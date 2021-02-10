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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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санкции (10609) Табачник Дмитрий (1553) Арбузов (473) Евросоюз (15853) Клименко (361) Янукович Александр (314) Йозвяк (116)

Евросоюз может снять санкции с сына Януковича, а также с Арбузова, Клименко и Табачника, - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Евросоюз может снять санкции с сына Януковича, а также с Арбузова, Клименко и Табачника, - Йозвяк

Европейский Союз может снять санкции с сына беглого экс-президента Януковича Александра, а также других чиновников времен Януковича.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС может отменить санкции против сына Януковича Александра и, возможно, нескольких других, таких как бывший и.о. премьера Сергей Арбузов, Александр Клименко и Дмитрий Табачник. Отсутствие доказательств, предоставленных Киевом для сохранения их в списке, заставляет ЕС предпринимать эти шаги", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС официально снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

Читайте: США и ЕС не намерены ослаблять санкции, введенные против России из-за оккупации Крыма, - посол в РФ Салливан

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Хай живуть потрохови куми прокурори.Велика подяка гейпрокуратурі і добавте їм зарплатню козлам.
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10.02.2021 14:21
+8
опять Порох вам в карман насцал?)
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10.02.2021 14:23
+8
А чиї ярема шокін і луценко п"ять років готували подання і не притягнули жодного рига ,беркута чи корупціонера? Нема винних курва?
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10.02.2021 14:27
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А с Азарова давно сняли. Евросоюз может снять санкции с сына Януковича, Арбузова, Клименко и Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2204
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10.02.2021 14:18 Ответить
еще и извинились... Евросоюз может снять санкции с сына Януковича, Арбузова, Клименко и Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5849
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10.02.2021 14:19 Ответить
еще и пенсию Украина ему платит Евросоюз может снять санкции с сына Януковича, а также с Арбузова, Клименко и Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2221
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10.02.2021 14:21 Ответить
ну он ее вряд ли получает. Он же в Раше.
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10.02.2021 14:26 Ответить
этот такой шо и за копейку удавится. Может как-то оформил там на картку ощадбанка и юзает там за паребриком
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10.02.2021 14:28 Ответить
ощадбанк разве есть в раше? Там жде вроде сеня заправляет. Не?
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10.02.2021 14:31 Ответить
А яке відношення має Сєня до ощада?
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10.02.2021 15:33 Ответить
Его однокашник и близкий друг Андрей Пышный возглавлял Ощадбанк. А Сеня ему помогал. Уряд збільшує капітал "Ощадбанку" на 11 мільярдів гривень, - Арсеній Яценюк Но в 2020 Пышного освободили от должности с коррупционными претензиями. "Согласно постановлению Печерского райсуда Киева, с 2014 по 2017 год «Ощадбанк» закупал компьютерное оборудование и программное обеспечение по ценам, на 25-30 % превышавшим их рыночную стоимость. Полученные средства на сумму 550 млн гривен перечислялись на офшорные счета и присваивались должностными лицами банка: «Компьютерное оборудование закуплено государственным банком по ценам, выше на 25-30 % от рыночных на общую сумму более 550 млн гривен. Полученные денежные средства указанными компаниями частично перечислены за границу на счета оффшорных компаний, обналичены и присвоены должностными лицами АО "Ощадбанк"». Общая сумма растрат, в которых НАБУ обвинила Пышного и его подчинённых, составила 21 млн долларов США".
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10.02.2021 19:03 Ответить
Я надеюсь бубочка за два года упел его посадить этого пышного?
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10.02.2021 19:10 Ответить
ага. также, как и петя его посадил Євросоюз може зняти санкції із сина Януковича, а також з Арбузова, Клименка і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 1671
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10.02.2021 19:25 Ответить
Ну Петра ми відкидаємо, він барига і тАрговля на крАві. А бубочка ж нАрмАльний прьЄзідьЄнт, в чём прАбльЄма?
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10.02.2021 21:07 Ответить
Хай живуть потрохови куми прокурори.Велика подяка гейпрокуратурі і добавте їм зарплатню козлам.
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10.02.2021 14:21 Ответить
опять Порох вам в карман насцал?)
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10.02.2021 14:23 Ответить
А чиї ярема шокін і луценко п"ять років готували подання і не притягнули жодного рига ,беркута чи корупціонера? Нема винних курва?
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10.02.2021 14:27 Ответить
как бэ санкции были, но теперь не будет...оно и понятно...генпрокуратурой до сих пор Луценко и Шокин руководят, а не слуги Портнова, да?
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10.02.2021 14:31 Ответить
Взаналі то я з ************ не спілкуюсь.А де справи на портнова і чому він не сидить? Що робили патріоти п"ять років ?
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10.02.2021 14:34 Ответить
А коли карбованці отримуеш, на якому спілкуешся?
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10.02.2021 15:28 Ответить
Виктор Ли ******** абсолютно невменяемое) Разве сразу не видно?
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10.02.2021 14:57 Ответить
У меня иногда стойкое ощущение - ЕС мстит нам! За рашку, за газ, за санкции из США, за то, что мы не даём им зарабатывать ещё больше в обнимку с рашкой, за кнут от Байдена....
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10.02.2021 14:24 Ответить
Мстить вам українська політична еліта, яка не бажає надавати докази, або заходячи в двері європейських судів з ходу визнає вину. Згадайте, як програли 11 лярдів Фірташу.
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10.02.2021 16:52 Ответить
Евросоюз может снять санкции с сына Януковича, а также с Арбузова, Клименко и Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 177
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10.02.2021 14:26 Ответить
Забули що, перші п'ять років Порошенко не надавав ніяких доказів.
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10.02.2021 16:50 Ответить
Євросоюз може зняти санкції із сина Януковича, а також з Арбузова, Клименка і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 454
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10.02.2021 17:25 Ответить
Похоже власть Украины заинтересована в решении ЕС, договорённость тянется с Омана,только не пойму что Украина будет делать с людьми Донбасса ,которые перешли на сторону "немцев" и семь лет деградированные с российскими паспортами
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10.02.2021 14:28 Ответить
С Азарова уже сняли. Если включить логику, из 100 млрд. украденных Овощем нашли только 2 - с него давно сняли.
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10.02.2021 14:29 Ответить
Отсутствие доказательств, предоставленных Киевом
Вы тоже - пострадавшие
А значит - обрусевшие
Мои - без вести павшие
Твои - безвинно севшие (с)
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10.02.2021 14:30 Ответить
тобто або співробітники прокурватури, що готували докази, виявилися фахово нікчемними, або це все було зроблено навмисно!
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10.02.2021 14:37 Ответить
ви тільки це зрозуміли? Слава великому рехварматору і його 144+ рехвормам.
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10.02.2021 16:48 Ответить
Работа Зеленского в действии.Нечего пенять на зеркало,если рожа крива.
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10.02.2021 14:38 Ответить
То, це Зеленський відібрав у ЄС докази, які туди надав Порошенко?
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10.02.2021 16:47 Ответить
Опять виноват Порошенко.. Не те доказательства он туда давал.И никто не замечает,что у власти зелень около 2-х лет..Удивляюсь народу тому,что только слепой не видет,что при Зеленском коррупция увеличилась.Причём значительно.Да и на международной арене позиции Украины стали несравненно слабее.
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10.02.2021 19:37 Ответить
"Батя, я стараюсь!"
Євросоюз може зняти санкції із сина Януковича, а також з Арбузова, Клименка і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4311
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10.02.2021 14:40 Ответить
Ну, перші п'ять років на цій фотографії ви тримали Порошенко?
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10.02.2021 16:54 Ответить
"Мужик, я нихера не понял что ты сказал, но ты мне близок." (с). Євросоюз може зняти санкції із сина Януковича, а також з Арбузова, Клименка і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8820
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10.02.2021 17:05 Ответить
Если наложить санкции на шмарклю, козыря, жёлудя и соколовского, то можно снимать санкции с Януковича, Арбузова, Клименко и Табачника.
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10.02.2021 14:52 Ответить
Але тоді вони можуть вільно приїхати в Україну і влада не смітиме їм висувати звинувачення.
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10.02.2021 16:46 Ответить
За 7 років МВС та прокуратура не надали доказів вини, а всі санкції трималися на волі ЄС. То, давайте козлити Зеленського.
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10.02.2021 16:45 Ответить
ТОГДА ЭТО МОЖНО РАСЦЕНИВАТЬ КАК СОУЧАСТИЕ ИЛИ СОДЕЙСТВИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ !!!
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10.02.2021 18:25 Ответить
 
 