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Евросоюз назвал два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Евросоюз назвал два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро

Европейский Союз предоставит Украине второй транш макрофинансовой помощи, если страна выполнит 8 структурных мероприятий и достигнет позитивного прогресса с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что первый транш ЕС предоставил Украине в начале декабря 2020 года.

"Предоставление второго транша потребует выполнения Украиной 8 структурных мероприятий, которые Украина обязалась реализовать, и, во-вторых, надо достичь позитивного прогресса с МВФ в рамках программы Stand-by. Очень важно обеспечивать судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать инвестиционный климат", - отметил Домбровскис.

Он отметил, что ЕС считает борьбу с коррупцией и судебную реформу двумя очень важными вопросами, которые должны стать приоритетом для Украины.

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Топ комментарии
+2
А может проще и дешевле спецназ на таможню отправить и всем по почкам там пройтись? Евросоюз назвал два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро - Цензор.НЕТ 5737
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10.02.2021 16:58
+2
Быдло голосовало за кучму. 2 раза. Теперь сидит в навозе, еще и гавкает под расиянскую дудку.
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10.02.2021 18:19
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А может проще и дешевле спецназ на таможню отправить и всем по почкам там пройтись? Евросоюз назвал два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро - Цензор.НЕТ 5737
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10.02.2021 16:58 Ответить
Недавно була інформація, що уряд Зеленського вже взяв кредитів з 25 млрд доларів під більші відсотки, ніж у МВФ. І що це трохи менше, ніж Юля взяла за 2 роки (26).
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10.02.2021 21:07 Ответить
Знову не публикують нічого конкретного, одна вода!
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10.02.2021 17:19 Ответить
І за тарифи нічого не кажуть.
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10.02.2021 18:34 Ответить
Быдло голосовало за кучму. 2 раза. Теперь сидит в навозе, еще и гавкает под расиянскую дудку.
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10.02.2021 18:19 Ответить
...да, вашим не позавидуешь, даже валежник собрать - и то согласовывать надо Євросоюз назвав дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро - Цензор.НЕТ 8392
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10.02.2021 18:20 Ответить
Так что? Денег не будет?
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10.02.2021 17:47 Ответить
Не сумлівайся.
При зелених від МВФ буде як у тому старому анекдоті:
Німецький наглядач:
"Кто путет плохо рапотать, тот путет кушать
саа, саа, саа - как это по руссски?!
Хтось із натовпу полонених "Сало!"
Фріц:
"Но но сало! Салупа!"
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10.02.2021 18:35 Ответить
Те ЄС кричить У вас там корупція і... дає корупції і профанам кредит в 600 млн євро за які можна скупити всю владу і Україну. При цьому кредит вкрадуть 50:50 разхом з емісарами Європи. Чомусь при боргу 86 млрд. доларів жодна галузь так і не піднялась з колін. Тож допомога кому ? Казнокрадам щоб тут збувати н6епотріб з ЄС? І те ЄС пхає носа щоб виконали забаганки економічного вбивці МВФ. Я в шоці від цих допомог, які нагадують хабарі для знищення України.
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10.02.2021 17:58 Ответить
ТАК ТАКУЮ СУММУ УКРАИНА НА СЕМЕЧКИ В МЕСЯЦ ТРАТИТ !?)
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10.02.2021 18:09 Ответить
 
 