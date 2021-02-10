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ЮАР хочет продать или обменять вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против нового штамма COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

ЮАР хочет продать или обменять вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против нового штамма COVID-19

Южно-Африканская Республика сообщила, что отказывается от вакцины от коронавируса производства AstraZeneca из-за ее низкой эффективности против нового варианта COVID-19 в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Сейчас страна рассматривает возможность обмена или продажи препарата. Отмечается, что страна имеет полтора миллиона доз вакцин AstraZeneca.

"Некоторые страны уже просят, чтобы мы продали ее им", - заявил министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе.

Планы ЮАР по использованию AstraZeneca для вакцинации медработников отменили после того, как исследования показали "малоэффективные" результаты против нового варианта COVID-19 в стране.

Вместо нее планируют использовать вакцину Johnson&Johnson.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине, - Домбровскис
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Топ комментарии
+16
Зєля дибіл купить
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10.02.2021 17:48
+12
Аби не Супрун! ЮАР хочет продать или обменять вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 8374
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10.02.2021 17:53
+8
Как раз вариант для Зе
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10.02.2021 17:48
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Как раз вариант для Зе
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10.02.2021 17:48 Ответить
Степанов - !настоящий доктор ☠️ СМЕРТЬ и МЕГАБАРЫГА !
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10.02.2021 18:20 Ответить
Зєля дибіл купить
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10.02.2021 17:48 Ответить
Правильно! "Лекхим" покупает там по 50 центов, а тут продают по 17 баксов.
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10.02.2021 17:51 Ответить
Аби не Супрун! ЮАР хочет продать или обменять вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 8374
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10.02.2021 17:53 Ответить
буба с шайкой скупится спутником и обменяет на астрозенеку...
абы фонари вокруг олимпийского всех колысь приняли...
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10.02.2021 17:50 Ответить
Зебарига такого шансу не упустить. Він же не лох якийсь, а партньор Бєні.
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10.02.2021 17:54 Ответить
Найкращий засіб проти корони молоток. Бац і йому гаплик.
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10.02.2021 17:51 Ответить
ЮАР хочет продать или обменять вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 8663ЮАР хочет продать или обменять вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 8313ЮАР хочет продать или обменять вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 8215
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10.02.2021 17:55 Ответить
давайте обменяем на коземанду. а потом вакцину продадим туркам вместе с рыгами и купим пфайзер для порохоботов
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10.02.2021 17:52 Ответить
ой ты оспади....скоро и до некондиции дойдем или.... с просроченным сроком)))
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10.02.2021 17:52 Ответить
Стерванов, тут ауккциооон, аууу?
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10.02.2021 17:53 Ответить
Интересно, как они сделали вывод о якобы низкой эффективности для жителей ЮАР, если для этого нужно несколько месяцев после вакцинации? То есть нужна статистика, а её не может быть сразу же после вакцинации большой группы людей, а она началась недавно.
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10.02.2021 17:55 Ответить
Исследование провели на добровольцах, одним вкололи 2 дозы, другим - плацебо, и результат отличался на 10%. Короче это 100% подтверждено.
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10.02.2021 18:39 Ответить
Так быстро эффективность вакцины не определяется. Вакцина - не лекарство в смысле подавления уже имеющегося заболевания. Она предотвращает будущие заболевания методом выращивания в организме антител после вакцинации, но на это требуется время..
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10.02.2021 20:00 Ответить
ЮАР від цієї вакцини відмовляється (попередня новина), а поляки нам таку пропонують. Ну, діла.... ЮАР хочет продать или обменять вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против нового штамма COVID-19 - Цензор.НЕТ 6495
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10.02.2021 17:56 Ответить
Потому что на южноафриканский вариант она не действует, а на обычный - нормально. Для нее делают уже 2 дозу которая будет действовать и там но только к лету будет.
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10.02.2021 18:48 Ответить
Степашка не упустимомент!
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10.02.2021 18:01 Ответить
ЮАР или Израиль? А то как-то не клеится.
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10.02.2021 18:04 Ответить
Скорее всего ЮАР - у них отдельный штамм лютует и была информация, что именно в ЮАР AstraZeneca показала самую низкую эффективность
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10.02.2021 19:44 Ответить
Европейская комиссия вовлечена в процесс перепродажи без какой-либо выгоды вакцин от COVID-19 Украине из Польши и ожидает, что вакцинация будет начата уже в текущем месяце.Источник: https://censor.net/ru/n3247182

Вообще то если страны 3 мира отказываются от этого го.на, а Степашка рвется его покупать то возникает вопрос:" Страной какого мира стала Украина? И как надо ненавидеть свой народ, чтобы для вакцинации скупать бесполезное дерьмо?"
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10.02.2021 18:10 Ответить
Это не г-но, даже novavax которая имеет эффективность 95% к варианту ЮАР имеет эффективность всего 60%. А в Украине не вариант ЮАР и вакцина норм будет.
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10.02.2021 18:50 Ответить
здесь можно неплохо прибарахлиться, степашка!
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10.02.2021 18:12 Ответить
И правильно делает, на вариант ковида который в Украине она не хуже китайских (а скорее лучше). Этой же вакциной сейчас прививают в Англии миллионы и уже зараженность и смертность на спад пошли.
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10.02.2021 18:52 Ответить
штаммы имеют дурную привычку мгновенно расползаться по планете
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10.02.2021 19:21 Ответить
Пока распространится в Украине, месяцы пройдут, а к тому моменту уже и новый вариант вакцины будет + не всех будут прививать этой вакциной.
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10.02.2021 19:23 Ответить
Шмыгалю предложите!)
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10.02.2021 18:35 Ответить
Бесит то что даже в африканских странах вакцина появилась раньше чем в Украине. Это какие же там дебилы этим занимались.
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10.02.2021 18:50 Ответить
Всё, пневмоний нет уже более месяца! Одни бронхиты и орз....Просто бизнес!
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10.02.2021 18:52 Ответить
Меняю на браслеты от сердечной болезни,выгодно!
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10.02.2021 18:57 Ответить
Pfizer придумала ВІАГРА®. я довіряю вакцині, яка підіймає мертвого)))
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10.02.2021 22:26 Ответить
ПАР хоче продати або обміняти вакцини AstraZeneca через низьку ефективність проти нового штаму COVID-19 - Цензор.НЕТ 7012 Круто !

А вакцинку ж так просували, "розробляли" ...
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11.02.2021 03:02 Ответить
 
 