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Украина работает над введением виртуального мобильного номера для жителей оккупированных территорий, - Резников

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Украина работает над введением виртуального мобильного номера для жителей оккупированных территорий, - Резников

Украина работает над введением так называемого "виртуального мобильного номера", который обеспечит жителям оккупированных территорий возможность связи со свободной Украиной.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы работаем в том числе над введением так называемого виртуального мобильного номера вместе с операторами для того, чтобы обеспечить возможность людям коммуницировать со свободной Украиной, не приобретая местные сим-карты и т.д. То есть сегодня, даже во время этой пандемии, мы делаем все, чтобы продемонстрировать нашим гражданам, что Крым, Севастополь, Донецк, Луганск - это Украина", - сказал Резников на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в среду в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников
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Топ комментарии
+12
Зашибись, теперь абизянам будет проще "минировать" садики и метро. Афигенный план.
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10.02.2021 14:40
+5
Как-будто в ОРДЛО сейчас не работает Водафон...
Носпадя, вы как с подвала вылезли...вместе с Резниковым...
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10.02.2021 14:52
+4
идиоты,лять...
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10.02.2021 15:00
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Зашибись, теперь абизянам будет проще "минировать" садики и метро. Афигенный план.
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10.02.2021 14:40 Ответить
Как-будто в ОРДЛО сейчас не работает Водафон...
Носпадя, вы как с подвала вылезли...вместе с Резниковым...
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10.02.2021 14:52 Ответить
Украина работает над введением так называемого "виртуального мобильного номера", который обеспечит жителям оккупированных территорий возможность связи со свободной Украиной.

Теперь у нас вокзалы, метро и детские сады будут круглосуточно заминированы. Украина работает над введением виртуального мобильного номера для жителей оккупированных территорий, - Резников - Цензор.НЕТ 7965
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10.02.2021 14:40 Ответить
А что мешает это делать сейчас?
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10.02.2021 15:32 Ответить
в том то и дело, что ничего, но Резников еще больше упрощает дело
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10.02.2021 18:44 Ответить
Все дела порешали дома, теперь пора сепарам раздать мобильные.
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10.02.2021 14:44 Ответить
Члены виртуальные пораздавать там надо!
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10.02.2021 21:46 Ответить
Там хоть кто-нибудь для Украины, на Украину работает, чего за них .опу рвать ?. Украина работает над введением виртуального мобильного номера для жителей оккупированных территорий, - Резников - Цензор.НЕТ 1207
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10.02.2021 14:45 Ответить
Да, работают.
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10.02.2021 14:54 Ответить
Перед нынешними представителями властей блекнет Остап Бендер с его "Нью-Васюками" и "Провалом". За чей счёт этот "банкет" будет? Уже второй год стоим в позе Кисы Воробьянинова перед МВФ у "провала экономики".
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10.02.2021 14:48 Ответить
Нужно вначале спросить у жителей оккупированных территорий хотят ли они в НАТО, а потом всё остальное ,а то получается что даже в Украине непонятно куда мы идём и куда мы других поведём ,в какой Союз ....Що таке НАТО і чому Росія разом з нашими олігархами створюють спротив проти вступу України до НАТО
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10.02.2021 14:49 Ответить
От же НАТО насамперед, це політичний блок, де є певні стандарти - верховенство права, особисті свободи, демократія. В нас нажаль це повністю поки що відсутнє. Отже в Україні поки що немає верховенства права, тобто не існує стандарту, що закон існує один для всіх. В нас відсутня демократія, тому що меншість не хоче прийняти бажання та вимоги більшості, приклад закон про мову. ..
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10.02.2021 14:50 Ответить
101; 102; 103!
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10.02.2021 14:52 Ответить
Для этого (и не только) есть местный оператор.
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10.02.2021 15:17 Ответить
Україна працює над впровадженням віртуального мобільного номера для жителів окупованих територій, - Резніков - Цензор.НЕТ 8619виртуальные номера мобильных - это как и виртуальные карты банков, оформляемые без паспорта и верификации владельца - дыра, позволящая некоторым колл чентрам не городить вот такую паливную фигню а оббирать граждан Украины и кормить "кормильцев" работая коллекторами или продавая несуществующий товар и "ваш сын попал в ДТП"
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10.02.2021 14:57 Ответить
Только вот сейчас обирают тех кто на оккупированных.
Тариф "Смартфон стандартный» - 6 гривен в день.
Переход на другой невозможен.
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10.02.2021 15:02 Ответить
так и здесь такие тарифы не редкость... интернет 5 грн в день и плати
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10.02.2021 15:05 Ответить
Ага! Только вот это только название такое. Никакого 3G от Водафона там нет.
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10.02.2021 15:14 Ответить
Как украинский оператор может договорится с оператором-оккупантом чтобы тот не брал деньги за выход на украинского оператора?
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10.02.2021 15:08 Ответить
Еще один намедни вышедший из леса!
В ОРДЛО работают базовые станции Водафона, правда не везде.
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10.02.2021 15:12 Ответить
О чём тогда проблема?
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10.02.2021 15:18 Ответить
Наверное проблемы в/на Крыму.
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10.02.2021 15:25 Ответить
Ты тут изображал знатока по теме, да вдруг съехал в/на Крым.
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10.02.2021 15:34 Ответить
Потому что на Крыме не осталось украинского оператора, а в ОРДЛО есть. Проблемы там в том что
- на станциях не проводятся технические работы
- тариф дорогой и оплачивать 6 гривен в сутки, 180 в месяц - это не дорого а очень дорого для десятка звонков в месяц двум-трем абонентам. Для сравнения - стандартный тариф местного оператора 50-55 рублей в месяц на звонки, на интернет отдельная плата.
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10.02.2021 16:07 Ответить
А я-то думал! Про техническую сторону... После такого серьёзного заявления про: "Украина работает над введением виртуального мобильного номера". А делов-то - увеличить финансирование украинского оператора в ОРДЛО....
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10.02.2021 16:19 Ответить
180 в месяц - это не дорого а очень дорого для десятка звонков в месяц двум-трем абонентам.
180, но не в месяц, а за год.
Срок действия номера без пополнения - год, + 7 ежедневных смс - перезвони мне.

Хотя 110 Украина и 180 ЛДНР - не большая разница.Отправить
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10.02.2021 16:20 Ответить
6 гривен в сутки х на 30 дней = 180 гривен.
6 гривен снимается даже в случае если не было исходящих звонков.
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10.02.2021 16:38 Ответить
Срок действия номера без пополнения - год.
Все Донецкие пользуются Фениксом, а нам или звонят на Вайбер, или шлют смс с просьбой перезвонить. Нихера они там не пополняют. Водящие и СМСы о зачислении пенсии к ним и так поступают. Коды подтверждения из Привата тоже.
P.S На площади Ленина Феникс с Водафоном соединяет.
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10.02.2021 17:15 Ответить
У меня два номера Водафон. Раз в год продлеваю. Если необходимо сделать звонок пополняю на 10 гривен. Но еще надо найти кто это сделает.
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10.02.2021 17:31 Ответить
Ми уже плачем.
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10.02.2021 15:21 Ответить
Можешь даже всраться.
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10.02.2021 16:39 Ответить
снаряд тебе в кухню, сепар
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10.02.2021 17:08 Ответить
Мог не подписываться, я и так знаю что ты коллаборант.
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10.02.2021 17:37 Ответить
Лишь бы ляпнуть.
Хоть бы что-нибудь конкретного сказал.
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10.02.2021 14:58 Ответить
Хто там у нас у шмарклі так фонтанує ідеями? Що ни день, то щось новеньке, що потребує фінансування? Верстат друку запустив чи олігархи "ОЩАСЛІВІЛІ" донорськими внесками?
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10.02.2021 14:58 Ответить
идиоты,лять...
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10.02.2021 15:00 Ответить
а почему не поработать над самым обычным и недорогим пакетом моб/услуг для наших пенсионеров (в большинстве которым нужна только телефонная связь, а не фонарики))) и видеокамеры)
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10.02.2021 15:14 Ответить
и без смс о новых рингтонах, сюсечкаю, пусечках а только нужная информация - где сегодня не будет воды, света или тепла, где сегодня скидки для пенсионеров и раздача продуктов у которых срок годности на исходе и остался месяц-два..... А то у нас Украина - цифровая держава в смартфоне но ничего не сделано для людей - все для обогащения! сплошные мерзавцы!
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10.02.2021 15:34 Ответить
Різникова разом з жінкою і тещею найближчою маршруткою відправити в Луганськ. Українські паспорти анулювати.
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10.02.2021 15:16 Ответить
Невже влада рахує, що Україна підтриває їх зусилля у полегшенні росіянцям утримувати в окупації Донбасу.
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10.02.2021 15:27 Ответить
мы работаем над введением виртуального мобильного номера чтобы обеспечить возможность людям коммуницировать со свободной Украиной, не приобретая местные сим-карты и т.д.

Оно на всю голову больное? Все кто хочет общаются по Водафону, а местные карты вообще выхода на Украину не имеют. Откуда эти кретины информацию черпают?
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10.02.2021 15:27 Ответить
Услуга "виртуальний моб. номер" давно предоставляется, оплата 1 грн в месяц, кто не в курсе
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10.02.2021 15:30 Ответить
1 грн в месяц???
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10.02.2021 15:53 Ответить
да, 1 грн в месяц, безлимит
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10.02.2021 16:02 Ответить
рєзніков, ти реальна ілюстрацію прислів'я: **@нут@м немає спокою
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10.02.2021 15:44 Ответить
добре
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10.02.2021 16:04 Ответить
А зачем им связь , о чем они собрались с бендеровцами говорить , о погоде Україна працює над впровадженням віртуального мобільного номера для жителів окупованих територій, - Резніков - Цензор.НЕТ 3958 Для меня лично в Лугандоне нормальных людей уже нет , все нормальные уехали к 16-му году , или умерли Україна працює над впровадженням віртуального мобільного номера для жителів окупованих територій, - Резніков - Цензор.НЕТ 3958 Карл для кого эта связь Україна працює над впровадженням віртуального мобільного номера для жителів окупованих територій, - Резніков - Цензор.НЕТ 1855
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10.02.2021 16:09 Ответить
Для вечного геморроя головного мозга Украины
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10.02.2021 16:31 Ответить
У тебя примитивное представление о живущих там.
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10.02.2021 16:41 Ответить
Щоб їх МГБ мінувало по телефону 200 садочків в містах?
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10.02.2021 16:31 Ответить
 
 