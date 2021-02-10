РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11475 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныАвто Силовики
2 492 7
МВД (9218) ПДД (530) правоохранительные органы (2944) Геращенко Антон (1438) штраф (1229)

МВД предлагает отменить обязательные письма нарушителям ПДД в случае своевременной уплаты штрафа, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Авто

МВД предлагает отменить обязательные письма нарушителям ПДД в случае своевременной уплаты штрафа, - Геращенко

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который отменяет обязательные письма нарушителям правил дорожного движения в случае своевременной уплаты штрафа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Это позволит сократить расходы из государственного бюджета и, в случае принятия проекта Закона, письмо будет получать только то лицо, которое не оплатила свой штраф в течение 15 дней", - сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также чиновник добавил, что в ближайшее время в Верховной Раде зарегистрируют проект закона, который предусматривает привлечение представителей дипломатического корпуса к административной ответственности, если они будут нарушать Правила дорожного движения в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На дорогах Украины установят еще 220 камер фотовидеофиксации, - Аваков. СПИСОК

"Мы подготовили несколько интересных инициатив. Уже в этом месяце на рассмотрение парламента будет представлен законопроект, который предусматривает привлечение к административной ответственности представителей дипломатических миссий. К сожалению, мы имеем несколько случаев, когда представители дипмиссий нарушают ПДД, но пользуются иммунитетом и не платят штрафы", - отметил Геращенко.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо отменить штрафы .
показать весь комментарий
10.02.2021 16:26 Ответить
То есть, ты получишь письмо после 15 дней когда нужно будет платить в двойном размере????
показать весь комментарий
10.02.2021 16:29 Ответить
У кого что в башке, а у этих двух мерзавцев, одно бабло.
показать весь комментарий
10.02.2021 16:32 Ответить
Треба навпаки, порушникам почесну наліпку на лобове скло - порушник правил дорожнього руху.
показать весь комментарий
10.02.2021 16:41 Ответить
Створити спеціальну службу моніторингу на "Укрпошті".
показать весь комментарий
10.02.2021 16:42 Ответить
... и под эту инициативу антонины выделить пару лярдов из бюджета )
показать весь комментарий
10.02.2021 17:29 Ответить
Не треба відміняти листи із постановами.
Частина постанов складаються і надсилаються з порушеннями закону, а тому можуть бути оскаржені в суді. І є люди, які оскаржують незважаючи на те, що судовий збір у рази більше штрафу.

Щодо цих постанов, то у НП разом із "Укрпоштою" і ДВС є мутна схема збільшення штрафних виплат за порушення ПДР із автофіксацією із 127.5 грн до 830 грн.:
- постанова не надсилається або надсилається, але не вручається водієві. "Укрпошта" проводить у своїх документах поштове відправлення як надіслане, але не вручене через відсутність адресата вдома і через місяць, не вручаючи листа із постановою адресату, повертає його поліції як невручене (або оформляє повернення без наявності поштового відправлення);
- поліція надсилає повернуту поштою постанову у виконавчу службу (штраф уже зростає із 127.5 грн до 510 грн);
- виконавча без повідомлення водія про відкриття провадження накручує виконавчий збір (загалом до виплати уже 830 грн) і арештовує рахунки водія в банках не в межах суми заборгованості, а на повні суми рахунків.

Це реальні справи.

показать весь комментарий
10.02.2021 18:52 Ответить
 
 