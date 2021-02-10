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карантин (16730) Министерство культуры и информационной политики (710) Шевченко Тарас (270) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Телеканалы

В мире распространяется огромное количество информации о коронавирусе, и значительная ее доля вводит людей в заблуждение, что требует адекватного ответа от властных структур.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказал заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Цензор.НЕТ.

"Недавно ПРООН делало очень интересное исследование в контексте новых сообщений о коронавирусе и оценку относительно того, какие из этих сообщений подпадают либо не подпадают под определение дезинформации или мизинформации. Только за период с марта по ноябрь 2020 года были отслежены 30 млн сообщений о коронавирусе, из них определены как содержащие дезинформацию 250 тысяч. Это много - как одна цифра, так и вторая цифра на самом деле огромные", - отметил Шевченко.

При этом он добавил, что исследование, которое проводил NDI, показывает: чем больше человек чувствует, что он перегружен информацией о коронавирусе, тем хуже его способность отличать правду от лжи. Поэтому в контексте информирования чрезвычайно важны сообщения, которые люди получают от власти, от надежных источников, которым они могут доверять и которые вряд ли будут прибегать к манипуляциям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо Zik, 112 и NewsOne хотят создать новый телеканал, - СМИ

"При этом, по тем же исследованиям NDI, большинство источников о коронавирусе являются частными. Более 70% эта информация - из частных источников, около 20% - эта информация из государственных источников. Поэтому здесь тоже есть важные вопросы", - отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что, кроме масштабных способов борьбы с дезинформацией, государство должно противопоставлять свои проактивные коммуникации и адекватно реагировать.

В этом контексте Шевченко назвал правильным и эффективным введение санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые "распространяли российские дезинформационные, манипулятивные нарративы".

"Украина поступила правильно, безусловно. Это было юридически взвешенное решение, оно было своевременно, и это также борьба с дезинформацией, в частности в контексте коронавируса. Потому что много фейков на эту тему звучало именно с этих телеканалов", - отметил Шевченко.

Также читайте: Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Читайте также: В Верховный Суд поступил еще один иск об оспаривании санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Ті канали проводили антидержавницьку діяльність.
Судити потрібно не лише власників, а і ротяки журналістів.
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10.02.2021 19:59
+2
ни че... а сепар-канали закрили і за це лайк Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко - Цензор.НЕТ 9817
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10.02.2021 19:53
+2
Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK поширювали російські фейки про коронавірус, - заступник голови МКІП Шевченко - Цензор.НЕТ 925
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10.02.2021 20:25
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А Мендель распространяет фейки о Зеленском , и че ?
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10.02.2021 19:51 Ответить
ни че... а сепар-канали закрили і за це лайк Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко - Цензор.НЕТ 9817
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10.02.2021 19:53 Ответить
Само собой .
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10.02.2021 19:54 Ответить
як добре, що це підтримують українці!
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10.02.2021 19:56 Ответить
Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK поширювали російські фейки про коронавірус, - заступник голови МКІП Шевченко - Цензор.НЕТ 1975
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10.02.2021 20:11 Ответить
Ще лишилась одна помийка типу НАШа.
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10.02.2021 19:57 Ответить
Ті канали проводили антидержавницьку діяльність.
Судити потрібно не лише власників, а і ротяки журналістів.
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10.02.2021 19:59 Ответить
распространяли российские фейки о коронавирусе//

Ну и что? Они нарушили этим какой-то закон? Нет. Вот и все. Закон нужно приниать, тогдавсе будет по закону.
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10.02.2021 20:01 Ответить
Зараз світ дуже стурбований дезинформацією особливо про короновірус. По всюди, реально баняться канали, які розповсюджують фейки.
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11.02.2021 10:35 Ответить
Правильно. Причем закон должен звучать так "если какой-нибудь мудила опять ни к селу ни к городу приплетёт сороса или билла гейтса, выколоть ему глаз через очко".
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15.02.2021 09:56 Ответить
А то шо в Украине смертность по сравнению с прошлым годом меньше ( а должна быть больше как минимум на 20 с гаком тыщ поскольку это как бы "внеплановые" смертности от всеми почитаемого ковида) фейк или нет?
Или эта информация может повредить бизнесу степашки?
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10.02.2021 20:03 Ответить
Смертность этого года будет известна только через 10 месяцев...
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15.02.2021 09:58 Ответить
Коли заступник Міністра культури та інформаційної політики буде оцінювати правдивість інформації про коронавірус,замість фахівців по епідеміології,звинуваючи при цьому,що 70% інформації надходить від приватних джерел і звинуваючи при цьому телевізійни канали в недостовірності інформації,то виникає питання - чому лише 20% інформації надходить з деравних джерел.Хіба в нас мало державних телевізійних каналів,які маєть донести до нас правдиву інформацію.Але коли бачиш сьогодні реляції МОЗ про зниження захворюваності за останню добу і при цьому 60% госпіталізовано від кількості виявлених,а тим більше госпіталізовані у важкому стані,то виникає закономірне питання -ХТО
БРЕШЕ?
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10.02.2021 20:20 Ответить
Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK поширювали російські фейки про коронавірус, - заступник голови МКІП Шевченко - Цензор.НЕТ 5900
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10.02.2021 20:24 Ответить
Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK поширювали російські фейки про коронавірус, - заступник голови МКІП Шевченко - Цензор.НЕТ 925
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10.02.2021 20:25 Ответить
13 марта 2020 года Вадим Рабинович и Ведмедчук прилетев из Москвы от Путлера объявили на 112 кАнале Самоизоляция,Маски карантин...Совпадение? Не думаю...
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10.02.2021 20:58 Ответить
 
 