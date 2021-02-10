Украина работает над введением виртуального мобильного номера для жителей оккупированных территорий, - Резников

Украина работает над введением так называемого "виртуального мобильного номера", который обеспечит жителям оккупированных территорий возможность связи со свободной Украиной.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы работаем в том числе над введением так называемого виртуального мобильного номера вместе с операторами для того, чтобы обеспечить возможность людям коммуницировать со свободной Украиной, не приобретая местные сим-карты и т.д. То есть сегодня, даже во время этой пандемии, мы делаем все, чтобы продемонстрировать нашим гражданам, что Крым, Севастополь, Донецк, Луганск - это Украина", - сказал Резников на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в среду в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смертность от коронавируса в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире, это можно назвать медицинским геноцидом, - Резников