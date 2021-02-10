На суде по массовому убийству на Житомирщине допросили единственного уцелевшего Федюнина: Я понимал, что должен обязательно выжить

В деле об убийстве семерых военных 22 мая 2020 года в поселке Новоселица Житомирской области допросили Вадима Федюнина - выжившего свидетеля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Более 15 лет я ездил на озеро к обвиняемому (Анатолию Захаренко. - Ред.). Иногда сам, иногда с друзьями, с девушками", - говорит Вадим Федюнин. Он добавляет - случившееся до сих пор не укладывается в голове: "Я думал сначала, что это розыгрыш".

Под присягой Федюнин рассказал, что 21 мая 2020 года они с друзьями решили отдохнуть на озере и выехали в поселок Новоселица двумя машинами. Непосредственно Федюнин ехал в машине с Виталием Вульчиным, Андреем Москальцем, Александром Билоусом и Владимиром Киприаном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое убийство на Житомирщине: Подозреваемого Захаренко будут судить за умышленное убийство семи человек

Последний якобы плохо водил машину, поэтому они отстали на 15-20 минут от второй группы - Романа Ханенко, Эскендера Османова, Владислава Мамиченко. До этого они все вместе купили продукты, бутылку водки и две бутылки пива.

По словам Федюнина, Ханенко, который приехал на озеро раньше, позвонил первой группе и сказал не заезжать сразу к Анатолию Захаренко, а ехать на другое озеро, которое, по словам свидетеля, принадлежало именно Ханенко.

"Это в метрах 150 от первого озера. Но там нет еще инфраструктуры. Мы там планировали сделать как-то реабилитационный центр для военных", - пояснил Федюнин.

По его словам, они проехали мимо территории Захаренко, увидели последнего в деловом костюме и рядом с полицейским. Как пояснил свидетель позже - визит правоохранителей был связан якобы со взяткой, которую у обвиняемого требовал начальник местного полицейского участка за возможность вылова рыбы. Якобы дважды Захаренко платил ему по 5000 гривен ежемесячно, а на третьей - сдал его, полицейского задержали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый в расстреле семи человек Захаренко признан экспертами вменяемым, - полиция. ВИДЕО

По словам Федюнина, ориентировочно в 17:00 Захаренко позвонил им и сказал, что уже можно приходить к нему. На территории, принадлежащей Захаренко, рассказывает свидетель, было четыре здания: беседка, дом владельца, гостевой дом и сауна.

Никаких конфликтов, по словам свидетеля, в компании не было. Они рыбачили, жарили мясо, потом сели есть. Позже к ним присоединился и Захаренко. С ним, говорит Федюнин, у них тоже не было конфликтов, лишь споры.

"Он много говорит того, чего не знает, и кричит так, что слышно в соседнее село. Тогда он был возбужден, говорил о том, как сдал полицейского. Мы его поддержали, пожали руки, типа "молодец". Один из споров был о том, что типа все грузины - мусульмане. Я говорил, что, может, лишь 20%", - рассказал свидетель.

Но, по его словам, эти споры быстро заканчивались. Также Федюнин пояснил, что у них было четыре вида оружия при себе, и у Захаренко было охотничье ружье и патронташ, который он постоянно носил. В тот вечер он, по словам Федюнина, был наполнен патронами. Но, по словам свидетеля, свое оружие они спрятали, когда речь зашла о распитии алкогольных напитков. Также свидетель сказал, что в тот день Захаренко выпил примерно 300 граммов водки и курил каннабис.

Также читайте: Подозреваемый в убийстве семи человек на Житомирщине Захаренко отсидел в России 7 лет за тяжкое преступление, - Геращенко

"Я хотел дождаться Москальца, который мариновал мясо, но потом все-таки пошел спать. Напротив меня в комнате уже спали Вульчин, Билоус и Мамаченко. В соседней - Ханенко и Куприянов. Туда же должны были подойти Москалец с Османовым, которые еще остались в беседке вместе с Захаренко", - рассказал Федюнин.

По его словам, через минут 15-20 он услышал выстрелы из ружья и голос Захаренко с бранью. Он начал будить ребят, они ворочались, но не поднимались.

"Ханенко открыл входную дверь и начал: "Толик, что случ..." и он не успевает договорить. Я слышу выстрел, выдох, он падает. Я поворачиваю голову - заходит подсудимый и говорит: "Тебе п###а" и наводит на меня оружие. Я понял, что это она и есть", - сказал свидетель.

Тогда, по его словам, Вульчин ринулся к вещам, затем схватил Захаренко за оружие. Последний начал тянуть его на себя и застрелил в упор. Затем обвиняемый, по словам свидетеля, начал вырывать оружие у уже убитого, бежать и сбрасывать патроны на ходу. Свидетель выбежал за ним на улицу, услышал, что тот перезарядил оружие, и отскочил резко вправо.

Читайте также: Единственный свидетель массового убийства на Житомирщине Федюнин: "Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами: "Ах ты ж, сука"

"Слышу два выстрела в мою сторону. Проходит 5 секунд и выстрелы снова. Еще 15 секунд - и снова выстрелы, брань. Когда я отбежал метров 100 - все прекратилось. Я подумал, что сейчас он будет искать меня, чтобы добить, к тому же он охотник, у него был тепловизор", - говорит свидетель.

Он был убежден, что уже есть двое погибших, и надеялся, что другие ранены. Поэтому он побежал в сторону поселка, чтобы попросить людей вызвать скорую и полицию. "Такое происходило в голове, считал шаги. Я пытался каждую секунду экономить, понимал, что при ранении время очень важно", - сказал Федюнин.

По дороге он услышал еще около 20 выстрелов, но уже из оружия Белоуса. "Я подумал, что Захаренко может заниматься фальсификацией. Я понимал, что надо бежать быстрее и по любому остаться в живых", - вспоминает свидетель и добавляет, что бежал без обуви, только в носках.

Мужчине не открывали двери, угрожали ружьем. Открыл двери один человек, но позвонил родным Захаренко, и те сказали ехать ему в центр, где якобы должен был ждать сын обвиняемого. Но Федюнин понимал, что этого не стоит делать.

Читайте: Выживший при стрельбе на Житомирщине Федюнин - о том, как искал помощи в селе: "Ломлюсь в хаты, никто мне не открывает. Свет все тушат"

Тогда он планировал разбить окна в магазине, чтобы приехала полиция, но ему открыл мужчина по имени Сергей, который вызвал полицию и скорую. Затем он якобы увидел, как Захаренко проезжал на своем автомобиле.

Впоследствии, когда приехали полицейские, свидетель поехал на место преступления с тем же Сергеем и там увидел, как Захаренко общался с полицейскими, что им рассказывал и громко смеялся. Федюнин также отметил, что Захаренко действительно хороший охотник: "Не хочется хвалить, но он был хорошим охотником. Перезаряжается за три секунды, специфически держит патроны и стреляет хорошо".

По словам Федюнина, больше всего с Захаренко общался он и Ханенко. Он добавил, что в свое время, когда Захаренко был в больнице, он больше недели проживал у него, охраняя озеро, а также добавил, что в тот майский день подарил ему куртку.

Всех погибших свидетель характеризовал положительно. "Это были не друзья мои, а братья. Я со всеми служил, мы познакомились на войне. Они все киевляне, мы старались держаться вместе", - сказал Федюнин.

Также читайте: Выживший в бойне на Житомирщине Федюнин о подозреваемом Захаренко: "Он не был нам другом, братом. Но мы относились к нему с уважением"

Обвиняемый отказывается комментировать журналистам дело, только призывает приходить на заседание, чтобы все услышать самим. Во время судебного слушания Захаренко поставил несколько вопросов свидетелю и несколько раз останавливался "ибо волновался". Захаренко отметил, что свидетель лжет в контексте того, что он направлял на него оружие, употреблял алкоголь и курил каннабис. Во время этого между Захаренко и свидетелем возникла перепалка.

Адвокат обвиняемого Марина Шолодько отмечает, что свидетель Федюнин искажает события, а ее подзащитный, согласно экспертиз, был адекватным и трезвым в ночь убийства. Адвокат отмечает, что у Федюнина не брали образцы на выявление алкоголя и наркотиков в крови.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая 2020 года, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.

Читайте также: Юркомпания "Миллер" о массовом убийстве на Житомирщине: Действия подозреваемого были достаточно умными - он не находился в состоянии аффекта