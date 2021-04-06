Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена
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Адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Руди Джулиани во время одного из разговоров с представителями Офиса Президента Украины в 2019 году добивался проверки сына тогдашнего кандидата, нынешнего президента США Джо Байдена Хантера.
Подробности разговора обнародовал Time, информирует Цензор.НЕТ.
Издание сообщает, что получило от помощника Зеленского Игоря Новикова стенограмму 40-минутных телефонных переговоров между представителями Офиса Президента и Джулиани.
По данным издания, разговор состоялся 22 июля 2019 года и стал началом кампании запугивания украинского руководства, которая привела к первому импичменту Трампа. В разговоре участвовали два помощника Зеленского - Андрей Ермак (теперь глава ОП. - Ред) и Игорь Новиков. Точность записи издание проверило независимо, хотя сам Джулиани не стал отвечать на вопросы о стенограмме.
Сообщается, что в разговоре адвокат завуалированно угрожал украинцам, а также обещал помочь улучшить отношения Украины с Трампом.
"Мой единственный мотив - не доставить неприятностей никому, кто не заслуживает неприятностей", - сказал Джулиани.
Ермак сказал изданию, что если бы расследование против семьи Байдена было начато, "последствия могли быть катастрофическими". По его словам, команда Зеленского с самого начала избегала "внутренней американской политики".
Новиков в разговоре с Time вспомнил: "Этот первый телефонный звонок (с Джулиани. - Ред.) поверг меня в состояние шока. После того, как мы повесили трубку, я без тени сомнения понял, что мы в серьезной опасности".
По словам Новикова, он готов помочь в федеральном расследовании против Джулиани, если прокурор Южного округа Нью-Йорка обратится к нему, а также в усилиях по лишению Джулиани лицензии на юридическую практику.
Помощник Зеленского считает, что действия Джулиани угрожают нацбезопасности Украины, а попытки втянуть ее во внутреннюю политику союзников не должны остаться безнаказанными.
Издание сообщает, что в интервью помощники Зеленского заявляют, что их цель не в том, чтобы свести счеты с Джулиани или прояснить исторические факты, а в том, чтобы восстановить отношения с США после прихода к власти президента Джо Байдена.
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лепят из него жертву страшного джулиани который угрожал и давил.
Как говорил один персонаж, вовремя предать, это не предать, а предвидеть...
Но тут вовремя не получилось.
10 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, на барикадах по вулиці Грушевського в Києві відбулася незвичайна акція-концерт - «Інструмент Свободи».
На барикадах Євромайдану дали концерт із синьо-жовтим піаніно.
На жаль, за 5 років більшість одурманених українців обрала собі піськограя.
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Наоборот, он рискует усугубить раскол в Соединенных Штатах и настроить против себя обе партии, которые получили возможность убедиться в том, что политика Зеленского - откровенное флюгерство и что украинский президент готов услужливо "работать" против любой американской партии. Хотя лучше было бы просто постоять в сторонке, раз уж нет действительно серьезных и значительных предложений для американской стороны.
Есть такое известное изречение, приписываемое и The Washington Post, и американскому конгрессмену Билли Броку, и актеру Уиллу Роджерсу: "Если вы внезапно очутились в яме, первое, что надо сделать - это перестать копать".
Так вот. Тут все даже занятнее, ведь по сути получается, что Джо Байден спустил лестницу в эту яму, а сидящие в ней товарищи с Банковой, подмигивая ему, с энтузиазмом схватились за ножовку. ...