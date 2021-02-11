Офис Генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл, который может свидетельствовать о том, что самолет МАУ в Иране был сбит умышленно
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Офис Генерального прокурора подготовил запрос в Канаду об оказании международной правовой помощи по получению аудиозаписи, опубликованной канадским телерадиовещателем CBC News, на котором может содержаться информация о возможной преднамеренности сбития украинского пассажирского самолета МАУ в небе над Ираном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Как сообщил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, это будет уже четвертый запрос к канадской стороне.
"Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно для быстрого установления истины и восстановления справедливости", - отметил Мамедов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.
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Органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись при вероятном участии министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, которая указывает на то, что Иран мог сбить самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" не случайно, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
"Сегодня СМИ опубликована запись телефонного разговора при вероятном участии министра иностранных дел Ирана господина Зарифа. С самого утра нами проведена серия телефонных разговоров с представителями органов досудебного расследования и прокуратуры Украины, которые находятся на контакте с нашими иностранными коллегами и будут координировать усилия по исследованию этой записи с целью установления его аутентичности", - сказал Енин в видеообращении, распространенном МИД Украины в среду.
Он заверил, что у украинских следователей и прокуроров есть достаточные знания и опыт работы с перехватами, и расследование авиакатастрофы MH-17 является ярким тому примером.
"Мы обязательно сообщим вам о результатах", - подчеркнул замглавы МИД.
А Байден даже не захотел лично выслушать поздравления Зеленского. Все что смог Зеля, поздравить Байдена в Твитте
)(уйла (сина Гниди Окурка) ,цим самим це був собі такий натяк Оманському віслюку ,що з ним теж може статися подібне...