний "союзник України"?
показать весь комментарий
10.02.2021 13:59 Ответить
Будь хто,хто дестабілізує рашу - є союзником.
Може навіть повз волі!
показать весь комментарий
10.02.2021 14:13 Ответить
З того часу, як він став розхитувати путіна. Ти розумієш слово "союзник"?
показать весь комментарий
10.02.2021 14:19 Ответить
При всем уважении, но Пастор ошибается.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:00 Ответить
ні - не помиляється
показать весь комментарий
10.02.2021 14:07 Ответить
Нет, он мыслит, как взрослый и мудрый человек. На Цензоре таких единицы.
показать весь комментарий
10.02.2021 15:36 Ответить
На счет Навального надо дышать ровно. Запасаться чипсами и пивом и смотреть комедию в россии. Когда-то всё станет понятным.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:00 Ответить
И так понятно. Реально способный смести гэбистский режим Немцов похоронен, а наваляльного так травили, что он аж назад приехал "за добавкой"...
показать весь комментарий
10.02.2021 14:03 Ответить
насчет Немцова абсолютно согласен
показать весь комментарий
10.02.2021 14:08 Ответить
Немцов был интеллигент и либерал, такие на россии никогда не были лидерами большинства
показать весь комментарий
10.02.2021 16:02 Ответить
Не доживали...
показать весь комментарий
10.02.2021 16:54 Ответить
Огорчился, когда Навальный выжил?
показать весь комментарий
10.02.2021 14:46 Ответить
...навальный такой же имперец, как и ***** всея эрэфии, и выступает исключительно против самого *****, но никак не против государственного строя северной нигерии... "Не думаю, что Навальный - большой друг Украины. Но он наш союзник", - Турчинов - Цензор.НЕТ 4747
показать весь комментарий
10.02.2021 14:02 Ответить
Как всегда. Есть только СИТУАТИВНЫЕ союзники.
Вчерашние друзья и братья становяться врагами,а враги друзьями и братьями.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:03 Ответить
Разница между ****** и навальным что ***** тратит деньги кацапов на войны и убийства, но еще немножко ворует. А навальный желает чтоб все деньги тратились "по назначению".
показать весь комментарий
10.02.2021 14:05 Ответить
Не более чем враг моего врага мой союзник. Я бы не особо обольщался в отношении Навального. Такой же точно имперец по отношению ко всем остальным странам.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:05 Ответить
тебя не спросили, он вскрывает факты глобальной коррупции в рашке, и очень толково это делает в отличии от наших журнашлюх, вот пусть там и продолжает свое дело, к нам он в союзники или друзья точно не напрашивается
показать весь комментарий
10.02.2021 14:06 Ответить
Раджу почитати всю статтю (за ссиллю в інфі). Там, окрім Навального, підняті ще теми стосовно "вагнерівців", і бану мертвечуковських аналів.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:07 Ответить
навальний не бутеброд(відверто кажучи він расист ще той), але заноза в дупі пуйла- тож нам варто цю занозу поглибше засунути!
показать весь комментарий
10.02.2021 14:10 Ответить
І постіно!
показать весь комментарий
10.02.2021 14:16 Ответить
а кто это такой?? а, ты ж из резидентуры.... ну да, дедушка бункерный свалит и оставит на связи новенького, не союзник - начальник "Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2597
показать весь комментарий
10.02.2021 14:13 Ответить
Нет, Александр Валентинович. Он не союзник никому вообще. Он просто говорящая голова.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:13 Ответить
Да хоть пердящая жопа! Главное дестабилизация.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:19 Ответить
комментарий отмечен как спам
Вы так думаете ? Она уже идёт, эта дестабилизация. Потому к границам Украины движутся танки. У них другого выхода победить дестабилизацию нет, кроме как начать новую войну.
https://www.youtube.com/watch?v=C-ZkLAOafPY&feature=youtu.be

Им война нужна. А вам ?
показать весь комментарий
10.02.2021 14:32 Ответить
там вроде хуже даже. то ли "преемник", то ли "индикатор"(вычисляют буйных)
то шо он говорил про грузин, азиатов и про наш Тутмас - говорит то шо он .... (записывается в партию), Хоп, Питер! Питерская Гыспуплика, ура!
гебня там, мил чел, никого не оставляет просто так ее обсерать. даже Невзоров, даже Сотник
показать весь комментарий
10.02.2021 14:22 Ответить
Он просто ротшильдовский шнырь.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:33 Ответить
та сбейся, хотя я и верю в то шо надо.... "Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов - Цензор.НЕТ 3760 (Сталин негодуэ, ибо много коммунистов будущих "сокращают") "Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов - Цензор.НЕТ 1233
показать весь комментарий
10.02.2021 15:13 Ответить
О да! Тысячи гробов на расею,и сотни соженных танков и грузовиков с расеянами очень способствуют сохранению режима!
Это будет такая трупорезка,что режим рухнет за месяц. Бояре сами царя удавят,чтоб новых санкций небыло.
показать весь комментарий
10.02.2021 20:27 Ответить
Я не Ванга. И уж тем более не специалист по киданию шапок.
показать весь комментарий
10.02.2021 21:58 Ответить
Специалист! Вангуеш,как "двинуться тысячи танков, и просто росстадо шапками закидает!"
За неделю "дойдеш до Киева"?
показать весь комментарий
11.02.2021 13:35 Ответить
Рассол в холодильнике. Утренний ритуал твой обязательный.
показать весь комментарий
11.02.2021 14:13 Ответить
Не считай меня таким же лаптем как ты!
Ты счастлив,если у тебя утром рассол остался. Как всегда на расее!
показать весь комментарий
11.02.2021 14:37 Ответить
У нас есть только один настоящий союзник-это наша армия ,все остальное фуфло !
показать весь комментарий
10.02.2021 14:14 Ответить
Это не союзник,а то на чем стоит страна!
АРМІЯ,МОВА,ВІРА.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:18 Ответить
Пряма мова :
"Рішення Верховної Ради щодо накладання санкцій на телеканали з інформаційного пулу кума Путіна Медведчука ініціювали у кінці 2018 року депутати фракції "Народний Фронт", "Блок Петра Порошенка" та "Самопоміч", - розповів Олександр Турчинов у розмові з BBC News Україна."
- посилання на текст в статті.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:47 Ответить
За поребриком у нас нет союзников, а навальный, тот же путлер, только голодный, за его поддержку вышло 0,2% москалей, а дальше они будут митинговать фонариком у себя во дворе, кароче, на северо-востоке Украина граничит со свалкой биомусора.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:20 Ответить
А ещё он сказал, что ЕС готова создать коалицию с СН, а Порошенко при таких раскладах согласен стать премьером. "Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов - Цензор.НЕТ 6670
показать весь комментарий
10.02.2021 14:22 Ответить
"Не думаю, що Навальний - великий друг України. Але він наш союзник", - Турчинов - Цензор.НЕТ 5025

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко готов возглавить обновленное правительство страны, ЕС создать коалицию с СН, а российский оппозиционер Алексей Навальный может стать для Украины союзником.

2 часа назад заявил Турчинов в интервью " BBC News Украина"
показать весь комментарий
10.02.2021 14:29 Ответить
Пряма мова :
-"Коли раптом вони прозріють і забажають працювати на власну країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є, зокрема, в "Європейській солідарності", із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз", - вважає керівник штабу "Європейської солідарності".
Водночас за його словами, у нього "великі сумніви щодо такого прозріння". "
заявив Турчинов в інтерв'ю " BBC News Украина"
показать весь комментарий
10.02.2021 14:56 Ответить
Миллионы просмотров видео про дворец трансформировались в жалкий десяток тысяч задержанных. Это называется борьба?
показать весь комментарий
10.02.2021 14:44 Ответить
В Імперії Зла нашими союзниками є лише ті, хто прикладає зусилля до її повного розвалу. Крапка.
показать весь комментарий
10.02.2021 14:57 Ответить
краще попросити передати йому передачку європейськими політиками.
показать весь комментарий
10.02.2021 15:44 Ответить
От тому в Україні і твориться така )(*ня. Що на роль еліти вписуються люди, що й досі неадекватно сприймають московію.
показать весь комментарий
10.02.2021 15:37 Ответить
он союзник только в виде заключенного или сакральной жертвы. Иные его формы нас мало интересуют.
показать весь комментарий
10.02.2021 15:39 Ответить
Не вважаю Навального другом взагалі але, педалювання теми утисків народів Московії і опозиції Кремля благотворно впливає на думку європейських та північно-американських політиків і тому дуже корисні для України.
показать весь комментарий
10.02.2021 15:42 Ответить
Навальный - ситуативный союзник. Впрочем, как и Турчинов...
показать весь комментарий
10.02.2021 16:03 Ответить
Господин Турчинов, не нужно пустых и громких слов. Есть банальные истины - Навальный никогда не боролся и не будет бороться с режимом. Он боролся лишь за своё кресло с помощью мантры "воруют" .Другими словами Навальный - сам представитель и защитник режима. Он никогда не вспоминал убитых режимом, истерзанных режимом, как и оккупированные режимом земли. Следовательно, он сам представляет режим. И он нам не союзник, а враг. Если до вас туго доходит, представьте себе Навального, который судит рейхсфюрера Гиммлера за воровство еврейских вкладов.
показать весь комментарий
10.02.2021 16:06 Ответить
"Не думаю, что Навальный - большой друг Украины. Но он наш союзник" - Внимание знатоки, это - правильный ответ.
показать весь комментарий
10.02.2021 16:29 Ответить
кацапская мерзота, поддерживающая окупацию Крима твой союзник
кто бы сомневался, **** фсбшная 👎👎👎, сдавшая Крим без единого выстрела
показать весь комментарий
10.02.2021 16:40 Ответить
п. Олександре, прикуси свій язик поки що, блеат!
показать весь комментарий
10.02.2021 17:38 Ответить
ТАК У НЕГО ВСЕ РОДЫЧИ С УКРАИНЫ !!!
показать весь комментарий
10.02.2021 18:59 Ответить
 
 