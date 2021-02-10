РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11676 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиОбщество
4 538 20
детсад (418) КГГА (2931) Киев (24528) школа (2886) Мондриевский (31)

В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА

В ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, количество осадков увеличится. В связи с этим столичные власти приняли решение о закрытии садов и школ 11 и 12 февраля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В последние дни техника и коммунальщики работают на пределе возможностей, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни - неутешительный. Мы приняли оперативное решение, что позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег. Только в столице на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми - почти 500 тыс. человек. А это и логистика к местам учебы и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города. Поэтому прекращение очного обучения на два дня станет реальным разгрузкой столичных автодорог ", - заявил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

В КГГА подчеркнули, что педагогични коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за сложных погодных условий в Киеве рекомендуем по возможности оставлять детей дома, - КГГА

Столична власть также обратилась к руководителям компаний и учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и учесть родителям школьников вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
и бубу в буковель не забудьте отправить...хай також страждає...
показать весь комментарий
10.02.2021 19:00
+2
Проходим квест "Довези ребёнка в школу",и варианты:"Доберись на работу","Отведи ребёнка в садик",а также "Попробуй припарковать машину,слабак".ах,да-сначала её необходимо откопать В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА - Цензор.НЕТ 7118
показать весь комментарий
10.02.2021 19:08
+1
В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА - Цензор.НЕТ 2107
показать весь комментарий
10.02.2021 19:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и бубу в буковель не забудьте отправить...хай також страждає...
показать весь комментарий
10.02.2021 19:00 Ответить
Киевляне, расскажите пожалуйста что там у вас происходит!
показать весь комментарий
10.02.2021 19:01 Ответить
Проходим квест "Довези ребёнка в школу",и варианты:"Доберись на работу","Отведи ребёнка в садик",а также "Попробуй припарковать машину,слабак".ах,да-сначала её необходимо откопать В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА - Цензор.НЕТ 7118
показать весь комментарий
10.02.2021 19:08 Ответить
Неужели на самом деле все так плохо? В Полтаве идет дождь.
показать весь комментарий
10.02.2021 19:14 Ответить
Всё прекрасно,поэтому школы и закрывают)
показать весь комментарий
10.02.2021 19:17 Ответить
ну во дворе по колено. трактор расчистил проезд, а дальше крутись как хочеш
показать весь комментарий
10.02.2021 19:18 Ответить
Не треба скиглити. Треба брати лопату

"Еще раз попередживаю!".

Не треба скиглити. Треба брати лопату БІМБА: Микола В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА - Цензор.НЕТ 951
показать весь комментарий
10.02.2021 20:32 Ответить
да мне насрать, я заеду и выеду из любой жопы. это ответ тем кто спрашивает у меня - нахрена в столице внедорожник.
показать весь комментарий
10.02.2021 22:45 Ответить
на мой взгляд, это очень мудрые слова, вне зависимости, от того, какое у вас вероисповедание. НЕ зацепил меня У Києві 11 і 12 лютого через снігопад буде закрито школи і дитсадки, - КМДА - Цензор.НЕТ 359 «Куба - любовь моя!»
показать весь комментарий
14.02.2021 01:41 Ответить
Я как любой воспитаный и образованый человек - уважаю любое вероисповедание, цвет кожи и национальность но внедорожник в Киеве - должен быть, пусть дешевый и как вторая машина даже, но должен быть ))))
показать весь комментарий
14.02.2021 03:25 Ответить
В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА - Цензор.НЕТ 2107
показать весь комментарий
10.02.2021 19:13 Ответить
Сегодня выехал в 7-30, и 15км ехал 1час 20 минут)))
показать весь комментарий
10.02.2021 19:26 Ответить
Нарешті снігу навалило! Дуже радію від цього, бо буде врожай!
показать весь комментарий
10.02.2021 20:00 Ответить
да да... парковки у нас самые лучшие - я целый день сдвигал и давил сугробы внедорожником, что бы хоть как то более-менее прилично припарковатья и не мешать другим.
показать весь комментарий
10.02.2021 19:17 Ответить
Кличко молодец! Зачем дороги и развязки строить и чистить, если можно в снег просто отменить школы и садики. А люди пусть ипутся как хотят, о них же заботятся!
показать весь комментарий
10.02.2021 20:02 Ответить
В этом году сам бог велел кличку украсть на чистке снега в три раза больше, чем в прошлом - 500 млн уе.
показать весь комментарий
10.02.2021 20:25 Ответить
Для київських мерців сніг страшніший за коронавіруса? В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА - Цензор.НЕТ 1687
показать весь комментарий
10.02.2021 20:29 Ответить
Хуже мера чем Кличко еще поискать нужно.

Я ходил в 3 садика и 3 школы и никогда не ездил на транспорте. Никак не пойму как закрытие садиков и школ может разгрузить транспортные пути?
показать весь комментарий
10.02.2021 21:05 Ответить
За 30лет построили пару школ, а населения прибавилось раза в 3)
показать весь комментарий
10.02.2021 21:31 Ответить
 
 