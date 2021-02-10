Россия использует свою COVID-вакцину Sputnik V для политического влияния на Донбасс и Европу, - Шмыгаль
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Россия пытается использовать свою вакцину против коронавируса Sputnik V для получения политического влияния на оккупированных территориях Донбасса и странах Восточной Европы.
Об этом заявил изданию POLITICO премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который прибыл в Брюссель для встречи с высокопоставленными чиновниками ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Здесь важно признать, что Российская Федерация фактически пытается навязать свою вакцину, как инструмент влияния на некоторые из регионов, в частности на те, которые сейчас не контролируются украинским правительством. И не только там, но и во многих странах Восточной Европы", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что Украине, для противодействия российской пропаганде, важно было получить "очень сильный сигнал" от ЕС по поддержке в вопросе вакцинации. По словам премьера, лучшим таким сигналом может стать начало получения Украиной вакцины от отдельных государств-членов Евросоюза.
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пока вы там клянчите позакордонами коварная и лживая рашка и тут выигрывает имформвойну...
потому как к попрошайкам одно отношение.. а к красиво и убедительно говорящим, даже брехню - другое
но., давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны.
О вакцине спутник , написал *Ланцет*( ведущее во всем мире мед.издание) дало положительное резюме. Скоро в рашке выпустят еще две разные вакцины от ковида.
В рашке , можно найти также при желании и импортые вакцины .
А ЧТО ***** МУХА СДЕЛАЛА ВЛАСТЬ ЗЛНСКГоооо? Кроме как попи...ть...Что то дали создать, чем то помогли ученым. НЕ...бабки через асфальт откатали.
Вся ОП уже привита, качественной фирмовой вакциной. А когда будет вакцина для народа?
Сдохните старики в первую очередь, легче пенсионному фонду будет.