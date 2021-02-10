1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь в районе Песков и Водяного, возле Золотого-4 атаковали с беспилотника, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия недалеко от населенного пункта Пески. В результате украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", применив беспилотный летательный аппарат российско-оккупационные войска сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-4.

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"На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.