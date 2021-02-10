Порошенко об ответственности за сотрудничество со страной-агрессором: Медведчук - точно коллаборант
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Законодательная инициатива "Европейской Солидарности" об ответственности за сотрудничество со страной-агрессором касается и одного из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
"Медведчук - точно коллаборант. У меня есть текст законопроекта. Содержательная часть коллаборационизма состоит в чем? Публичные призывы, направленные на поддержку или сотрудничество с государством-агрессором или с оккупационными властями. Призывы, чтобы мы вели переговоры с террористами, призывы вывода России из политического ответственности за агрессию против Украины, которые неоднократно делали представители ОПЗЖ. Это 100% признак коллаборации ", - говорит Порошенко.
"Организация массовых мероприятий политического характера, пикетирование, демонстрации в рамках сотрудничества с государством-агрессором, с целью содействия и оказания им помощи в осуществлении агрессивных действий против Украины", - перечислил пятый Президент.
"Неоднократное размещение и развертывание информационной кампании, в том числе и в сети Интернет с поддержкой действий государства - агрессора в осуществлении агрессии против Украины. Все эти критерии четко демонстрируют, что у нас львиная часть не журналистов, а пропагандистов, которые проводили политику страны-агрессора в нашем информационном пространстве и на этих каналах, и на других, должны быть тщательно проанализированы. И должна быть обеспечена защита информационного пространства Украины ", - отметил лидер" Европейской Солидарности ".
"Надо не просто применять санкции к телеканалам, а надо сделать законодательные инициативы, дать государству рычаги для противодействия гибридной агрессии, в том числе в информационной сфере", - убежден Порошенко.
Как известно, сегодня Петр Порошенко представил ряд законодательных инициатив, направленных на борьбу с пособниками Кремля и российской пропагандой. Порошенко призвал патриотические демократические силы в украинском парламенте поддержать эти законопроекты.
Пожалуйста, подождите...
А Порох точно хто? Він що не знав - не бачив хто є МедВедЧук?
От був Презом - що зробив? Здав Дебальцево?
Точно купив міномети по ціні космічного корабля?
точно побудував к
азармигуртоитки по ціні київських висоток?
А АРМИЯ НИЦ НЭРОБИЛА. 😆😅🤣😂😝
При Порохе, были закрыты 86 российских каналов в Украине, заблокированы ВК, Одноглазники и Яндексы-шмяндексы, бухгалтерские проги с окнами по скачиванию данных, "антивирусники" с Вирусами под слив информации в ФСБ - тьма ресурсов. Перечень Фейсбук не выдержит.
Запрещены пропагандистские "художественные" фильмы и сериалы с российскими силовиками. Введен запрет на ввоз пропагандистской литературы, разжигащей ненависть, а в реальности - войну.
Накрыта тьма ботоферм.
Введена устойчивая Систематизированная Практика Бана для фукционеров российского медиа- и шоубизнеса, оправдавших Агрессию, Аннексию и Оккупацию украинской земли.
Работа ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ поменялась радикально. Стали работать и сами иначе - внимательней к электронным накопителям, и в связке с СБУ.
Порох не успел закрыть по сути единственные, купленные Медведчуком за 8 месяцев до выборов Президента, НьюсВан и 112. Это "промах", конечно, после СДЕЛАННОГО.
Потом - 20 месяцев Зеленский ждал. Ждал Байдена и верил, получая Первое и Второе Роялти от канала Алины Кабаевой "СТС". И дождался таки. И вот за три канала, озверевших предельно и набравших максимальный пул Ыкспердов, именно за эти 20 месяцев, Зеленский - герой Украины???
А Порох, а что Порох ?... Мы просто забыли
. Память отшибло.
Да и сам Петр Алексеевич скромно промолчал....
Ні, ти цього навіть знати не хочеш. Бо ти - зебіл.
"Реформу Нацради радио/ТБ"? К сожалению- НЕТ! Ибо та "рехформа" состояла в том, чтобы посадить главою своего протеже, который не только НЕ закрывал прорашистские помойки, но покрывал их и продлевал им лецензии!
В том-то и дело, что я ЗНАЮ и ПОМНЮ ВСЁ!!! И мне фигню про петицы "перемоги" не втюхаешь!
Что ему мешало закрыть границу со страной -агрессором и ввести визовый режим ?
Что ему мешало начать реформу суда и бороться с коррупцией ?
Что ему мешало прекратить торговлю с рф или хотя бы ограничить ее только стратегическими товарами ( энергоносители и сырье ) ......
А теперь его сотрясание воздуха никому не интересно . Этот политический пиар имеет только одну единственную цель -зачистить политическое пространство в патриотической нише от своих политических оппонентов и внушить проукраинской и прозападной части электората что у них остался только выбор ,между коррумпированным барыгой -олигархом и марионеткой кремля из опзж
..Пеця ...фуфло !
Ну тоді привіт вашому хозяїну Пєцє. Де він тільки гроші бере на ваше утримання?...
И, кстати, сообщу вам "страшную тайну": "реакция врагов Украины" не на политика, а на его действия. Какова реакция врагов Украины на указ Зе о блокировке ватных каналов? И шо, Зе - "палит вату"? Очень сомневаюсь.
"Кормить лоха бананом" - проверенная схема по разводу доверчивых граждан!
Про це свідчить соціологічне опитування КМІС, яке було проведене 5-7 лютого після рішення РНБО про закриття проросійських телеканалів.
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку лютого (але після рішення РНБОУ), найбільше голосів отримали б партія "ЄС", за яку віддали б свій голос 12,2% серед усіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився з вибором.
За партію "ОПЗЖ" готові проголосувати відповідно, 11,4% і 16,8% За партію "Слуга народу" - 10,5% і 15,5%. За партію "Батьківщина" - 8,9% та 13,2%.
Далі йдуть "Сила і честь" (відповідно, 4,3% і 6,3%) та Радикальна партія (3,5% і 5,2%). Дещо нижче прохідного бар'єра мають "Партія Шарія" (2,6% та 3,9%), "Голос" (2,5% і 3,7%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,1% та 3,2%).
"Європейська Солідарність" у порівнянні з опитуванням від 22 січня наростила підтримку на 2,8% серед тих, хто визначився. Рейтинг "ОПЗЖ" впав на 3,9% серед тих, хто визначився. "Слуга народу" додала +4,3% серед тих, хто визначився.Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" проведене 5-7 лютого 2021 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються українською владою.
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1007&page=1
Щоб колаборантам стало веселіше:
Весь дохід,до якого має відношення держава агресор,
обкладається ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ в розмірі 50%.
И Петя продолжает повторять одну и ту же ошибку - не обращать внимания на фейки, получившие массовое распространение....
Млять, корона с головы не упадёт, если ты напишешь на пять страниц - почему Медведчук был введен в состав переговорной группы!