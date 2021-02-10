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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20060) ранение (3236) Донбасс (26944)

1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь в районе Песков и Водяного, возле Золотого-4 атаковали с беспилотника, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь в районе Песков и Водяного, возле Золотого-4 атаковали с беспилотника, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия недалеко от населенного пункта Пески. В результате украинский воин получил огнестрельное ранение. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", применив беспилотный летательный аппарат российско-оккупационные войска сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-4.

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"На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
Швидкого одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі.
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10.02.2021 17:59
+10
Прилетело одно , улетело пять . Иначе мира не будет .
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10.02.2021 18:06
+10
Нагадаю, що ЗСУ змусили за безглуздою командою відійти назад, залишити більш вигідні "обжиті" позиції і облаштовувати нові. Хто відповість за цей зрадницький наказ? Скільки тепер потрібно пролити крові, щоб їх повернути?
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10.02.2021 18:08
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ну ниччо,атаман с мендельштрассе скоро валентинками сепаров с дронов засыпет...
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10.02.2021 17:59 Ответить
Швидкого одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі.
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10.02.2021 17:59 Ответить
Да не Песков, а Песок! В районе Песок.
Странно, что Марьинке тихо. Ну то и к лучшему.
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10.02.2021 18:01 Ответить
Недавно написали правильно. И вот опять.
В пресс-центре на теплых местах сидят дебилы.
Отправить бы их туда на недельку...
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10.02.2021 18:11 Ответить
Ага) Да еще б и в зиму 2014/2015. Я тогда на всю жизнь запомнил как и что пишется)))))
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10.02.2021 18:16 Ответить
А відкрити посилання і прочитати. "неподалік неселеного пункту Піски" релігія не дозволяє? Краще лайном просто так в людей заради вподобайки кинути? Яка ж ти ница істота..
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10.02.2021 18:34 Ответить
Російською має бути так-ОТГ"Схид" та н.п.Пискы !!!)))
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10.02.2021 18:43 Ответить
Йди перекладачем на Цензор.
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10.02.2021 19:50 Ответить
Ти будеш мене, мешканця Донбасу вчити як пишеться правильно???

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пески_(Донецкая_область)
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10.02.2021 18:48 Ответить
Дурня вчити- лише псувати. Тут ти правый
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10.02.2021 19:49 Ответить
Пострілюють.(С)
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10.02.2021 18:04 Ответить
Ось таке воно зелене перемир"я !! Стріляют непріцільно ,рікошетними кулями !!!)))
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10.02.2021 18:08 Ответить
Прилетело одно , улетело пять . Иначе мира не будет .
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10.02.2021 18:06 Ответить
согласен! в ответ на атаку сепаров с беспилотника, ВСУ должны были применить Байрактары ! заодно и потренировались бы
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10.02.2021 19:44 Ответить
Нагадаю, що ЗСУ змусили за безглуздою командою відійти назад, залишити більш вигідні "обжиті" позиції і облаштовувати нові. Хто відповість за цей зрадницький наказ? Скільки тепер потрібно пролити крові, щоб їх повернути?
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10.02.2021 18:08 Ответить
А в Україні взагалі влада за щось відповдає???))))
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10.02.2021 18:09 Ответить
Провокации бывают, но мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого. 18.02.20.- Сладко пел соловей Коломойского.
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10.02.2021 18:17 Ответить
все на стадион!
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10.02.2021 18:30 Ответить
зебилам и их главному зелупе как то пох на ранения и смерти наших воинов - у них мир с сепаратней и х..у..йлом - главное не стрелять в ответ и штрафовать.
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10.02.2021 18:32 Ответить
..а говнокомандувачу пох
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10.02.2021 18:32 Ответить
онемел наш главнокакбікомандующий...сбился со счету перемирных дней...
(ну... в его голове война еще в прошлом году закончилась....что об этом говорить?)
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10.02.2021 18:47 Ответить
Культурно так членограя-сцыкуна-уклониста обозвал))))
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11.02.2021 00:11 Ответить
Что то очень давно не слышал сколько оккупантов уничтожено за последнее время! Не ?!
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10.02.2021 18:57 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему воину, смерти и тяжелых ранений русским наемникам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь у районі Пісків і Водяного, біля Золотого-4 атакували з безпілотника, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7477
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11.02.2021 08:22 Ответить
 
 