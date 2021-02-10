Исследователи французского института Монтеня назвали агрессию РФ на Донбассе среди угроз для Франции

Вмешательство, в том числе военным путем, России в дела Украины и других регионов мира - угроза безопасности Франции и Европы.

Об этом говорится в исследовании института Монтеня (г. Париж) "Переосмысление нашей обороны перед кризисами 21 века", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечают французские эксперты, Франция и Европа (ЕС. - Ред.) ныне переживают долгосрочный период ухудшения ситуации в своей стратегической среде.

При этом, подчеркивается в докладе, главной угрозой для Франции преимущественно остается радикальный джихадизм.

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Среди других вызовов и угроз эксперты называют открытую демонстрацию в реализации своих намерений по глобальному распространению влияния, в том числе военным путем, со стороны Китая; военную агрессию России в Украине и на Ближнем Востоке; продвижение Ираном шиитского влияния и контроля в регионе от Ливана до Афганистана; политику Турции в отношении Сирии, на Кавказе, в Средиземноморье.

Отмечается, что актуальными останутся и продолжат оказывать негативное влияние на Францию ​​и ЕС финансово-экономический кризис, исламистский терроризм, дезинформация и манипуляция информационными ресурсами, кибератаки, увеличение иностранных инвестиций в стратегические сектора экономики, активизации военной составляющей в реализации политик некоторых государств.

Также в документе анализируются риски, вызванные глобальной пандемией COVID-19.

"Последствия такой ситуации показывают, что Франция и Евросоюз будут не способны эксклюзивно полагаться на своего американского союзника или на другой многосторонний порядок в области безопасности", - убеждены в институте Монтеня.

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В докладе акцентируется внимание на безальтернативном варианте углубления и расширения европейского оборонного сотрудничества, где главным двигателем, по мнению исследователей, является Франция.

По убеждению французских ученых, в настоящее время стратегическая автономия ЕС, которая традиционно касается секторов безопасности и обороны, технологий, должна быть расширена на сферы продовольственной и энергетической безопасности, а также область здравоохранения.