Украина работает над введением виртуального мобильного номера для жителей оккупированных территорий, - Резников
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Украина работает над введением так называемого "виртуального мобильного номера", который обеспечит жителям оккупированных территорий возможность связи со свободной Украиной.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас мы работаем в том числе над введением так называемого виртуального мобильного номера вместе с операторами для того, чтобы обеспечить возможность людям коммуницировать со свободной Украиной, не приобретая местные сим-карты и т.д. То есть сегодня, даже во время этой пандемии, мы делаем все, чтобы продемонстрировать нашим гражданам, что Крым, Севастополь, Донецк, Луганск - это Украина", - сказал Резников на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в среду в Киеве.
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Носпадя, вы как с подвала вылезли...вместе с Резниковым...
Теперь у нас вокзалы, метро и детские сады будут круглосуточно заминированы.
Тариф "Смартфон стандартный» - 6 гривен в день.
Переход на другой невозможен.
В ОРДЛО работают базовые станции Водафона, правда не везде.
- на станциях не проводятся технические работы
- тариф дорогой и оплачивать 6 гривен в сутки, 180 в месяц - это не дорого а очень дорого для десятка звонков в месяц двум-трем абонентам. Для сравнения - стандартный тариф местного оператора 50-55 рублей в месяц на звонки, на интернет отдельная плата.
180, но не в месяц, а за год.
Срок действия номера без пополнения - год, + 7 ежедневных смс - перезвони мне.
Хотя 110 Украина и 180 ЛДНР - не большая разница.Отправить
6 гривен снимается даже в случае если не было исходящих звонков.
Все Донецкие пользуются Фениксом, а нам или звонят на Вайбер, или шлют смс с просьбой перезвонить. Нихера они там не пополняют. Водящие и СМСы о зачислении пенсии к ним и так поступают. Коды подтверждения из Привата тоже.
P.S На площади Ленина Феникс с Водафоном соединяет.
Хоть бы что-нибудь конкретного сказал.
Оно на всю голову больное? Все кто хочет общаются по Водафону, а местные карты вообще выхода на Украину не имеют. Откуда эти кретины информацию черпают?