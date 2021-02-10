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Новости За рубежом Санкции против России
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США постараются как можно быстрее привлечь Россию к ответственности за враждебные действия "во всех отношениях", - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США постараются как можно быстрее привлечь Россию к ответственности за враждебные действия

Госдепартамент и управление директора Национальной разведки США изучают "враждебные действия России по всем направлениям".

Об этом на пресс-брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, администрация Джо Байдена с первого дня работы делает все возможное для того, чтобы "привлечь российский режим к ответственности за его враждебные действия по всем направлениям".

Отвечая на вопрос журналиста, который упомянул об ужесточении позиции Евросоюза по отношению к России в связи с приговором лидеру оппозиции Алексею Навальному и массовыми нарушениями прав человека, Прайс заявил, что администрация Байдена делает все возможное для привлечения России к ответственности "во всех отношениях".

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"Конечно, в первые дни работы этой администрации мы стали свидетелями жестоких репрессий против российских граждан, которые вышли на улицы только для того, чтобы реализовать права, гарантированные им российской конституцией", - подчеркнул официальный представитель Госдепартамента.

Нед Прайс добавил, что в данный момент Госдепартамент и директор Национальной разведки "рассматривают целый ряд враждебных действий" Москвы, принимая во внимание "вопиющие действия России в случае (с Алексеем Навальным) и нарушения ею прав человека в более широком смысле".

На основе выводов, к которым придут ведомства, против России "как можно быстрее" будут приняты соответствующие меры, заверил Нед Прайс.

"Не хотел бы называть временные рамки, но я думаю, вы ясно видели, как мы предпринимаем ряд действий, координируем наши действия с союзниками и партнерами, что не оставляет никаких сомнений... в нашей позиции", - заявил представитель Госдепартамента.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
Я тільки "За!
Чавіть москалів!
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10.02.2021 20:03
+13
І нашу вату поганяти не забудьте.
Отого єрмака, коломоя, і пул медвечука.
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10.02.2021 20:06
+8
Як чудово кацапське лайно лізе з тебе назовні.)))
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10.02.2021 20:21
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Правила форума Совет форумчан
Я тільки "За!
Чавіть москалів!
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10.02.2021 20:03 Ответить
США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп - Цензор.НЕТ 2197 США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп - Цензор.НЕТ 7302
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10.02.2021 20:39 Ответить
+++
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10.02.2021 21:25 Ответить
Так а стіну з Мексикою тепер розберуть, чи що з нею буде?
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10.02.2021 20:05 Ответить
Усе норм буде- від міклухо-маклаїв захищатиме, кацап.
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10.02.2021 20:16 Ответить
Як чудово кацапське лайно лізе з тебе назовні.)))
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10.02.2021 20:21 Ответить
От чому, як пацак- так одразу дупа, лайно і всрався? Хворієте?)))
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10.02.2021 20:26 Ответить
тебя это должно волновать меньше всего в мире этом!
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10.02.2021 20:45 Ответить
погавкай, полегчает, вот жеко обосралось . Теперь ты прилезло.
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10.02.2021 20:58 Ответить
Вдохновляют такие новости.. особенно пассаж про порку "во всех отношениях..." ))
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10.02.2021 20:05 Ответить
І нашу вату поганяти не забудьте.
Отого єрмака, коломоя, і пул медвечука.
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10.02.2021 20:06 Ответить
Предлагаю начать с закрытия завода Боинга на Урале. А уж потом можно запретить поставки пепси-колы!
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10.02.2021 20:08 Ответить
Та ти звір якийсь...)))
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10.02.2021 20:15 Ответить
Да, я жёсткий.
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10.02.2021 20:18 Ответить
В рашці ж не в живуть без пепсі-коли!!!)))
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10.02.2021 20:20 Ответить
Что ты выёживаешся, кацап? Всё в шутку переводишь, а?
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10.02.2021 20:35 Ответить
Не з тобою розмовляю, дурбецало- так второпало?
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10.02.2021 20:41 Ответить
Напомню тебе, дурбецало, что здесь форум, то есть общение всех со всеми, и никаких личных бесед на форумах, как тебе хотелось бы, не предусмотрено. Уразумел?
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10.02.2021 20:55 Ответить
Ти своюилайку зі спілкуванням поплутало, дурбецало. А тепер ще раз підійди і спробуй почати спілкуватися, як це і має бути на форумі. Ще раз питаю- второпало.?
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10.02.2021 21:06 Ответить
Це тут хто про спілкування варнякає?
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10.02.2021 21:24 Ответить
довбати дерева у пошуках хробаків у вас виходе краще, аніж вангувать
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10.02.2021 20:15 Ответить
вячеслав,лишнее в твоем нике.
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10.02.2021 20:23 Ответить
Дятел ты зауральский, а не украинец
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10.02.2021 20:35 Ответить
США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп - Цензор.НЕТ 734 США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп - Цензор.НЕТ 2688
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10.02.2021 20:34 Ответить
Тричі.!!!
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10.02.2021 20:47 Ответить
Рашизм будет раздавлен.
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10.02.2021 20:44 Ответить
судя по кол-ву крестиков слово Госдеп действует на вату впечатляюще!
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10.02.2021 20:47 Ответить
Слово Держдеп завжди на вату діяло, але зараз і на хохловату почало діяти. Цей феномен можна пояснити лише програшем Трампа, який для хохловати теж був Трампнаш, як і для кацапів.
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11.02.2021 03:10 Ответить
Что-то не заметно. Если Слипи Джо наконец не проснется придется принять меры.
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10.02.2021 20:59 Ответить
"Мы стали свидетелями жестоких репрессий против российских граждан, которые вышли на улицы только для того, чтобы реализовать права, гарантированные им российской конституцией", - подчеркнул официальный представитель Госдепартамента.
Байден введи! Спасай рюзгоязычных!
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10.02.2021 22:31 Ответить
Давите кацапскую падаль.
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10.02.2021 23:49 Ответить
Свинособаки запасайтесь вазелином США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп - Цензор.НЕТ 2294 США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп - Цензор.НЕТ 2294 США намагатимуться якомога швидше притягнути Росію до відповідальності за ворожі дії "в усіх відношеннях", - Держдеп - Цензор.НЕТ 2294

Мистер Джо не шутит...
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11.02.2021 00:51 Ответить
... вы ясно видели, как мы предпринимаем ряд действий,
Источник: https://censor.net/ru/n3247208

Які саме ???
Реально не видно.
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11.02.2021 02:55 Ответить
Цікаво, про що там Трампакс з ху#лом добазарювався? Десять таємних телефонних розмов з головним спонсором тероризму у світі - це страшний злочин не тільки перед американцями, але і перед усім світом.
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11.02.2021 03:04 Ответить
Вместо "быстро привлечём к ответственности" они говорят постаремся... Всё ясно.
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11.02.2021 06:43 Ответить
 
 