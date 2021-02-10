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Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале

Святошинский районный суд, рассматривающий дело расстрелов на Майдане Независимости в феврале 2014 года, 10 февраля допросил бывшего председателя СБУ Валентина Наливайченко.

Об этом сообщает корреспондент Суспільного Ангелина Карякина, передает Цензор.НЕТ.

Валентин Наливайченко был вызван в суд по требованию защитников бывших "беркутовцев", которых обвиняют в убийствах активистов Революции Достоинства. Наливайченко свидетельствовал о событиях, в которых непосредственно участвовал как народный депутат, а также о фактах, которые стали ему известны уже в должности председателя СБУ. В частности, о пожаре в Доме профсоюзов, обстоятельствах отказа правительства подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, событиях 20 февраля и принятии закона о недопущении преследования участников протестов (так называемый закон "Об амнистии". - Ред.).

По словам Наливайченко, СБУ под его руководством передавала Генеральной прокуратуре информацию о расположении снайперских групп на крышах домов в правительственном квартале, в частности, на крыше гостиницы "Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-судье Царевич, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

"Это были сведения поминутно - когда выдвигались, где находились, рации, оружие, где получали его. Я даже могу сказать, что его получали во дворе СБУ", - заявил Наливайченко

Председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что таких документов суд не получал.

Наливайченко также рассказал о событиях, которые, по его мнению, могут свидетельствовать об уничтожении документов СБУ после событий на Майдане Независимости: "Утром 25 февраля (2014 года) во дворе СБУ я видел огромное пожарище, где были остатки того, что, как я понимаю, уничтожалось уже не один день - это и бумажные документы, и пленки", - рассказал экс-глава СБУ .

По словам защиты, в суде планируют заслушать еще свидетелей: Андрея Портнова, Геннадия Москаля, Виталия Кличко, которого на процесс вызвали уже несколько раз, но он не появлялся. Следующее судебное заседание по делу состоится 3 марта.

Также читайте: Потерпевшая Тарновская дала показания в суде о разгоне Майдана 18 февраля 2014 года: Из моей ноги торчал железный штырь. В больнице из нее удалили 21 осколок. Сказали, что чудом не оторвало стопу

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
помню Майдан, привезли туда косатую(выпустили под шумок из тюрьмы и камеры) на инвалидском возике... и с каблуками 12-15 см высотой....играла роль здыхающего лебедя... такой талант нужен в 96 квартале....
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10.02.2021 18:17
+6
А момент, коли ті стягувальщики сховалися за спинами беркутні, пам'ятаєш ?
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10.02.2021 18:31
+6
Скорбит молча.
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10.02.2021 19:39
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А в цей час єнакуєвський крадун строчив депешу *****. Ввіді вайска.
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10.02.2021 18:08 Ответить
Янек, Пєця і Зєля - одна шобла. Поки вони будуть у владі ніяких змін на краще в Україні не відпбудеться.
Зєлю геть. Дострокові.
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10.02.2021 18:08 Ответить
Вони не самі припхались у владу. Їх обирав мудрий нарід.
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10.02.2021 18:16 Ответить
помню Майдан, привезли туда косатую(выпустили под шумок из тюрьмы и камеры) на инвалидском возике... и с каблуками 12-15 см высотой....играла роль здыхающего лебедя... такой талант нужен в 96 квартале....
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10.02.2021 18:17 Ответить
Пам*ятаю *леніна на броньовику * , якого стягували стягували ...А воно так не бажало . Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале - Цензор.НЕТ 3938
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10.02.2021 18:29 Ответить
А момент, коли ті стягувальщики сховалися за спинами беркутні, пам'ятаєш ?
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10.02.2021 18:31 Ответить
пам,ятаю про лєніна під чи над... бери в лапки, я про Майдан пишу їз власних спогадів.
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10.02.2021 18:33 Ответить
А я про що ?..Ще фотки *гуляють по інтернету * , як дехто з *беркутом селфівся * Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале - Цензор.НЕТ 8563
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10.02.2021 18:54 Ответить
не з беркутом, а з тими, хто через декілька днів звільняв Харківську ОДА від різних покидьків, чию дезу ти розносиш на форумах
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11.02.2021 01:14 Ответить
ще один хохол-запроданець випнувся...
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10.02.2021 18:33 Ответить
Бариги тоді не на Майдані були.

Одна в санаторії на сохранєнії відлежувалась, у другого був гастрольний тур по луччим саунам Москви
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10.02.2021 18:39 Ответить
Вы юлю готовы приплести под любой анти подвиг Украины
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10.02.2021 18:33 Ответить
та нет... дело в том, что иван сулима влюблен в эту ************ и считает, что только она несет ему и всем нам свет....
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10.02.2021 18:36 Ответить
А тВы влюблены в Петю , или в В ОПЗЖ?
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10.02.2021 18:57 Ответить
в кого надо? Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале - Цензор.НЕТ 3367 вообще, в свою жену.
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10.02.2021 19:00 Ответить
Люби , кто тебе запрещает.
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10.02.2021 19:27 Ответить
Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале - Цензор.НЕТ 334
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10.02.2021 19:30 Ответить
Шо Юля говорит по поводу закрытия медведчуковских каналов ?
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10.02.2021 18:30 Ответить
ничего не говорит
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10.02.2021 19:18 Ответить
Скорбит молча.
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10.02.2021 19:39 Ответить
хохол, продовжуєш на ворога працювати?
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10.02.2021 18:32 Ответить
Він це не розуміє. В мене є знайомий, який також за 100% очищення влади. Він не розуміє, що !00% ніколи не буває, але вважає, що, якщо відразу знести будь-яку владу, то народ відразу вибере абсолютно чесну владу. Так він казав про владу Ющенка, потім Порошенко, а зараз замовк, бо сам вибирав нинішню владу, але скоро почне агітувати за її знесення. Цей мій знайомий начитався дурнуватих книжок типу "Исцеление и очищение организма".
Господи, скільки таких дурних вірять в те, що можна вибрати якусь чесну владу і далі стане все добре! Вони не знають досвіду європейських країн і Америки про те, що вибрану владу треба між виборами трахати, бо вона має властивість курвитися, тобто красти у власного населення.
Традиція трахати власну владу є запорукою розвитку, але це не сприймається психологічно, бо люди не розуміють, як можна трахати того, кого сам вибрав. Когнитивний дисонанс. На розуміння цього населенню Європи пішло не одне століття.
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10.02.2021 19:34 Ответить
Пам'ятаю, як Юля наполягала, щоб Україна не пручалася Росії, коли вона захоплювала Крим. Вимагала на РНБО щоб ні один танк не виїхав с ангару. "Ми равинні бути як голуби миру!" - тринділа вона. Юля - улюблений агент Путіна.
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10.02.2021 21:27 Ответить
Була б Юля стала презом у 2010му, то сьогодні Україна була б регіональним лідером, викинули б у 2017му росіян з криму, отримали б запрошення від НАТО і ЄС і назавжди позбавились би залежності від Раші. Противсіхи винуваті в тому, де ми є зараз
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10.02.2021 22:14 Ответить
А в 2009 не она с Путиным подписывала кабальные газовые условия? Из-за газовой иглы москали и остались в Севастополе посути
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11.02.2021 02:06 Ответить
У меня, к этому Наливайченке- единственный вопрос: когда "Град" прилетел в Мариуполь, 24.01.2015, почему этот пан написал что обстрел произошел из "Тюльпана"??? Вот интересно мне сие! Генерал СБУ... казалось бы- ИНФА должна быть 300-процентная. А пан пишет о "Тюльпане"... а у "Тюльпана", между прочим- 240 мм. А потом, эту чушь, от имени пана- убрали... что-то не сложилось, о чем-то не добазарились....
И мне можно вменить всё что угодно! Мне- наплевать. Главное: я сам, лично, читал эту заяву пана, через 2 часа после обстрела Восточного. Было дело, пан Наливаченко? Было!!!
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10.02.2021 18:38 Ответить
и какой ущерб нанесён Украине из-за того, что он написал Тюльпан, а не Град ?

шо доложили, то и написал.
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10.02.2021 18:41 Ответить
А-а-а-а-а-а... шо доложили... Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале - Цензор.НЕТ 1389 А я то думал, что доложить можно только истину. А оказывается можно всё шо угодно. Ну-да, ну-да... А кто ж это такой, докладчик? Когда везде хвосты "Градов" торчат, а он докладывает о "Тюльпане"?

Ну, ладно, я соглашусь, по поводу того, что ущерба Украине- никакого, кроме гражданских трупов. Однако...
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10.02.2021 18:44 Ответить
Ну так трупі разве из-за того, что Наливайченко после обстрела написал Тюльпаны вместо Градов ?

Мне казалось, что трупы из-за самих обстрелов.

Не ?
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10.02.2021 18:46 Ответить
Мне нравится. Мне очень нравится. Честно. Мне нравится то, что генерал Наливайченко высрал в эфир такую хрень, которую невозможно представить себе. Но! Он её таки высрал. Вот... такой он генерал, выходит.
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10.02.2021 18:49 Ответить
не воняй...
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10.02.2021 20:04 Ответить
Залізь в очко і не вилазь. Бо ти - чмирь кацапський, а не Шевченко.
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10.02.2021 22:19 Ответить
Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале - Цензор.НЕТ 3127
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10.02.2021 18:47 Ответить
Чувак, что ты хотел сказать своим высером?
То что по известному на тот момент количеству убитых неправильно определён тип оружия?
Или у тебя работа такая?
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10.02.2021 18:46 Ответить
Тогдашний "председатель СБУ Наливайченко передавал в прокуратуру информацию о расположении снайперов".
Зачем прокуратуре эта информация, если нужно действовать оперативно? Кому подчиняются отряды быстрого реагирования, как не СБУ?

"Я видел огромное пожарище, где были остатки того, что, как я понимаю, уничтожалось уже не один день - это и бумажные документы и плёнки", - рассказал экс-глава СБУ.
Кто, кроме главы СБУ, мог отдать приказ на уничтожение документов?
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10.02.2021 18:38 Ответить
Ну так глава СБУ и отдал приказ.

Якименко его фамилия.

По совместительству служаший ФСБ.
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10.02.2021 18:45 Ответить
Наливайченко также рассказал о событиях, которые, по его мнению, могут свидетельствовать об уничтожении документов СБУ после событий на Майдане Независимости: "Утром 25 февраля (2014 года) во дворе СБУ я видел огромное пожарище,Источник: https://censor.net/ru/n3247189
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10.02.2021 19:20 Ответить
Ну правильно.

Наливайченко назначили 24 февраля.

25 февраля утром он приехал в СБУ и увидел, что документы жгут.

Жечь документы наверно приказал тот, кто был начальником СБУ днем ранее
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10.02.2021 23:08 Ответить
не городи хрень, ели не знаешь.
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10.02.2021 19:37 Ответить
Пльонкі? В 2014 році?
Певно Мельниченко палив...
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10.02.2021 19:31 Ответить
По словам Наливайченко, СБУ под его руководством передавала Генеральной прокуратуре информацию о расположении снайперских групп на крышах домов в правительственном квартале, в частности, на крыше гостиницы "Украина".


Председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что таких документов суд не получал.

При каком это генпрокуроре испарились документы?
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10.02.2021 22:38 Ответить
а что случилося, шо ахметкин ставленник заговорил?
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11.02.2021 05:44 Ответить
 
 