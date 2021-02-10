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Надеюсь, нынешней власти хватит инстинкта самосохранения, чтобы пойти на досрочные выборы: не хочу повторения 2014 года, - Турчинов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что Украине нужны досрочные выборы Верховной Рады.
Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Будем исправлять то, что они сделали. Я хочу, чтобы не было повторения 2014 года, когда система уже была полностью неуправляемой, страна была на грани катастрофы, была полноценная война. Именно поэтому я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения [у нынешней власти], чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут нести", - заявил Турчинов.
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Из рубрики: пишут в личку.
На этот раз, сообщение фейсбучного друга Александра Богоряда. С его разрешения, даю дословно и без купюр:
Приветствую, Олег!
Сейчас сброшу Вам часть сообщения подруги жены.
Ситуация на дороге позавчера.
"...вчера забирала Рено в 10 вечера.... специально, чтобы людей не было и трасса была пустая....... ну, вызвала такси, еду по Богатырской.......... Млядь, снег метет, **** дорог нет, такое ощущение, что в селе, а не в Киеве..... Фуры стоят вдоль дороги..........ииииииииии... доезжаем до Эпицентра, и всех останавливает полицейские............и стоим минут 30..........я думала что уже орать буду...........Ну, таксист вышел, пошел курить на улицу. Стоит возле полиции, что-то говорит с ними........ возвращаеться, говорит "сказал полицейский, что по Автозаводской!!!!!!!! сейчас проедет преЗЕдентский кортеж, срочно в Парковом Мистечке собираются слуги и лично Зеля".......время уже было начало 12го..... А я говорю "где Парковое, и где мы стоим?" Водила тоже говорит, что также сказал полиции об этом, а тот говорит: "тихо, млядь, оно такое конченое сцыкло - ни при ком такого не было, чтобы улицы перекрывали, и не только там где он едет, а даже параллельные и смежные....... типа, чтобы он ехал и не видел стоящих машин. Оно не любит, когда машины дудят - сильно дратуется".
... Дратуется ОНО!
Слуга народа, бл.., на лисапеде!
Helgi Sharp
"Коли раптом вони прозріють і забажають працювати на власну країну, звернуться за допомогою, щоб зупинити цей хаос, то, безумовно, ті фахівці, які є, зокрема, в "Європейській солідарності", із задоволенням допоможуть стабілізувати ситуацію і вивести країну з цих нескінченних криз", - вважає керівник штабу "Європейської солідарності".
А на уточнення про те, чи міг би такий уряд очолити Петро Порошенко, Олександр Турчинов відзначив: "Я вважаю, що він достатньо підготовлений для цього".
Але для цього потрібні дочасні вибори Верховної Ради.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55983543
Залишилось лише вичистити всю ригівську шоблу яку він завів у владу, відммінити весь той треш що він наробив, полагодити зламане життя Антоненку, Дугарь і Кузьменко ,
воскресити Журавля і відсидіти 15 років за держзраду !!
Бо у політичних хробаків мізки відсутні