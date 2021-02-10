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Минобороны (8211) обстрел (20060) ранение (3236) Донбасс (26944) снайперы (437) операция Объединенных сил (4182)

Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе н.п. Пески, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе н.п. Пески, - Минобороны

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Так, недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия.

В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

На прицельный выстрел врага украинские защитники осуществили адекватный ответ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки трижды нарушил режим "тишины" на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в Минобороны.
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Топ комментарии
+26
...это ж "несистемно", верно, ипланы зелепузые? Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе н.п. Пески, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3368
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10.02.2021 14:21
+20
Сегодня 6 лет назад крысы кремля обстреляли залповым огнем мой любимый Краматорск...30 ракетных снарядов попали в аэропорт и жилые кварталы...Шакалы мавзолейные нет вам оправдания...
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10.02.2021 14:24
+13
...это вопрос к верховному гавнокомандующему Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі н.п. Піски, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1667
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10.02.2021 14:29
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...это ж "несистемно", верно, ипланы зелепузые? Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе н.п. Пески, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3368
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10.02.2021 14:21 Ответить
В окрестностях населенного пункта Пески православные россияне оборудовали лежбище снайпера. Когда рассвело, «ихтамнет» министра нападения РФ Сергея Шойгу ранил военнослужащего Объединенных сил.
Украинские защитники огонь на подавление врага не открывали, так как за «ответку», при обстрелах «повстанцами» украинских позиций, Правительство «95 квартала» теперь налагает крупный штраф.
Верьте мокше, когда она обещает вас убить. «Русский мир» рождается в крови, живет в крови и умирает в крови. Когда Путин атаковал сорокатысячной армией украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мы же - братья? Адин нарот!
Демобилизованный бывший пограничник рассказал, что в начале августа 2014 года со стороны Ростова на Дону каждое утро приезжал на мотоцикле «Honda» российский снайпер. Он вылезал на дерево в лесополосе и оттуда вел прицельный огонь по украинским пограничникам. Когда ему удавалось убить человека - с дерева раздавался громкий хохот россиянина. Украинским пограничникам было категорически запрещено стрелять в сторону российской территории, чтобы не дать повод Путину для полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому украинские военнослужащие, попавшие в зону обстрела снайпера, целый день лежали на земле под палящим солнцем, спрятавшись за небольшой бугорок в складках местности. Поднять голову было нельзя. Сразу раздавался выстрел российского снайпера. Чтобы не погибнуть - оправлялись под себя.
Алексей Арестович пишет на ФБ о трагедии под Иловайском:
«По свидетельствам уцелевших участников, резкое превосходство количества убитых над ранеными у наших ребят объясняется тем, что после того как на поле боя, после артиллерийского и танкового расстрела колонны, остались лежать несколько сот наших раненых, доблестные «русские офицеры», про которых снимают популярные к закупке руководством украинских телеканалов сериалы, организовали их добивание.
Российские военные выстроились в цепь, и, прочесывая местность, достреливали наших беспомощных от ранений бойцов. С точки зрения военной чести - это последняя стадия падения, ниже только организованное убийство детей.
По некоторым данным, это второй отмеченный эпизод добивания наших раненых регулярными военными Московии.
Это - так, чтобы не осталось иллюзий относительно того - с кем мы имеем дело.
Повторяю, в этот раз добивали раненых не дикие урки из состава Лугандона, а самые что ни на есть российские военные - в составе своих штатных подразделений». Конец цитаты.
Российская Федерация приносит с собой смерть мирным жителям везде, где появляется «Русский мир». А там, где его еще нет, звучат автоматные очереди из российского оружия, изготовленного на российских военных заводах. «Русский мир» нужно остановить, иначе он намотает человеческие кишки на гусеницы танков тувинца Шойгу.
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10.02.2021 17:05 Ответить
Сегодня 6 лет назад крысы кремля обстреляли залповым огнем мой любимый Краматорск...30 ракетных снарядов попали в аэропорт и жилые кварталы...Шакалы мавзолейные нет вам оправдания...
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10.02.2021 14:24 Ответить
Если ноту уже отправили, то все ок.
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10.02.2021 14:24 Ответить
Не факт. Адекватно відповіддю наше МО може вважати і голу дупу. Я лише тоді повірю у повернення здорового глузду до вищого керівництва ЗСУ, коли на зміну паркетному Тарану, який ніяк жодним чином не брав участі у російсько-українській війні прийде бойовий генерал, який відзначився у бойових діях (у хорошому значенні, не як Хомчак-Іловайський). Саме тоді на лінію фронту (не зіткнення) зі здоровим глуздом повернеться і аеророзвідка, і снайперська пари, і контрснайперські спеціалісти, в тму числі хороші мінометники і РПГшники та буде дозволено вогонь на випередження і подавлення потенційної небезпеки.
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10.02.2021 15:43 Ответить
Сколько можно уже терпеть эту х....ню.
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10.02.2021 14:27 Ответить
...это вопрос к верховному гавнокомандующему Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі н.п. Піски, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1667
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10.02.2021 14:29 Ответить
І скільки ще чекати і не давати відповідь?
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10.02.2021 14:28 Ответить
а дочитати до кінця не пробували?
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10.02.2021 15:49 Ответить
чогось не віриться, багато поранених і загиблих
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10.02.2021 19:50 Ответить
Благодаря украинскому говнокомандующему, орки на Донбасс как на сафари катаются. Когда этот позор прекратится?
Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі н.п. Піски, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9700
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10.02.2021 14:29 Ответить
Вы своей информацией во главе с главнокомандующим проявляли бы элементарное уважение перед теми кто стоит под пулями.
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10.02.2021 14:29 Ответить
Рота кремлевских снайперов прибыла на линию разграничения,по информации разведки среди них есть бабы...
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10.02.2021 14:29 Ответить
А де наші снайпери? Чому нема 200 ворогів? Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі н.п. Піски, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5805
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10.02.2021 14:30 Ответить
"зе перемир'я" передбачає смерть і поранення тільки для українських воїнів і обстріли тільки рашистських снайперів,котрі є поінформовані.що українським збройним силам відповідати вогнем заборонено
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10.02.2021 14:35 Ответить
Не бреши.
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10.02.2021 14:37 Ответить
хіба дозволено відповідати ? Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі н.п. Піски, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3250
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10.02.2021 14:43 Ответить
Ніхто і не забороняв.Не треба повторювати брехню свинарника.
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10.02.2021 14:48 Ответить
Так, умови нового перемир'я ( за Зеленським) передбачають заборону на наступальні і розвідувальні дії, в тому числі розвідку за допомогою безпілотників, заборонено також будь-яке застосування вогню, в тому числі снайперського,а це теж брехня?
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10.02.2021 14:58 Ответить
Це ще при Порошенко у Мінську підписали. А він у Раді продавив.
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10.02.2021 15:51 Ответить
*********** пане, то вже ваш членограй приклав руку
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10.02.2021 17:18 Ответить
Ви трішки не праві. Наказ ("заборона вогню навіть у відповідь") такий е і вже давно. Моніторинг ведеться.
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10.02.2021 15:48 Ответить
Для того аби у нас були снайпери потрібно мати велику кількість тих, хто з дитинства вправляється у влучній стрільбі і це, потрібно культивувати зі школи. Пневматика до 14 років, малокаліберна до 17 років, а далі нормативи з бойової на стрільбищах. Тільки маючи велику кількість вправних стрільців можна відібрати годних до високоточної стрільби.
А у нас тобі в тирі за гроші не дадуть постріляти до 18 років з чогось старшого від СОшки чи Флобера.
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10.02.2021 16:05 Ответить
ЗІ: За часів Сраліна до навчання і спортивних змагань з малокаліберною гвинтівкою допускалися взагалі з 13 років. Туди входило:
1) вміння обходитися з м/к гвинтівкою і знати правила її зберігання (гвинтівку та набої можна було вільно купити в господарчих товарах та сільгоспкооператорах);
2) мати загальні уяви про теорію пострілу (рух кулі по каналу ствола, середня точка прицілювання, розсіювання та причини розсіювання, пробивна здатність);
3) виконати дві вправи:
а. мішень №6 на 25 метрів лежачи, 5 патронів і 3 на пристрілку, 40 очок;
б. те саме по мішені №9 тільки зменшеній в 12 разів за 5 хв.
І це тільки для отримання І-го ступеня.
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10.02.2021 16:27 Ответить
Адекватный ответ,на выстрел снайпера,это другой снайпер или минимум миномёт,а стрельба с АК в небо,это не ответ,на выстрел снайпера.
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10.02.2021 14:32 Ответить
Только пакетами по предполагаемым местам ...
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10.02.2021 15:21 Ответить
чомусь в офіційні зведення не потрапила інфа про втрати. ОК "Північ". 3-300.
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10.02.2021 14:34 Ответить
Потери РАБссиянского быдла засекречены Путлером после Йловайска,гле легла Псковская дивизия ВДВ...
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10.02.2021 14:35 Ответить
Расследование гибели псковской дивизии занимался псковский депутат лев Шлосберг со свом другом журналистом...его и друга жестоко избили за это..,но кое что Шлосберг все же выложил в Сеть...
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10.02.2021 14:40 Ответить
Снайпер может ранить только в голову, а значит не ранил, а ликвидировал, либо вывел из строя.
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10.02.2021 14:43 Ответить
Далеко не завжди. Голова дуже невелика ціль і все залежить від відстані. Просто у наших не рідко траншея по коліно і бруствер по яйця.
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10.02.2021 15:54 Ответить
Дуэль снайперов дело тонкое что Восток...
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10.02.2021 14:46 Ответить
какое может быть перемирие при снайперском и минометном огне, знают только зебилы
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10.02.2021 14:58 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!

Убей русского-очисти Украину от русской погани! Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі н.п. Піски, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1260
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10.02.2021 15:04 Ответить
Снайпер найманців РФ поранив українського воїна в районі н.п. Піски, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7187

...
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10.02.2021 15:04 Ответить
Ох і чмошник же,хай Бог милує...
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10.02.2021 16:12 Ответить
***
ни самим посмотреть...ни другим показать))))
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10.02.2021 16:18 Ответить
і хто оце обісране чмо?
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10.02.2021 17:22 Ответить
так этот...как его...главнокакбыкомандующий...
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10.02.2021 17:41 Ответить
дырявый кондом
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10.02.2021 18:11 Ответить
Треба всіх російських окупантів давно почати відстрілювати по повній. Україна має оголосити на них сафарі.
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10.02.2021 15:10 Ответить
Вертуальний номер пацану.
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10.02.2021 15:29 Ответить
Как прикажешь понимать слова твои , Саид ?
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10.02.2021 15:29 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
Для всього іншого, літературних виразів вже немає.
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10.02.2021 15:30 Ответить
Я от,власне,не розумію, а якого буя нема повідомлень про те,що наші снайпери зах###рили якогось там кацапського чмошника? У нас що,нема снайперів? Так є ж. Ну так і якого буя вони не відповідають? А може тому,що в нас тіпа пєрєміріє, тьху,бл###. А кацапи тим часом вбивають наших кращих бійців... Ох і гнидота ж при владі,хай Бог милує...
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10.02.2021 16:10 Ответить
Основна маса снайперів в МВД та НГ, а вони на нуль рідкі гості.
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10.02.2021 16:29 Ответить
Так у нас і при минулій владі було 29 перемирь та купа заборон. Мали б звикнути.
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10.02.2021 16:30 Ответить
Не бреши, кляча. В Україні як мінімум чотири школи навчають армійських снайперів. При минулій владі ніколи не забороняли роботи снайперів, ОСОБЛИВО в режимі антиснайперської роботи.
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10.02.2021 18:57 Ответить
У нас снайперські пари відведені з першої лінії, заборона роботи, наказ блазня.
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10.02.2021 18:54 Ответить
Для тих, хто у нас сильно страждає від відсутності снайперів можу рекомендувати звернутися до хоплофобів з проханням нарожати. Снайпери незвідки не з'являються, а вибувають з рядів швидко. Для їх підготовки потрібно мати доступні стрільбища де з вас не луплять по 300 гривень на годину плюс 300 гривень за оренду зброї, а патрон коштує дешевше долара. Отже, одне заняття вам легко стане в 1000 гривень.
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10.02.2021 16:40 Ответить
Чи підуть у нас в снайпери ті, хто здатен на тиждень викладати мінімум 2-3 тисячі гривень?
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10.02.2021 16:42 Ответить
Подивись, погань, і не бреши більше.
https://www.youtube.com/watch?v=83KbL7ZLh5Q

https://www.youtube.com/watch?v=Sb9ch5KhIuI
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10.02.2021 19:03 Ответить
неужели это результат того, что один кондом увидел в глазах ***** желание мира и решил мол нужнопрекратитьстрелять?
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10.02.2021 18:11 Ответить
 
 