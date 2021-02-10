ЮАР хочет продать или обменять вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против нового штамма COVID-19
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Южно-Африканская Республика сообщила, что отказывается от вакцины от коронавируса производства AstraZeneca из-за ее низкой эффективности против нового варианта COVID-19 в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Сейчас страна рассматривает возможность обмена или продажи препарата. Отмечается, что страна имеет полтора миллиона доз вакцин AstraZeneca.
"Некоторые страны уже просят, чтобы мы продали ее им", - заявил министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе.
Планы ЮАР по использованию AstraZeneca для вакцинации медработников отменили после того, как исследования показали "малоэффективные" результаты против нового варианта COVID-19 в стране.
Вместо нее планируют использовать вакцину Johnson&Johnson.
Топ комментарии
+16 саша паламарчук
показать весь комментарий10.02.2021 17:48
+12 саша паламарчук
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+8 Андрей Левый1
показать весь комментарий10.02.2021 17:48
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абы фонари вокруг олимпийского всех колысь приняли...
Вообще то если страны 3 мира отказываются от этого го.на, а Степашка рвется его покупать то возникает вопрос:" Страной какого мира стала Украина? И как надо ненавидеть свой народ, чтобы для вакцинации скупать бесполезное дерьмо?"
А вакцинку ж так просували, "розробляли" ...