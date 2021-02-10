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Из-за ухудшения погодных условий 11 февраля будет ограничен въезд в Киев крупногабаритного транспорта, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Авто

Из-за ухудшения погодных условий 11 февраля будет ограничен въезд в Киев крупногабаритного транспорта, - КГГА

Из-за ухудшения погодных условий 11 февраля с 7:00 будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт пустят в город зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах. Просим водителей крупногабаритного транспорта учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты", - говорится в сообщении.

Кроме того, городская власть обратилась к водителям с просьбой не пользоваться личным автомобилями во время снегопада и при возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

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В Киев 11-12 февраля синоптики прогнозируют сильный, мокрый снег, метели и похолодание. На 8 въездах в город развернуты пункты обогрева для водителей.

Автор: Володимир Янченко
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