Сытник о деле судьи Вовка: "Прогнозировать, что будет дальше, мы не можем"

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник отмечает наличие ряда объективных причин, которые осложняют ситуацию с доставкой в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка для избрания меры пресечения.

На брифинге в среду в Киеве, комментируя ситуацию с решением суда о повторном принудительном приводе Вовка в суд для избрания ему меры пресечения, Сытник напомнил, что в деле судьи ОАСК "НАБУ и САП фактически одни против огромной системы других органов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация усугубляется тем, что у нас отсутствует руководитель САП. Максим (и.о. руководителя САП Максим Грищук. – Ред.) не имеет права подписывать целый ряд процессуальных документов, которые касаются специальных субъектов, в том числе и судей. И тут, к сожалению, на сегодняшний день, мы полностью зависим от Офиса генерального прокурора", - пояснил директор НАБУ.

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В этом контексте он добавил: "Прогнозировать, что будет дальше, мы не можем. Вы видите, в каких условиях детективы работают по этому делу, как вручаются повестки".

Он пояснил, что этим также осложняется и доставка в суд Вовка для избрания ему меры пресечения.

"Есть решение о принудительном приводе, которое прокомментировано одним из подозреваемых, он сказал, что фактически плевать на него хотел, потому что считает его незаконным. Но вопрос заключается в том, что чтобы выполнить принудительный привод, нам надо понимать, где человек находится", - добавил Сытник.

При этом он напомнил, что также сложности по этому делу и с продлением срока досудебного расследования, поскольку решение принимается в Офисе генпрокурора.

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"Мы просили продлить срок (расследования. – Ред.) на 6 месяцев, нам продлили на 2 месяца, и опять-таки это много в чем ограничивает", - подчеркнул директор НАБУ.

Напомним, ранее судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.