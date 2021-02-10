Есть информация о более чем 70 террористах, которые могут быть причастны к преступлениям в тюрьме "Изоляция" на оккупированном Донбассе, - МВД
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Полиция заочно сообщила о подозрении двум фигурантам - руководителю пыточной и конвоиру. В ближайшее время планируется сообщить о подозрении еще нескольким лицам.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об ээтом заявил начальник отдела расследования особо тяжких преступлений (служба детективов) Главного управления Нацполиции в Донецкой области Иван Буряк.
На сегодня в полном объеме собраны доказательства и заочно сообщено о подозрении двум лицам, принимавшим участие в организации и деятельности пыточной "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Их привлекают к ответственности по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.
Полиция продолжает оперативные и следственные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к функционированию подпольной тюрьмы, где гражданское население и военнопленных подвергают жестоким пыткам. В ближайшее время планируется объявление подозрения еще нескольким фигурантам.
Сейчас есть информация относительно более 70 участников незаконных вооруженных формирований, которые могут быть причастны к преступлениям в "Изоляции". Проводится дальнейший сбор доказательной базы.
На подозреваемых мы вышли благодаря показаниям бывших заключенных - людей, которым удалось выжить и вернуться на подконтрольную Украине территорию. Часть из них были освобождены при обмене пленными, других выкупили родные за большие деньги. Сейчас установлено более 40 потерпевших. Среди них - до 10 женщин.
Среди наиболее жестоких пыток - спиливание зубов, подключение электричества к различным органам, изнасилования, имитация расстрела и похорон живьем с забиванием гвоздей в гроб. У некоторых пострадавших до сих пор имеются телесные повреждения, полученные от террористов во время пребывания в "Изоляции".
Чтобы опросить пострадавших и максимально собрать информацию о террористах из "Изоляции", оперативники и сыщики постоянно выезжают в командировки в разные области Украины. Опрос одного пострадавшего занимает не менее 7 часов с перерывами. Учитывая травматический опыт пострадавших, полицейские должны быть особенно осторожными в общении с ними.
Сейчас правоохранители проводят такие следственные действия:
- опознание - по фото или видео;
- следственные эксперименты;
- экспертизы, медицинские освидетельствования.
"Эти меры имеют свою специфику, поскольку выезд на временно оккупированные территории для проведения следственных действий пока невозможен. Детективы тщательно изучают детали, проверяют и сопоставляют показания. Это длительная работа, цель которой - привлечь к ответственности всех причастных к созданию и деятельности пыточной", - говорится в сообщении.
После заочного подозрения и завершения досудебного расследования уголовное производство будет направлено в суд, который вправе заочно вынести приговор. В дальнейшем, при попадании обвиняемого в поле зрения правоохранительных органов он будет немедленно задержан и помещен в места лишения свободы без каких-либо дополнительных процедур.
Пожалуйста, подождите...
Про третій варіант - втечу в Європу, і мови нема: їх виловлюватимуть всі країни Європи і передавать нам, бо такі "кадри" їм взагалі не потрібні... І вони це прекрасно розуміють...
Мені цікаво - а куди дівся Плотніцький? Сім"ю витруїли, а про нього нічого не чуть - чи то десь у Росії "на дно заліг", з грошима, чи ФСБ-шники десь вже прикопали, бо багато знає?...
А на Донбасі для партизанщини взагалі умов немає, тут дійсно багато залежить від природних умов країни. В'єтнамські джунглі або пронизані печерами гори Афганістану - це ідеально для партизанської війни... але не пустельні та степові країни (де можлива тільки "міська герілья").
Ну, десь так відповідають гарні дипломати, а не кричать на всіх кутках, як італійські селюки.
Вчитися вам ще і вчитися. Награєтесь ото в ігри і думаєте що, життя таке.
"За тысячи километров от ОРДЛО. Хабаровск. Туалет в ТРЦ. В туалете журчало и воняло.
Через 5 минут киллер СБУ Тарас Журчало вышел из туалета. Террорист по кличке Воняло остался лежать в кабинке. Кровь из простреленной головы стекала в унитаз..."
Звідки вони брали інформацію? Так публікували розшукові листи, співпрацювали з діаспорою, яка надавала інформацію про підозрюваних. Якщо вони виявляли злочинця то, намагалися через офіційні канали притягнути його до відповідальності. Іноді це, не вдавалося. Ну, євреї то, такі люди що, ******* гуртуватися в різні компанії, ото нап'ються тай веселяться і танцюють. Їм багато від держави для зібратися не потрібно. Особливо для гарних справ ну, там канал викопати до кібуцу, чи квіточки полити... Хоча, держава і піклується про свій народ. Комусь подобався фонд Візенталя, а хтось вважав їх трохи наївними та загальмованими. Люди то складний механізм.