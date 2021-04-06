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Новости Политика Украины
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Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена

Адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Руди Джулиани во время одного из разговоров с представителями Офиса Президента Украины в 2019 году добивался проверки сына тогдашнего кандидата, нынешнего президента США Джо Байдена Хантера.

Подробности разговора обнародовал Time, информирует Цензор.НЕТ.

Издание сообщает, что получило от помощника Зеленского Игоря Новикова стенограмму 40-минутных телефонных переговоров между представителями Офиса Президента и Джулиани.

По данным издания, разговор состоялся 22 июля 2019 года и стал началом кампании запугивания украинского руководства, которая привела к первому импичменту Трампа. В разговоре участвовали два помощника Зеленского - Андрей Ермак (теперь глава ОП. - Ред) и Игорь Новиков. Точность записи издание проверило независимо, хотя сам Джулиани не стал отвечать на вопросы о стенограмме.

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Сообщается, что в разговоре адвокат завуалированно угрожал украинцам, а также обещал помочь улучшить отношения Украины с Трампом.

"Мой единственный мотив - не доставить неприятностей никому, кто не заслуживает неприятностей", - сказал Джулиани.

Ермак сказал изданию, что если бы расследование против семьи Байдена было начато, "последствия могли быть катастрофическими". По его словам, команда Зеленского с самого начала избегала "внутренней американской политики".

Новиков в разговоре с Time вспомнил: "Этот первый телефонный звонок (с Джулиани. - Ред.) поверг меня в состояние шока. После того, как мы повесили трубку, я без тени сомнения понял, что мы в серьезной опасности".

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По словам Новикова, он готов помочь в федеральном расследовании против Джулиани, если прокурор Южного округа Нью-Йорка обратится к нему, а также в усилиях по лишению Джулиани лицензии на юридическую практику.

Помощник Зеленского считает, что действия Джулиани угрожают нацбезопасности Украины, а попытки втянуть ее во внутреннюю политику союзников не должны остаться безнаказанными.

Издание сообщает, что в интервью помощники Зеленского заявляют, что их цель не в том, чтобы свести счеты с Джулиани или прояснить исторические факты, а в том, чтобы восстановить отношения с США после прихода к власти президента Джо Байдена.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+36
А дела на Байдена, в Украине, тоже Джулиани заводил?Какое убогое это зечмо...
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10.02.2021 16:58
+33
начинаются попытки отмазать зеленую шмарклю от "100% своего прокурора".
лепят из него жертву страшного джулиани который угрожал и давил.
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10.02.2021 16:57
+29
Сча наперегонки побегут друг друга закладывать...
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10.02.2021 16:56
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Сча наперегонки побегут друг друга закладывать...
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10.02.2021 16:56 Ответить
Врет он. Новости не горят.

Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена - Цензор.НЕТ 1133
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10.02.2021 17:04 Ответить
Одно другому не мешает. Побегут полюбэ.
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10.02.2021 17:05 Ответить
из стенограмы вырезали радостные вопли вовки-шмаркли о "100% мой прокурор" и вписали ак джулиани "угнетал потерпевшего, а вовОчко сопротивлялся" и "всегда был за Байдена")
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10.02.2021 17:25 Ответить
Цена этим "стенограммам" как и пленкам Деркача - нуль целых, нуль десятых.
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10.02.2021 18:35 Ответить
Дядя Джо, прости нас засранцев! Мы не виноваты, нас заставили! Мы тебя очень любим!
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10.02.2021 16:56 Ответить
"Не виноватая я, он сам пришёл"!
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10.02.2021 20:53 Ответить
начинаются попытки отмазать зеленую шмарклю от "100% своего прокурора".
лепят из него жертву страшного джулиани который угрожал и давил.
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10.02.2021 16:57 Ответить
"Этот первый телефонный звонок (с Джулиани. - Ред.) поверг меня в состояние шока. После того, как мы повесили трубку, я без тени сомнения понял, что мы в серьезной опасности".Источник: https://censor.net/ru/n3247170, надо срочно снимать продолжение сватов, такой сюжет пылится.
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10.02.2021 17:12 Ответить
Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена - Цензор.НЕТ 8136
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10.02.2021 17:14 Ответить
Помічник Зеленського надав Time стенограму розмови, під час якої адвокат Трампа Джуліані домагався перевірки сина Байдена - Цензор.НЕТ 974
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10.02.2021 17:26 Ответить
Зеленский при ссср стал бы таким себе комсомольцем-активистом и тем еще стукачем!
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10.02.2021 16:58 Ответить
Так он и стал...
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10.02.2021 16:59 Ответить
PS
Как говорил один персонаж, вовремя предать, это не предать, а предвидеть...
Но тут вовремя не получилось.
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10.02.2021 16:59 Ответить
так он им и был по словам одноклашек
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10.02.2021 17:15 Ответить
Ну й правильно зробив, що надав. Бо синочок іще те чмо. Через нього папік заробляв у китайців та в "бурізмі", а коли пшокін почав під нього копати, то папашка-хабарник приїхав в Україну і почав наїжджати на порошнека, щоби той пшокіна вигнав, "а то дєніх нє дадім": https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY&t=3s
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10.02.2021 19:31 Ответить
А дела на Байдена, в Украине, тоже Джулиани заводил?Какое убогое это зечмо...
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10.02.2021 16:58 Ответить
Нас заставили, папередники.
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10.02.2021 17:13 Ответить
Ля как же они боятся Америки.
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10.02.2021 16:59 Ответить
короче, криворожские гопники обос..лись....
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10.02.2021 17:03 Ответить
скоро и об Омане с Патрушевым все узнаем.
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10.02.2021 18:34 Ответить
Уже не поможет.
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10.02.2021 17:04 Ответить
Надеюсь.. Вряд ли Байден и его команда поведется на такую откровенно примитивную заманушку
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10.02.2021 21:53 Ответить
земоська возомнила себя слоном. Ну-ну...Дела на Байдена не Джулиани заводил(как было отмечено выше). Клоун опять выставил себя ничтожеством, тузиком, бобиком. И тупым: неужели он думает, что это так сойдет с рук? Даже подбитый Трамп куда опаснее для клоуна, чем кажется.
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10.02.2021 17:07 Ответить
Даже недобитый Джулиани опаснее самого Трампа
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10.02.2021 21:55 Ответить
ПЗДА ТРАМПА !)
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10.02.2021 17:08 Ответить
А где сейчас этот макаронник????
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10.02.2021 17:08 Ответить
Ермака почти две недели не видно и не слышно, затихарился, теперь за него Новиков отбрехивается, а то был наче сам президент, решал, провозглашал, на договорняки с козлорылыми разъезжал.. Все, сдулся шарик резиновый.
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10.02.2021 17:15 Ответить
Проміняли інструмент Свободи на рояль членограя

10 лютого 2014 року, під час Революції Гідності, на барикадах по вулиці Грушевського в Києві відбулася незвичайна акція-концерт - «Інструмент Свободи».
На барикадах Євромайдану дали концерт із синьо-жовтим піаніно.
На жаль, за 5 років більшість одурманених українців обрала собі піськограя.

Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена - Цензор.НЕТ 3263

Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена - Цензор.НЕТ 5744
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10.02.2021 17:16 Ответить
Зеля судорожно сдает Трампа, которому он вылизывал ботинки во время своих с ним разговоров и начал лихорадочно вылизывать ботинки Байдена
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10.02.2021 17:33 Ответить
Лишь бы кремлёвской крысе ничего не вылизывал....
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10.02.2021 18:11 Ответить
Но ЗЕ, на всякий случай, об этом не знал.
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10.02.2021 18:09 Ответить
по моему Зе рубит сук на котором сидит
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10.02.2021 18:13 Ответить
Это у него такая заготовка дров
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10.02.2021 21:57 Ответить
я правильно поняла - Новиков сдал Ермака тоже? Ведь тот с Джулиани еще и встречался лично
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10.02.2021 18:28 Ответить
Ходят слухи что о санкциях против Медведчука ЕРМАКУ СООБЩИЛИ ЗА ПОЛ-ЧАСА, а сданых американцам файлах Новиков сообщал Ермаку? Вообще куда эти Люся с Андрюшей подевались ?
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10.02.2021 18:32 Ответить
Я не удивлюсь если они позалазили в норки и оттуда наблюдают кого заваруха кончит...
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10.02.2021 22:01 Ответить
повальна некомпетентність вражае,відказатися від послуг досвідчених дипломатів,міжнародників,в тому числі і за кордоном приводить до таких результатів,але 73% це неінтересно по причині природньоі тупості
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10.02.2021 18:45 Ответить
"Бессмысленная услуга. Почему Зеленскому не стоило сливать компромат на Джулиани в Time" Владислав Гирман
.....

Наоборот, он рискует усугубить раскол в Соединенных Штатах и настроить против себя обе партии, которые получили возможность убедиться в том, что политика Зеленского - откровенное флюгерство и что украинский президент готов услужливо "работать" против любой американской партии. Хотя лучше было бы просто постоять в сторонке, раз уж нет действительно серьезных и значительных предложений для американской стороны.

Есть такое известное изречение, приписываемое и The Washington Post, и американскому конгрессмену Билли Броку, и актеру Уиллу Роджерсу: "Если вы внезапно очутились в яме, первое, что надо сделать - это перестать копать".

Так вот. Тут все даже занятнее, ведь по сути получается, что Джо Байден спустил лестницу в эту яму, а сидящие в ней товарищи с Банковой, подмигивая ему, с энтузиазмом схватились за ножовку. ...
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10.02.2021 18:48 Ответить
Лучше бы Байден спустил им веревку с мылом и надеждой, что ,,товарищи,, не разучились с энтузиазмом делать петли
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10.02.2021 22:06 Ответить
 
 