США постараются как можно быстрее привлечь Россию к ответственности за враждебные действия "во всех отношениях", - Госдеп

Госдепартамент и управление директора Национальной разведки США изучают "враждебные действия России по всем направлениям".

Об этом на пресс-брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По его словам, администрация Джо Байдена с первого дня работы делает все возможное для того, чтобы "привлечь российский режим к ответственности за его враждебные действия по всем направлениям".

Отвечая на вопрос журналиста, который упомянул об ужесточении позиции Евросоюза по отношению к России в связи с приговором лидеру оппозиции Алексею Навальному и массовыми нарушениями прав человека, Прайс заявил, что администрация Байдена делает все возможное для привлечения России к ответственности "во всех отношениях".

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"Конечно, в первые дни работы этой администрации мы стали свидетелями жестоких репрессий против российских граждан, которые вышли на улицы только для того, чтобы реализовать права, гарантированные им российской конституцией", - подчеркнул официальный представитель Госдепартамента.

Нед Прайс добавил, что в данный момент Госдепартамент и директор Национальной разведки "рассматривают целый ряд враждебных действий" Москвы, принимая во внимание "вопиющие действия России в случае (с Алексеем Навальным) и нарушения ею прав человека в более широком смысле".

На основе выводов, к которым придут ведомства, против России "как можно быстрее" будут приняты соответствующие меры, заверил Нед Прайс.

"Не хотел бы называть временные рамки, но я думаю, вы ясно видели, как мы предпринимаем ряд действий, координируем наши действия с союзниками и партнерами, что не оставляет никаких сомнений... в нашей позиции", - заявил представитель Госдепартамента.

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