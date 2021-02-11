Офис Генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл, который может свидетельствовать о том, что самолет МАУ в Иране был сбит умышленно

Офис Генерального прокурора подготовил запрос в Канаду об оказании международной правовой помощи по получению аудиозаписи, опубликованной канадским телерадиовещателем CBC News, на котором может содержаться информация о возможной преднамеренности сбития украинского пассажирского самолета МАУ в небе над Ираном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Как сообщил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, это будет уже четвертый запрос к канадской стороне.

"Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно для быстрого установления истины и восстановления справедливости", - отметил Мамедов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

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