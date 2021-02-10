Закрытие 10 классов в ряде школ происходит из-за нормотворческого "прокола". Необходимо отстрочить эту норму, - сопредседатель "Родители SOS" Бондаренко

Казус с закрытием 10 классов в некоторых школах произошел из-за прокола в законодательстве. Новая система старшей школы должна заработать с 2027 года.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала сопредседатель общественного объединения "Родители SOS" Елена Бондаренко.

Она объяснила модель, на которую должна перейти украинская школа в ходе реформы. Общее образование будет поделено на три типа: начальное, базовое - то есть гимназия с 5 по 9 класс, и профильная школа - 10-12 класс. Профильная школа - это академические лицеи, которые существуют отдельно, или под одной крышей с гимназиями. В лицеях можно будет углубленно изучать отдельные предметы - профиль, ученику нужен для будущего обучения в заведении высшего образования. Если же ребенок в старших классах учит школьные предметы и получает профессию, то это профессиональное образование - в современном понимании это колледжи, профессиональные, профессионально-технические училищ:

"Суть реформы в том, чтобы дети закончили 9 классов, а затем выбрали, что они хотят: идти в лицей с целью дальше получать высшее образование, или сразу получать профессиональное образование. То есть среднее образование у нас обязательное и все должны завершить 10-12 класс. Другое дело, где они это сделают: в академическом лицее или в профессиональном учреждении.

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"Местной власти пришлось думать сейчас о том, в каких школах оставить старшие классы, а в каких - убрать. Есть две нормы, которые между собой в определенной степени конфликтуют. Одна заставляет местные власти определиться с типами учреждений: разобраться, где начальная школа, где гимназии, где лицей. На это они имеют 5 лет с момента принятия Закона "Об образовании" - то есть до 2022 года они должны это завершить. И местная власть делает то, что требует закон. Но согласно образовательной реформой, дети, учащиеся в "новой украинской школе", переходят из класса в класс и вместе с ними продвигается реформа. Постепенно меняются образовательные программы, идет подготовка учителей. И в 10 классе "нушевские" дети окажутся только в 2027 году.

То есть, если мы возвращаемся к тому, что делаем реформу для улучшения образования, то дети должны прийти уже в обновленный лицей - с выбором профиля, обновленной образовательной программой, на хорошую материальную базу и три года обучения. А сейчас этого всего нет. Но закрытие 10 классов в части школ уже есть", - объяснила она.



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Бондаренко собщила, что в частности закрытие 10 классов уже произошло в некоторых школах Кривого Рога и Кременчука.

"Реформирование старшей школы необходимо. Но вопрос, нужно ли именно сейчас делать изменения, и стоит ли их начинать именно с закрытия старших классов в части школ...

Местная власть выполняет законодательство. То есть это сугубо нормотворческий "прокол". Не могли учесть в законе, который писали на много лет вперед, где и пойдет не так. Реформа - это большие перемены, и нормально, что в какой-то момент что-то может не сложиться. Но для этого у нас и существует Министерство. Чтобы своевременно реагировать, давать разъяснения, инициировать изменения в законы. Конечно, если министерство заинтересовано в том, чтобы проблемы решать и реформу продолжать.

Например, в законе прописано, что если в населенном пункте проживает менее 50 000 населения, то местная власть не имеет права учреждать лицей. Эти полномочия возлагаются уже на областную власть. По нескольким причинам. Первая - нужны большие средства, чтобы обеспечить материальную базу. Нужны учителя, которые смогут углубленно преподавать предметы. И еще, согласно закону, в лицее должно быть не менее 4-х классов на параллели - чтобы дети могли выбрать профиль. Эти требования не каждая община села сможет выполнить. Но нет механизмов, как областная администрациябудет лицеи основывать и финансировать, нет коммуникации с родителями. Потому что родители уже сейчас говорят: мы не хотим отдавать своего ребенка, чтобы он где-то ехал в свои 15 лет. Как он будет ездить, где дороги? Где он будет жить? Кто будет платить за жилье? То есть сначала стоило бы разъяснить, зачем это делается, выяснить, с какими проблемами столкнутся родители и дети, а решив и разъяснив - начинать внедрять", - подытожила Бондаренко

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