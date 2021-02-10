Евросоюз назвал два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро
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Европейский Союз предоставит Украине второй транш макрофинансовой помощи, если страна выполнит 8 структурных мероприятий и достигнет позитивного прогресса с Международным валютным фондом.
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что первый транш ЕС предоставил Украине в начале декабря 2020 года.
"Предоставление второго транша потребует выполнения Украиной 8 структурных мероприятий, которые Украина обязалась реализовать, и, во-вторых, надо достичь позитивного прогресса с МВФ в рамках программы Stand-by. Очень важно обеспечивать судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать инвестиционный климат", - отметил Домбровскис.
Он отметил, что ЕС считает борьбу с коррупцией и судебную реформу двумя очень важными вопросами, которые должны стать приоритетом для Украины.
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При зелених від МВФ буде як у тому старому анекдоті:
Німецький наглядач:
"Кто путет плохо рапотать, тот путет кушать
саа, саа, саа - как это по руссски?!
Хтось із натовпу полонених "Сало!"
Фріц:
"Но но сало! Салупа!"