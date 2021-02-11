"Началось, б##ть": кассира супермаркета уволили за отказ обслуживать покупательницу на украинском языке, - СМИ. СКРИНШОТ
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В ответ на просьбу покупательницы обслужить ее на украинском языке кассирша сказала "Началось" и выругалась. Ее лишили премии, объявили строгий выговор и уволили.
Инцидент произошел в супермаркете Novus еще 22 января, но известно о нем стало только сейчас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyiv.media.
Киевлянка Анна Сокол рассказала в соцсети, что в ответ на просьбу к кассиру обслуживать ее на украинском языке услышала ругань.
"Ответ кассира по просьбе обслуживать на украинском - "Началось, б##ть" - это считается приемлемым? За что ваш HR-менеджер получает заработную плату? Или вы хотите унижать украинцев? Так у вас это не получится", - возмутилась киевлянка.
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Позднее она рассказала журналистам, что с ней связалась управляющая магазина NOVUS и сообщила, что кассирше вынесли строгий выговор, лишили премии и уволили. Также со всем персоналом провели профилактическую беседу.
В сети супермаркетов изданию подтвердили, что с сотрудниками провели разъяснительную работу.
Тем временем журналисты ТСН смогли связаться с управляющей магазином, но та отказалась прокомментировать ситуацию. "Мы этот вопрос не комментируем и, вообще, я на больничном", - сказала она.
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Пожалуйста, подождите...
а от медведчука з рабіновичами і ківами з Верховної Ради не заважало б виштовхати.... і стусанів надавати.....
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, ківи, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Им , как и их руководству, законы не писаны???
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю.-
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє панімаю.
Кухлик люба покажіть, той, що з боку смужка.
- Да какой же кухлік здесь, єслі ето кружка.-
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови.-
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У меня єсть свой язик, ні к чему мне мова.-
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
Але не дай Вам бог зацитувати тут якусь його гумореску зі згадкою про євреїв.
У мене було кілька випадків, коли тутешні адміни видаляли такі вірші Глазового. )))
БІДА З ІМЕНАМИ
Якщо мої гуморески
Підряд прочитати,
Стає ясно, що в них діють
Гнати та Кіндрати.
А якщо я замість Гната
Згадаю Ісака,
Зразу чую: - Бач, до чого
Дописавсь, писака!
Хоч Ісак той бува часом
Один - гірше банди.
Так що ж йому, накажете,
Дарувать троянди?
Хай гендлюють-комбінують
Ісаки й Абрами,
А ти молись перед ними,
Як перед богами,
Бо потрапиш, як миленький,
У антисеміти...
Щоб отак себе поставить -
Це треба уміти!
https://pilipyurik.com/maistry-humoru/200-2009-12-28-06-32-26?showall=1
Там і про українську мову багато, і на єврейські теми теж є.
МАЛАНЦІ
Запитує хлопчик татка,
Проснувшись уранці:
- Чому, татку, на євреїв
Говорять: маланці?
- Коли було у Союзі
Євреїв багато,
Звали їх більшовиками, -
Пояснює тато. -
А як більшість повтікали
В Ізраїль і Штати,
Їх тут стало тепер мало,
То як називати?
А скажы мне, а есть швейцарский язык?
А канадский?
А бельгийский?
А ЮАРский:?
Ответ - нет, не могу! Я ее не знаю!
Что тебе ответят?
" могли бы свободно сделать 2 гос. языка"............
Буде два,обовязково буде : українська і англійська !!!!!!!!!!
В природі хижаки мітять свою територію.
Раша "мітить свою" територію ЯЗИКОМ.
Де язик-там "русскій (ш)мір-бесмісленний і бєспащадний".
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"Кстати в Греции учат в школе 5 или 6 языков"
https://vseobr.com/detskoe-obrazovanie/shkolnoe-obrazovanie-v-grecii/
ведущая: встречайте! чудом избежавшая смерти от лап мерзких биндеровцев, ревнитель русского языка и просто хорошая женщина - бывшый кассир "новуса" катя!
зал: овации, приветственный свист, крики "катя, я ваш навеки" и "фашизм не пройдет!"
ведущая: мы все держали кулаки за вас, пока вы не пересекли "хутор-михайловский"! теперь вы в безопасности, расскажите о происшествии!
катя: да, это было ужасно! я, как всегда, смотрела "простоквашино" на ютьюбе, как раз транслировал 112-й канал, раньше можно было в телевизоре посмотреть, но его только-только нацисты запретили, как несущего правду! и тут эта, господи, дайте водички, меня трясет до сих пор... идет ко мне на кассу, обвешанная свастиками, звездами давида, в левой руке факел, в правой остатки младенчика, белокурого такого, видно что наш! кусает его и мне с набитым ртом что-то на своем этом наречии говорит, я не пойму ничего, говорю, уважаемая, вы не могли бы на русском говорить, ведь это язык мировой культуры! на нем общались такие светочи, как пушкин, толстой! маринина на нем пишет же! пожалуйста, ведь он же прекрасен! но нет, эта мразь схватила меня за волосы и била о кассу до тех пор, пока не прибежали менеджер с охранниками! у меня была паническая атака, включились защитные свойства организма, память не смогла вместить все те ужасы, что она со мной творила! мне потом директор "новуса" сказал, что они всем коллективом на моей стороне, но не могут в открытую выступить против силы вражеской! подарил мне томик ахматовой и провел к выходу! я на электричках к вам и доехала, страшно было, с собаками меня искали!
ведущая, в слезах: да, вы настоящий герой! мер москвы восхищен вашим мужеством и дает вам пост пресс-секратаря московского омона! аплодисменты кате, до встречи через неделю!
Но как можно было забыть про Донцову!))
Мало того, що некомпетентні, так ще й русько-щелепні.
І куди звільненому біднятку подітися? Невже за класичним напрямком: чємадан-вакзал-расєя?