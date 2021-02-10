МВД предлагает отменить обязательные письма нарушителям ПДД в случае своевременной уплаты штрафа, - Геращенко

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который отменяет обязательные письма нарушителям правил дорожного движения в случае своевременной уплаты штрафа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Это позволит сократить расходы из государственного бюджета и, в случае принятия проекта Закона, письмо будет получать только то лицо, которое не оплатила свой штраф в течение 15 дней", - сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также чиновник добавил, что в ближайшее время в Верховной Раде зарегистрируют проект закона, который предусматривает привлечение представителей дипломатического корпуса к административной ответственности, если они будут нарушать Правила дорожного движения в Украине.

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"Мы подготовили несколько интересных инициатив. Уже в этом месяце на рассмотрение парламента будет представлен законопроект, который предусматривает привлечение к административной ответственности представителей дипломатических миссий. К сожалению, мы имеем несколько случаев, когда представители дипмиссий нарушают ПДД, но пользуются иммунитетом и не платят штрафы", - отметил Геращенко.