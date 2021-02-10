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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МВД (9218) Нацполиция (15725) пытки (758) тюрьма (817) Донбасс (26944) наемники РФ (2002)

Есть информация о более чем 70 террористах, которые могут быть причастны к преступлениям в тюрьме "Изоляция" на оккупированном Донбассе, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Есть информация о более чем 70 террористах, которые могут быть причастны к преступлениям в тюрьме

Полиция заочно сообщила о подозрении двум фигурантам - руководителю пыточной и конвоиру. В ближайшее время планируется сообщить о подозрении еще нескольким лицам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об ээтом заявил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений (служба детективов) Главного управления Нацполиции в Донецкой области Иван Буряк.

На сегодня в полном объеме собраны доказательства и заочно сообщено о подозрении двум лицам, принимавшим участие в организации и деятельности пыточной "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Их привлекают к ответственности по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Полиция продолжает оперативные и следственные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к функционированию подпольной тюрьмы, где гражданское население и военнопленных подвергают жестоким пыткам. В ближайшее время планируется объявление подозрения еще нескольким фигурантам.

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Сейчас есть информация относительно более 70 участников незаконных вооруженных формирований, которые могут быть причастны к преступлениям в "Изоляции". Проводится дальнейший сбор доказательной базы.

На подозреваемых мы вышли благодаря показаниям бывших заключенных - людей, которым удалось выжить и вернуться на подконтрольную Украине территорию. Часть из них были освобождены при обмене пленными, других выкупили родные за большие деньги. Сейчас установлено более 40 потерпевших. Среди них - до 10 женщин.

Среди наиболее жестоких пыток - спиливание зубов, подключение электричества к различным органам, изнасилования, имитация расстрела и похорон живьем с забиванием гвоздей в гроб. У некоторых пострадавших до сих пор имеются телесные повреждения, полученные от террористов во время пребывания в "Изоляции".

Чтобы опросить пострадавших и максимально собрать информацию о террористах из "Изоляции", оперативники и сыщики постоянно выезжают в командировки в разные области Украины. Опрос одного пострадавшего занимает не менее 7 часов с перерывами. Учитывая травматический опыт пострадавших, полицейские должны быть особенно осторожными в общении с ними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд населенных пунктов Донетчины остается без электричества, отопления и водоснабжения из-за оккупантов, - СЦКК

Сейчас правоохранители проводят такие следственные действия:

- опознание - по фото или видео;
- следственные эксперименты;
- экспертизы, медицинские освидетельствования.

"Эти меры имеют свою специфику, поскольку выезд на временно оккупированные территории для проведения следственных действий пока невозможен. Детективы тщательно изучают детали, проверяют и сопоставляют показания. Это длительная работа, цель которой - привлечь к ответственности всех причастных к созданию и деятельности пыточной", - говорится в сообщении.

После заочного подозрения и завершения досудебного расследования уголовное производство будет направлено в суд, который вправе заочно вынести приговор. В дальнейшем, при попадании обвиняемого в поле зрения правоохранительных органов он будет немедленно задержан и помещен в места лишения свободы без каких-либо дополнительных процедур.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Інформація є. На жаль, немає служби а-ля Моссад, щоб ці вилупки тремтіли від жаху за власну шкіру, коли їх одного за одним ліквідуватимуть українські асасіни...
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10.02.2021 16:32
+5
Хочеться, щоб було приблизно так:

"За тысячи километров от ОРДЛО. Хабаровск. Туалет в ТРЦ. В туалете журчало и воняло.
Через 5 минут киллер СБУ Тарас Журчало вышел из туалета. Террорист по кличке Воняло остался лежать в кабинке. Кровь из простреленной головы стекала в унитаз..."
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10.02.2021 16:43
+4
Знаєш, а з іншого боку - навіщо нам витрачать ресурси на це "невдячне" заняття, ризикувать життями наших спецпризначенців? От, подумай сам - коли прийде час, і Росія виведе своїх "іхтамнєтів" і перестане давать гроші цьому бидлу, куди воно подінеться? Варіант перший - "заляже на дно", коли ми повернемося на окуповану, зараз, територію... "Партизани" з них "ніякі". Та й ховаться нема де - лісів нема. За бандитизм здадуть, швидко, місцеві. і облаву можна робить відкрито, звичайними солдатами... Та й "залягать" страшно, при наявності судимості... Другий варіант: Чкурнуть в Росію. але, по-перше, вони в Росії нікому не потрібні, і, якщо ломонуться туди, іх прикордонники просто переб"ють - позиції "заслону", на кордоні, кацапи вже вибудували... по-друге, якщо прорвуться, то "гайки крутить" чи "буряки сапувать" вони не будуть, а звично займуться грабунком і крадіжками, а то і вбивствами... І виловлювать їх, вироки їм виносить, та в тюрми садить будуть самі кацапи. Тобто кацапи, своїми власними руками, витрачаючи свої кошти і сили, будуть їх ловить, судить, і утримувать в тюрмах...
Про третій варіант - втечу в Європу, і мови нема: їх виловлюватимуть всі країни Європи і передавать нам, бо такі "кадри" їм взагалі не потрібні... І вони це прекрасно розуміють...
Мені цікаво - а куди дівся Плотніцький? Сім"ю витруїли, а про нього нічого не чуть - чи то десь у Росії "на дно заліг", з грошима, чи ФСБ-шники десь вже прикопали, бо багато знає?...
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10.02.2021 16:56
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Інформація є. На жаль, немає служби а-ля Моссад, щоб ці вилупки тремтіли від жаху за власну шкіру, коли їх одного за одним ліквідуватимуть українські асасіни...
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10.02.2021 16:32 Ответить
Ніхто Бубочці не боронить вести перемовини з Ізраїлем про допомогу у створенні такої служби. Але не схоже, щоб такі перемовини велися. Отже, Бубочка у створення такої служби не зацікавлений. А шкода.
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10.02.2021 16:49 Ответить
Знаєш, а з іншого боку - навіщо нам витрачать ресурси на це "невдячне" заняття, ризикувать життями наших спецпризначенців? От, подумай сам - коли прийде час, і Росія виведе своїх "іхтамнєтів" і перестане давать гроші цьому бидлу, куди воно подінеться? Варіант перший - "заляже на дно", коли ми повернемося на окуповану, зараз, територію... "Партизани" з них "ніякі". Та й ховаться нема де - лісів нема. За бандитизм здадуть, швидко, місцеві. і облаву можна робить відкрито, звичайними солдатами... Та й "залягать" страшно, при наявності судимості... Другий варіант: Чкурнуть в Росію. але, по-перше, вони в Росії нікому не потрібні, і, якщо ломонуться туди, іх прикордонники просто переб"ють - позиції "заслону", на кордоні, кацапи вже вибудували... по-друге, якщо прорвуться, то "гайки крутить" чи "буряки сапувать" вони не будуть, а звично займуться грабунком і крадіжками, а то і вбивствами... І виловлювать їх, вироки їм виносить, та в тюрми садить будуть самі кацапи. Тобто кацапи, своїми власними руками, витрачаючи свої кошти і сили, будуть їх ловить, судить, і утримувать в тюрмах...
Про третій варіант - втечу в Європу, і мови нема: їх виловлюватимуть всі країни Європи і передавать нам, бо такі "кадри" їм взагалі не потрібні... І вони це прекрасно розуміють...
Мені цікаво - а куди дівся Плотніцький? Сім"ю витруїли, а про нього нічого не чуть - чи то десь у Росії "на дно заліг", з грошима, чи ФСБ-шники десь вже прикопали, бо багато знає?...
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10.02.2021 16:56 Ответить
Є четвертий варіант - чкурнуть кудись у країни третього світу. Особливо ті, що дружать з ерефією - Казахстан, наприклад... Або на Кубу (покійний педофілохантер Тесак там деякий час переховувався). Або взагалі кудись у пердь Латинської Америки чи Африки, де запишуться у найманці до якогось диктатора/наркобарона/племінного вождя. Ось там їх, до речі, цілком реально розшукувати і множити на нуль.
А на Донбасі для партизанщини взагалі умов немає, тут дійсно багато залежить від природних умов країни. В'єтнамські джунглі або пронизані печерами гори Афганістану - це ідеально для партизанської війни... але не пустельні та степові країни (де можлива тільки "міська герілья").
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10.02.2021 17:32 Ответить
От мають українці діаспору по усьому світу, але якось слабо ми розвиваємо кондакти з рідними нам людьми. Треба більше їздити по світу, знайомитися ділитися культурними цінностями та спогадами про менуле.
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10.02.2021 17:49 Ответить
А ти думаєш, у "країнах третього світу" вони довго проживуть? З "вагнерівцями" в Сирії, ЦАР, Лівії та інших "гарячих точках", рахуються, бо за їх спинами стоїть Москва. А "самі по собі", вони - просто "м"ясо", "затичка в задниці"... А такі довго не живуть... Або "завалять " на полі бою, або "роботодавці", коли вони не будуть потрібні...
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10.02.2021 18:16 Ответить
Ну, по-перше, Моссад, офіційно таким не займався. А ті слухи про громадські організації, які начебто чинили акти помсти, котрі деякі розцінюють, як злочини, ні до Моссаду, ні до держави Ізраїль не мають відношення то, нацистські побрехеньки антисемітів. Моссад навіть не впевнений що, вони були вчинені євреями чи мали на меті помсту. В світі трапляється багато випадків всяких злочинів з корисливою метою і держава Ізраїль не має наміру терпіти звинувачення за кожен з них.
Ну, десь так відповідають гарні дипломати, а не кричать на всіх кутках, як італійські селюки.
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10.02.2021 17:45 Ответить
Ну от я ну ніяк не розумію,а що,цим повинна займатись поліція,чи в нас вже всі спецслужби абсолютно атрофовані? Чудне село,і люди в ньому....
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10.02.2021 16:39 Ответить
Потрібно рішення в такому стилі:

Есть информация о более 70 террористах, которые могут быть причастны к преступлениям в тюрьме "Изоляция" на оккупированном Донбассе, - МВД - Цензор.НЕТ 3366
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10.02.2021 16:50 Ответить
Ні, ось понтів якраз не потрібно. Треба звикати все робити згідно законів, в тому числі міжнародних. А ось що там трапляється в світі то, нас не обходить. Кацапи і так постійно звинувачують Україну у всякому. То, все безпідставні домисли москалів.
Вчитися вам ще і вчитися. Награєтесь ото в ігри і думаєте що, життя таке.
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10.02.2021 17:33 Ответить
Десь в Ізраїлі офіцер Моссад з іронічною посмішкою прочитав ваш комент ))
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10.02.2021 17:39 Ответить
Читай між рядків)))
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10.02.2021 18:59 Ответить
З мови зняли (с).
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10.02.2021 19:23 Ответить
некому подсветить лазаром..
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10.02.2021 16:41 Ответить
Хочеться, щоб було приблизно так:

"За тысячи километров от ОРДЛО. Хабаровск. Туалет в ТРЦ. В туалете журчало и воняло.
Через 5 минут киллер СБУ Тарас Журчало вышел из туалета. Террорист по кличке Воняло остался лежать в кабинке. Кровь из простреленной головы стекала в унитаз..."
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10.02.2021 16:43 Ответить
Гарний сюжет. Цілком гідний оповідання, яке не соромно викласти на Мракопедію.
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10.02.2021 16:46 Ответить
В оригіналі "журчало и воняло" - це з анекдота про Штірліца, я просто трохи ремікснув під ******* реалії Есть информация о более 70 террористах, которые могут быть причастны к преступлениям в тюрьме "Изоляция" на оккупированном Донбассе, - МВД - Цензор.НЕТ 9195
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10.02.2021 16:48 Ответить
. Власне, я так і думав.
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10.02.2021 16:51 Ответить
А це залежить від політичної волі нашої влади. Зрозуміло, не Бубочка це зробить... Але з іншим керівництвом та грамотною організацією усе можливо. Знову згадуємо ізраїльтян, які здатні нагодувати ворогів мацою в будь-якій локації глобусу.
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10.02.2021 17:22 Ответить
Ну, взагалі то, світовий досвід говорить про те що, був от у свій час створений такий собі фонд Візенталя, який збирав інформацію про окремих міжнародних злочинців і намагався юридично притягнути до відповідальності окремих злочинців. Та не завжди їм вдавалося досягти справедливості, але вони продовжували і продовжували стверджувати правовий підхід.
Звідки вони брали інформацію? Так публікували розшукові листи, співпрацювали з діаспорою, яка надавала інформацію про підозрюваних. Якщо вони виявляли злочинця то, намагалися через офіційні канали притягнути його до відповідальності. Іноді це, не вдавалося. Ну, євреї то, такі люди що, ******* гуртуватися в різні компанії, ото нап'ються тай веселяться і танцюють. Їм багато від держави для зібратися не потрібно. Особливо для гарних справ ну, там канал викопати до кібуцу, чи квіточки полити... Хоча, держава і піклується про свій народ. Комусь подобався фонд Візенталя, а хтось вважав їх трохи наївними та загальмованими. Люди то складний механізм.
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10.02.2021 18:01 Ответить
НЕОБХОДИМО ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ НАХОДИТЬ И УБИВАТЬ !)
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10.02.2021 17:03 Ответить
оце вже зайве. Діяти потрібно в правовому полі. Життя воно таке, буває трапляється з людьми всяке, але Україна має спростовувати кацапські інсинуації.
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10.02.2021 17:28 Ответить
Наскільки знаю, навіть мстиві й жорсткі ізраїльтяни не переступають цю червону рису - вбивати родичів... таке дозволяють собі тільки кацапські спецслужби.
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10.02.2021 17:35 Ответить
ТИ ЩЕ НА ЖДІВ РІВНЯЙСЯ !)
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10.02.2021 19:26 Ответить
(під час викрадення Ейхмана з Аргентини його сім'ю агенти Моссад не зачепили ані пальцем, хоча можливостей "пригостити мацою" було скільки завгодно)
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10.02.2021 17:37 Ответить
Ой, світ такий що, забуває все швидко і йому потрібно про це постійно нагадувати. Ато сьогодні ти злочинець, а завтра тебе в золотому гробу виставляють в музеї Холокосту. Цінності мають бути незмінними і всі про це пам'ятати чи хоча б тримати десь на підкорці мозку.
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10.02.2021 18:12 Ответить
Є інформація про понад 70 терористів, які можуть бути причетні до злочинів у в'язниці "Ізоляція" на окупованому Донбасі, - МВС - Цензор.НЕТ 5123
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10.02.2021 19:27 Ответить
Готуйте документи для міжнародного визнання ОРДЛО терористичною організацією і злочини проти людяності.
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10.02.2021 17:26 Ответить
Следует публиковать личные данные уродов. Чтобы они там знали что про них всё известно. Думаю их жизнь от этого не будет слишком спокойной. Но само собой это не означает что уродов не надо просто уничтожать, эта нечисть никогда не станет нормальными людьми...
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10.02.2021 19:44 Ответить
 
 