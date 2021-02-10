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Новости Политика Украины
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Донбасс (26944) Резников (1167)

Кабмин до апреля подготовит первую часть законопроектов по развитию экономики Донбасса, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин до апреля подготовит первую часть законопроектов по развитию экономики Донбасса, - Резников

В течение двух месяцев Кабинет министров подготовит и представит первую часть законопроектов относительно развития сферы экономики подконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей, заявил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Мы разрабатываем стратегию развития Донецкой и Луганской областей Украины. Правительство утвердило в декабре соответствующую концепцию. В течение двух месяцев мы планируем представить первую часть соответствующих законопроектов", - сказал Резников во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что при этом "главная задача заключается в обеспечении экономического роста местных громад подконтрольных Киеву территорий Донбасса".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина работает над введением виртуального мобильного номера для жителей оккупированных территорий, - Резников

По его словам, это также даст возможность повысить уровень медицинской помощи, которую оказывают местному населению медицинские учреждения.
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Топ комментарии
+9
А может не нада на домбасе ничего развивать? Ведь не заслужили кормильцы))
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10.02.2021 15:35
+5
очень хорошо... а остальные регионы Украины? Житомирскую обл. к примеру не надо развивать? достали уже с этим Донбасом... их там путин развивает по самые помидоры...
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10.02.2021 15:36
+3
Кабмин до апреля подготовит первую часть законопроектов по развитию экономики Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 4228
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10.02.2021 15:39
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А может не нада на домбасе ничего развивать? Ведь не заслужили кормильцы))
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10.02.2021 15:35 Ответить
всю Украину кормили... ))) кормильцы....
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10.02.2021 15:37 Ответить
Кабмин до апреля подготовит первую часть законопроектов по развитию экономики Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 4228
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10.02.2021 15:39 Ответить
очень хорошо... а остальные регионы Украины? Житомирскую обл. к примеру не надо развивать? достали уже с этим Донбасом... их там путин развивает по самые помидоры...
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10.02.2021 15:36 Ответить
Шооооо????
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10.02.2021 15:36 Ответить
Тут головне запитання: НАКУЯЯЯ????!!!! 😲 Бімбасу це все вже дали ща рахунок інших регіонів - найкращі дороги, найпотужніші підприємства, найбільше грошей на душу населення!!! Де це все????!!
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10.02.2021 15:51 Ответить
У *****. Ща с этими аленями ещё походу долго игратся будем.
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10.02.2021 15:53 Ответить
Авантюристы развили уже Украину в достаточной мере, теперь хотят приняться за Лугандон. Может уж сразу за Росею ?
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10.02.2021 15:37 Ответить
хітродупа істота резніков - генератор порожніх думок..
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10.02.2021 15:38 Ответить
у нього жена маладуха, ведущая с канала охренительного ялтиского стратега, фелонтропа и медцената. Считай вторая молодость у дяди, вот и несет околесицу Кабмин до апреля подготовит первую часть законопроектов по развитию экономики Донбасса, - Резников - Цензор.НЕТ 9892
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10.02.2021 15:42 Ответить
Юляха так довго собі шукала нареченого, що програма дала збій.. Але ці її справа.
Дратує, як оця хітродупа маланська істота зараз робить якісь заяви, а насправді несе усіляку несенітницю.
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10.02.2021 15:49 Ответить
Там это..."Нафтогаз" повысил цену газа для поставщиков отопления на январь на 20%. Январь, Карл, январь. Не апрель.
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10.02.2021 15:38 Ответить
А что там с экономикой Украины - по прежнему сохраняется хоть и отрицательный, но рост?
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10.02.2021 15:41 Ответить
П'ятий Президент України Петро Порошенко представив законопроекти «Європейської Солідарності» щодо боротьби з російською пропагандою та колабораціонізмом.
Він нагадав, що «Європейська Солідарність» підтримала рішення РНБО щодо санкцій проти де-факто російських телеканалів. Однак цього кроку недостатньо. Саме тому фракція пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, які встановлюють жорстку відповідальність за умисне і добровільне співробітництво громадянина України з країною-агресором в інтересах країни-агресора і на шкоду національній безпеці України та її союзникам.

«Мова не йде про тих , хто на окупованій території під загрозою для життя вимушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях та школах. А мова йде в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші. І має бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною-агресором і звітують перед нею», - пояснює Порошенко.
Також в «ЄС» підготували законопроект про посилення відповідальності за дії, пов'язані з поширенням ворожої пропаганди, який має перекрити всі лазівки для неї.
«Перші кроки були здійснені нашою командою ще в 2014-2015 роках. Я хотів би наголосити, що саме мій підпис стоїть під рішенням щодо застосування санкцій щодо російських телеканалів. Ми зараз бачимо, що і Європейський Союз, зокрема Латвія на цьому тижні прийняла відповідне рішення про заборону тих самих російських телеканалів, які не є засобами масової інформації і там працюють не журналісти. А є засобами пропаганди, і працюють там журналісти на кшталт Соловйова і Кісельова», - нагадав Порошенко.
Третій документ - це постанова Верховної Ради «Про невідкладні заходи для припинення практики політично вмотивованих переслідувань». За словами Порошенка, Постанова вимагає припинити політичні репресії проти добровольців, ветеранів, волонтерів, учасників Революції гідності - зокрема, Андрія Антоненка, Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, кіборга генерала Марченка, Софії Федини, Марусі Звіробій та інших.
Порошенко закликав політичні сили, представлені у парламенті, крім ОПЗЖ, підписатися під законопроектами і постановою.
«Ми зараз звертаємося до всіх лідерів парламентських фракцій, крім ОПЗЖ як «п'ятої колони», з проханням виступити співавторами зазначених проектів законів та постанови і продемонструвати українському народу, що за першим кроком ми готові зробити і другий, і третій. Щоб нарешті виступити єдиним фронтом проти російської агресії. Єдиним фронтом по захисту державних і національних інтересів України», - наголошує Порошенко.
«Для того, щоб зупинити ту навалу, яка зараз просто перекочувала зі 112, NewsOne, Zik, намагається продертися до інших каналів і зробити беззмістовним цей перший і, на жаль, єдиний крок влади, який ми вітаємо», - нагадав п'ятий Президент.
Порошенко наголосив: альтернативи державницькій стратегії не існує. «Чого хоче зараз український народ? Український народ хоче об'єднання всіх політичних сил навколо державницьких інтересів. Навколо захисту державності України, європейської і євроатлантичної інтеграції. Саме ці цілі сповідує наша політична сила», - резюмує Петро Порошенко.
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10.02.2021 15:43 Ответить
90% украинцев против возвращения Донбаса!

Для его возвращения нужно сначало оттуда выгнать войска российских фашистов, на 10 лет сделать резервацию с многотысячными посадками, украинизацию, и уже только после этого начать возвращать!
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10.02.2021 15:44 Ответить
один уже обещал ларёк покрасить
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10.02.2021 15:50 Ответить
А равитию экономики Украины,патом?
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10.02.2021 15:50 Ответить
Пока там можно инвестировать только в пункты приема металлолома, стеклотары и картона по периметру. Кто хотел давно уехал, кто остался тем и там хорошо, а кто по легенде, так это служба, Донбас вернем и всех героев найдут награды.
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10.02.2021 15:51 Ответить
Донбасс уже пытались приобщить к цивилизации. Помню Донецк в 2014 был еще сказка - город. Любил там отдыхать. Но местные ватаны взбесились с жиру и пригласили отребье всяких Гиви и Мотороллу. В итоге все превратили в дерьмище. Поэтому на месте властей я бы 100 раз подумал. Говорю как житель Донбасса, если что.
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10.02.2021 15:52 Ответить
Питання цим правителям. Київ став Києвом завдяки: 1. бурштиновому шляху, 2 шляху із варяг у греки, 3) розвитком цукрової промисловсті 4) інтелектом високої освіти, машино-, літако-, приладо-, верстато- суднобудуванню, напівпровідникової промисловості тощо. Зараз таке враженя, що Київ це нарколабораторії, економічна дупа і збування секондхенду і товарів із заходу і сходу. От і питаня до тупорил еліт, що економічно буде розвивати такі міста як - Київ, Дніпро, Харків: невже продана земля з її продажем зерна на фураж і соняшника? Ці дебіли навіть не думають, що ці міста стануть мертвими фавелами без індустріалізації на основі інноваційних проектів.
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10.02.2021 15:56 Ответить
Разумков сидит и плачет,
речь для Зе состряпавши.
Мысль Зеленского там скачет,
словно *** по клавишам...
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10.02.2021 16:18 Ответить
Шарик разовьется в чрезвычайно высокую психическую личность

Кабмін до квітня підготує першу частину законопроєктів з розвитку економіки Донбасу, - Резніков - Цензор.НЕТ 6989
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10.02.2021 16:25 Ответить
дурью маются, об угольке подумать не пробовали? О вакцинах?
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10.02.2021 16:53 Ответить
а в это время дамбасяо пилят вагоны,злектровозы, рельсы, оборудование шахт и заводов на металолом, переплавляют на дмз и метал прут на рашку
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10.02.2021 21:53 Ответить
 
 