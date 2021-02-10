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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Великобритания (4242) Россия (91190) Совет Европы (666) Тарасюк Борис (277) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Украина в Совете Европы доложила о роли телеканалов Медведчука в российской гибридной войне, - постпред Тарасюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина в Совете Европы доложила о роли телеканалов Медведчука в российской гибридной войне, - постпред Тарасюк

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк отверг обвинения со стороны российского представителя в адрес Киева в связи с решением о прекращении вещания трех телеканалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу постоянного представительства Украины при СЕ.

В частности, Тарасюк подчеркнул, что обвинения звучат от представителя страны, которая семь лет назад совершила неспровоцированную агрессию против Украины, ведет войну на Донбассе, оккупировала Крым, подорвала систему международной безопасности и международного права, сделала беженцами 1,5 млн жителей Донецкой и Луганской областей, привела к разрушениям жилья и промышленных объектов, грубо и в массовых масштабах нарушает права украинских граждан на оккупированных территориях, удерживает политзаключенных, отравляет своих граждан, осуществляет репрессии против мирных протестующих, включая журналистов, и цинично нарушает свои международные обязательства.

Украинский дипломат напомнил, что Россия ведет многоуровневую и комплексную гибридную агрессию против Украины, которая включает военное вторжение, политическое влияние и токсичную пропаганду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK распространяли российские фейки о коронавирусе, - замглавы МКИП Шевченко

"Запрещенные каналы являются инструментами гибридной войны, которые используются для подрыва государственных учреждений и институтов гражданского общества Украины, для разрушения социальной сплоченности, а также для оправдания временной оккупации Крыма Россией и агрессии на Донбассе", - заявил он.

Постоянный представитель подчеркнул, что Украина всегда защищала, защищает и будет защищать национальную безопасность, включая свое информационное пространство. Решение ввести санкции против трех телеканалов и его владельца не было поспешным, а является результатом длительных обсуждений. Кроме того есть неопровержимые доказательства того, что эти каналы финансируются из российских источников.

В Постоянном представительстве Украины при Совете Европы напомнили, что применение соответствующих ограничений и санкций предусмотрено Европейской конвенцией по правам человека (статья 10), в частности, когда речь идет об общественном порядке, национальной безопасности и территориальной целостности.

Такую позицию Украины поддержала делегация Великобритании, указав на важность противодействия российской пропаганде.

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Тарасюк призвал Совет Европы уделять должное внимание борьбе с российской дезинформацией.

Украина в Совете Европы доложила о роли телеканалов Медведчука в российской гибридной войне, - постпред Тарасюк 01

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Читайте также: Почти 50% опрошенных жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Согласно опросу, 50% жителей Украины поддерживают решение Зеленского о закрытии телеканалов "112", NewsOne и ZIK.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Хай у відповідь закриють в себе всі українські телеканали! Думаю що так буде справедливо.
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10.02.2021 21:07
+2
Та не ХЕРА перед ними отчитываться ,закрыли и правильно сделали и пусть это никого не трахает ... Украина в Совете Европы доложила о роли телеканалов Медведчука в российской гибридной войне, - постпред Тарасюк - Цензор.НЕТ 8042
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10.02.2021 21:05
+2
Закрыли прпагандонов, молодцы. Сегодня так болел за Украину в биатлоне... жаль пол секунды не хватило до призов. Но молодцы, бородись как звери. Эстония 19-я, печаль...
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10.02.2021 21:25
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Та не ХЕРА перед ними отчитываться ,закрыли и правильно сделали и пусть это никого не трахает ... Украина в Совете Европы доложила о роли телеканалов Медведчука в российской гибридной войне, - постпред Тарасюк - Цензор.НЕТ 8042
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10.02.2021 21:05 Ответить
Україна в Раді Європи доповіла про роль телеканалів Медведчука в російській гібридній війні, - постпред Тарасюк - Цензор.НЕТ 4934
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10.02.2021 22:43 Ответить
Хай у відповідь закриють в себе всі українські телеканали! Думаю що так буде справедливо.
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10.02.2021 21:07 Ответить
уточнюйте ,що на росії .
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10.02.2021 21:10 Ответить
Просто рейтинг у Зеленського падає, а у Медведчука росте. Абідно. Хоча й абсурд.
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10.02.2021 21:07 Ответить
Дійство кремлівського балагана,за кремлівським сценарієм,триває !!!))
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10.02.2021 21:11 Ответить
Правильно було б відкрити 5 європейських телеканалів, які б про Європу розповідали. Просто ніхто не хоче розповідати що і як. А то ще по голові дадуть.
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10.02.2021 21:10 Ответить
А що такого страшного на заході ?
Чи вам вже дали по голові, тому ви і вигадуєте всілякі дурниці .
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10.02.2021 21:12 Ответить
не страшного, а доброго порівняно з Україною.
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10.02.2021 21:14 Ответить
а шо такого хто зробив в Україні, щоб наблизитись до Заходу хоч трохи, Ксеню?
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10.02.2021 21:16 Ответить
А кто и что должен сделать? Может и Вы что то сделаете? Например перестанете нарушать ПДД, парковаться где попало, урной пользоваться, и самое главное - перестанете давать взятки на бытовом уровне! И я гарантирую это очень сблизит нас с Европой!
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10.02.2021 21:22 Ответить
Это бред, Стас. Порядок тогда порядок, когда он для всех, а не для зеленых.
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10.02.2021 21:26 Ответить
это ты только что придумал. У тебя нет логики.
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10.02.2021 22:07 Ответить
Потому что власть не заботиться о благополучии народе. Вот к примеру, есть группа избирателей. И есть кандидат.. От Коломойского например. Избирателей интересует их благополучие. А кандидата интересует как стать депутатом. Или президентом. Тут проблема - разные интересы. У избирателей - благополучие страны и собственное. У кандидата и будущего депутата таких интересов нет. Поэтому такой депутат избирателям не подходит.
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10.02.2021 22:27 Ответить
Ещё Гитлер писал и понимал, что для народа важнее молоко и пиво, чем какие-то глобальные интересы. Стас, ты говоришь противоестественные вещи, ты просто это никому не втолкешь в голову. Для матери важнее накормить своего ребенка, чем какая-то война на Донбассе.
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10.02.2021 22:54 Ответить
Это ты скажи немцам, которые живут по этой философии. А Украина живет по твоей, ты типичный русский мир, считающий, что интерес какого-то локального конфликта, или олигарха выше интереса человека и общества. Ну, и общество, в общем-то платит тем-же - если на него плюют, то и оно плевало на все и вся.
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11.02.2021 07:34 Ответить
Треба працювати над собою.
Зайнятись вихованням, відновити суспільну мораль. В нас наразі дика спільнота, далека від європейських реалій.
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10.02.2021 21:47 Ответить
цьому лозунгу вже 300 років. І чому в Європі його нема? От займись собою, щоб не такі дурниці людям розповідати - як сміття збирати, а так, щоб прогресивною країна була, щоб клоуни вміли фінансами керувати, а не лише красти й тратити, наприклад.
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10.02.2021 22:09 Ответить
Закрыли прпагандонов, молодцы. Сегодня так болел за Украину в биатлоне... жаль пол секунды не хватило до призов. Но молодцы, бородись как звери. Эстония 19-я, печаль...
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10.02.2021 21:25 Ответить
натомість рижемразівська уркаїна24 стала там касапам "новой площадкой"
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10.02.2021 21:28 Ответить
Доложила?
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10.02.2021 21:32 Ответить
В Харькове пресекли деятельность сутенеров, среди которых - члены "Международного комитета защиты прав человека"
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10.02.2021 21:34 Ответить
 
 