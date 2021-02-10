МВД предлагает отменить обязательные письма нарушителям ПДД в случае своевременной уплаты штрафа, - Геращенко
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который отменяет обязательные письма нарушителям правил дорожного движения в случае своевременной уплаты штрафа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Это позволит сократить расходы из государственного бюджета и, в случае принятия проекта Закона, письмо будет получать только то лицо, которое не оплатила свой штраф в течение 15 дней", - сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Также чиновник добавил, что в ближайшее время в Верховной Раде зарегистрируют проект закона, который предусматривает привлечение представителей дипломатического корпуса к административной ответственности, если они будут нарушать Правила дорожного движения в Украине.
"Мы подготовили несколько интересных инициатив. Уже в этом месяце на рассмотрение парламента будет представлен законопроект, который предусматривает привлечение к административной ответственности представителей дипломатических миссий. К сожалению, мы имеем несколько случаев, когда представители дипмиссий нарушают ПДД, но пользуются иммунитетом и не платят штрафы", - отметил Геращенко.
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Частина постанов складаються і надсилаються з порушеннями закону, а тому можуть бути оскаржені в суді. І є люди, які оскаржують незважаючи на те, що судовий збір у рази більше штрафу.
Щодо цих постанов, то у НП разом із "Укрпоштою" і ДВС є мутна схема збільшення штрафних виплат за порушення ПДР із автофіксацією із 127.5 грн до 830 грн.:
- постанова не надсилається або надсилається, але не вручається водієві. "Укрпошта" проводить у своїх документах поштове відправлення як надіслане, але не вручене через відсутність адресата вдома і через місяць, не вручаючи листа із постановою адресату, повертає його поліції як невручене (або оформляє повернення без наявності поштового відправлення);
- поліція надсилає повернуту поштою постанову у виконавчу службу (штраф уже зростає із 127.5 грн до 510 грн);
- виконавча без повідомлення водія про відкриття провадження накручує виконавчий збір (загалом до виплати уже 830 грн) і арештовує рахунки водія в банках не в межах суми заборгованості, а на повні суми рахунків.
Це реальні справи.