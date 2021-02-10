Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш
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Перемирие на Донбассе выгодно Украине как политический инструмент влияния на Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.
"Я думаю, что мы не будем это оглашать (выход из перемирия. - Ред.), так как нам перемирие выгодно как политический инструмент влияния на противника, как и той стороне выгодно поддерживать иллюзию перемирия, время от времени нарушая его", - сказал Гармаш.
По его словам, перемирие работает в политическом плане.
"Буквально сегодня выступал вице-президент Еврокомиссии, который говорил о том, что ЕС готов усилить санкции против России, если будет согласие всех членов, и аргументировал это как раз невыполнением Россией Минских соглашений и ее деструктивным ответом на мирные инициативы президента Зеленского. Для нас все еще важной остается поддержка наших западных партнеров, думаю, что не было бы мудро с нашей стороны заявлять о выходе из перемирия, нам лучше заявлять, что Россия его постоянно нарушает", - объяснил Гармаш.
Гармаш также прокомментировал слова главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о том, что украинская армия должна отвечать "выстрелом на выстрел": "Думаю, что он говорил о том, что мы не можем себе позволить проявлять слабость перед противником ни в чем, ни в военном плане, ни в дипломатическом. Думаю, в этом плане он будет усиливать нашу позицию на переговорах в ТКГ".
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Кацапы тупо игнорируют переговорный процес!
Если инструментом нельзя тушить огонь - то это не инструмент пожаротушения.
Если инструментом нельзя резать - то это не режущий инструмент.
А если инструментом нельзя повлиять - то это никакой, нахрен, не инструмент влияния !!!
Обеспечивать перемирие там, а не в мирном Киеве?
ох і ****. Їх клонують там?
Вас просять не "виходити" з неіснуючого перемир`я а дати право армії відповідати і працювати на упередження, - тобто захищатися. А не штрафувати за вогонь у відповідь.
А по поводу "... нарушается со стороны расийских боевиков", открою тебе военную тайну. Наши там не сидят сложа лапки - ДРГ и снайперы работают. Ты же не тупой, чтобы не понимать что мы не можем это афишировать.