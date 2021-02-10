США постараются как можно быстрее привлечь Россию к ответственности за враждебные действия "во всех отношениях", - Госдеп
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Госдепартамент и управление директора Национальной разведки США изучают "враждебные действия России по всем направлениям".
Об этом на пресс-брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По его словам, администрация Джо Байдена с первого дня работы делает все возможное для того, чтобы "привлечь российский режим к ответственности за его враждебные действия по всем направлениям".
Отвечая на вопрос журналиста, который упомянул об ужесточении позиции Евросоюза по отношению к России в связи с приговором лидеру оппозиции Алексею Навальному и массовыми нарушениями прав человека, Прайс заявил, что администрация Байдена делает все возможное для привлечения России к ответственности "во всех отношениях".
"Конечно, в первые дни работы этой администрации мы стали свидетелями жестоких репрессий против российских граждан, которые вышли на улицы только для того, чтобы реализовать права, гарантированные им российской конституцией", - подчеркнул официальный представитель Госдепартамента.
Нед Прайс добавил, что в данный момент Госдепартамент и директор Национальной разведки "рассматривают целый ряд враждебных действий" Москвы, принимая во внимание "вопиющие действия России в случае (с Алексеем Навальным) и нарушения ею прав человека в более широком смысле".
На основе выводов, к которым придут ведомства, против России "как можно быстрее" будут приняты соответствующие меры, заверил Нед Прайс.
"Не хотел бы называть временные рамки, но я думаю, вы ясно видели, как мы предпринимаем ряд действий, координируем наши действия с союзниками и партнерами, что не оставляет никаких сомнений... в нашей позиции", - заявил представитель Госдепартамента.
Пожалуйста, подождите...
Чавіть москалів!
Отого єрмака, коломоя, і пул медвечука.
Байден введи! Спасай рюзгоязычных!
Мистер Джо не шутит...
Источник: https://censor.net/ru/n3247208
Які саме ???
Реально не видно.