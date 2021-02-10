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Новости Политика Украины
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информация (369) Порошенко (19359) уголовная ответственность (435) коллаборационизм (680) Европейская Солидарность (997)

"ЕС" разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Европейская солидарность" инициирует принятие законопроектов об уголовной ответственности за коллаборацию и об обеспечении информационной безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

В частности, фракция предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, которые устанавливают жесткую ответственность за умышленное и добровольное сотрудничество гражданина Украины со страной-агрессором в интересах страны-агрессора и в ущерб национальной безопасности Украины и ее союзникам.

"Речь не идет о тех, кто на оккупированной территории под угрозой для жизни вынужден работать в тех или иных учреждениях, больницах и школах. А речь идет в первую очередь о тех, кто на контролируемой территории проводит коллаборационную работу добровольно или за деньги. И должна быть установлена ​​четкая уголовная ответственность как физических лиц, так и политических партий, и общественных организаций, которые проводят эту работу, финансируются страной-агрессором и отчитываются перед ней", - объяснил Порошенко.

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Также в "ЕС" подготовили законопроект об усилении ответственности за действия, связанные с распространением вражеской пропаганды, который должен перекрыть все лазейки для нее.

"Первые шаги были осуществлены нашей командой еще в 2014-2015 годах. Я хотел бы подчеркнуть, что именно моя подпись стоит под решением о применении санкций в отношении российских телеканалов. Мы сейчас видим, что и Европейский Союз, в частности Латвия на этой неделе приняла соответствующее решение о запрете тех же российских телеканалов, которые не являются средствами массовой информации и там работают не журналисты. А являются средствами пропаганды, и работают там журналисты вроде Соловьева и Киселева", - напомнил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты

Третий документ - это постановление Верховной Рады "О неотложных мерах по пресечению практики политически мотивированных преследований". По словам Порошенко, Постановление требует прекратить политические репрессии против добровольцев, ветеранов, волонтеров, участников революции достоинства - в частности, Андрея Антоненко, Яны Дугар, Юлии Кузьменко, киборга генерала Марченко, София Федыны, Маруси Звиробий и других.

Порошенко призвал политические силы, представленные в парламенте, кроме ОПЗЖ, подписаться под законопроектами и постановлением.

Пятый президент подчеркнул: альтернативы государственнической стратегии не существует: "Чего хочет сейчас украинский народ? Украинский народ хочет объединения всех политических сил вокруг государственных интересов. Вокруг защиты государственности Украины, европейской и евроатлантической интеграции. Именно эти цели исповедует наша политическая сила".

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ЕС разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко 01
ЕС разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко 02
ЕС разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко 03
ЕС разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко 04
ЕС разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко 05
ЕС разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
У Пороха НЕ было большинства в Раде.
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10.02.2021 16:08
+18
"ЕС" разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7599
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10.02.2021 16:10
+16
А я Саша, так ось балабол, зєсцикун вже майже два роки при владі, що він зробив?
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10.02.2021 16:12
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На третий гвоздь, пока вдова рыдала
И швыркала заморский кокаин,
Назрела предпосылка для скандала -
Покойный подал голос из руин. (с)
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10.02.2021 16:01 Ответить
Душимо спамом брехливого подолякового бота belge ДУШИМО!
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10.02.2021 16:36 Ответить
показательно, как в этой ветке проросийская зебильная щелупонь перевозбудилась и начала истерить против законопроектов против расейской пропаганды
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10.02.2021 17:06 Ответить
вот это оперативность)))
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10.02.2021 16:02 Ответить
Ещё лет через 10 Порошенко разработает закон о запрете торговли с паРашей.
Действительно, unstoppable!
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10.02.2021 16:05 Ответить
Молодцы ПЕС. Не то, что БПП, которые 5 лет ниыигас не делали
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10.02.2021 16:02 Ответить
Почему ЕС не разработала и НЕ ПРИНЯЛА эти законы когда Порошенко был у власти?
Почему Порошенко НЕ ЗАКРЫЛ эти каналы?
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10.02.2021 16:03 Ответить
У Пороха НЕ было большинства в Раде.
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10.02.2021 16:08 Ответить
Неужели потужна як ніколи коаліція и вправду не существовала, как говорили зрадоботы?
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10.02.2021 16:10 Ответить
у коалиции всегда есть интересы. Часто - разные. Приходится считаться, чтобы принимать другие законы. У клоуна - монобольшинство. Ну и...? До чего он довел ситуацию - известно: моножоп@.
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10.02.2021 16:13 Ответить
"потужна як ніколи коаліція" - не говорили. Говорили за просту коаліцію, і навіть за ситуативну. Говорили за коаліцію, яка була найкращою, найбільш продержаницькою за всю історію існування Верховної Ради, але в якій були внутрішні течії. Доходило до того, що далеко не всі члени коаліції голосували за урядові законопроекти. І навіть до того, що проукраїнські депутати не голосували за Закон Княжицького про статус української мови.
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10.02.2021 16:18 Ответить
Короче вывод. Коалиция БэПэпэ-НФ не проголосовала бы такой закон, хотя была жуть какой проукраинской, поэтому Пэтрык и не подавал этот законопроект 5 лет. А сейчас самое то время и зебилье монокоалицией его примет, поэтому сейчас и подал. Теперь вопрос. Так кто же лучше для Украины?
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10.02.2021 16:39 Ответить
в любой стране 60-90% просто тупая масса - что им скажут, в то они и поверят.. даже в плоскую Землю)
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10.02.2021 17:01 Ответить
Відповідь: ще краща коаліція, ніж та, яка складалась з блоків БПП+НФ.
А "монобільшість", в яку зайшли різні зайди, насильники, злодії, риги (Разумков), зажопи (Качура), антиукраїнці (Дуб) - за визначенням не можуть бути кращими коаліції блоків БПП+НФ (де все ж таки провідну роль займали проукраїнські і притомні/економісти політики
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10.02.2021 16:55 Ответить
и тут тебя поимел зомбоящик) бо каких депутатов ты и тебе подобное избрало - так они и голо совали.. или просто насовали тебе))
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10.02.2021 17:00 Ответить
вова, який логін в тебе був до деактивації?
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10.02.2021 16:38 Ответить
У меня их много было,но цензор сильно не любит правду,особенно если она касается Порошенко.
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10.02.2021 16:42 Ответить
цензор не любит идиотов.. и ты тому доказательство)
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10.02.2021 16:58 Ответить
О порохобота такое услышать в радость.
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10.02.2021 17:00 Ответить
и увидеть очередное доказательство твоего идиотизма от Цензора?)) браво!))
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10.02.2021 17:02 Ответить
Воспользуюсь в переписке с тобой советом дедушки Марка Твена:
"Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!"
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10.02.2021 17:05 Ответить
дурындо, да кто ж с тобой-то спорит?)) тебя банят, дебелятко.. чисто по Марк Твену - подтверждая твой уровень дурака"ЄС" розробила законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом і російською пропагандою, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8564
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10.02.2021 17:07 Ответить
Мнение большинства не всегда верно. Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни даже больше..., не убедят меня, что говно - это вкусно.
- Иосиф Египетский
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10.02.2021 17:09 Ответить
тем не менее ты, как типичное 73% зебильное большинство - его жрешь и нахваливаешь) браво! "ЄС" розробила законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом і російською пропагандою, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3077
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10.02.2021 17:11 Ответить
п.с. 87% ватникам рашки, как и их 73% мышебратьям всегда "в радость" ощущать себя идиотами - которых США Госдеп"Цезор угнетает))
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10.02.2021 17:04 Ответить
СМИ: Goldman Sachs признает вину в коррупционном скандале и заплатит штраф $2,8 млрд

и тиииии еще шо то хочешь спрашивать - удивительно - какой же это цинизм)))))))
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10.02.2021 16:08 Ответить
Тому що зебіл тоді це було не так актуально . інші були нагальні питанння і політичні обставини. Давай ще спитай чому 8 років тому петро був міністром в уріді азірова. . Тобі тупорилому вже 100 разів скрізь пояснювали чому не закрив і чому закривав інше але ти все бачиш крізь призму заляпану зеленим лайном..
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10.02.2021 16:10 Ответить
"ЄС" розробила законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом і російською пропагандою, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6129
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10.02.2021 16:44 Ответить
он ему просто закрытия мэйл.сру и одноглазников простить не может.
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10.02.2021 16:47 Ответить
Доверяя собственному инстинкту самосохранения, не повторяй даже 1% этого тона в реальной жизни. Ибо если б я это услышал вживую, тебя б уже увезла скорая. Adieu
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10.02.2021 21:40 Ответить
балабол
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10.02.2021 16:04 Ответить
А я Саша, так ось балабол, зєсцикун вже майже два роки при владі, що він зробив?
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10.02.2021 16:12 Ответить
Очолив колаборціонізм
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10.02.2021 17:14 Ответить
О себе поподробнее...
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10.02.2021 16:04 Ответить
-Где потерпевший?
-Терпит
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10.02.2021 16:07 Ответить
У зе-худоби вже почалося сильне слюновиділення на назву ЄС і Порошенка. Їхня Зелупень і слуги урода лише жують зелені шмарклі тому, зе-худоба, думає що мають право щось вимагати і критикувати Порошенка і його партію.
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10.02.2021 16:07 Ответить
Молодец петруха.
Я бы добавил - коллаборационизм в вышиванках
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10.02.2021 16:09 Ответить
"ЕС" разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7599
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10.02.2021 16:10 Ответить
Порошенку за отпуск на Мальдивах в разгар войны по этому закону посадять али не посадять ? "ЕС" разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8336
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10.02.2021 16:14 Ответить
а что ты в это время делалО, в окопах сидело? "ЕС" разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9114
помнится, такая шелупонь как ты с 2014 года бегало от повесток и жрало пиво на курортах по 30 дней в году.. КАЖДЫЙ год "ЕС" разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8509
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10.02.2021 16:16 Ответить
п.с. зачетно зашкваривается бот под ником "Серый Вовк" на методичках с ньюзвана и Ко "ЕС" разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2622
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10.02.2021 16:17 Ответить
Та какие там методички в наше время "ЕС" разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1440 Барыга сам себя своими преступлениями и брехнёй на ноль помножил без всяких методичек ...
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10.02.2021 16:20 Ответить
у кацапского бота "Серый Вовк" даже методичка не обновляется.. всё так оно и истерит про "бОрыгу")) таки моСх у него точно сбарыжили.. на ньюзванах и рашатв "ЄС" розробила законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом і російською пропагандою, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3345
это ж каких нужно быть лохом и зебилом - чтобы в 2021 верещать о "отпуск в разгар войны"?)) деб*илом.. бл*я))
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10.02.2021 16:24 Ответить
Так ему мудаку этого и через 100 лет не простят "ЄС" розробила законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом і російською пропагандою, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1153уж слишком патриотично он про войну рассказывал и про то как надо Украину защищать ..
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10.02.2021 16:29 Ответить
та тебе уже "рассказали", зебил)) моСхов у тебя не - вот ты и повторяешь кацапские фейки из зомбоящика..
И таким и останешься на всю оставшуюся жизТь: тупым зомбированным зебилом))
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10.02.2021 16:35 Ответить
Сначала тот, кто за 1,5 года отдохнул 6(!) раз. А потом - посмотрим. "ЕС" разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2418
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10.02.2021 16:20 Ответить
по факту - насчитали что на 1 января 2021 вовка-шмаркля был в отпусках (более 3х суток не появлялся в опг) 18 раз..
А уж ситуация когда в оп(г) после 17-00 нет даже дежурных, а шмаркля недоступен до обеда и после 15-16часов - постоянно.. такого не было никогда. и нет нигде в мире
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10.02.2021 16:28 Ответить
Ох ти ж блін. Нарешті петро свиночолий викакав А 5 років, що свиночоле робило? бабло пиляло з свинарчуками?
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10.02.2021 16:21 Ответить
шо, очередная ментодичка с проросийских сми?))
зебил, срочно беги в ГПУ - там бенядиктова ждет доказательств про "пиляло бабло".. а то 58 дел за 1.5 года - не нашли ни копейки украденного))
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10.02.2021 16:25 Ответить
Ах ты ж блин. Методички Давай по сути.
5 лет. 1820 дней НЕ могли закрыть каналы, НЕ могли закрыть уголек с копанок бамбаса, НЕ видели кражи свинарчуков. Это факты. Их легко проверить.
При свиночолом во ВСЕХ городах десятками и тысячами расплодились игральные "залы". Все это факты также. Или такого не было? Ах да "пэцьо не знал". И по какой-то причине все это дело работало все 5 лет каденции пЭти по ВСЕХ городах Украины. Как-так? Ведь в любом случае хоть 1% хотел закрыть, но кто-то из окружения пЭци запрещал закрыть запрещенные ЗАКОНОМ игральные свинарники. А их суммарный счет перевалил за 10000 штук. И урон по ВСЕЙ Украине они наносили феноменальный. ОТ потери денег СЕМЕЙ, разбоев, краж, грабежей, вымогательств и до самоубийств. Думал ли об этом гетьман тупоголовый? НЕТ. А ведь денег у него итак много, очень много, но свинорылая морда нажраться не могла, как и его приспешники - воруют тоннами. Куда не глянь по 5-6 машинок, земелька на всех "родственников". И это простые государственные служащие...
И годами свыночолые "побожные" сатанисты и сектанты НЕ ЗАМЕЧАЛИ, хотя реклама была 2 Х 3 метра.

К зебилам не надо приписывать. пЭцьо получил, что должен был получить бездарь и лодырь за 5 лет имитации работы. Он НОЛЬ, ДНО.
При этом его "слепой траст" работал в ********. Как ты думаешь в ******** не знали чья фабрика? Внимание вопрос "По КАКОЙ причине русские свиньи не закрыли фабрику?" Только не мурчи про законы ********. Их там никогда не было.
Так что не задвигай за свыночлого. Он тупое дно которое с треском и разгоромом про...ло
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12.02.2021 09:30 Ответить
Xм ...cудя по логике этого закона ,шоколадника первого надо будет привлечь к уголовной ответственности за его коллаборацию с мертвечуком
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10.02.2021 16:21 Ответить
прівлєкай. Там, виявляється, в книзі рекордів Гінеса для Пороха не вистачає кількості кримінальних справ, щоб застовбити рекорд за собою. Хоча: по кількості справ, які виявилося фейком - Порох вже рекордсмен.
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10.02.2021 16:24 Ответить
а меркель тоже привлечешь, зебил? "ЄС" розробила законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом і російською пропагандою, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9199 именно она потребовала использовать мертведчука ПЕРЕДАСТОМ в минском формате:ему скажут - мертведчук передаст фуйлу..
Так что - привлечешь? "ЄС" розробила законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом і російською пропагандою, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4574
И что заьбавнее всего - при Порохе - мертведчук был шестеркой.. Но потом ты избрало вовку-шмарклю к власти (а оно притяло всю проросийскую шелупонь за собой), а осенью - проголосовало за мертведчука в ВР..))
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10.02.2021 16:33 Ответить
Та, кажуть що Меркель в очі того мертвечука не бачила і імені його не знала. І не в традиціях європейської дипломатії вказувати кого назначати представником.
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10.02.2021 17:17 Ответить
зате вона комсомолкою. Можливо, і під ******.
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10.02.2021 17:38 Ответить
Ну, как бы эта инициатива была ОЧЕНЬ актуальна в 2014-15 гг. Когда рыговское стадо было еще на крючке. Но и сейчас сгодится.
А вот процесс принятия законопроекта в ВР будет неплохим маркером ХУ из ХУ...
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10.02.2021 16:25 Ответить
тоді закрили багато. Ось, Турчинов роказує:
Рішення Верховної Ради щодо накладання санкцій на телеканали з інформаційного пулу кума Путіна Медведчука ініціювали у кінці 2018 року депутати фракції "Народний Фронт", "Блок Петра Порошенка" та "Самопоміч", - розповів Олександр Турчинов у розмові з BBC News Україна.
За його словами, з ним були правові складнощі: "Справа в тому, що санкції за законом застосовуються проти іноземних юридичних і фізичних осіб. Для резидентів і громадян України законодавством передбачений єдиний випадок застосування санкцій - участь в терористичній діяльності, включаючи її фінансування".
Інша перепона, за його словами, полягала у старті президентської кампанії 2019 року: "Порошенка почали звинувачувати у бажанні знищити ЗМІ, що належали його політичним опонентам".
"Щоб зняти суспільну напругу та залишитися в правовому полі, СБУ доручили зібрати докази участі в терористичній діяльності фізичних та юридичних осіб, які стояли за проросійськими телеканалами. Такі кримінальні справи були відкриті. Запровадити санкції на підставі зібраних доказів планувалось одразу після президентських виборів", - відзначає екссекретар Радбезу.
"Перемігши на виборах, Володимир Зеленський відтермінував реалізацію цього рішення на два роки. Сподіваюся, що основною мотивацією РНБО був усе ж таки захист країни від російської інформаційної агресії, а не різке падіння рейтингів провладної партії і їхній електоральний перетин з ОПЗЖ", - відзначив Олександр Турчинов.
Водночас Олександр Турчинов вважає правильними такі санкції щодо каналів.
"Наша команда заборонила трансляцію в Україні російських телеканалів, роботу інформаційних інтернет-ресурсів і соціальних мереж, встановила вздовж лінії фронту системи подавлення сигналів російських і сепаратистських каналів, що вели трансляцію з окупованих територій", - розповів він про рішення часів президента Порошенка.
І додав, що через такий підхід тодішню українську владу багато критикували через нібито порушення свободи слова.
"Але ці питання потрібно розрізняти, адже є питання свободи слова, а є - інформаційної безпеки, коли через підконтрольні РФ засоби комунікації нав'язувалися руйнівні для країни наративи", - вважає колишній секретар РНБО.
Блокування "телерупорів кремлівської "п'ятої колони" в Україні" Олександр Турчинов назвав чи не єдиним за два роки реальним кроком влади для зміцнення нацбезпеки.
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10.02.2021 16:33 Ответить
Ну, ніяка напруга не завадила Порошенко вигнати з країни Савіка Шустера. Зовсім нічого йому не заважало запакувати Карлсона Саакашвілі і викинути його до Польщі. Та навідь прийняти закон про колаборацію нічого йому не заважало.
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10.02.2021 17:13 Ответить
пистиш, мерін. Шустрий - гр-н Італії, без офіційної роботи не може знаходитись в нашій країні більше 90 днів. А карлсон - фейкомет, набрехав в анкеті, відповідно до якої отримав паспорт; звідки приїхав - туди і пішов нахер. А закон про колаборацію у VІІІ-му скликанні заважало прийняти те, що в блоках БПП і НФ знаходились мажоритарники з областей, а яких доста вати, їм обиратися треба було в 2019-му, вони відмовлялись голосувати.
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10.02.2021 17:43 Ответить
Освежим память

И как быстро мы все забываем.
При Порохе, были закрыты 86 российских каналов в Украине, заблокированы ВК, Одноглазники и Яндексы-шмяндексы, бухгалтерские проги с окнами по скачиванию данных, "антивирусники" с Вирусами под слив информации в ФСБ - тьма ресурсов. Перечень Фейсбук не выдержит.
Запрещены пропагандистские "художественные" фильмы и сериалы с российскими силовиками. Введен запрет на ввоз пропагандистской литературы, разжигащей ненависть, а в реальности - войну.
Накрыта тьма ботоферм.
Введена устойчивая Систематизированная Практика Бана для фукционеров российского медиа- и шоубизнеса, оправдавших Агрессию, Аннексию и Оккупацию украинской земли.
Работа ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ поменялась радикально. Стали работать и сами иначе - внимательней к электронным накопителям, и в связке с СБУ.
Порох не успел закрыть по сути единственные, купленные Медведчуком за 8 месяцев до выборов Президента, НьюсВан и 112. Это "промах", конечно, после СДЕЛАННОГО.
Потом - 20 месяцев Зеленский ждал. Ждал Байдена и верил, получая Первое и Второе Роялти от канала Алины Кабаевой "СТС". И дождался таки. И вот за три канала, озверевших предельно и набравших максимальный пул Ыкспердов, именно за эти 20 месяцев, Зеленский - герой Украины???
А Порох, а что Порох ?... Мы просто забыли. Память отшибло. Да и сам Петр Алексеевич скромно промолчал.
Maxim Gaiduk
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10.02.2021 18:04 Ответить
До речі, як тільки заблокували всі Вами перераховані лайнософти кількість вірусів зменшилась на 90% мінімум.
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10.02.2021 20:20 Ответить
Ну почему ты такая недалекая? НЕ закрытые каналы составляли 90% аудитории. Ссылку на "каналы закрытые". А по факту закрыли шлак, которым НИКТО никогда не пользовался. Начиная с тупого яндекса и мейл сру. Еще за 5 лет до войны этот спам все удаляли, поиском руцкага яндекса никто никогда не пользовался. 8 месяцев это много. Тем более чтоб их закрыть не нужно особо усилий. Сколько бы работал канал пропагандирующий подвиги Бандеры и УПАа в ********? Может 4-5 минут, скорее меньше. У нас свыночолый не мог родить. Теперь вот какие-то потуги. Обгадился - обтекай.
Ботофермы РАБОТАЮТ в ********. Да даже у нас ГОДАМИ могут работать. Ведь даже ярых лохотронщиков и кидал никто годами не трогает. И при пЭце работали.
Теперь сравним - 60 месяцев - результат НОЛЬ (список каналов и ссылка на нормативный документ), 20 месяцев - закрыты ТРИ ТОП канала (а не неведомое фуфло, которое смотрит 0,3%).
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12.02.2021 09:46 Ответить
пистиш, дебіл. Яндексом користувались, причому широко, навіть були програми, які видавали його домашньою сторінкою. Мейл.ру - також було на першому місці серед адрес поштових скриньок. А в мене на кабелі "Воля" було 3 "інформаційних", і, може, ще більше - "розважальних" касапських аналів.
А за обрАзу, падлюка зебільна - та шоб ти сконала!
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12.02.2021 15:43 Ответить
В каких гостях? Разве он там не дома?
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10.02.2021 16:42 Ответить
Пусть вносят эти законопроекты на рассмотрение, никто вроде не запрещает.
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10.02.2021 16:29 Ответить
Молодцы! Дави гниду, а ублюдки, путь подвывают! "ЄС" розробила законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом і російською пропагандою, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2966 "ЄС" розробила законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом і російською пропагандою, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5056
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10.02.2021 16:31 Ответить
Интересный факт: зебилы, шариесосы, лошары мертведчука и кацапы, в новостях про порошенка пишут одни и те же коменты, складывается впечатление, что у них одна методичка написанная в ********* пропагандонами
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10.02.2021 16:32 Ответить
У них одни мозги на всю страну... Поэтому если открыть любую новость с Порохом, то кроме барыга, олигарх, торговля на крови и т.д. ничего нового не увидишь. И так уже почти 3 года. Эти дебилы даже не понимают что они сразу палятся.... Но, нужно отдать должное ФСБшным учителям украинского языка, за последние годы уровень владения языком у ботов вырос...
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10.02.2021 16:41 Ответить
Давно назріли ці проблеми. РЕСПЕКТ ЄС, ПОРОХУ!!!
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10.02.2021 16:42 Ответить
Тормознутий він у вас якийсь. Сім років один з найважливіших документів складав.
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10.02.2021 17:09 Ответить
Пєцьо не тормоз, просто він дуже повільно думає - 1/10 від естонців. він "неспешшша готоффил документ"
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12.02.2021 09:38 Ответить
Та ти шо Невже у свиночолого хватило мозжочка на тупий плагіат? А де 5 років дивився пЄцьо та вся його "*******" ? Розбіглись як щурі після розгорому свиночолого.
Дуже цікаво почитати про ЗРОБЛЕНЕ за 5 років проти російської пропаганди. А нічого не робили Імітація реформ - РЕЗУЛЬТАТИ вже видно. Від здохлого кернеса і до інших сепарів. Штепа до сих пір не сидить. Чи може вона не винна ні разу? І ні разу не допомагала сепарам?
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12.02.2021 09:36 Ответить
Йоксєль-моксель- 7 років писав!
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10.02.2021 17:07 Ответить
 
 