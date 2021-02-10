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Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш

Перемирие на Донбассе выгодно Украине как политический инструмент влияния на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

"Я думаю, что мы не будем это оглашать (выход из перемирия. - Ред.), так как нам перемирие выгодно как политический инструмент влияния на противника, как и той стороне выгодно поддерживать иллюзию перемирия, время от времени нарушая его", - сказал Гармаш.

По его словам, перемирие работает в политическом плане.

"Буквально сегодня выступал вице-президент Еврокомиссии, который говорил о том, что ЕС готов усилить санкции против России, если будет согласие всех членов, и аргументировал это как раз невыполнением Россией Минских соглашений и ее деструктивным ответом на мирные инициативы президента Зеленского. Для нас все еще важной остается поддержка наших западных партнеров, думаю, что не было бы мудро с нашей стороны заявлять о выходе из перемирия, нам лучше заявлять, что Россия его постоянно нарушает", - объяснил Гармаш.

Гармаш также прокомментировал слова главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о том, что украинская армия должна отвечать "выстрелом на выстрел": "Думаю, что он говорил о том, что мы не можем себе позволить проявлять слабость перед противником ни в чем, ни в военном плане, ни в дипломатическом. Думаю, в этом плане он будет усиливать нашу позицию на переговорах в ТКГ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
Более тупой отмазки я слышал только от Арестовича. А как-же обещания "величайшего" полководца?
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10.02.2021 17:12
+24
ну и как оно за счет жизни и здоровья воинов инструмент иметь? помогает? инструмент работает?
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10.02.2021 17:11
+24
Ще один клінічний ідіот, який мнить себе рішалою. За рахунок життя і здоров'я фронтовиків.
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10.02.2021 17:13
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Терять Украинцев на фронте, конечно, лучше.
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10.02.2021 17:08 Ответить
Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4491
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10.02.2021 17:18 Ответить
Ото ж...
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10.02.2021 17:19 Ответить
Все эти лозунги и слова тосраки. Путин руками наших кварталовцев нагнетает ситуацию для выбора удобной позиции в будущих отношениях с администрацией белого дома.
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10.02.2021 18:03 Ответить
Было время еще недавно, каких-то полтора года назад когда на каждую провокацию, ранение или смерть подгоняли всю доступную арту и не сильно заморачиваясь на вопли ОБСЕ утюжили в ответ весь район.
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10.02.2021 18:07 Ответить
Какой "инструмент влияния"?!
Кацапы тупо игнорируют переговорный процес!
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10.02.2021 17:11 Ответить
ну и как оно за счет жизни и здоровья воинов инструмент иметь? помогает? инструмент работает?
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10.02.2021 17:11 Ответить
Если инструментом нельзя измерить - то это не инструмент измерения.

Если инструментом нельзя тушить огонь - то это не инструмент пожаротушения.

Если инструментом нельзя резать - то это не режущий инструмент.

А если инструментом нельзя повлиять - то это никакой, нахрен, не инструмент влияния !!!
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10.02.2021 17:46 Ответить
Более тупой отмазки я слышал только от Арестовича. А как-же обещания "величайшего" полководца?
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10.02.2021 17:12 Ответить
"так как нам перемирие выгодно как политический инструмент влияния на противника", - не выгодно сегодня это только бойцу которого снайпер затулил, а так все в шоколаде
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10.02.2021 17:12 Ответить
Ще один клінічний ідіот, який мнить себе рішалою. За рахунок життя і здоров'я фронтовиків.
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10.02.2021 17:13 Ответить
ужос, кто таких пропадл понанимал, что б говорить от имени Украины?!
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10.02.2021 17:14 Ответить
Дончанин Гармаш не хочет, в конце концов, пойти на контракт в ВСУ?
Обеспечивать перемирие там, а не в мирном Киеве?
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10.02.2021 17:14 Ответить
Таки да

Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9436
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10.02.2021 17:20 Ответить
Це Україна у стані перемир'я? З ким? З кацапським найманцями? А вони хоч знають? Сміятися не будуть? Здається мені, що Україна у стані реремир' я сама з собою - перша не стріляє і на постріли не відповідає.
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10.02.2021 17:14 Ответить
Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6670
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10.02.2021 17:15 Ответить
самураї,****...
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10.02.2021 17:19 Ответить
Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7092
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10.02.2021 17:21 Ответить
...не было бы мудро с нашей стороны заявлять о выходе из перемирия, нам лучше заявлять, что Россия его постоянно нарушает.
ох і ****. Їх клонують там?
Вас просять не "виходити" з неіснуючого перемир`я а дати право армії відповідати і працювати на упередження, - тобто захищатися. А не штрафувати за вогонь у відповідь.
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10.02.2021 17:25 Ответить
Спів сечоголового Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5614 Украина не выходит из перемирия, чтобы не терять инструмент влияния на РФ в переговорах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5614
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10.02.2021 17:36 Ответить
Оце бред воспаление бредней слуг народа неадекватное сборище
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10.02.2021 17:38 Ответить
Відповідати заборонено,щоб не ображати бандюків і сепарню, адже Пуйло ще сидить в схроні, може чекає прихід Української армії? Але чому за це мають розплачуватися життям наші воїни?
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10.02.2021 17:39 Ответить
Читаю комменты и ... в тихом ****. Один я полностью статью читаю? Ясно же написано: перемирие = усиление санкций. Нам не нужны санкции против россии? У кого-то ручки чешутся войнушку начать? С таким "говнокомандующим"?
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10.02.2021 17:43 Ответить
Прекращение огня "перемирие" действует с 27 июля 2020 г. (почти 7 месяцев). Постоянно нарушается со стороны расийских боевиков. Какие санкции были усилены или введены за это время?
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10.02.2021 18:18 Ответить
Ты с Луны свалился? Не понимаешь что такое "европейская бюрократия"? Ясно же написано - обсуждается. Откажемся от перемирия - откажутся для начала обсуждать, а потом и от самих санкций. Нам не нужны санкции против россии?
А по поводу "... нарушается со стороны расийских боевиков", открою тебе военную тайну. Наши там не сидят сложа лапки - ДРГ и снайперы работают. Ты же не тупой, чтобы не понимать что мы не можем это афишировать.
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11.02.2021 09:48 Ответить
Скольких еще защитников Украины готовы положить во время т.н. "перемирия" подельники нашего членоликого? До последнего солдата? Так ведь там службу несут дети и внуки простых украинцев, но никак не родня небожителей. Он говорил, что хочет посмотреть в глаза тому, кто в бункере. Похоже, что сейчас он сморит ему в глаз, правда в копченый!
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10.02.2021 17:45 Ответить
это и есть план б?!
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10.02.2021 17:54 Ответить
Какой, к чертям собачьим, "инструмент влияния", если Украина соблюдает "перемирие" в одностороннем порядке"?
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10.02.2021 18:05 Ответить
А такой инструмент на влияния убийц наших солдат есть? У меня такое впечатление, что собралась кучка безработных и до последнего держится за кормушку.
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10.02.2021 18:08 Ответить
Там же в окопах не зелені дупи і дупа пана Кравчука, там солдати, які терплять, ганьбу, поранення і смерть від імпотентної влади коллаборантів, яка навіть швиденько зняла з розгляду законопроект про туж саму коллаборацію, яка здає тупо Кремлю вагнерівців, яка не виконала жодної програми озброєнь за 2020 рік. А Розумков не розуміє чому 112 закрили і... не голосує за тих хто в окопі, а вилизує чоботи фюреру, як до речі і ЄС. Однак, влада чомусь надійно пригріла крота в ОПУ, яка здала без бою території ворогу, загнавши бійців в дике поле махати лопатами і ломами під обстрілами снайперів. Як мило це спостерігати. Що воєнним побажати, або повторити дії офіцерів для санації Анвара Садата, або терпіти зеленого кизяка. Се ля ві.
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10.02.2021 18:13 Ответить
Ці зелені таки хочуть, щоб їх повиносили на вилах.
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10.02.2021 18:22 Ответить
Даже уже старый контрацептив Кравчук трындит что перемирия уже нет а этой гниде мир. Когда на каждый выстрел оттуда полетит сто в ответ вот тогда будет мир.
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10.02.2021 19:39 Ответить
 
 