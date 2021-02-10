Экс-глава СБУ Наливайченко на суде по делу Майдана: Мы передавали ГПУ поминутную информацию о расположении снайперов в правительственном квартале
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Святошинский районный суд, рассматривающий дело расстрелов на Майдане Независимости в феврале 2014 года, 10 февраля допросил бывшего председателя СБУ Валентина Наливайченко.
Об этом сообщает корреспондент Суспільного Ангелина Карякина, передает Цензор.НЕТ.
Валентин Наливайченко был вызван в суд по требованию защитников бывших "беркутовцев", которых обвиняют в убийствах активистов Революции Достоинства. Наливайченко свидетельствовал о событиях, в которых непосредственно участвовал как народный депутат, а также о фактах, которые стали ему известны уже в должности председателя СБУ. В частности, о пожаре в Доме профсоюзов, обстоятельствах отказа правительства подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, событиях 20 февраля и принятии закона о недопущении преследования участников протестов (так называемый закон "Об амнистии". - Ред.).
По словам Наливайченко, СБУ под его руководством передавала Генеральной прокуратуре информацию о расположении снайперских групп на крышах домов в правительственном квартале, в частности, на крыше гостиницы "Украина".
"Это были сведения поминутно - когда выдвигались, где находились, рации, оружие, где получали его. Я даже могу сказать, что его получали во дворе СБУ", - заявил Наливайченко
Председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что таких документов суд не получал.
Наливайченко также рассказал о событиях, которые, по его мнению, могут свидетельствовать об уничтожении документов СБУ после событий на Майдане Независимости: "Утром 25 февраля (2014 года) во дворе СБУ я видел огромное пожарище, где были остатки того, что, как я понимаю, уничтожалось уже не один день - это и бумажные документы, и пленки", - рассказал экс-глава СБУ .
По словам защиты, в суде планируют заслушать еще свидетелей: Андрея Портнова, Геннадия Москаля, Виталия Кличко, которого на процесс вызвали уже несколько раз, но он не появлялся. Следующее судебное заседание по делу состоится 3 марта.
Пожалуйста, подождите...
Зєлю геть. Дострокові.
Одна в санаторії на сохранєнії відлежувалась, у другого був гастрольний тур по луччим саунам Москви
Господи, скільки таких дурних вірять в те, що можна вибрати якусь чесну владу і далі стане все добре! Вони не знають досвіду європейських країн і Америки про те, що вибрану владу треба між виборами трахати, бо вона має властивість курвитися, тобто красти у власного населення.
Традиція трахати власну владу є запорукою розвитку, але це не сприймається психологічно, бо люди не розуміють, як можна трахати того, кого сам вибрав. Когнитивний дисонанс. На розуміння цього населенню Європи пішло не одне століття.
И мне можно вменить всё что угодно! Мне- наплевать. Главное: я сам, лично, читал эту заяву пана, через 2 часа после обстрела Восточного. Было дело, пан Наливаченко? Было!!!
шо доложили, то и написал.
Ну, ладно, я соглашусь, по поводу того, что ущерба Украине- никакого, кроме гражданских трупов. Однако...
Мне казалось, что трупы из-за самих обстрелов.
Не ?
То что по известному на тот момент количеству убитых неправильно определён тип оружия?
Или у тебя работа такая?
Зачем прокуратуре эта информация, если нужно действовать оперативно? Кому подчиняются отряды быстрого реагирования, как не СБУ?
"Я видел огромное пожарище, где были остатки того, что, как я понимаю, уничтожалось уже не один день - это и бумажные документы и плёнки", - рассказал экс-глава СБУ.
Кто, кроме главы СБУ, мог отдать приказ на уничтожение документов?
Якименко его фамилия.
По совместительству служаший ФСБ.
Наливайченко назначили 24 февраля.
25 февраля утром он приехал в СБУ и увидел, что документы жгут.
Жечь документы наверно приказал тот, кто был начальником СБУ днем ранее
Певно Мельниченко палив...
Председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что таких документов суд не получал.
При каком это генпрокуроре испарились документы?