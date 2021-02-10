Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко

В мире распространяется огромное количество информации о коронавирусе, и значительная ее доля вводит людей в заблуждение, что требует адекватного ответа от властных структур.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказал заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ.

"Недавно ПРООН делало очень интересное исследование в контексте новых сообщений о коронавирусе и оценку относительно того, какие из этих сообщений подпадают либо не подпадают под определение дезинформации или мизинформации. Только за период с марта по ноябрь 2020 года были отслежены 30 млн сообщений о коронавирусе, из них определены как содержащие дезинформацию 250 тысяч. Это много - как одна цифра, так и вторая цифра на самом деле огромные", - отметил Шевченко.

При этом он добавил, что исследование, которое проводил NDI, показывает: чем больше человек чувствует, что он перегружен информацией о коронавирусе, тем хуже его способность отличать правду от лжи. Поэтому в контексте информирования чрезвычайно важны сообщения, которые люди получают от власти, от надежных источников, которым они могут доверять и которые вряд ли будут прибегать к манипуляциям.

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"При этом, по тем же исследованиям NDI, большинство источников о коронавирусе являются частными. Более 70% эта информация - из частных источников, около 20% - эта информация из государственных источников. Поэтому здесь тоже есть важные вопросы", - отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что, кроме масштабных способов борьбы с дезинформацией, государство должно противопоставлять свои проактивные коммуникации и адекватно реагировать.

В этом контексте Шевченко назвал правильным и эффективным введение санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые "распространяли российские дезинформационные, манипулятивные нарративы".

"Украина поступила правильно, безусловно. Это было юридически взвешенное решение, оно было своевременно, и это также борьба с дезинформацией, в частности в контексте коронавируса. Потому что много фейков на эту тему звучало именно с этих телеканалов", - отметил Шевченко.

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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

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