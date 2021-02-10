Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе н.п. Пески, - Минобороны

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Так, недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по позициям ВСУ из снайперского оружия.

В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

На прицельный выстрел врага украинские защитники осуществили адекватный ответ.

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"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в Минобороны.