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Новости Политика УкраиныЭкономика Подписание ассоциации с ЕС
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Украина и ЕС в этом году пересмотрят торговую часть Соглашения об ассоциации, - Домбровскис

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина и ЕС в этом году пересмотрят торговую часть Соглашения об ассоциации, - Домбровскис

Украина и Европейский союз в этом году начинают процесс пересмотра Соглашения об ассоциации в части торговли товарами.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы с нетерпением ждем пересмотра либерализации торговли товарами, как это предусмотрено ст. 29 Соглашения об ассоциации через пять лет после вступления в силу, что ожидается уже в этом году", - сказал Домбровскис.

По его словам, это станет очень важным шагом, "чтобы усиливать доступ к нашим рынкам, и это еще раз подтверждает тот динамичный характер при реализации Соглашения об ассоциации, которого мы придерживаемся".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает получить второй транш ЕС весной 2021 года, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что пересмотр Соглашения будет способствовать увеличению товарооборота Украины и ЕС и дальнейшему сближению экономик.

"Надеемся, что наши переговоры позволят увеличить объем квот, которые предусматривает наше соглашение с ЕС", - сказал Шмыгаль, добавив, что украинское правительство остается "преданным курсу проевропейских реформ".

Напомним, в четверг, 11 февраля, в Брюсселе пройдет Совет ассоциации Украина-ЕС - самое главное правительственное событие года в отношениях Украины и Европейского союза.

Также читайте: Евросоюз назвал два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Понятно...значит зеленое стадо просрет еще и это соглашение....
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10.02.2021 17:24
+2
- Эта маршрутка идёт до Привоза?
- Да, только счас она идёт в другую сторону - вы хоть станьте туда лицом...
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10.02.2021 17:30
+1
Как видим из новости, одесские анекдоты уже не настолько искромётны и зажигательны, перегорел юморок
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10.02.2021 17:33
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Интересно, шо шмыгаль им уже задвинул?...
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10.02.2021 17:22 Ответить
Скорей всего идем по плану дорожной карты, следующий этап интеграции
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10.02.2021 17:26 Ответить
- Эта маршрутка идёт до Привоза?
- Да, только счас она идёт в другую сторону - вы хоть станьте туда лицом...
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10.02.2021 17:30 Ответить
Как видим из новости, одесские анекдоты уже не настолько искромётны и зажигательны, перегорел юморок
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10.02.2021 17:33 Ответить
Это у вас новости перегорели Украина и ЕС в этом году пересмотрят торговую часть Соглашения об ассоциации, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 2687
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10.02.2021 17:34 Ответить
Понятно...значит зеленое стадо просрет еще и это соглашение....
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10.02.2021 17:24 Ответить
Ага, щас, разбежались. Они будут требовать открыть наши рынки и закроют свои. Эпидемия....
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10.02.2021 17:25 Ответить
Будут переговоры что конкретно кто кому будет на рынки поставлять. Обсуждаться будут поставки конкретных видов продукции в обе стороны. Это как бы Евроассоциация, а не таежный союз)
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10.02.2021 17:28 Ответить
Нафтогаз» на 20% поднял цену газа с января10 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 2Украина и ЕС в этом году пересмотрят торговую часть Соглашения об ассоциации, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 6388В Украине продолжит дорожать отопление в многоквартирных домах. НАК «Нафтогаз» с 1 января 2021 года на 20,1% поднял цену газа для производителей тепловой энергии - до 7,33 тыс. грн/1 тыс. куб без НДС и до 8,8 грн/1 тыс. куб с НДС.Читать далее
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10.02.2021 17:31 Ответить
Просто пересмотрят квоты в пользу очень хороших людей. Не волнуйтесь.
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10.02.2021 17:38 Ответить
 
 