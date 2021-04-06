Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена

Адвокат 45-го президента США Дональда Трампа Руди Джулиани во время одного из разговоров с представителями Офиса Президента Украины в 2019 году добивался проверки сына тогдашнего кандидата, нынешнего президента США Джо Байдена Хантера.

Подробности разговора обнародовал Time, информирует Цензор.НЕТ.

Издание сообщает, что получило от помощника Зеленского Игоря Новикова стенограмму 40-минутных телефонных переговоров между представителями Офиса Президента и Джулиани.

По данным издания, разговор состоялся 22 июля 2019 года и стал началом кампании запугивания украинского руководства, которая привела к первому импичменту Трампа. В разговоре участвовали два помощника Зеленского - Андрей Ермак (теперь глава ОП. - Ред) и Игорь Новиков. Точность записи издание проверило независимо, хотя сам Джулиани не стал отвечать на вопросы о стенограмме.

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Сообщается, что в разговоре адвокат завуалированно угрожал украинцам, а также обещал помочь улучшить отношения Украины с Трампом.

"Мой единственный мотив - не доставить неприятностей никому, кто не заслуживает неприятностей", - сказал Джулиани.

Ермак сказал изданию, что если бы расследование против семьи Байдена было начато, "последствия могли быть катастрофическими". По его словам, команда Зеленского с самого начала избегала "внутренней американской политики".

Новиков в разговоре с Time вспомнил: "Этот первый телефонный звонок (с Джулиани. - Ред.) поверг меня в состояние шока. После того, как мы повесили трубку, я без тени сомнения понял, что мы в серьезной опасности".

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По словам Новикова, он готов помочь в федеральном расследовании против Джулиани, если прокурор Южного округа Нью-Йорка обратится к нему, а также в усилиях по лишению Джулиани лицензии на юридическую практику.

Помощник Зеленского считает, что действия Джулиани угрожают нацбезопасности Украины, а попытки втянуть ее во внутреннюю политику союзников не должны остаться безнаказанными.

Издание сообщает, что в интервью помощники Зеленского заявляют, что их цель не в том, чтобы свести счеты с Джулиани или прояснить исторические факты, а в том, чтобы восстановить отношения с США после прихода к власти президента Джо Байдена.