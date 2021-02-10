Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе н.п. Пески, - Минобороны
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Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Так, недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия.
В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
На прицельный выстрел врага украинские защитники осуществили адекватный ответ.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в Минобороны.
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Украинские защитники огонь на подавление врага не открывали, так как за «ответку», при обстрелах «повстанцами» украинских позиций, Правительство «95 квартала» теперь налагает крупный штраф.
Верьте мокше, когда она обещает вас убить. «Русский мир» рождается в крови, живет в крови и умирает в крови. Когда Путин атаковал сорокатысячной армией украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мы же - братья? Адин нарот!
Демобилизованный бывший пограничник рассказал, что в начале августа 2014 года со стороны Ростова на Дону каждое утро приезжал на мотоцикле «Honda» российский снайпер. Он вылезал на дерево в лесополосе и оттуда вел прицельный огонь по украинским пограничникам. Когда ему удавалось убить человека - с дерева раздавался громкий хохот россиянина. Украинским пограничникам было категорически запрещено стрелять в сторону российской территории, чтобы не дать повод Путину для полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому украинские военнослужащие, попавшие в зону обстрела снайпера, целый день лежали на земле под палящим солнцем, спрятавшись за небольшой бугорок в складках местности. Поднять голову было нельзя. Сразу раздавался выстрел российского снайпера. Чтобы не погибнуть - оправлялись под себя.
Алексей Арестович пишет на ФБ о трагедии под Иловайском:
«По свидетельствам уцелевших участников, резкое превосходство количества убитых над ранеными у наших ребят объясняется тем, что после того как на поле боя, после артиллерийского и танкового расстрела колонны, остались лежать несколько сот наших раненых, доблестные «русские офицеры», про которых снимают популярные к закупке руководством украинских телеканалов сериалы, организовали их добивание.
Российские военные выстроились в цепь, и, прочесывая местность, достреливали наших беспомощных от ранений бойцов. С точки зрения военной чести - это последняя стадия падения, ниже только организованное убийство детей.
По некоторым данным, это второй отмеченный эпизод добивания наших раненых регулярными военными Московии.
Это - так, чтобы не осталось иллюзий относительно того - с кем мы имеем дело.
Повторяю, в этот раз добивали раненых не дикие урки из состава Лугандона, а самые что ни на есть российские военные - в составе своих штатных подразделений». Конец цитаты.
Российская Федерация приносит с собой смерть мирным жителям везде, где появляется «Русский мир». А там, где его еще нет, звучат автоматные очереди из российского оружия, изготовленного на российских военных заводах. «Русский мир» нужно остановить, иначе он намотает человеческие кишки на гусеницы танков тувинца Шойгу.
А у нас тобі в тирі за гроші не дадуть постріляти до 18 років з чогось старшого від СОшки чи Флобера.
1) вміння обходитися з м/к гвинтівкою і знати правила її зберігання (гвинтівку та набої можна було вільно купити в господарчих товарах та сільгоспкооператорах);
2) мати загальні уяви про теорію пострілу (рух кулі по каналу ствола, середня точка прицілювання, розсіювання та причини розсіювання, пробивна здатність);
3) виконати дві вправи:
а. мішень №6 на 25 метрів лежачи, 5 патронів і 3 на пристрілку, 40 очок;
б. те саме по мішені №9 тільки зменшеній в 12 разів за 5 хв.
І це тільки для отримання І-го ступеня.
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
...
ни самим посмотреть...ни другим показать))))
Для всього іншого, літературних виразів вже немає.
https://www.youtube.com/watch?v=83KbL7ZLh5Q
https://www.youtube.com/watch?v=Sb9ch5KhIuI