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Новости Политика УкраиныОбщество Крушение самолета МАУ в Иране
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авиакатастрофа (1659) Иран (1552) Канада (1886) Мамедов Гюндуз (115)

Офис Генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл, который может свидетельствовать о том, что самолет МАУ в Иране был сбит умышленно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Офис Генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл, который может свидетельствовать о том, что самолет МАУ в Иране был сбит умышленно

Офис Генерального прокурора подготовил запрос в Канаду об оказании международной правовой помощи по получению аудиозаписи, опубликованной канадским телерадиовещателем CBC News, на котором может содержаться информация о возможной преднамеренности сбития украинского пассажирского самолета МАУ в небе над Ираном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Как сообщил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, это будет уже четвертый запрос к канадской стороне.

"Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно для быстрого установления истины и восстановления справедливости", - отметил Мамедов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран покрывает виновных в катастрофе самолета МАУ, - Госдеп США

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
для чего? чтобы прое... потерять?
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10.02.2021 17:25
+4
Поиграть со временем. Типа случайно ЗРК возле международного аэропорта по пассажирскому самолёту влупил как раз, когда през страны, откуда самолёт, кацапами в Омане прессовался.
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10.02.2021 17:26
+4
кацапам передать.. новое задание от ермака - бенялдиктовой
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10.02.2021 17:27
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для чего? чтобы прое... потерять?
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10.02.2021 17:25 Ответить
Поиграть со временем. Типа случайно ЗРК возле международного аэропорта по пассажирскому самолёту влупил как раз, когда през страны, откуда самолёт, кацапами в Омане прессовался.
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10.02.2021 17:26 Ответить
Какая-то странная "месть" с привкусом кацапщины.
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10.02.2021 18:32 Ответить
кацапам передать.. новое задание от ермака - бенялдиктовой
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10.02.2021 17:27 Ответить
Канада действительно разберётся , там рашистские агенты не заседают в высших эшелонах власти !Зеублюдкам давать нельзя, веры нет
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10.02.2021 18:24 Ответить
Я представил эту фонетическую экспертизу персидского языка, или там по рюзьки отдавали команду на пуск ракет?
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10.02.2021 17:29 Ответить
вы же ее УЖЕ исследуете) не общаетесь с соседями по кабинету?
Органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись при вероятном участии министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, которая указывает на то, что Иран мог сбить самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" не случайно, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
"Сегодня СМИ опубликована запись телефонного разговора при вероятном участии министра иностранных дел Ирана господина Зарифа. С самого утра нами проведена серия телефонных разговоров с представителями органов досудебного расследования и прокуратуры Украины, которые находятся на контакте с нашими иностранными коллегами и будут координировать усилия по исследованию этой записи с целью установления его аутентичности", - сказал Енин в видеообращении, распространенном МИД Украины в среду.
Он заверил, что у украинских следователей и прокуроров есть достаточные знания и опыт работы с перехватами, и расследование авиакатастрофы MH-17 является ярким тому примером.
"Мы обязательно сообщим вам о результатах", - подчеркнул замглавы МИД.
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10.02.2021 17:32 Ответить
Так как у нас все "тайны" становятся известны Раше, ( дело "вагнеровцев" к примеру) а от нее Ирану. То передавать какую то секретную информацию или ее источники Украине к сожалению нельзя. Наверное Канада в курсе ситуации с этим у нас.
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10.02.2021 17:33 Ответить
Слюшай. мамой клянусь, ничего не делал она. сам полетел.
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10.02.2021 17:33 Ответить
теперь бенедиктова запретит вышиванки в персии...если,конечно, торонто подтвердит шо таки умышленно...
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10.02.2021 17:33 Ответить
Венедиктова уцепилась за "новую" тему. К этой мадам, в цивилизованном мире уважения еще меньше, чем к Зеленскому. .
А Байден даже не захотел лично выслушать поздравления Зеленского. Все что смог Зеля, поздравить Байдена в Твитте
Офис Генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл, который может свидетельствовать о том, что самолет МАУ в Иране был сбит умышленно - Цензор.НЕТ 6313
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10.02.2021 17:42 Ответить
Канада имела ввиду тех кто за нее не голосова в ООН
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10.02.2021 17:47 Ответить
Канадія скаже у вас там повно *********** агентури. Ат вінта!
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10.02.2021 17:47 Ответить
Впевнений на 100%,що літак МАУ був збитий по наказу світового терориста №1-
)(уйла (сина Гниди Окурка) ,цим самим це був собі такий натяк Оманському віслюку ,що з ним теж може статися подібне...
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10.02.2021 17:51 Ответить
Усю Канаду? Піпець.
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10.02.2021 18:02 Ответить
Вы сцикуны прятали голову в песок, когда вам все говорили, что это ПВО его грохнуло, теперь резко смелости набрались?
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10.02.2021 18:29 Ответить
Одновременно офис прокурора должен сделать запрос в Оманский авиалинии ,кто прилетал из России к Вовке в ОМАН?
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10.02.2021 18:38 Ответить
Это даже не смелость, а попытка сорвать раскрытие правды
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10.02.2021 18:39 Ответить
правда и так известна! Попытка сделать нас идиотами за откат....
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10.02.2021 19:05 Ответить
Две пследовательно выпущенные ракеты и есть доказательство умысла в действиях иранцев. Или я чего-то не понимаю?..
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10.02.2021 19:15 Ответить
офіційно перси стверджують, що це була ненавмисна помилка оператора ЗРК - типу нерви в нього здали. А в цьому запису міністр каже, що там було двоє-троє інфільтрованих (тобто шпигунів) котрі перехопили управління ЗРК - але перси ніколи в цьому не признаються, щоб не псувати відносини з кацапами
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10.02.2021 19:37 Ответить
 
 