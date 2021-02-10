Есть информация о более чем 70 террористах, которые могут быть причастны к преступлениям в тюрьме "Изоляция" на оккупированном Донбассе, - МВД

Полиция заочно сообщила о подозрении двум фигурантам - руководителю пыточной и конвоиру. В ближайшее время планируется сообщить о подозрении еще нескольким лицам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об ээтом заявил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений (служба детективов) Главного управления Нацполиции в Донецкой области Иван Буряк.

На сегодня в полном объеме собраны доказательства и заочно сообщено о подозрении двум лицам, принимавшим участие в организации и деятельности пыточной "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Их привлекают к ответственности по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Полиция продолжает оперативные и следственные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к функционированию подпольной тюрьмы, где гражданское население и военнопленных подвергают жестоким пыткам. В ближайшее время планируется объявление подозрения еще нескольким фигурантам.

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Сейчас есть информация относительно более 70 участников незаконных вооруженных формирований, которые могут быть причастны к преступлениям в "Изоляции". Проводится дальнейший сбор доказательной базы.

На подозреваемых мы вышли благодаря показаниям бывших заключенных - людей, которым удалось выжить и вернуться на подконтрольную Украине территорию. Часть из них были освобождены при обмене пленными, других выкупили родные за большие деньги. Сейчас установлено более 40 потерпевших. Среди них - до 10 женщин.

Среди наиболее жестоких пыток - спиливание зубов, подключение электричества к различным органам, изнасилования, имитация расстрела и похорон живьем с забиванием гвоздей в гроб. У некоторых пострадавших до сих пор имеются телесные повреждения, полученные от террористов во время пребывания в "Изоляции".

Чтобы опросить пострадавших и максимально собрать информацию о террористах из "Изоляции", оперативники и сыщики постоянно выезжают в командировки в разные области Украины. Опрос одного пострадавшего занимает не менее 7 часов с перерывами. Учитывая травматический опыт пострадавших, полицейские должны быть особенно осторожными в общении с ними.

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Сейчас правоохранители проводят такие следственные действия:



- опознание - по фото или видео;

- следственные эксперименты;

- экспертизы, медицинские освидетельствования.

"Эти меры имеют свою специфику, поскольку выезд на временно оккупированные территории для проведения следственных действий пока невозможен. Детективы тщательно изучают детали, проверяют и сопоставляют показания. Это длительная работа, цель которой - привлечь к ответственности всех причастных к созданию и деятельности пыточной", - говорится в сообщении.

После заочного подозрения и завершения досудебного расследования уголовное производство будет направлено в суд, который вправе заочно вынести приговор. В дальнейшем, при попадании обвиняемого в поле зрения правоохранительных органов он будет немедленно задержан и помещен в места лишения свободы без каких-либо дополнительных процедур.

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