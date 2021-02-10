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Новости Политика Украины
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Медведчук (1754) Порошенко (19359) коллаборационизм (680) Европейская Солидарность (997)

Порошенко об ответственности за сотрудничество со страной-агрессором: Медведчук - точно коллаборант

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко об ответственности за сотрудничество со страной-агрессором: Медведчук - точно коллаборант

Законодательная инициатива "Европейской Солидарности" об ответственности за сотрудничество со страной-агрессором касается и одного из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Медведчук - точно коллаборант. У меня есть текст законопроекта. Содержательная часть коллаборационизма состоит в чем? Публичные призывы, направленные на поддержку или сотрудничество с государством-агрессором или с оккупационными властями. Призывы, чтобы мы вели переговоры с террористами, призывы вывода России из политического ответственности за агрессию против Украины, которые неоднократно делали представители ОПЗЖ. Это 100% признак коллаборации ", - говорит Порошенко.

"Организация массовых мероприятий политического характера, пикетирование, демонстрации в рамках сотрудничества с государством-агрессором, с целью содействия и оказания им помощи в осуществлении агрессивных действий против Украины", - перечислил пятый Президент.

"Неоднократное размещение и развертывание информационной кампании, в том числе и в сети Интернет с поддержкой действий государства - агрессора в осуществлении агрессии против Украины. Все эти критерии четко демонстрируют, что у нас львиная часть не журналистов, а пропагандистов, которые проводили политику страны-агрессора в нашем информационном пространстве и на этих каналах, и на других, должны быть тщательно проанализированы. И должна быть обеспечена защита информационного пространства Украины ", - отметил лидер" Европейской Солидарности ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" разработала законопроекты о борьбе с коллаборационизмом и российской пропагандой, - Порошенко. ИНФОГРАФИКА

"Надо не просто применять санкции к телеканалам, а надо сделать законодательные инициативы, дать государству рычаги для противодействия гибридной агрессии, в том числе в информационной сфере", - убежден Порошенко.

Как известно, сегодня Петр Порошенко представил ряд законодательных инициатив, направленных на борьбу с пособниками Кремля и российской пропагандой. Порошенко призвал патриотические демократические силы в украинском парламенте поддержать эти законопроекты.

Также читайте: Порошенко озвучил пошаговый план членства Украины в НАТО и напомнил о том, как получал безвиз

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+61
Твою мать. Як же ж ти цього за 5 років при владі і куму прокурору не помітив.
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10.02.2021 21:00
+36
В Барыге лживости на вес в 100 раз больше чем самого Барыги Порошенко об ответственности за сотрудничество со страной-агрессором: Медведчук - точно коллаборант - Цензор.НЕТ 8601совершенно законченны тип и как он окончательно Украину не угробил только Богу известно .
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10.02.2021 21:03
+34
О срань петушится.

Не Медведчук для них гавно - а Петя им враг.
ох и твари...
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10.02.2021 21:02
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рекомендую помічати усі дружні коментарі як не спам.
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10.02.2021 23:18 Ответить
Может еще твои методички тут виложить, а свинорусс?
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10.02.2021 23:31 Ответить
кацапе, а поясни мені, навіщо ти під українця косиш? соромишся своїх свинопесїх коренів?
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10.02.2021 23:26 Ответить
Ми точно пропонуємо технології альтертаниви газу природному....
А Порох точно хто? Він що не знав - не бачив хто є МедВедЧук?
От був Презом - що зробив? Здав Дебальцево?
Точно купив міномети по ціні космічного корабля?
точно побудував казарми гуртоитки по ціні київських висоток?
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10.02.2021 23:28 Ответить
пруфи предьяв?
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10.02.2021 23:33 Ответить
Порох довбав руснявих окупантів, ти не знало? А взагалі ти зебобік чи рюзька напляшниця?
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10.02.2021 23:34 Ответить
ПРЯМ ПОРАЖЕНКО И ДОВБАВ. 😆😅😅😂😝
А АРМИЯ НИЦ НЭРОБИЛА. 😆😅🤣😂😝
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11.02.2021 14:40 Ответить
И как быстро мы все забываем.
При Порохе, были закрыты 86 российских каналов в Украине, заблокированы ВК, Одноглазники и Яндексы-шмяндексы, бухгалтерские проги с окнами по скачиванию данных, "антивирусники" с Вирусами под слив информации в ФСБ - тьма ресурсов. Перечень Фейсбук не выдержит.
Запрещены пропагандистские "художественные" фильмы и сериалы с российскими силовиками. Введен запрет на ввоз пропагандистской литературы, разжигащей ненависть, а в реальности - войну.
Накрыта тьма ботоферм.
Введена устойчивая Систематизированная Практика Бана для фукционеров российского медиа- и шоубизнеса, оправдавших Агрессию, Аннексию и Оккупацию украинской земли.
Работа ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ поменялась радикально. Стали работать и сами иначе - внимательней к электронным накопителям, и в связке с СБУ.
Порох не успел закрыть по сути единственные, купленные Медведчуком за 8 месяцев до выборов Президента, НьюсВан и 112. Это "промах", конечно, после СДЕЛАННОГО.
Потом - 20 месяцев Зеленский ждал. Ждал Байдена и верил, получая Первое и Второе Роялти от канала Алины Кабаевой "СТС". И дождался таки. И вот за три канала, озверевших предельно и набравших максимальный пул Ыкспердов, именно за эти 20 месяцев, Зеленский - герой Украины???
А Порох, а что Порох ?... Мы просто забыли
. Память отшибло.
Да и сам Петр Алексеевич скромно промолчал....
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10.02.2021 23:45 Ответить
зебилы зачем вы - два года "боролись" с Порохом, вместо того делать, то, что Порох?
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11.02.2021 00:06 Ответить
Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 7449
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11.02.2021 03:38 Ответить
Лалалашечка, з поверненням!
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11.02.2021 07:13 Ответить
и шо?не получается? Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 5600отож...бо щелепа узкоезычная
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11.02.2021 13:52 Ответить
краще їх хазяїв...а без годівлі стадо саме розбіжиться.
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11.02.2021 14:27 Ответить
поддерживаю, всех этих псевдопатриотов-************** в Ростов, нафик
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11.02.2021 16:50 Ответить
Портки свои порддерживай - тебе туда Порох насрал.
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11.02.2021 17:36 Ответить
а скільки тих указів Порошенка клован скасував? Ти не пригадуєш, як він повернув взад судову реформу (для прикладу)? А реформу Нацради радіо/ТБ?
Ні, ти цього навіть знати не хочеш. Бо ти - зебіл.
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11.02.2021 00:19 Ответить
"повернув взад судову реформу" (с) Давно так не смеялся. Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 5763 Как можно "повернуть взад" то, чего НЕ БЫЛО??? Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 2051 Да нам до сих пор та "рехформа" кровью отхаркивается! КСУ, Пещерный "суд"- яркие тому примеры!
"Реформу Нацради радио/ТБ"? К сожалению- НЕТ! Ибо та "рехформа" состояла в том, чтобы посадить главою своего протеже, который не только НЕ закрывал прорашистские помойки, но покрывал их и продлевал им лецензии!
В том-то и дело, что я ЗНАЮ и ПОМНЮ ВСЁ!!! И мне фигню про петицы "перемоги" не втюхаешь! Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 2051
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11.02.2021 01:24 Ответить
дебіл, ти ж навіть не здогадуєшся, що реформа правоохороних (в т.ч. судової системи) потребує тривалого часу, п'яти-шести, а то й більше каденцій і Президента, і парламенту. І трохи менше часу - для нацради... Ти з дивану, дебіл, не з'зжав, і не цікавиася, наприклад, польським чи румунським досвідом.
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11.02.2021 02:11 Ответить
Что ему мешало в течение 5 лет посадить его за гос .измену ? Или хотя бы вышвырнуть его из страны как он вышвырнул Саакашвили ?
Что ему мешало закрыть границу со страной -агрессором и ввести визовый режим ?
Что ему мешало начать реформу суда и бороться с коррупцией ?
Что ему мешало прекратить торговлю с рф или хотя бы ограничить ее только стратегическими товарами ( энергоносители и сырье ) ......
А теперь его сотрясание воздуха никому не интересно . Этот политический пиар имеет только одну единственную цель -зачистить политическое пространство в патриотической нише от своих политических оппонентов и внушить проукраинской и прозападной части электората что у них остался только выбор ,между коррумпированным барыгой -олигархом и марионеткой кремля из опзж
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11.02.2021 00:49 Ответить
БРАВО!!! Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 7005 Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 525 Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 525
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11.02.2021 01:26 Ответить
І лиш Вона, лиш Вона..... Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 5781
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11.02.2021 07:22 Ответить
ВОНА це УКРАЇНА ! Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 3862
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11.02.2021 13:58 Ответить
ДА ОН ДЕБИЛ !!!
Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 3488
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11.02.2021 04:02 Ответить
Є питання до Петра.
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11.02.2021 06:12 Ответить
Є питання до Петра./ А к путинской проститутке по вызову Нетаньяхе нет вопросов? Что в Украине притесняют за русский язык-ложь путинского пропагандона Кедми. С переводчиком можно не морочиться.
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11.02.2021 09:39 Ответить
конечно есть вопросы, вопросы к барыге должны быть у правоохранительных органов
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11.02.2021 16:56 Ответить
деребанил с витей а щяс не при делах..вот за кого он нас держит за полных идиотофф..наверно так и есть
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11.02.2021 06:14 Ответить
Ай, маладец! Успел таки пнуть "суку гебешную"))))
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11.02.2021 07:04 Ответить
Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 6765
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11.02.2021 07:34 Ответить
..Кароче (кац ) .
..Пеця ...фуфло ! Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 1545
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11.02.2021 07:52 Ответить
Ай да Пєця! Ай да поцрєот! Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 9033 Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 5339
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11.02.2021 08:12 Ответить
Ну куда же без обосравшегося сулимы,волающем в унисон с лахтой?
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11.02.2021 09:40 Ответить
Так ви з Лахти? Всі 95% коментаторів сайту?
Ну тоді привіт вашому хозяїну Пєцє. Де він тільки гроші бере на ваше утримання?... Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 6461
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11.02.2021 09:46 Ответить
Начинай свое привычное,,барыга,липецкая фабрика,мальдивы ,, Тебя же не смущает риторика и смысл с лахтинских методичек? Не смущает. Главное всех платными ботами обозвать. Может не заметят твою синхронизацию с кацапами?
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11.02.2021 09:59 Ответить
Хотя если учитывать уровень твоего умственного развития,я готов допустить,что ты бесплатно работаешь над тем,за что лахте платят деньги.
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11.02.2021 10:08 Ответить
Ванек, обсыраться не надоело? От тебя Бахиня сбежит. Она тебе и так из-за твоей бестолковости не платит вот и и ползаешь по форумам, ноешь-побираешься...
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11.02.2021 17:46 Ответить
Зеленский хуже.
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11.02.2021 10:10 Ответить
Любая статья про Пороха, вызывает многостраничную войну на форуме. Агрессия, маты, оскорбления ... Причем это все в сообществе украинолюбов (истинных ватников очень немного). Получается Порох раскалывает нацию. Представляю я себе следующие президентские выборы с участием Пороха ...
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11.02.2021 10:30 Ответить
Предлагаете беречь психику ваты и ее полуватных подгавкивателей в Украине? Или надеетесь,что после ,,посадки,, Порошенко, все равно за что, уже никто не будет мешать вате разваливать Украину? Меня не полностью устраивает Порошенко.И вопросов к нему больше чем хотело бы.Но! Наблюдая реакцию врагов Украины на этого политика,я понимаю,что Порошенко ,,палит вату,,.,,Хорошие сапоги,надо брать,,
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11.02.2021 10:40 Ответить
Ваши манипуляции смешны и неуместны. Я четко написал: Причем это все в сообществе украинолюбов (истинных ватников очень немного). Но т.к. это ломает вашу картину мира, вы это важное уточнение предпочли "не заметить" и начинаете прививать какую-то шизофрению про "беречь ватников".

И, кстати, сообщу вам "страшную тайну": "реакция врагов Украины" не на политика, а на его действия. Какова реакция врагов Украины на указ Зе о блокировке ватных каналов? И шо, Зе - "палит вату"? Очень сомневаюсь.
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11.02.2021 11:02 Ответить
Вы же не будете спорить,что любое упоминание Порошенко повышает выделение метана у ваты,в какой бы стране она не находилась. По поводу зеленского-я не надеюсь на чудо по поводу зеленского. Я склоняюсь к самой реалистичной для себя версии-медведчук нарушил договор не "мочить" конкретно самого зеленского,потому что криворожский думает,что именно из за этого падает его рейтинг. На то,что эти помойки работают против Украины ему глубоко по*ер.
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11.02.2021 11:30 Ответить
Надеюсь, вы взрослый человек и понимаете разницу между словом и делом. Говорить можно одно, а делать совсем другое. Тогда как "словами дело не исправишь". Вата, в силу убогости своего ума, обращает внимание именно на слова. А на слова Порошенко был мастак. Его антироссийская риторика была образцово-показательная. Вот вам и реакция ваты. А результаты выборов - это оценка его дел.
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11.02.2021 11:45 Ответить
Пороховата любит ушами)))))
"Кормить лоха бананом" - проверенная схема по разводу доверчивых граждан!
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11.02.2021 13:52 Ответить
Неее, пороховата, типа продуманная. Они готовы кидать список из десятков пунктов, тех "реформаторских" дел, которые сделал их ненаглядный Пэтя. Но они категорически не хотят обсуждать то что он должен был сделать и мог сделать. Они не хотят обсуждать, что то что сделано, сделано "через жопу" и под нажимом США, Европы. Они не хотят обсуждать важность, приоритетность и значение того сделано для бедной, воюющей и погрязшей в коррупции страны. Томос? Ню, ню ... Сразу всех победили и стали богатой страной.
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11.02.2021 14:13 Ответить
Не. Судебная реформа! А чо? За вовком ганяются, не? Гнойсман построил 7 миллионов бл@дь виртуальных дорог. Хотя дороги я, реально - увидел - при Зеленском.
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11.02.2021 14:37 Ответить
Пете надо было бы делать импичмент, тогда бы и шмаркля не вылезла. А так сами себе выборы обоςραλи. Если Петя будет и в следующих выборах участвовать, то будет то же самое.
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11.02.2021 15:40 Ответить
Что значит "если"? Конечно будет участвовать. Для аморальных людей всегда работает правило: "Вкусивший власть - никогда от нее добровольно не откажется". Посмотри, что происходит с нашими политиками и чиновниками. На них выливают горы компромата (причем с неоспоримыми доказательствами), а они говорят: Идите нах. Не мешайте работать. Пэтя - классический представитель этой породы.
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11.02.2021 15:51 Ответить
Не будет пети при следующих выборах. От слова "совсем". Гончаренко с сюмар могут дружно дрочить на Евросоюз, кричать, что не успели или не допели - не будет. Будут, конечно, балотироваться. Петя - политический труп
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11.02.2021 19:37 Ответить
Мріі вати
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11.02.2021 20:14 Ответить
Не забывайте панове .У кого бабки тот и заказывает музыку .А Пэдро Мальдивыч по прежнему один из самых богатых олигархов в стране .Самой БЕДНОЙ стране в Европе ! И в этом есть львиная доля его заслуги
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11.02.2021 22:23 Ответить
И бросьте вкидывать глупые мысли считающего себя очень умным арестовича.Он часть власти зеленых,со всеми вытекающими из этого к нему вопросами. Отпетлять от ответственности за все происходящее находясь у власти и скидывая это на попередников уже не получится.
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11.02.2021 10:45 Ответить
і не тільки розкачує, а фактично самопроголосив себе головним патріотом країни, що повністю дискредитувало усі справді патріотичні сили (бо хто не з ним, той вже не патріот), які і так перебували у не найкращому стані.
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11.02.2021 14:25 Ответить
Большая ошибка считать, что "патриотизм" - это профессия. Типа, слесарь бухал, дебоширил и воровал, но т.к. "руки золотые" и работал за троих, то его не увольняли.
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11.02.2021 15:55 Ответить
У його випадку - чистий маркетинг...зайняв нішу зі слабкими гравцями але з доволі великим потенційним електоратом...та,на щастя, на це купились, здебільшого, неадеквати. Та ті, хто традиційно голосує за будь яку владу.
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11.02.2021 16:29 Ответить
Он занял единственно возможную нишу. Хвастать-то особо нечем. Все его "достижения" вызывают ооочень много вопросов. Вот и остается один "патриотизм". Там какие достижения? Ори громче всех "Украiна - понад усе" и "Путин - ху...йло" и ты главный патриот.
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11.02.2021 16:37 Ответить
Факт...
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11.02.2021 16:45 Ответить
Прямо клуб анонимов обиженных Порохом Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук - точно колаборант - Цензор.НЕТ 1379.Обнять и плакать
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11.02.2021 16:54 Ответить
Т.е. по-твоему, все кто кто не в секте "святого Пэти" и реально оценивают его "достижения" - обиженные Порохом? Здравомыслие = "обиженный"? Не знаю как "обнять", но "плакать" над твоим уровнем мышления уже можно.
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12.02.2021 09:57 Ответить
Перечисли хоть какие-то достижения остальных президентов Украины по сравнению с Порхом. Если он ничего не сделал, то я не понимаю критериев оценки. Единственное время когда страна действительно двигалась к построению государственности, к Европейским ценностям, вызывает неприятие у двух типов -полные популисты, которые хотят все и сразу, но при этом не понимают, что политика - искусство возможного и инерционность 40-млн страны очень сильна, и вторые - совкодрочеры, латентные или полные. Оценки Пороха на посту президента - это отношение к старне на международной арене. При Порохе было не стыдно говорить, что ты из Украины, потому что тебя не будут ассоциировать с расейским уродом, бандитом Януковичем и его шайкой или, как теперь с постоянной клоунадой. Потому столько грязи, причем высосанной из путена грязи, лилось со всех источников дезы- внешней и внутренней. Вопросы есть к Пороху, но не дебилам вроде приспешников клоуна, йульки или тем более разным разновидностям совкодрочеров и расеедрочеров, их задавать.
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11.02.2021 18:14 Ответить
С упоротыми спорить не интересно. Но с упортыми, с признаками мышления, можно попробовать. Каждое твое предложение - бред и манипуляции. Т.к. для упоротых не важна истина, а им главное выговориться, то наговорил ты много. Комментировать все, конечно не буду. Выбирай любое из своих бредовых утверждений - разложу по косточкам.
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12.02.2021 10:01 Ответить
Петя, а для нас это не новость. Рады что наконец и до тебя это дошло , хоть на это и ушло 7 лет.
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11.02.2021 11:42 Ответить
Ничего до него не дошло,при нем смердвечук тысячи раз летал к путлеру для получения инструкций,а разве реагировал этот "патриот"?А бизнес в рассее самого,это как?
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11.02.2021 19:46 Ответить
Москва і її п'ята колона поводиться в Україні усе більш нахабно і задирливо. Посадовців, бізнесменів та журналістів скуповують оптом і в роздріб. Потрібна якась установа для захисту конституції і державних установ.
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11.02.2021 12:14 Ответить
"Європейська Солідарність" вийшла на перше місце в рейтингу політичних партій.
Про це свідчить соціологічне опитування КМІС, яке було проведене 5-7 лютого після рішення РНБО про закриття проросійських телеканалів.
Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку лютого (але після рішення РНБОУ), найбільше голосів отримали б партія "ЄС", за яку віддали б свій голос 12,2% серед усіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився з вибором.
За партію "ОПЗЖ" готові проголосувати відповідно, 11,4% і 16,8% За партію "Слуга народу" - 10,5% і 15,5%. За партію "Батьківщина" - 8,9% та 13,2%.
Далі йдуть "Сила і честь" (відповідно, 4,3% і 6,3%) та Радикальна партія (3,5% і 5,2%). Дещо нижче прохідного бар'єра мають "Партія Шарія" (2,6% та 3,9%), "Голос" (2,5% і 3,7%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,1% та 3,2%).
"Європейська Солідарність" у порівнянні з опитуванням від 22 січня наростила підтримку на 2,8% серед тих, хто визначився. Рейтинг "ОПЗЖ" впав на 3,9% серед тих, хто визначився. "Слуга народу" додала +4,3% серед тих, хто визначився.Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" проведене 5-7 лютого 2021 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються українською владою.
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1007&page=1
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11.02.2021 12:27 Ответить
Шануймося ккраїнці!
Щоб колаборантам стало веселіше:
Весь дохід,до якого має відношення держава агресор,
обкладається ВІЙСЬКОВИМ ЗБОРОМ в розмірі 50%.
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11.02.2021 17:41 Ответить
Увы, история учит, что ничему не учит....
И Петя продолжает повторять одну и ту же ошибку - не обращать внимания на фейки, получившие массовое распространение....
Млять, корона с головы не упадёт, если ты напишешь на пять страниц - почему Медведчук был введен в состав переговорной группы!
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12.02.2021 10:49 Ответить
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