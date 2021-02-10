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Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине, - Домбровскис

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине, - Домбровскис

Европейская комиссия вовлечена в процесс перепродажи без какой-либо выгоды вакцин от COVID-19 Украине из Польши и ожидает, что вакцинация будет начата уже в текущем месяце.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

 Домбровскис отметил, что существует обеспокоенность в связи с влиянием российской дезинформации в вопросе вакцинации.

Он напомнил, что Европейская комиссия "изучает варианты помощи в предоставлении Украине вакцины". "Как часть программы COVAX Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer в феврале и 2,2-2,7 млн доз вакцины AstraZeneca в первой половине года. В дополнение Европейская комиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине, так как заключенные ранее договоры о поставках позволяют перепродавать вакцины без какой-либо выгоды", - сказал еврочиновник.

"Комиссия помогает с контрактными договоренностями, экспортом и поставками из Польши в Украину посредством европейского цивильного механизма защиты", - уточнил Домбровскис.

В этой связи он выразил надежду "увидеть, что вакцинация будет начата уже в этом месяце". "Тем не менее, мы обеспокоены влиянием российской дезинформации на процесс вакцинации в Украине и готовы помочь в борьбе с этой дезинформацией и скептицизмом в отношении вакцинации", - добавил исполнительный вице-президент Еврокомиссии.

"Украина находится на высоких позициях в европейской повестке дня и мы продолжаем предоставлять политическую, финансовую и техническую помощь. ЕС поддерживает усилия Украины, направленные по борьбу с пандемией COVID-19 различными путями. Прежде все, мы помогли переориентировать несколько программ по оказанию помощи с более чем 190 млн евро, направленных Украине, чтобы помочь разрешить возникшие… потребности", - напомнил Домбровскис.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Зеля! Еше ЮАР продает AstraZeneca из-за низкой ее эффективности против новых штамов. Так и будем всякие недовакцины cкуgать dо всем мирt?
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10.02.2021 18:01
+4
а где написано что мимо?? )))
это там "без какой-либо выгоды"..а про тут...ничего не сказано ))))
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10.02.2021 17:43
+4
Самое смешное то что украинцы не дураки и откажутся вакцинироватся AstraZeneca, при этом Шмыгаля нужно будет арестовывать за неэффективное израсходование бюджентых средств!
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10.02.2021 17:53
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Зєля працює
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10.02.2021 17:35 Ответить
А як же ж. ВОНО працюйе.
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10.02.2021 17:40 Ответить
без офшоров, прокладок и подставных лиц.
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10.02.2021 18:06 Ответить
Лекхим не считается и перепродажа тоже не считается. К тому же вакцин так и нет. Працюе, ага.
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10.02.2021 18:13 Ответить
Еврокомиссия уже дала добро на поставки, все будет ок, все в этом месяце уколятся.
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10.02.2021 19:05 Ответить
как так? мимо прокладки степашки?)
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10.02.2021 17:37 Ответить
а где написано что мимо?? )))
это там "без какой-либо выгоды"..а про тут...ничего не сказано ))))
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10.02.2021 17:43 Ответить
Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине, - Домбровскис - Цензор.НЕТ 8118
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10.02.2021 17:44 Ответить
о перепродаже?без выгоды?
барыги-гуманитарии берут власть...
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10.02.2021 17:38 Ответить
Всім світом рятують зелену владу недоумків.
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10.02.2021 17:41 Ответить
Мишу Р., попросите он очень быстро перепродаст, даже понять будет трудно привезли ее к нам или в очередной раз набебулили.
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10.02.2021 17:43 Ответить
Надо скидку требовать. Избавляются от ненужной вакцины купленной по ошибке.
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10.02.2021 17:50 Ответить
Самое смешное то что украинцы не дураки и откажутся вакцинироватся AstraZeneca, при этом Шмыгаля нужно будет арестовывать за неэффективное израсходование бюджентых средств!
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10.02.2021 17:53 Ответить
Зеля! Еше ЮАР продает AstraZeneca из-за низкой ее эффективности против новых штамов. Так и будем всякие недовакцины cкуgать dо всем мирt?
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10.02.2021 18:01 Ответить
Зеля, есть резон вакцинироваться физраствором, эффективность с астразенессой примерно одинакова, зато какая экономия.
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10.02.2021 18:49 Ответить
На тобі, небоже, що мені негоже.

Польща, ЮАР та інші країни відмовляються від даної вакцини, а українцям значить саме те, що скажете зедебіли?
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10.02.2021 18:22 Ответить
ВСЕ ГАВНО ЄТО ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЯНЕТ СЮДА УРОДІ
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10.02.2021 18:26 Ответить
Та Корона уже пошла на убыль , вакцина и даром не нужна!
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10.02.2021 19:01 Ответить
По совету Гордона, вакцинироваться не будем! А будем посмотреть! И вам советую!
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10.02.2021 19:09 Ответить
Зачем её покупать??? AstraZeneca изначально защищала только на 75%, потом объявила о сотрудничестве с россией и сейчас против южноафриканской мутации защита только 15%. Южноафриканской мутации уже полно в Европе. Зачем покупать её и палить деньги?????
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10.02.2021 19:55 Ответить
На тобі боже , що мені не гоже
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10.02.2021 22:04 Ответить
 
 