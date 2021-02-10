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Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль

Россия пытается использовать свою вакцину против коронавируса Sputnik V для получения политического влияния на оккупированных территориях Донбасса и странах Восточной Европы.

Об этом заявил изданию POLITICO премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который прибыл в Брюссель для встречи с высокопоставленными чиновниками ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Здесь важно признать, что Российская Федерация фактически пытается навязать свою вакцину, как инструмент влияния на некоторые из регионов, в частности на те, которые сейчас не контролируются украинским правительством. И не только там, но и во многих странах Восточной Европы", - сказал Шмыгаль.

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Он отметил, что Украине, для противодействия российской пропаганде, важно было получить "очень сильный сигнал" от ЕС по поддержке в вопросе вакцинации. По словам премьера, лучшим таким сигналом может стать начало получения Украиной вакцины от отдельных государств-членов Евросоюза.
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Топ комментарии
+1
Да пусть всех домбасян обколют спутником это же карошо и прекрастно!!! Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2486 Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9426 Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3287
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10.02.2021 16:29
+1
Чего ты ноешь, Шмыгаль.. Вам народ говорит никакой кацапской и китайской дерьмовакцины не приемлет на территории Украины, а ты там отсебятину несешь, что тебе ее навязывают, вроде бы заранее оправдываешься в задуманном вами преступлении.
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10.02.2021 16:32
+1
Только идиот может поверить этому козлу. Нужно прислушаться к ВОЗ и привиться Спутником V. Это наш единственный шанс. Сдыхать то никому не хочется. Зеленая гниль пусть сдохнет.
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10.02.2021 16:42
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Открыл глаза? Все используют для этого . а ещё для офигенного обогащения в том числе и США.
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10.02.2021 16:25 Ответить
Да пусть всех домбасян обколют спутником это же карошо и прекрастно!!! Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2486 Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9426 Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3287
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10.02.2021 16:29 Ответить
Чего ты ноешь, Шмыгаль.. Вам народ говорит никакой кацапской и китайской дерьмовакцины не приемлет на территории Украины, а ты там отсебятину несешь, что тебе ее навязывают, вроде бы заранее оправдываешься в задуманном вами преступлении.
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10.02.2021 16:32 Ответить
от видишь шмыгаль...
пока вы там клянчите позакордонами коварная и лживая рашка и тут выигрывает имформвойну...
потому как к попрошайкам одно отношение.. а к красиво и убедительно говорящим, даже брехню - другое
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10.02.2021 16:33 Ответить
Только идиот может поверить этому козлу. Нужно прислушаться к ВОЗ и привиться Спутником V. Это наш единственный шанс. Сдыхать то никому не хочется. Зеленая гниль пусть сдохнет.
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10.02.2021 16:42 Ответить
.Pravilno Lansbergis skazal jest druzja i ruskije fasisti vybyrajem iz 100 prodavcov.Fasisty kak bi poslendyje dolzni bit
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10.02.2021 16:42 Ответить
Так Шмыгалю и Зе надо было работать, а не по пианино хреном стучать.
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10.02.2021 17:15 Ответить
Любят русские люди бунтовать!Росія використовує свою COVID-вакцину Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4155
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10.02.2021 17:24 Ответить
Росія використовує свою COVID-вакцину Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 196

Росія використовує свою COVID-вакцину Sputnik V для політичного впливу на Донбас і Європу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9412
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10.02.2021 17:29 Ответить
ну ок, рашка ****... не обсуждается....
но., давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны.
О вакцине спутник , написал *Ланцет*( ведущее во всем мире мед.издание) дало положительное резюме. Скоро в рашке выпустят еще две разные вакцины от ковида.
В рашке , можно найти также при желании и импортые вакцины .
А ЧТО ***** МУХА СДЕЛАЛА ВЛАСТЬ ЗЛНСКГоооо? Кроме как попи...ть...Что то дали создать, чем то помогли ученым. НЕ...бабки через асфальт откатали.
Вся ОП уже привита, качественной фирмовой вакциной. А когда будет вакцина для народа?
Сдохните старики в первую очередь, легче пенсионному фонду будет.
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10.02.2021 19:52 Ответить
 
 